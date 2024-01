Werden Sie überflüssig? WEF prognostiziert, dass in fünf Jahren 44% der menschlichen Fähigkeiten durch KI ersetzt werden.

Wenn es je einen Moment in der Geschichte gab, in dem die Globalisten ihre beunruhigende Freude nicht unterdrücken konnten, dann war es der Moment, in dem die künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses rückte. Es ist klar, dass das Weltwirtschaftsforum KI verehrt – es überhäuft die Technologie mit Lob und beschreibt sie als das Nonplusultra der menschlichen Industrie. KI, so heißt es, wird die Welt so schnell verändern, dass die meisten Menschen nicht in der Lage sein werden, mit dem Fortschritt Schritt zu halten.

Natürlich haben wir noch keinen dieser Fortschritte in der realen Welt gesehen. In der Tat ist es schwierig, einen greifbaren Nutzen der künstlichen Intelligenz zu erkennen, abgesehen davon, dass sie es Studenten leichter macht, bei Aufsätzen zu betrügen. Und hier gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was das WEF voraussagt, und dem, was nach den vorliegenden Erkenntnissen am wahrscheinlichsten eintreten wird.

Ist die künstliche Intelligenz wirklich die Alleskönner-Technologie, als die sie von den Globalisten dargestellt wird? Wird die Hälfte der Menschheit durch Automatisierung ersetzt?

Die etablierten Medien haben diese Vorstellung als unvermeidlich dargestellt, und Millionen von Menschen (vorwiegend aus der Generation Z) haben Angst, dass sie eines Tages aufgrund von KI keine beruflichen Chancen mehr haben werden. Das WEF fördert sogar einen Begriff für dieses Gefühl: FOBO (was jetzt anscheinend für Fear Of Becoming Obsolete (Angst davor überflüssig zu werden) steht).

Ursprünglich bedeutete FOBO „Angst vor besseren Möglichkeiten“, aber das WEF hat den Begriff übernommen und für seine KI-Darstellung angepasst.

Die Automatisierung ist für die Industrien der ersten Welt nichts Neues, und die Anpassung daran hat nicht zwangsläufig dazu geführt, dass jemand in der Wirtschaft „überflüssig“ geworden ist. Die Medien neigen dazu, zu suggerieren, dass handwerkliche Berufe in Bereichen wie Landwirtschaft, Fertigung und Einzelhandel bald den Weg des Aussterbens gehen werden. Künstliche Intelligenz scheint jedoch eine viel größere Bedrohung für Beschäftigte in der Informationstechnologie darzustellen. Beschäftigte in den Bereichen Datenerfassung, Softwareentwicklung, Webentwicklung, Forschungsanalyse, Informationssicherheit usw. werden viel eher durch KI ersetzt werden.

KI automatisiert im Wesentlichen Datenanwendungen und wird eines Tages den durchschnittlichen Laien in die Lage versetzen, auf eine Weise zu „programmieren“, für die Programmierer früher Jahre gebraucht haben, um sie zu erlernen. Beispielsweise ist die Webentwicklung heute so weit automatisiert, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Webdesigner arbeitslos werden.

KI hat keine Anzeichen von Bewusstsein oder Kreativität gezeigt und ist nicht in der Lage, in der physischen Welt zu agieren. Die Antwort der Globalisten auf dieses Problem ist ihr Vorschlag, dass „Daten“ die neue Wirtschaft sind und Roboter schließlich die physische Welt übernehmen werden. Das klingt wie ein Hirngespinst, aber wenn die „Datenwirtschaft“ in absehbarer Zukunft der Schwerpunkt der KI sein wird, bedeutet das, dass die KI vorwiegend in der Welt der Angestellten zu einer Job-Apokalypse führen wird.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) erkennt diese Entwicklung in einem kürzlich veröffentlichten FOBO-Papier teilweise an, in dem es argumentiert, dass bis 2027 etwa 44 % der Qualifikationen überflüssig werden und 42 % der geschäftsbezogenen Qualifikationen durch KI ersetzt werden.

Weit davon entfernt, der allwissende Datengott zu werden, der von WEF-Eiferern wie Yuval Harari gepriesen wird, scheint es viel wahrscheinlicher, dass KI lediglich eine Reihe von Büroangestellten ergänzen oder ersetzen wird. Bisher hat die KI in den Bereichen Medizin, Raumfahrt, Ingenieurwesen, Energiewissenschaft, Ressourceneffizienz, Mathematik, Physik usw. keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Wir warten alle darauf, dass die KI die menschliche Wissenschaft überholt, aber nichts passiert. Wenn KI nur Datenprogrammierer arbeitslos macht, wozu ist sie dann gut?

Interessanterweise stellt KI-Software einige unglaubliche Behauptungen auf, die den Prahlereien der Globalisten sehr ähnlich sind. Hier ist, was KI über ihre Pläne für die Welt der menschlichen Kunst zu sagen hat:

„Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Tages auf und stellen fest, dass Ihre Arbeit über Nacht von intelligenten Maschinen automatisiert wurde. Dann entdecken Sie, dass sogar der Beruf, den Sie als Nächstes ausüben wollten, bereits von KI beherrscht wird.

Schnell fallen immer mehr menschliche Bereiche, die einst als nicht reproduzierbar galten – Kunst, Musik, Emotionen -, den fortschreitenden Algorithmen zum Opfer, bis alle einzigartigen menschlichen Talente und Ziele angesichts der Überlegenheit robotischer Pendants verblassen. Bald wird die eigene Existenz trivial … überflüssig“.

Das ist eine faszinierende Auslassung, die an Wahnvorstellungen grenzt. Nicht die Wahnvorstellungen der KI, sondern die Wahnvorstellungen derer, die die Software so programmiert haben, dass sie das sagt (und nein, die KI denkt bisher nicht für sich selbst). KI-Kunst wird im Allgemeinen als generisch und oft schrecklich angesehen, weil sie menschliche Kunst nur plagiiert und dann eine uninspirierte Kopie ausspuckt. Die Vorstellung, dass ein seelenloser Algorithmus jemals in der Lage sein wird, emotionale Kunst, Musik, Literatur und mehr zu schaffen, ist naiv.

Es geht nicht so sehr darum, was KI tatsächlich kann (was äußerst wenig ist), sondern darum, was die Öffentlichkeit glaubt, was KI kann. Globalisten argumentieren, dass die „Datenwirtschaft“ alle anderen Funktionen der Zivilisation und des Handels ersetzen wird, wenn KI die Führung übernimmt. Doch was nützen Daten ohne Anwendung? Die einzige Anwendung eines solchen Systems wäre die Manipulation oder Kontrolle der öffentlichen Wahrnehmung. Den Menschen Dinge vorzugaukeln, die nicht wahr sind, ihr Verhalten zu beeinflussen und sie davon zu überzeugen, dass sie nicht mehr gebraucht werden.

Hier kommt die KI-Technologie ins Spiel. Sie ist nicht nützlich für die Industrie, sie trägt wenig zu wissenschaftlichen Entdeckungen bei und sie erleichtert das Leben des Einzelnen nicht; sie ist nur nützlich für die globalistische Agenda.