Wie Big Pharma Impfstoffe an die Welt verkauft hat – Teil 1

Exklusiv für TCW beginnt heute Paula Jardines aufschlussreiche Untersuchung über die Übernahme der globalen Gesundheitspolitik durch die Impfstoffbewegung unter Ausschluss fast aller anderen Bereiche, über die enormen Milliarden, die dies den Pharmaherstellern und Investoren eingebracht hat, und über die Rolle, die sie jetzt bei der Entwicklung von Überwachungsstaaten spielt. In diesem ersten Teil zeichnet sie die Ursprünge der Impfstoff-„Allheilmittel“-Besessenheit über fünf Jahrzehnte zurück bis zu den Kampagnen der Rockefeller-Stiftung zur Ausrottung von Krankheiten und der Rolle nach, die sie bei der Untergrabung der umfassenderen Gesundheitsstrategie der Weltgesundheitsorganisation zur Bekämpfung wirtschaftlicher und sozialer Bedingungen, insbesondere von Unterernährung, schlechter Wasserversorgung und sanitären Einrichtungen, spielte.

Im Laufe der letzten fünf Jahrzehnte – lange bevor Regierungen die Angst vor Covid-19 nutzten, um ihre Bürger an die Überwachung der biologischen Sicherheit durch ständige Massentests an gesunden Menschen, Test and Trace, Impfstoffmandate und Impfpässe zu gewöhnen, die das Recht der Menschen auf Teilhabe an der Gesellschaft durch bedingte Genehmigungen ersetzen – wurde die Kontrolle und Beseitigung von Krankheiten durch Medikamente allmählich zum einzigen und ultimativen Ziel der globalen Gesundheitspolitik. Sauberes Wasser, die Beseitigung von Unterernährung, die Verbesserung der Nahrungsmittelproduktion und -versorgung sowie die Bildung wurden durch das Streben nach einer universellen Impfung fast völlig in den Hintergrund gedrängt.

William Muraskin http://qcurban.org/faculty/william-muraskin/, Experte für internationale Gesundheitspolitik, schrieb 2017 über die Impfpolitik und warnte, dass „die Befürworter der Ausrottung einen umfassenden Krieg gegen Mikroben planen, den sie unabhängig von den Entscheidungen der Regierungen der Entwicklungsländer und ihrer Bevölkerung gewinnen wollen. Wie der „Krieg gegen den Terror“ sei dies ein Konzept mit offenem Ende, das zweideutig sei und dazu diene, eine Reihe von Maßnahmen zu rechtfertigen.

Dass Impfstoffe zur Waffe der Wahl für die globale Gesundheit geworden sind, ist zwei einflussreichen philanthropischen Stiftungen zu verdanken, die unermüdlich auf das anmaßende Ziel hinarbeiten, Krankheiten durch allgemeine Impfungen auszurotten.

Seit einem Vierteljahrhundert steht die Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) an vorderster Front dieses weithin wahrgenommenen Humanitarismus und fordert die Menschheit auf, „die Art und Weise, wie wir unser Immunsystem zur Bekämpfung von Krankheiten einsetzen, neu zu gestalten“, und zwar durch „Just-in-time“-Impfstoffe und Überwachung. Tatsächlich ist die BMGF nur ein Neuling in diesem großen Impfstoffspiel und schließt sich einer anderen einflussreichen privaten amerikanischen Organisation, der Rockefeller Foundation (RF), an, die bereits vor Jahren den Grundstein dafür legte. Gegründet von der Familie von John D. Rockefeller, dem ersten Milliardär der Welt, der sein Geld mit seinem Unternehmen Standard Oil verdiente, geht die Rolle der RF in der Impfstoffförderung auf ihre bahnbrechenden Kampagnen zur Ausrottung von Krankheiten wie Gelbfieber zurück. Die Grundlagen für das, was zum Krieg gegen Mikroben werden sollte, wurden im Laufe der nächsten Jahrzehnte gelegt, wobei die RF den größten Teil der Arbeit leistete; sie übte ihren Einfluss durch die Platzierung von RF-Treuhändern in zahlreichen internationalen Organisationen aus, wobei sie sich stets der Art von öffentlicher Aufmerksamkeit entzog, die die BMGF auf sich zog, indem sie weitgehend unter dem Radar operierte.

