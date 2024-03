Das Landwirtschaftsministerium von Pennsylvania: ALLE Lebensmittel sind „illegal“, wenn sie nicht in einer staatlich genehmigten Fabrik hergestellt wurden.

Es gibt neue Entwicklungen im juristischen Kreuzzug der Regierung von Pennsylvania gegen den Amish-Farmer Amos Miller, der seit Jahren unter Beschuss steht, weil er Lebensmittel außerhalb der staatlich kontrollierten Matrix anbaut, produziert und an die Öffentlichkeit verkauft, schreibt Ethan Huff.

Der Anwalt Robert Barnes von Barnes Law LLP hat ein Update auf X veröffentlicht, in dem er erklärt, dass nach Ansicht des Landwirtschaftsministeriums von Pennsylvania alle Lebensmittel „illegal“ sind – so illegal wie „illegale Drogen“ -, wenn sie nicht in einer staatlich genehmigten Einrichtung wie der des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten (USDA) hergestellt werden.

Let me explain what the #AmosMiller case is about after a court conference. The @PAAgriculture claims ALL food is "illegal" — as illegal as illegal drugs — unless it was made by a government-approved facility, and they can destroy it at will. See brief:https://t.co/FXvjc1yJmP