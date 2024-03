Das Land hat im Oktober 2021 eine CBDC eingeführt & das Bargeld stark eingeschränkt, jetzt herrscht Chaos und Plünderung

Plünderungslager sind ein schlechtes Omen für Nigeria“ – Akteure warnen vor drohender Gefahr

Die zunehmende wirtschaftliche Not und Hungersnot in Nigeria hat eine neue Qualität erreicht: In den großen Städten des Landes werden Lagerhäuser und Lastwagen mit Lebensmitteln geplündert.

Die Tageszeitung DAILY POST berichtet, dass die Zahl der Plünderungen von Lagerhäusern und Lastwagen mit Lebensmitteln und Rohstoffen durch Banditen in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen ist.

Die jüngsten beunruhigenden Vorfälle ereigneten sich zwischen letztem Sonntag und Montag, als Bewohner von Idu-Karmo und Dei-Dei in der Hauptstadt Lagerhäuser und Lastwagen plünderten und Lebensmittel mitnahmen.

Die DAILY POST berichtete, dass einige Bewohner von Abuja ein Lagerhaus des Sekretariats für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Verwaltung des Hauptstadtterritoriums angegriffen und Reis, Getreide und andere Hilfsgüter mitgenommen hätten.

Plünderungen in #Nigeria . Das Land hat im Oktober 2021 eine #CBDC eingeführt & das Bargeld stark eingeschränkt. Die 30%ige Inflation treibt die Leute zur Verzweiflung und führt zu schweren sozialen Unruhen.

Eine deutliche Warnung für den Rest der Welt.https://t.co/qljPPnazmJ pic.twitter.com/0Qu8bwA9Zl — Ernst Wolff (@wolff_ernst) March 6, 2024

Das Lagerhaus befindet sich im Stadtteil Dei-Dei von Abuja.

Der obige Vorfall unterscheidet sich von dem Versuch einer anderen Gruppe, ein privates Lagerhaus im Idu Industrial Estate, Jabi, Abuja, zu plündern.

Der Versuch wurde von Soldaten vereitelt, die das Gelände bewachten.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Dogarawa, einem Vorort von Zaria im Bundesstaat Kaduna, wo Einheimische angeblich Kartons mit Spaghetti aus einem geparkten Lastwagen der Firma BUA plünderten.

Außerdem wurde berichtet, dass Jugendliche in der vergangenen Woche Lebensmittel von Lastwagen gestohlen haben, die auf der Kaduna Road in der Gegend von Suleja im Bundesstaat Niger im Stau standen.

Als Reaktion auf diese Entwicklung erklärte die Regierung, dass die kürzliche Plünderung eines Lagerhauses in der Gegend von Gwagwa-Tasha durch „Ganoven“ nicht auf Hunger, sondern auf einen kriminellen Akt zurückzuführen sei.

Mariya Mahmoud, Staatsministerin für das Föderale Hauptstadtterritorium (FCT), äußerte sich am Ende ihres Besuchs in Gwagwa-Tasha, wo sie sich ein Bild vom Ausmaß der Schäden an dem Lagerhaus machen wollte.

Die Ministerin bezeichnete den Vorfall als unglücklich und zeigte sich enttäuscht über das Verhalten der Jugendlichen in der Region.

Sie versicherte jedoch, dass die Verwaltung in Zukunft in allen staatlichen Lagerhäusern in der gesamten Region einen Polizeiposten einrichten werde.

„Wir sind hier wegen des unglücklichen Vorfalls, der sich gestern in den frühen Morgenstunden ereignet hat, als Ganoven genau dieses Lagerhaus überfallen und alles, was sich hier befindet, einschließlich des Zauns, mitgenommen haben.

„Nicht nur die Lebensmittel, die hier gelagert werden, sondern auch das Dach, die Fenster und sogar die Tore dieses Ortes und die Büros wurden angegriffen.

„Man sieht, wie groß der Schaden ist. Hier ist nichts mehr übrig, nicht einmal die Maschinen, mit denen diese Dinge verarbeitet werden“, beklagte sie.

Der Ministerin zufolge ereignete sich der unglückliche Vorfall, als die Verwaltung ihr Lager auffüllte, um der Anweisung von Präsident Bola Tinubu nachzukommen, Palliativmedikamente an alle sechs Bezirksräte im FCT zu verteilen.