Auf der von der Weltgesundheitsorganisation einberufenen Weltgesundheitsversammlung 1978 in Alma Ata, Kasachstan, einigten sich die Mitgliedsstaaten auf eine umfassende Vision für „Gesundheit für alle“ als grundlegendes Menschenrecht, die in einer klaren Erklärung festgehalten wurde. Es handelte sich um ein Manifest zur Verbesserung der Gesundheit in den Entwicklungsländern bis zum Jahr 2000 durch die Anhebung des Lebensstandards durch sauberes Wasser, bessere sanitäre Einrichtungen und Ernährung – die grundlegenden Elemente, die zu einer guten Gesundheit beitragen. In dieser Forderung nach einer primären Gesundheitsversorgung war die Immunisierung gegen die wichtigsten Infektionskrankheiten nur eines der Instrumente neben „Bildung, Nahrungsmittelversorgung und richtige Ernährung, angemessene Versorgung mit sauberem Wasser und grundlegenden sanitären Einrichtungen, Gesundheitsfürsorge für Mütter und Kinder, einschließlich Familienplanung, Vorbeugung und Bekämpfung örtlich endemischer Krankheiten, angemessene Behandlung von häufigen Krankheiten und Verletzungen und Bereitstellung lebenswichtiger Arzneimittel“.

Die Erklärung von Alma Ata missfiel der Rockefeller Foundation, weil die Vision und die Strategie dem krankheitszentrierten Modell der Heilung oder Ausrottung zuwiderliefen, das sie bei der Bekämpfung von Hakenwurm, Gelbfieber und Malaria vorangetrieben hatte. Sechs Monate später berief die RF eine eigene Konferenz in Bellagio, Italien, ein, um eine Gegenmaßnahme zu entwickeln. Nach Angaben der US-amerikanischen Centers for Disease Control war es einer ihrer Mitarbeiter, Dr. Rafe Henderson, der die WHO zum ersten Mal dazu ermutigte, sich mit Impfstoffen zu befassen. Im Jahr 1977 wurde er an die WHO abgeordnet, um das erweiterte Impfprogramm (EPI) zu leiten.

30 Jahre später erinnerte der dänische Arzt und frühere Generaldirektor der WHO, Dr. Halfdan Mahler, in seiner Rede vor der Weltgesundheitsversammlung „an die transzendentale Schönheit und Bedeutung der Definition von Gesundheit in der WHO-Verfassung“, nämlich Gesundheit als „ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“.

Er beklagte, dass die Geber schnell das Interesse an der Vision von Alma Ata und ihrer Strategie für die primäre Gesundheitsversorgung verloren hätten und diese unter dem ominösen Namen „Selektive primäre Gesundheitsversorgung“ verzerrt worden seien, was im Wesentlichen die Voreingenommenheit der nationalen und internationalen Geber und nicht die Bedürfnisse und Anforderungen der Entwicklungsländer widerspiegele.

Selective Primary Health Care, die Antwort der Rockefeller Foundation auf Alma Ata, verfasst von ihrem Direktor für Gesundheitswissenschaften, Dr. Kenneth Warren, war ein „Flickenteppich“ aus „wissenschaftlichen“ Lösungen, um Infrastruktur- und Systemprobleme zu überspielen. Man glaubte, dass „GOBI“, das Akronym des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef) für die vier wesentlichen Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit von Kindern in Entwicklungsgebieten – Wachstumsüberwachung, orale Rehydrierung, Stillen und Impfung – die Kindersterblichkeitsrate in Entwicklungsländern halbieren könnte. Warren zufolge sind die wissenschaftlichen Fortschritte der GOBI realistischere und kostengünstigere Übergangsmaßnahmen.

