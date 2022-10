Brief einer Betroffenen: Meine Schwester starb innerhalb von 8 Monaten nach der Einnahme eines Boosters und so viele Dinge passen einfach nicht zusammen

Eine Leserin, Jane Smith, schreibt über ihren Versuch, die Umstände des Todes ihrer Schwester zu ergründen. Ihre Schwester starb innerhalb von 8 Monaten nach einer dritten Dosis eines Covid-„Impfstoffs“ – die Todesursache war ein Blutgerinnsel in ihrer Lunge.

Wir haben Mitgefühl mit Janes Verlust und beten, dass sie die Antworten findet, die sie benötigt und die ihr Trost spenden. Obwohl die Umstände erschütternd sind und wir uns wünschten, sie wären anders, können wir Janes Hartnäckigkeit und Entschlossenheit nicht ignorieren, während sie herausfindet, was genau mit ihrer Schwester passiert ist – Jane ist eine Inspiration. Wir hoffen, dass andere Leser sich durch ihre Geschichte ermutigt und gestärkt fühlen.

**

Meine Schwester starb nach der Covid-Impfung an einem Blutgerinnsel in der Lunge

Ich habe Ihren Artikel: ‚Wer führt in Großbritannien Autopsien für mutmaßliche Impfstoffopfer durch?‚“ gelesen und dachte, ich schicke Ihnen eine E-Mail zu meiner erschütternden Situation, in der meine Schwester an den mutmaßlichen Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe gestorben ist.

Ich habe erfahren, dass meine Schwester am 14.7.2022 gestorben ist, und war automatisch besorgt, dass sie einen der Covid-Impfstoffe bekommen haben könnte, da wir seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr hatten. Meine Mutter erlitt im Mai 2012 einen schweren Schlaganfall und weigerte sich, sich gegen Covid impfen zu lassen, da sie nur die Grippeimpfung verträgt und es ihr den Umständen entsprechend gut geht. Auch ich habe die Covid-Impfungen abgelehnt. Da meine Mutter die Schlaganfälle erlitten hatte, habe ich auf mein Bauchgefühl gehört.

Ich habe zunächst mit der Gerichtsmedizin gesprochen, die mir mitteilte, dass meiner Schwester ein Verband entfernt werden sollte, da bei ihr im Mai 2022 Hautkrebs diagnostiziert worden war. Als sie nicht im Krankenhaus ankam, wurde die Polizei verständigt. Als diese bei ihr Zuhause eintraf, stellte sie fest, dass sie zusammengebrochen und dort gestorben war. Der Tod meiner Schwester war auf ein Blutgerinnsel in ihrer Lunge zurückzuführen.

Ich erwähnte, dass das Blutgerinnsel in der Lunge von den Covid-Impfstoffen herrühren könnte. Der Hausarzt erklärte jedoch, dass ein Blutgerinnsel im Gehirn entstehen würde, wenn es eine Folge der Covid-Impfung wäre.

Ich habe mit der Nachbarin meiner Schwester gesprochen, und sie sagte, meine Schwester habe gesagt, der Hautkrebs sei „zurückgekommen“. Aber er wurde erst im Mai 2022 diagnostiziert. Es ist also rätselhaft. Die Antwort des Hausarztes war, dass meine Schwester von einem plastischen Chirurgen behandelt und ein Stück Haut an ihrem Kopf entfernt wurde.

Ich habe die Gerichtsmedizin gefragt, ob es beim Tod meiner Schwester Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe gegeben hat. Die Antwort lautete, dass es keine Hinweise darauf gab. Ich beantragte eine Untersuchung, die abgelehnt wurde; mir wurde geraten, mich rechtlich beraten zu lassen und innerhalb von 3 Monaten nach dem Todestag Widerspruch einzulegen.

Ich musste die Registrierung des Todes meiner Schwester aufschieben, da die Sterbeurkunde möglicherweise die falsche Todesursache angibt; es hieß, der Tod sei „natürlicher Ursache“ zuzuschreiben. Ich musste auch die Beerdigung meiner Schwester verschieben.

Ich hatte einen Termin, um mit dem Hausarzt meiner Schwester über meine Bedenken zu sprechen, der den Praxismanager zu uns eingeladen hatte. Das Gespräch war alles andere als konstruktiv, denn der Hausarzt war sehr defensiv und ausweichend. Am Ende erklärte er, dass ich nicht als nächster Angehöriger eingetragen sei – obwohl ich meinen Ausweis vorlegte, aus dem hervorging, dass mein Nachname mit dem Geburtsnamen meiner Schwester übereinstimmt, da dies unser Familienname ist – und dass sie mich daran hindern würden, meine Bedenken zu äußern. Zum Schluss musste ich fragen, ob meine Schwester gegen Covid geimpft ist. Der Hausarzt erklärte sofort, dass er keine verabreicht. Ich betonte, dass es nicht darum geht, wer geimpft hat, sondern ob welche verabreicht wurden: welche und zu welchen Daten. Ich fand heraus, dass meine Schwester die folgenden Covid-Impfungen erhalten hatte:

Covid Vax – A/Z 1. April 2021

Covid Vax – A/Z 3. Juni 2021

Covid Vax – Pfizer 1. Dezember 2021

Ich erwähnte, dass das Krankenhaus die Polizei kontaktiert hatte, weil meine Schwester nicht zu ihrem Termin zur Entfernung des Verbandes erschienen war. Die Antwort lautete, dass man sich bei jedem verpassten Termin Sorgen um den Patienten mache.

Als ich jedoch mit einer Freundin sprach, erklärte sie, dass es nicht üblich sei, die Polizei wegen verpasster Termine zu kontaktieren, es sei denn, es lägen gesundheitliche Probleme vor – ich frage mich also, ob sie wussten, dass meine Schwester die Covid-Impfstoffe hatte, und ob sie sich Sorgen machten, ob/wie sie sich auf sie auswirkten.

Es gibt so viele Dinge, die nicht zusammenpassen. Die Art und Weise, wie die Fachleute mit allem umgegangen sind, liegt jenseits aller NHS-Standards, vor allem, wenn jemand unter Umständen gestorben ist, die eine Obduktion erforderlich machen.

Mit freundlichen Grüßen,

Jane Smith, Großbritannien