„Wir haben die Verteilung etwa zweimal durchgeführt. Und dann, kurz vor der dritten Verteilung, waren diese Lastwagen hier, um die Lebensmittel abzuladen, und dann wurden sie angegriffen, wobei sogar einige der Mitarbeiter verletzt wurden.

„Das ist wirklich eine schreckliche Situation. Und das ist nichts, was die Verwaltung auf die leichte Schulter nehmen wird. Alle Beteiligten müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir müssen etwas tun.

„Es ist auch ein Zeichen dafür, dass wir die Sicherheitsvorkehrungen rund um unsere Lagerhäuser verstärken müssen, denn wir müssen die Lebensmittel einfach aufbewahren.

„Aber die Art und Weise, wie das passiert ist, geht über den Hunger hinaus. Es ist eine kriminelle Handlung. Jemand, der hungrig ist, kann nicht aus dem Haus gehen, um all die Vordächer zu entfernen, die hier sind. Alle Türen, alle Fenster und auch die Tore.

„Das zeigt nicht, dass wir gute Botschafter des Landes sind. Wir werden etwas dagegen unternehmen“, sagt Mahmoud.

Der Direktor der Abuja School of Social and Political Thoughts, Sam Amadi, sagte jedoch, dass diejenigen, die die Lebensmittellager in Abuja geplündert hätten, keine typischen Kriminellen seien, da sie etwas zu essen brauchten.

Amadi äußerte sich am Dienstag in einer Sendung des Fernsehsenders Arise Television zu den Vorfällen.

Er sagte, die Regierung müsse dies als Signal zur Bekämpfung des Hungers verstehen und könne nicht gleichzeitig Verbrechen zulassen.

„Das ist bedauerlich. Es ist ein schlechtes Bild. Es gibt Hunger, es gibt Frustration. Und gleichzeitig gibt es Kriminalität, da muss sich die Regierung wirklich Gedanken machen.

„Fünfzehn Personen wurden festgenommen. Ich weiß nicht, ob Sie sie als Kriminelle verfolgen werden. Werden Sie sie als unglückliche Zeichen der Hoffnungslosigkeit betrachten?

„Das sind keine typischen Kriminellen, sondern Menschen, die rechtfertigen, warum sie dieses Getreide aus einem öffentlichen Lager nehmen müssen, um es zu essen.

„Ich denke, das Wichtigste ist, dies als Signal zu sehen, sich mit dem Thema Hunger auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig kann die Regierung keine Anarchie zulassen, das ist ein Verbrechen. Wer erwischt wird, kann sich nicht mit Hunger rechtfertigen.

„Gleichzeitig sollte die Regierung dies nicht als ein typisches Verbrechen betrachten, bei dem jemand in ein Haus einbricht, um etwas zu stehlen.

„Schauen Sie sich die Vereinigten Staaten oder Paris in Frankreich an, wenn wir diese Art von Krise haben, ist es sowohl Protest als auch Verzweiflung, die sich vermischen. Es geht also auch um Recht und Ordnung. Eine typische Regierung sieht Recht und Ordnung, aber eine politische Perspektive sieht Hunger und Verzweiflung und vielleicht auch Frustration und Wut.

„Aber ich denke, wir sollten vorsichtig sein und sie nicht nur hinter Gitter bringen und strafrechtlich verfolgen, sondern gleichzeitig Kriminalität und Anarchie verhindern.

In ähnlicher Weise bezeichnete der Rechtsexperte Ebun-Olu Adegboruwa die Plünderung eines Regierungslagers in Abuja als Ausdruck der Frustration der Mehrheit der Nigerianer über die Wirtschaftspolitik der Regierung von Präsident Bola Tinubu.

Adegboruwa, der auch Senior Advocate of Nigeria (SAN) ist, äußerte sich am Montag in der Sendung The Morning Brief auf Channels Television.

Er sagte, es sei eine Botschaft an den Präsidenten und sein Wirtschaftsteam, dass das System umgestaltet werden müsse, um das Überleben der Mehrheit der Nigerianer zu sichern.

Adegboruwa verwies auf die Abschaffung der Benzinsubventionen, die sich negativ auf die Bevölkerung ausgewirkt und zu Arbeitslosigkeit und hohen Lebenshaltungskosten geführt habe.

