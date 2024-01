Israel im Mehrfrontenkrieg

Schwere Gefechte in Gaza. Auch in besetzter Westbank kein Ende der Gewalt

Die heftigen Kämpfe zwischen der israelischen Armee und palästinensischen bewaffneten Gruppen gehen unvermindert weiter. Besonders betroffen waren am Dienstag nach Angaben des libanesischen Fernsehsenders Al-Majadin ein Gebiet im Norden des Küstenstreifens, ferner Gaza-Stadt und das südliche Khan Junis, wo Israel eine Zentrale der Hamas lokalisiert haben will. Laut Agentur Reuters wurden israelische Panzer aus Gaza-Stadt abgezogen, wo sie sich tagelang Gefechte mit palästinensischen Kämpfern geliefert hätten.

Auch setzte die israelische Armee ihre Bombardements in Gaza fort, während die Hamas weiter Raketen auf israelisches Territorium abfeuerte. Nach Angaben des Wall Street Journals vom Wochenende sind mittlerweile 70 Prozent aller Gebäude in Gaza zerstört. Die Zeitung sprach von »einer der zerstörerischsten Militärkampagnen der neueren Geschichte«. Erst am Freitag hatten die USA Israel am eigenen Parlament vorbei mittels einer »Notverordnung« neue Militärhilfen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar genehmigt.