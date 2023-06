Britische Armeeoffiziere zwangen schwule Soldaten zur Elektroschockbehandlung

Schwule britische Soldaten wurden mit Elektroschocks behandelt, um sie von ihrer Homosexualität zu „heilen“. Dies geht aus einer vernichtenden Untersuchung der historischen Homophobie in den britischen Streitkräften hervor.

Noch in den 1990er-Jahren wurden Militärangehörige an Ärzte für eine Konversionstherapie überwiesen. Dies geht aus anonymen Aussagen in einer von der Regierung in Auftrag gegebenen Untersuchung hervor, die Bloomberg vorliegt und nächsten Monat veröffentlicht werden soll. Die Studie enthält mehr als tausend anonyme Eingaben, in denen der Einsatz von Elektroden, Erpressung und sexuelle Übergriffe gegen schwules Personal zwischen 1967 und 2000 beschrieben werden.

„Ich wurde zu einem Psychiater in einem Krankenhaus geschickt, wo sie mir diese Elektroden in den Kopf steckten und mir Bilder von Männern zeigten und mir schöne Gefühle vermittelten, und dann zeigten sie mir Bilder von Frauen und verpassten mir Elektroschocks“, sagte ein ungenanntes Opfer dieser Politik. „Ich hatte eine Art von blauen Flecken/Verbrennungen an der Stelle, wo sie die Elektroden anbrachten“.

Das Verteidigungsministerium lehnte es ab, sich zu den konkreten Vorwürfen in dem Bericht zu äußern, der den Ministern vorgelegt wurde. „Wir sind stolz auf unsere LGBT+-Veteranen und dankbar für ihren Dienst zur Verteidigung unserer Nation“, sagte ein Regierungssprecher.

Die schockierenden Enthüllungen werfen ein Licht auf den Schaden, der über mehr als drei Jahrzehnte hinweg Tausenden von Schwulen, Lesben und Transsexuellen durch das Verbot, im Militär zu dienen, zugefügt wurde, obwohl Homosexualität seit 1967 legal ist. Der Bericht übt moralischen Druck auf Sunak aus, sich öffentlich für diese historische Politik zu entschuldigen und die Betroffenen für Verdienstausfall, erlittenes Leid und die Verweigerung ihrer Rentenansprüche zu entschädigen.

Ein anderer Veteran, der in der Royal Air Force diente, sagte aus, dass er in eine psychiatrische Abteilung geschickt wurde, um auf einer Kommode sitzend über seine Sexualität befragt zu werden. An ihrem Kopf wurden Elektroden angebracht, mit denen ihr Gehirn gemessen wurde, während das medizinische Personal Lagerbier trank. Ihnen wurde gesagt, sie hätten einen „Schatten“ auf ihrem Gehirn, was ihre Sexualität erkläre.

Laut Aussage eines Zivilarztes, der von 1993 bis 2004 auf verschiedenen Militärstützpunkten Dienst tat, wurden junge Männer noch Mitte der 1990er-Jahre für die sogenannte „Kur“ eingewiesen. Der Arzt erzählte, wie ein Feldwebel einen der Männer begleitete, der erklärte, er habe seinen Vorgesetzten gesagt, er sei schwul, und man habe ihm gesagt, er solle sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Arzt lehnte eine solche Behandlung ab und schickte ihn fort, ohne zu erfahren, was aus dem jungen Rekruten wurde.

Traumatisiert

Die Untersuchung wurde im vergangenen Jahr während der Amtszeit von Boris Johnson in Auftrag gegeben und sollte die Aussagen derjenigen einholen, die von dem bis Januar 2000 geltenden generellen Verbot für Homosexuelle in den Streitkräften betroffen waren.

Terence Etherton, ein Mitglied des Oberhauses, der die Untersuchung leitete, sagte in dem Bericht, dass den Militärangehörigen gesagt wurde, dass sie in der Armee bleiben könnten, wenn sie der Einnahme von Medikamenten und einer Elektrozwangsbehandlung zustimmten, um sie zu bekehren.

Viele seien dadurch „schwer traumatisiert“, sagte er.

Obwohl die Regierung versprochen hat, ein Gesetz zum Verbot der Konversionstherapie einzuführen, hat sie noch keinen Gesetzesentwurf veröffentlicht. Ein Sprecher des Equality Hub sagte, die Regierung sei weiterhin verpflichtet, gefährdete Personen vor Konversionspraktiken zu schützen.

