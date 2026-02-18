Brisantes Urteil: Bundesverwaltungsgericht verpflichtet BAG zur Offenlegung der Covid-19-Impfstoffverträge!

Lesen Sie hier unsere Medienmitteilung mit einer ersten juristischen Einschätzung.

Stand heute liegen im europäischen Raum noch keine amtlich bestätigten Verträge zur C-19-Impfstoffbeschaffung vor, welche in den entscheidenden Passagen (Preis, Qualität, Wirksamkeit, Sicherheit, Mechanismus bei Nichterfüllung) ungeschwärzt wären. Also ein Novum.

Im Sinne einer Aufarbeitung, die diesen Namen verdient, muss auch betreffend der Impfstoffverträge Klarheit geschaffen werden!