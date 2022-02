Brisante Offenbarungen im Abgeordnetenhaus: „Nein, meine Damen und Herren, klinische Studien haben nicht gezeigt, dass ‚Impfstoffe‘ Leben retten“.

„Die sogenannten Impfstoffe von Pfizer und ModeRNA sind keine echten Impfstoffe. Es handelt sich dabei um Arzneimittel, die auf einer Technologie beruhen, die bisher noch nie in der Therapeutik eingesetzt wurde. Die Massenimpfung ist ein globales Experiment, das es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat“.

Joan-Ramón Laporte Roselló nahm gestern auf Einladung von Podemos und PSOE an der Enquete-Kommission zum Umgang mit Impfstoffen und dem Impfplan teil. Während die Medien ihn ignorieren oder als Exzentriker abtun – dass er auf Wunsch der Regierungsparteien erschienen ist, ist in diesem Fall ein Glücksfall -, bleibt das Video seiner Intervention vorerst verfügbar und ist sicherlich von unschätzbarem Wert. Die wichtigste Rede gegen die offizielle Erzählung, die in einer staatlichen Institution gehalten wurde, seit dies alles begann.

Im Gegensatz zu denen, die angeblich die Exekutive beraten, ist Laporte ein Experte. Mit Namen und Nachnamen. Derzeit ist er Honorarprofessor an der Autonomen Universität Barcelona. Davor war er ein Pionier der Pharmakovigilanz in Spanien und die treibende Kraft hinter dem spanischen Pharmakovigilanzdienst in den 1980er Jahren. Bis zur Gründung der spanischen Arzneimittelbehörde im Jahr 1999 war er außerdem Direktor des Koordinierungszentrums des spanischen Pharmakovigilanzsystems und Mitglied der nationalen Pharmakovigilanzkommission. Von diesem Zeitpunkt an bis heute ist er externer Sachverständiger dieser Einrichtung und war eine Zeit lang Mitglied ihres Beirats. Außerhalb Spaniens war Laporte 2004 Vorsitzender des Ausschusses für unentbehrliche Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation und das neben zahlreichen anderen verantwortungsvollen Positionen. Heute ist er externer Sachverständiger der Europäischen Arzneimittel-Agentur für Pharmakovigilanz.

Ein kulinarisches Experiment

Seine gesamte Botschaft konzentrierte sich auf die Absprachen zwischen den Behörden und den Pharmakonzernen, wobei er besonders auf die Rolle der letzteren einging. Der erste Schritt bestand darin, das zentrale Anliegen der Kommission zu verdeutlichen: „So wie herkömmliche Impfstoffe abgeschwächte Keime oder Teile von ihnen sind, die das Immunsystem stimulieren, führen Boten-RNA-Impfstoffe eine Nukleinsäure ein, die die Zellen der geimpften Person anweist, dieses Virusprotein, das so genannte Spike-Protein, herzustellen, das wiederum das Immunsystem stimuliert. Um die Definition zu präzisieren: „Die so genannten Impfstoffe von Pfizer und ModeRNA sind keine echten Impfstoffe. Es handelt sich dabei um Arzneimittel, die auf einer Technologie beruhen, die bisher noch nie in der Therapeutik eingesetzt wurde. Die Massenimpfung ist ein globales Experiment, das in der Geschichte der Menschheit ohne Beispiel ist“.

Eine Studie, der die klinischen Studien von Pfizer (43.000 Teilnehmer, von denen nur fünf über 85 Jahre alt waren) und ModeRNA vorausgingen. In der Placebogruppe gab es 14 Todesfälle durch das Virus, in der geimpften Gruppe 15 – ja, in der geimpften Gruppe gab es die gleiche Anzahl von Todesfällen, nämlich 14 in jeder der beiden Gruppen. „Nein, meine Damen und Herren, klinische Studien haben nicht gezeigt, dass ‚Impfstoffe‘ Leben retten.

Wissenschaftliche Wahrheiten über sogenannte Impfstoffe

Bei der Analyse der fraglichen Medikamente war eine der größten Unsicherheiten für Laporte und sein Forschungsteam die Dauer der präventiven Wirksamkeit des Impfstoffs. In diesem Zusammenhang stellten sie fest, dass „sechs Monate nach der zweiten Dosis die Wirksamkeit von 20 % auf 30 % abnimmt, aber es ist merkwürdig, dass die Hersteller diese Tatsache nicht als Mangel der Impfstoffe zur Kenntnis genommen haben, sondern diese Nachricht mit einem Anstieg ihres Aktienkurses begrüßten. Wenn ein Produkt unwirksam oder nur teilweise wirksam ist, müssen die Dosen nach Möglichkeit lebenslang wiederholt werden. Der Traum eines jeden Cholesterin- oder Osteoporosemedikaments oder eines Verkäufers von Gruselklamotten“.

