Brisanter Spyware-Leak, das jeden treffen kann: Israelisches Überwachungsunternehmen gerät ins Zentrum eines globalen Skandals.

Ein israelisches Spyware-Unternehmen mit brisanten personellen Verbindungen steht nach einer folgenschweren Veröffentlichung unter Druck. Berichten zufolge wurde ein Live-Screenshot des sogenannten „Graphite“-Kontrollpanels öffentlich sichtbar – inklusive realer Telefonnummern mutmaßlicher Zielpersonen sowie aktivierter Funktionen, mit denen sich Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal und Telegram übernehmen lassen. Die Oberfläche suggerierte die Möglichkeit, umfassend in die digitale Kommunikation einzelner Personen einzugreifen.

Besonders explosiv ist die personelle Verbindung: Im Vorstand des Unternehmens sitzt Ehud Barak, ehemaliger israelischer Premierminister und langjähriger Vertrauter von Jeffrey Epstein. Barak hatte wiederholt Kontakt zu Epstein, übernachtete in dessen New Yorker Apartment und nahm finanzielle Mittel von ihm an – Details, die bereits in früheren Recherchen für politische Kontroversen sorgten. Nun rückt diese Nähe erneut in den Fokus, weil sie in Verbindung mit einer Technologie steht, die offenbar gezielt zur Überwachung eingesetzt werden kann.

Nach Darstellung von Kritikern ist es kein gewöhnliches Softwareprodukt, sondern ein Instrument, das gezielt eingesetzt wird, um Smartphones auszuspähen – nicht nur von Kriminellen, sondern auch von Journalisten, Aktivisten, Menschenrechtsverteidigern sowie Politikern und Oppositionsführern. Solche Systeme werden international seit Jahren kontrovers diskutiert, weil sie häufig in autoritären Kontexten zur Überwachung politischer Gegner eingesetzt werden.

An Israeli spyware firm co-founded by Jeffrey Epstein’s longtime close friend Ehud Barak just made a catastrophic blunder.

A live screenshot of Graphite’s control panel was accidentally exposed – showing real victim phone numbers and active toggles to instantly hijack WhatsApp,… pic.twitter.com/3k26fqlL7X — Mr. Whale (@CryptoWhale) February 11, 2026

Das mutmaßlich veröffentlichte Dashboard soll bereits im Besitz staatlicher Stellen und zahlungskräftiger Auftraggeber sein. Damit stellt sich eine zentrale Frage: Wer kontrolliert die Kontrolleure? Wenn Überwachungstechnologie in privaten Unternehmen entwickelt wird, die eng mit politischen Netzwerken verflochten sind, verschwimmen die Grenzen zwischen Sicherheitsinstrument und Machtmittel.

Kritiker sprechen nicht mehr von einem Technologieanbieter, sondern von einer Überwachungsinfrastruktur mit politischer Rückendeckung. Sollte sich die Echtheit des Screenshots und der dargestellten Funktionen bestätigen, würde dies einen seltenen Einblick in die operative Praxis moderner digitaler Spionage liefern – und eine Debatte über Transparenz, Regulierung und demokratische Kontrolle neu entfachen.

Was bleibt, ist ein beunruhigender Eindruck: Die Werkzeuge existieren. Sie funktionieren. Und sie sind längst im Einsatz.