Brisant: Deutsche Ärzte & Professoren fordern sofortiges Verbot von mRNA-Impfstoffen – 200+ Experten unterzeichnen Aufruf und erklären warum (Video)

Pressekonferenz-Alarm: Führende deutsche Ärzte, Professoren und über 200 Unterzeichner fordern sofortiges Verbot von mRNA-COVID-Impfstoffen angesichts explodierender Gesundheitskrise und einbrechender Geburtenraten

„Heute geben wir eine dringende Risikowarnung heraus und fordern ein Moratorium für mRNA-Impfstoffe – einen sofortigen Stopp und eine evidenzbasierte Neubewertung.“

In derselben Woche, in der Japan eine Pressekonferenz für ein Moratorium zu mRNA-Impfstoffen abhielt, traten in Deutschland neun angesehene Gesundheitsexperten – darunter Professoren, Ärzte und ein Apotheker – gemeinsam vor die Presse. Unterstützt von über 200 Unterzeichnern, darunter Mediziner, Juristen und Fachleute, forderten sie ein sofortiges Aussetzen aller mRNA-Impfungen.

Organisiert von der Initiative MWM-Proof, riefen sie zu offenen Gesprächen mit der Politik auf. Ziel sei es, die Impfungen zu stoppen, bis deren Sicherheit gründlich erforscht sei – angesichts von Zusammenhängen mit erhöhter Sterblichkeit, chronischen Krankheiten und sinkenden Geburtenraten. Die Öffentlichkeit wird aufgerufen, die Petition auf mwm-proof.com zu unterzeichnen.

Die zweistündige Pressekonferenz (auf Deutsch verfügbar) zeigte ein breites Spektrum an Expertenmeinungen:

Direkt zum Video:

Die wichtigsten Stimmen:

Dr. Dirk Volker Seeling (Psychologe, Publizist)

Er eröffnete die Konferenz und sprach von klaren Daten, die Impfungen mit mehr Todesfällen, Krankheiten und niedrigeren Geburtenraten verknüpfen. Er verwies auf Spike-Proteine, Lipid-Nanopartikel und DNA-Verunreinigungen , die Immunschäden, Krebsrisiken und Entzündungen verursachen könnten. Die FDA selbst klassifiziere mRNA als Gentherapie .

(Psychologe, Publizist) Er eröffnete die Konferenz und sprach von klaren Daten, die Impfungen mit verknüpfen. Er verwies auf , die Immunschäden, Krebsrisiken und Entzündungen verursachen könnten. Die FDA selbst klassifiziere mRNA als . Prof. Dr. Gerald Dyker (Organische Chemie, Ruhr-Uni Bochum)

Kritisiert mangelhafte Prüfungen: Nur 50 % intakte mRNA nötig, Chargen stark schwankend, DNA-Verunreinigungen und toxische Lipide. Das Paul-Ehrlich-Institut stehe unter politischem Einfluss . Die Liste der Nebenwirkungen sei „explosiv“ im Vergleich zu Grippeimpfstoffen.

(Organische Chemie, Ruhr-Uni Bochum) Kritisiert mangelhafte Prüfungen: Nur nötig, Chargen stark schwankend, DNA-Verunreinigungen und toxische Lipide. Das Paul-Ehrlich-Institut stehe unter . Die Liste der Nebenwirkungen sei „explosiv“ im Vergleich zu Grippeimpfstoffen. Dr. Andreas Sönnichsen (Innere Medizin, evidenzbasierte Medizin, Wien)

Studien belegen nur 0,7 % Wirksamkeit gegen leichte Infektionen, schwerwiegende Endpunkte seien ignoriert worden. Booster verschlechterten Ergebnisse. Für Kinder sei das Risiko fast null, die Nebenwirkungsrate jedoch 60-mal höher als bei anderen Impfstoffen.

(Innere Medizin, evidenzbasierte Medizin, Wien) Studien belegen nur gegen leichte Infektionen, schwerwiegende Endpunkte seien ignoriert worden. Booster verschlechterten Ergebnisse. Für Kinder sei das Risiko fast null, die Nebenwirkungsrate jedoch als bei anderen Impfstoffen. Dr. Kurt E. Müller (Dermatologe, Umweltmedizin, Dresden)

Berichtete von massiven Immunstörungen (Autoimmunität, Allergien, Tumorrisiko) nach Impfung. Sudden-Death-Fälle stiegen um das Vierfache , Pflegefälle um das Siebfache . SV40-Verunreinigungen seien krebsauslösend.

(Dermatologe, Umweltmedizin, Dresden) Berichtete von massiven (Autoimmunität, Allergien, Tumorrisiko) nach Impfung. Sudden-Death-Fälle stiegen um das , Pflegefälle um das . SV40-Verunreinigungen seien krebsauslösend. Prof. Dr. Konstantin Beck (Ökonom, Uni Luzern)

Zeigte drastische Geburtenrückgänge seit 2022 in 68 % der europäischen Länder, besonders in hochgeimpften Regionen. 96 % Korrelation zwischen Impfrate und sinkenden Geburten. Kritisiert verfälschende Pro-Impf-Studien.

(Ökonom, Uni Luzern) Zeigte drastische seit 2022 in 68 % der europäischen Länder, besonders in hochgeimpften Regionen. zwischen Impfrate und sinkenden Geburten. Kritisiert verfälschende Pro-Impf-Studien. Dr. Michael Nehls (Molekulargenetik, Pandemieberater Bundestag)

Zeigte, dass Vitamin D und Lithium schwere Verläufe drastisch reduzierten, aber unterdrückt wurden. Nannte das bewusste Verschweigen günstiger Therapien „kriminelle Vernachlässigung“ .

(Molekulargenetik, Pandemieberater Bundestag) Zeigte, dass schwere Verläufe drastisch reduzierten, aber unterdrückt wurden. Nannte das bewusste Verschweigen günstiger Therapien . Dr. Erich Freisleben (Innere Medizin, Berlin)

Behandelte 250+ Impfgeschädigte: 79 % erkrankten binnen 14 Tagen nach Impfung. Spike-Proteine nachweisbar in Blut, Plazenta, Gehirn. Nur 6–8 % der Fälle offiziell anerkannt – ein Skandal.

(Innere Medizin, Berlin) Behandelte 250+ Impfgeschädigte: 79 % erkrankten binnen 14 Tagen nach Impfung. Spike-Proteine nachweisbar in Blut, Plazenta, Gehirn. Nur – ein Skandal. Christina Delprete (Apothekerin, Schweiz)

Enthüllte Produktionsmängel, DNA-Verunreinigungen und SV40-Sequenzen . Zulassungs- und Qualitätsregeln seien umgangen worden. Warnte vor selbstreplizierender RNA .

(Apothekerin, Schweiz) Enthüllte . Zulassungs- und Qualitätsregeln seien umgangen worden. Warnte vor . Prof. Dr. Dr. Christian Schubert (Medizinische Psychologie, Innsbruck)

Betonte die Folgen von Panik, Lockdowns und chronischem Stress: geschwächtes Immunsystem, mehr Krankheiten. Pandemien müssten künftig auf mentale und körperliche Resilienz statt auf Panik und Pharmapolitik setzen.

Fazit

Diese Woche markiert einen Wendepunkt:

Japan fordert Moratorium

CDC-Gremien diskutieren endlich über Risiken

Nun der deutsche Aufschrei: 200+ Experten fordern sofortigen Stopp

Das Narrativ „sicher und wirksam“ bricht sichtbar zusammen – die Beweise sind erdrückend, der Druck wächst.