Unbequeme Vergangenheit

Der Bericht über Homophobie im Militär folgt einem Trend der letzten Jahre, wonach das Vereinigte Königreich seine oft unbequeme Geschichte aufarbeitet, die sich über die letzten Jahre und die vergangenen Jahrhunderte erstreckt. Das Erbe umfasst Sklaverei und Kolonialismus ebenso wie Frauenfeindlichkeit und Rassismus und berührt einige der berühmtesten Institutionen des Landes.

Im März entschuldigte sich der Eigentümer der Zeitung Guardian für die Rolle, die die Gründer der Zeitung bei der transatlantischen Sklaverei gespielt hatten, und kündigte ein zehnjähriges Programm zur Wiedergutmachung an. Im Jahr 2020 rief die Black-Lives-Matter-Bewegung dazu auf, Statuen von Persönlichkeiten aus der imperialen Vergangenheit Großbritanniens zu entfernen, was dazu führte, dass die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston in Bristol abgerissen wurde, was einen Streit über das koloniale Erbe des Landes auslöste.

Ebenfalls im März ergab eine Untersuchung, dass die Londoner Metropolitan Police eine Brutstätte für Rassismus, Sexismus und Homophobie ist, während die größte Wirtschaftslobby des Landes, die Confederation of British Industry, in diesem Jahr in einen Skandal verwickelt wurde, der Vorwürfe der Vergewaltigung und sexuellen Belästigung umfasst.

In der Zwischenzeit haben Prinz Harry und Meghan Markle ihre Besorgnis über den Rassismus in der königlichen Familie geäußert, während der Koh-i-Noor-Diamant, der bei früheren Krönungen verwendet wurde, nun aber weithin als Symbol der kolonialen Vergangenheit des Vereinigten Königreichs gilt, von der Krönung König Karls III. Anfang dieses Monats ausgeschlossen wurde.

Erpressung, Körperverletzung

Es ist ein Thema, das die Politiker sogar in Sunaks eigenem Kabinett spaltet. Innenministerin Suella Braverman kritisierte letzte Woche in einer Rede, die weithin als Bewerbung um den Posten des nächsten Parteivorsitzenden der Konservativen angesehen wurde, diejenigen, die „die Dekolonisierung des Lehrplans, die Forderung nach Reparationen, die Verunglimpfung unserer Helden und den Abriss von Statuen“ befürworten.

Der jüngste Bericht enthält die zentrale Empfehlung, dass Sunak sich im Parlament öffentlich für das historische Verbot von schwulen und transsexuellen Militärangehörigen entschuldigen soll.

Einige der Zeugenaussagen schildern die Nachwirkungen der Behandlung von Veteranen durch das Militär. Eine Frau, die 1991 mit 17 Jahren in die Marine eintrat, sagte, sie sei 1997 entlassen worden, nachdem sie offenbart hatte, dass sie homosexuell sei. Dies führte zu einer Alkoholabhängigkeit und beeinträchtigte ihre psychische Gesundheit schwerwiegend.

Eine andere Veteranin berichtete, dass sie von zwei älteren männlichen Kollegen angegriffen und in eine psychiatrische Abteilung eingewiesen und später entlassen wurde, nachdem sie sich beschwert hatte. Ein anderer berichtete, dass sein Vorgesetzter, als er versuchte, sie anzugreifen, ihr sagte, er würde sie aus der Armee werfen lassen, weil er wisse, dass sie lesbisch sei.

Befragungstechniken

Andere Veteranen berichteten, dass sie von Militärpolizisten verfolgt wurden, auch wenn sie nicht im Dienst waren. Einer berichtete, wie 1995 bei einem Besuch in seiner Heimatstadt, in der er Freunde in einer örtlichen Schwulenkneipe besuchte, Militärpolizisten auftauchten, die anscheinend nach schwulen Soldaten suchten. Ein anderer Veteran beschrieb, wie er acht Stunden lang von der Sonderermittlungsgruppe befragt wurde und weder auf die Toilette gehen noch Wasser holen durfte, bis er zugab, homosexuell zu sein.

Die Berichte „zeichnen ein anschauliches Bild von offener Homophobie auf allen Ebenen der Streitkräfte… und von dem Mobbing, das dies unweigerlich widerspiegelt“, so Etherton.

Ein Sprecher der Regierung sagte, sie werde „die Ergebnisse sorgfältig prüfen und zu gegebener Zeit darauf reagieren“. Es wurde nicht gesagt, ob der Premierminister die Empfehlung, sich zu entschuldigen, annehmen wird.