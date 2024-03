Was Transgender mit Baphomet und okkulten Ritualen zu tun hat

Der Komikerin Katt Williams hat am Donnerstag im Podcast von Joe Rogan die Transsexualität mit okkulten Ritualen und Hollywood-Propaganda in Verbindung gebracht.

Williams war zu Gast bei The Joe Rogan Experience, um über Propaganda in Filmen und Serien zu sprechen.

Er sagte, er habe schon vor 20 Jahren gewusst, dass Transgender ein Thema werden würde. Er bezog sich auf Baphomet, den Transgender. Dabei handelt es sich um ein Ritual, bei dem man dem dämonischen Ziegengott die Treue schwört. „Ich wusste, dass das populär sein würde“, sagte Williams.

„Wirklich?“ fragte Rogan sprachlos. „Verdammt, wir haben gutes Gras, Kat. Jesus Christus“, fuhr er fort.

Williams ging im Januar viral, nachdem er im Club Shay Shay-Podcast gesagt hatte, Hollywood wolle, dass schwarze Entertainer Kleider tragen.

Der Komiker behauptete, dass der Schauspieler Martin Lawrence wollte, dass er in dem 2011 erschienenen Film „Big Momma’s House: Like Father, Like Son“ ein Kleid trägt. Williams lehnte die Rolle ab.

„Zeigen Sie mir eine Person, die in Hollywood jemals erfolglos ein Kleid getragen hat. Nur so kann man verstehen, was ein Ritual ist. Vor 20 Jahren wusste ich, dass Transgender eine Sache sein würde, ich hatte so viele Informationen bekommen, dass ich verstand, … Ich wusste, dass ich das Wort Transgender zum ersten Mal bei Baphomet, dem Transgender, gesehen hatte. Ich wusste, dass man im Ritual von Baphomet, dem Transgender, seinen Ring küssen musste, um ihm seine Treue zu zeigen. Ich wusste, dass diese beiden Dinge populär werden würden. Ich wusste, dass es normaler werden würde, jemanden GOAT zu nennen, als das Schaf, das immer die populärste Referenz ist“.

Rogan: „Propaganda in Hollywood ist in die Zutatenliste eingebaut. Wenn man Filme über bestimmte Themen machen will, muss man bereit sein, mit bestimmten Leuten zu arbeiten…. Man wird zu einem Propaganda-Arm für die Regierung. Und im Gegenzug legen sie sich nicht mit dir an…

Ich wundere mich immer über all die Geschichten in der Bibel, ob wir sie erfahren oder nicht…“

Information ist der Schlüssel. Die Menschen wachen auf und erkennen die spirituelle Natur des Krieges, in dem sie sich gerade befinden. Ein großes Erwachen.