Während WHO-Generaldirektor Mahler sich bemühte, sein umfassenderes Programm „Gesundheit für alle“ umzusetzen, war die Rockefeller Foundation damit beschäftigt, einen Weg zu finden, es zu umgehen. James P. Grant, ein Treuhänder der Rockefeller Foundation und Mitglied ihres Exekutivausschusses, wurde als Kandidat für das Amt des Exekutivdirektors von Unicef nominiert. Grant, der von Bill Gates als „visionäre Führungspersönlichkeit“ gefeiert wurde, wurde 1980 vom Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kurt Waldheim, auf diesen Posten berufen.

Dr. Kenneth Warren schrieb später über die Anfänge der globalen Gesundheitsstrategie und konzentrierte sich dabei fast ausschließlich auf Impfungen. Er erklärte, wie Jonas Salk, der Erfinder des Polio-Impfstoffs, der sich Zeit seines Lebens vehement für eine Impfpflicht einsetzte und die allgemeine Impfung von Kindern gegen Krankheiten als „moralische Verpflichtung“ bezeichnete, und Robert McNamara, der Präsident der Weltbank, der sich für eine Bevölkerungsreduzierung eingesetzt hatte und behauptete, das Bevölkerungswachstum sei nach dem Atomkrieg die zweitgrößte globale Bedrohung, im Mai 1983 gemeinsam die Unicef davon überzeugten, dass das von Rafe Henderson für die WHO geleitete erweiterte Impfprogramm beschleunigt werden müsse. Warren berichtet, wie die Rockefeller-Stiftung 1984 dabei half, ein Konsortium von Agenturen, darunter die Weltbank und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, zu organisieren, um dieses Ziel zu fördern, und wie innerhalb von sechs Jahren eine Immunisierung von 80 Prozent erreicht wurde.

Es ist jedoch auffallend, wie selten die WHO-Berichte „Gesundheit für alle“ aus dieser Zeit, den frühen 1980er Jahren, Impfungen erwähnen, während sie im Gegensatz dazu immer wieder darauf hinweisen, dass die durch Parasiten, Insekten und Infektionen verursachten Krankheiten in den Entwicklungsländern in engem Zusammenhang mit den wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen stehen, vor allem mit Unter- oder Mangelernährung und schlechtem Wasser. Wenn Impfungen in diesen Berichten erwähnt werden, dann eher als „ein“ Mittel und nicht als „das“ Mittel zur Bekämpfung von Krankheiten.

Die Einfügung des Wortes „universell“ vor der Impfung fiel mit der Ankunft von Grant bei Unicef zusammen. So harmlos es auch erscheinen mag, die Einfügung dieses einzigen qualifizierenden Wortes hatte weitreichende Auswirkungen. Die Universalimpfung war eine politische Entscheidung, die von der RF und ihren Gefolgsleuten bei der CDC bevorzugt wurde.

Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt taufte Grant die selektive primäre Gesundheitsfürsorge der RF in die Revolution für das Überleben und die Entwicklung von Kindern der Unicef um. Erstaunlicherweise finden sich überall Phrasen, die sich auf Maos Kulturrevolution beziehen. Schon bald pries er Impfstoffe als hochmodern und kostengünstig an, und der Vorstoß für eine universelle Impfung wurde ernsthaft betrieben, mit dem Ziel, dass 90 Prozent der Kinder in den Entwicklungsländern bis 1990 gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten (DTP), Polio, Masern, Mumps, Röteln und Tuberkulose geimpft sein sollten, ganz gleich, ob diese Kinder sauberes Trinkwasser, angemessene Nahrung oder sanitäre Einrichtungen hatten.