Eine weitere wichtige Frage war, ob die Impfung eine Infektion verhindern würde. Laporte erklärte: „Es ist klar, dass Impfstoffe die Übertragung der Krankheit nicht verhindern, so dass der Pass oder die Bescheinigung keine wissenschaftliche Grundlage hatten und möglicherweise auch dazu beigetragen haben, die Zahl der Fälle zu erhöhen, da sie ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelten.

Nachdem diese Fragen eindeutig geklärt waren, bestand die andere Ungewissheit in den unerwünschten Wirkungen der getesteten Arzneimittel. Der Redner verwies auf das „Problem der Myokarditis und Perikarditis“, zu dem „zuerst gesagt wurde, dass die Inzidenz bei einem Fall pro Million liegen könnte; dann wurde die Schätzung auf einen Fall pro 100.000 gesenkt; dann kam eine israelische Studie heraus, die von einem Fall pro 10.000 bei jungen Erwachsenen sprach“. Anschließend befragte er die anwesenden Abgeordneten: „Sie haben sicher schon von berühmten Fußballspielern oder sogar Zuschauern bei Sportveranstaltungen gehört, die mitten im Spiel zusammenbrechen. Es handelt sich um geimpfte Menschen, die Herzprobleme haben, die möglicherweise auf die Impfung zurückzuführen sind, und Sie sprechen nicht darüber.

Sterblichkeit in Heimen und Kinderimpfungen

In Bezug auf die Impfkampagne konzentrierte sich Laporte auf die Sterblichkeitsrate bei älteren Menschen und die Impfung von Kindern und Jugendlichen. Zunächst verwies er insbesondere auf die Geschehnisse in den Altenheimen, wo die Epidemie vor allem zu Beginn verheerende Ausmaße annahm und „die Sterblichkeitsrate 57-mal höher war als in der Allgemeinbevölkerung“ und eine Letalität von 9 bis 10 % erreichte. In Bezug auf die Impfung von Kindern und Jugendlichen sagte der Forscher: „Wahrscheinlich werden wir bei diesen Gruppen am Ende wissen, dass Impfstoffe mehr Todesfälle verursachen als die Krankheit“. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben im Jahr 2020 in Spanien 52 Kinder unter 20 Jahren an den Folgen des Virus, von denen „die Krankheiten der ersten 10 bekannt waren, obwohl später aufgrund von Vertraulichkeitsproblemen usw. keine genaueren Angaben gemacht wurden. Von den ersten 10 hatten alle bis auf einen eine sehr schwere Vorerkrankung: Sie waren transplantiert worden, hatten eine Knochenmarkstransplantation, hatten Leukämie“.

„Handelsmedizin“.

Da er keine Zeit hatte, sich mit den Rechten am geistigen Eigentum der so genannten Impfstoffe zu befassen, sprach Laporte gegen Ende seiner Rede über die Fortschritte der Pharmaindustrie, bei denen es sich größtenteils um unnötige chemische Verbindungen handelt: „Von allen Medikamenten, die in den letzten 20 Jahren in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zugelassen wurden, waren schätzungsweise weniger als 2 % echte therapeutische Innovationen. Bis zu 10 % waren eine bescheidene Verbesserung, aber die anderen 90 % sind nichts, sie sind Unsinn, der nur Verwirrung stiftet und die Preise erhöht“.

Bevor er sich verabschiedete, wies Joan-Ramón Laporte Roselló darauf hin, dass „Spanien in Bezug auf Interessenkonflikte und undurchsichtige Beziehungen zwischen Fachleuten des Gesundheitswesens und Pharmaunternehmen das freizügigste Mitglied der Europäischen Union ist, was auch für die medizinischen Fachgesellschaften und ihre Experten gilt“. Und er teilte sein Erstaunen darüber mit, dass „keiner der Redner, die die Berufsverbände vertraten, auch nur die geringste Anspielung auf die Interessenkonflikte der meisten spanischen medizinischen Gesellschaften, der Mitglieder ihrer Vorstände und ihrer Arbeitsgruppen gemacht hat“, und an die Anwesenden gerichtet: „Ich war auch überrascht, dass Sie nicht nach Interessenkonflikten gefragt haben“.

Von heute an wird Joan-Ramón Laporte Roselló von den üblichen Medien ignoriert und beleidigt werden. Denn einmal hat ein Experte den Kongress der Abgeordneten betreten….