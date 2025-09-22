Brisant: Deutsche Ärzte & Professoren fordern sofortiges Verbot von mRNA-Impfstoffen – 200+ Experten unterzeichnen Aufruf und erklären warum (Video)

Pressekonferenz-Alarm: Führende deutsche Ärzte, Professoren und über 200 Unterzeichner fordern sofortiges Verbot von mRNA-COVID-Impfstoffen angesichts explodierender Gesundheitskrise und einbrechender Geburtenraten
„Heute geben wir eine dringende Risikowarnung heraus und fordern ein Moratorium für mRNA-Impfstoffe – einen sofortigen Stopp und eine evidenzbasierte Neubewertung.“
In derselben Woche, in der Japan eine Pressekonferenz für ein Moratorium zu mRNA-Impfstoffen abhielt, traten in Deutschland neun angesehene Gesundheitsexperten – darunter Professoren, Ärzte und ein Apotheker – gemeinsam vor die Presse. Unterstützt von über 200 Unterzeichnern, darunter Mediziner, Juristen und Fachleute, forderten sie ein sofortiges Aussetzen aller mRNA-Impfungen.
Organisiert von der Initiative MWM-Proof, riefen sie zu offenen Gesprächen mit der Politik auf. Ziel sei es, die Impfungen zu stoppen, bis deren Sicherheit gründlich erforscht sei – angesichts von Zusammenhängen mit erhöhter Sterblichkeit, chronischen Krankheiten und sinkenden Geburtenraten. Die Öffentlichkeit wird aufgerufen, die Petition auf mwm-proof.com zu unterzeichnen.
Die zweistündige Pressekonferenz (auf Deutsch verfügbar) zeigte ein breites Spektrum an Expertenmeinungen:
Direkt zum Video:
Die wichtigsten Stimmen:
- Dr. Dirk Volker Seeling (Psychologe, Publizist)
Er eröffnete die Konferenz und sprach von klaren Daten, die Impfungen mit mehr Todesfällen, Krankheiten und niedrigeren Geburtenraten verknüpfen. Er verwies auf Spike-Proteine, Lipid-Nanopartikel und DNA-Verunreinigungen, die Immunschäden, Krebsrisiken und Entzündungen verursachen könnten. Die FDA selbst klassifiziere mRNA als Gentherapie.
- Prof. Dr. Gerald Dyker (Organische Chemie, Ruhr-Uni Bochum)
Kritisiert mangelhafte Prüfungen: Nur 50 % intakte mRNA nötig, Chargen stark schwankend, DNA-Verunreinigungen und toxische Lipide. Das Paul-Ehrlich-Institut stehe unter politischem Einfluss. Die Liste der Nebenwirkungen sei „explosiv“ im Vergleich zu Grippeimpfstoffen.
- Dr. Andreas Sönnichsen (Innere Medizin, evidenzbasierte Medizin, Wien)
Studien belegen nur 0,7 % Wirksamkeit gegen leichte Infektionen, schwerwiegende Endpunkte seien ignoriert worden. Booster verschlechterten Ergebnisse. Für Kinder sei das Risiko fast null, die Nebenwirkungsrate jedoch 60-mal höher als bei anderen Impfstoffen.
- Dr. Kurt E. Müller (Dermatologe, Umweltmedizin, Dresden)
Berichtete von massiven Immunstörungen (Autoimmunität, Allergien, Tumorrisiko) nach Impfung. Sudden-Death-Fälle stiegen um das Vierfache, Pflegefälle um das Siebfache. SV40-Verunreinigungen seien krebsauslösend.
- Prof. Dr. Konstantin Beck (Ökonom, Uni Luzern)
Zeigte drastische Geburtenrückgänge seit 2022 in 68 % der europäischen Länder, besonders in hochgeimpften Regionen. 96 % Korrelation zwischen Impfrate und sinkenden Geburten. Kritisiert verfälschende Pro-Impf-Studien.
- Dr. Michael Nehls (Molekulargenetik, Pandemieberater Bundestag)
Zeigte, dass Vitamin D und Lithium schwere Verläufe drastisch reduzierten, aber unterdrückt wurden. Nannte das bewusste Verschweigen günstiger Therapien „kriminelle Vernachlässigung“.
- Dr. Erich Freisleben (Innere Medizin, Berlin)
Behandelte 250+ Impfgeschädigte: 79 % erkrankten binnen 14 Tagen nach Impfung. Spike-Proteine nachweisbar in Blut, Plazenta, Gehirn. Nur 6–8 % der Fälle offiziell anerkannt – ein Skandal.
- Christina Delprete (Apothekerin, Schweiz)
Enthüllte Produktionsmängel, DNA-Verunreinigungen und SV40-Sequenzen. Zulassungs- und Qualitätsregeln seien umgangen worden. Warnte vor selbstreplizierender RNA.
- Prof. Dr. Dr. Christian Schubert (Medizinische Psychologie, Innsbruck)
Betonte die Folgen von Panik, Lockdowns und chronischem Stress: geschwächtes Immunsystem, mehr Krankheiten. Pandemien müssten künftig auf mentale und körperliche Resilienz statt auf Panik und Pharmapolitik setzen.
Fazit
Diese Woche markiert einen Wendepunkt:
- Japan fordert Moratorium
- CDC-Gremien diskutieren endlich über Risiken
- Nun der deutsche Aufschrei: 200+ Experten fordern sofortigen Stopp
Das Narrativ „sicher und wirksam“ bricht sichtbar zusammen – die Beweise sind erdrückend, der Druck wächst.