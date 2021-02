Brief eines Ex-Polizisten am Sterbebett: FBI und NYPD halfen bei der Ermordung von Malcolm X

Ein Cousin von Ray Wood, einem ehemaligen Undercover-Polizisten, teilte ein Geständnisschreiben, in dem Wood sagte, dass Agenturen die Ermordung erleichtert hätten.

Ein Brief, der von der Familie eines verstorbenen ehemaligen New Yorker Polizeibeamten geteilt wurde, behauptet, das New York City Police Department und das FBI alle eine Rolle bei der Ermordung des mächtigen Bürgerrechtsführers Malcolm X gespielt haben.

Der ausgesprochene antirassistische Aktivist und ehemalige Sprecher der Nation of Islam starb am 21. Februar 1965, nachdem er während einer Rede im Audubon Ballroom in New York City erschossen wurde.

Ray Wood, ein ehemaliger Undercover-Polizist, schrieb in einem kürzlich veröffentlichten Bekennerschreiben, dass das NYPD und das FBI mit ihm zusammenarbeiteten, um sicherzustellen, dass die beiden Männer, die für Malcolm X‘ Sicherheitskommando verantwortlich waren, in den Tagen vor der Rede verhaftet wurden.

Ray Wood teilte seine Beichte zum ersten Mal mit seiner Familie, als bei ihm 2011 Magenkrebs diagnostiziert wurde.

Damals bat er seinen Cousin Reggie, den Brief erst nach seinem Tod zu veröffentlichen. Ray Wood starb im November, und Reggie Wood teilte am Samstag öffentlich das Geständnis seines Cousins, flankiert von einer Gruppe, zu der auch die Töchter von Malcolm X, Qubiliah Shabazz, Ilyasah Shabazz und Gamilah Shabazz, sowie die Bürgerrechtsanwälte Benjamin Crump, Ray Hamlin und Paul Napoli gehörten.

„10 Jahre lang habe ich dieses Geständnis im Geheimen getragen, aus Angst davor, was mit mir und meiner Familie passieren könnte, wenn die Regierung herausfindet, was ich weiß“, sagte Reggie Wood am Samstag.

Ray Wood gestand, dass er, das NYPD und die US-Regierung dafür sorgten, dass Malcolm X während seiner letzten Rede nicht ausreichend gegen mögliche Bedrohungen geschützt war. „Ich habe an Handlungen teilgenommen, die im Nachhinein betrachtet beklagenswert und schädlich für den Fortschritt meiner eigenen schwarzen Bevölkerung waren“, sagte Wood.

Laut seinem Brief wiesen Woods NYPD-Vorgesetzte ihn 1965 an, zusammen mit zwei wichtigen Mitgliedern von Malcolm X‘ Sicherheitskommando, Khaleel Sayyed und Walter Bowe, einen Plan zur Bombardierung der Freiheitsstatue zu entwerfen, um sicherzustellen, dass die beiden Sicherheitsleute verhaftet und von Malcolm X während seiner Rede am 21. Februar getrennt wurden.

„Meine Aufgabe war es, die beiden Männer in ein Bundesverbrechen zu verwickeln, damit sie vom FBI verhaftet werden konnten, und sie daran zu hindern, den Sicherheitsdienst an der Tür des Audubon Ballrooms von Malcolm X zu besetzen“, gab er zu.

Sayyed und Bowe wurden am 16. Februar im Zusammenhang mit dem Komplott verhaftet, obwohl Bowe zu diesem Zeitpunkt aussagte, dass es Wood war, der den Plan schmiedete. Woods Brief, der mehr als ein halbes Jahrhundert später veröffentlicht wurde, bekräftigt Bowes Behauptung.

Wood gestand auch, dabei geholfen zu haben, einem Mann namens Thomas Johnson, in jüngerer Zeit als Khalil Islam bekannt, die Ermordung von Malcolm X anzuhängen. Während er für den Mord eine lebenslange Haftstrafe verbüßte, beteuerte Islam bis zu seinem Tod im Jahr 2009 seine Unschuld.

„Am 21. Februar 1965 wurde ich zum Audubon Ballroom beordert, wo ich von Zeugen identifiziert wurde, als ich den Schauplatz verließ“, so Wood in seinem Brief. „Thomas Johnson wurde später verhaftet und zu Unrecht verurteilt, um meine Tarnung und die Geheimnisse des FBI und NYPD zu schützen.“

Reggie Wood sagte, sein Cousin habe seine Rolle bei der Ermordung von Malcolm X all die Jahre verschwiegen, weil er „Angst davor hatte, was das NYPD und das FBI ihm und seiner Familie antun würden, wenn er ihnen seine dunklen Geheimnisse verraten hätte, die dazu beigetragen haben, schwarze Führer und Machtorganisationen zu zerstören.“

Laut Ray Wood drohten ihm Polizeibeamte mit „anhängigen Anklagen wegen Alkoholhandels …… wenn er nicht bereit ist ihren“ ihre Anweisungen zu folgen. Sein Geständnis enthielt auch Details über die Bemühungen der NYPD, einer Black-Panther-Gruppe, bekannt als die „Panther 21“, etwas anzuhängen, die freigesprochen wurden, nachdem sie 1969 fälschlicherweise beschuldigt worden waren, Terroranschläge in New York geplant zu haben.

Ray Hamlin, ein Anwalt, der die Familie von Malcolm X vertritt, sagte, dass ihnen eine Belohnung zustehe, wenn die Regierung irgendeine Rolle bei seiner Ermordung gespielt habe.

„Wenn diese abscheuliche Tat mit Hilfe und Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden und unserer Regierung geschah, dann denke ich, dass die Familie Shabbazz eine Art Vergeltung in Form einer Entschädigung verdient“, sagte Hamlin am Samstag.

Ilyasah Shabbazz sagte, dass „jeder Beweis, der weitere Erkenntnisse“ über den Mord an seinem Vater liefert, „gründlich untersucht werden sollte“.

Crump forderte den Staatsanwalt von Manhattan und Mitglieder des Kongresses, insbesondere des Congressional Black Caucus, auf, das Geständnis von Ray Wood und die mögliche Rolle der Regierung bei der Ermordung von Malcolm X zu untersuchen.