„In allen nigerianischen Bundesstaaten erleben die Menschen derzeit eine Überlebenskrise.

„Es geht also nicht nur um diesen Vorfall, sondern auch darum, dass ein Lastwagen mit Lebensmitteln wahllos angegriffen und geplündert wurde. Ich unterstütze das in keiner Weise, denn wir benötigen ein Umfeld, in dem wir Leben und Eigentum schützen können.

„Aber es spiegelt die Tatsache wider, dass die Wirtschaftspolitik der derzeitigen Regierung den Menschen im Land nicht hilft, und natürlich zeigen diese Vorfälle die Frustration der Menschen.

„Sie wissen, was man sagt: Wir beten, dass wir nicht in eine Situation geraten, in der die Armen aufstehen und die Reichen fressen. Ich denke, es ist eine Botschaft an den Präsidenten und die Mitglieder seines Wirtschaftsteams, dass das System so umgestaltet werden muss, dass die Mehrheit unserer Bevölkerung überleben kann“, sagte er.

Die People’s Redemption Party (PRP) warnte ihrerseits eindringlich vor einem möglichen Abgleiten in die Anarchie, wenn nicht dringend etwas gegen die steigenden Lebenshaltungskosten unternommen werde, von denen die Mehrheit der Nigerianer betroffen sei.

Die PRP gab diese Warnung in einer Erklärung ihres amtierenden nationalen Sprechers, Muhammed Ishaq, am Montag ab.

Die Plünderungen seien ein Symptom eines größeren Problems, das eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten, einschließlich der Industrie und der Geschäftswelt, erfordere, um die Ursachen solcher Vorfälle zu beseitigen und eine gerechtere Gesellschaft anzustreben.

„Die jüngsten Berichte über die Plünderung von Lebensmittellastwagen auf unseren Autobahnen und in unseren Städten sind Warnsignale für die drohende Anarchie und die Unruhen, die Nigeria zeitnah bevorstehen, wenn nicht drastische Maßnahmen ergriffen werden, um die ernste Krise der Lebenshaltungskosten anzugehen, mit der die Mehrheit der nigerianischen Bürger konfrontiert ist.

„Ja, es gibt Hunger und Elend im Land. Ja, es gibt Armut im Land, und die herrschende Elite hat die Armut zu einer Waffe gemacht, die die Bürger dazu gebracht hat, ihre Stimme gegen ein oder zwei Packungen Spaghetti einzutauschen, wie wir bei den Wahlen im vergangenen Jahr gesehen haben“, hieß es.

Ein ehemaliger Gesetzgeber und Sozialkritiker, Senator Shehu Sani, zeigte sich ebenfalls schockiert über die Verschärfung der wirtschaftlichen Notlage und bezeichnete die Entwicklung als gefährliches Symptom einer bevorstehenden Revolution.

Sani forderte die Regierung zum Handeln auf und betonte, dass diese verhindert oder eingedämmt werden müsse.

„Die massive Plünderung von Lebensmitteln aus einem Regierungslager in unserem ölreichen Nigeria ist ein gefährliches Symptom einer bevorstehenden Revolution, die verhindert oder eingedämmt werden muss“, schrieb er am Sonntag auf seinem X-Handle.

Unterdessen sagte der Minister für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit, Senator Abubakar Kyari, dass das Ministerium diese Woche mit der Verteilung von 42.000 Tonnen Getreide in den 36 Bundesstaaten beginnen werde, wie von Präsident Bola Tinubu genehmigt.

Kyari sagte, das Ministerium arbeite mit der National Emergency Management Agency (NEMA) und dem Department of State Service (DSS) zusammen, um sicherzustellen, dass das Getreide in den richtigen Paketen und Mengen an die richtigen Menschen gelange.

Dies teilte er am Montag in einem Beitrag auf seinem X-Handle mit.

Laut dem Minister werden auch 58.500 Tonnen Reis von großen Reismühlen auf den Markt gebracht, um den Preis zu stabilisieren.

„In diesen schwierigen Zeiten spreche ich allen, die von den Schwierigkeiten im Land betroffen sind, mein aufrichtiges Mitgefühl aus. Ich verstehe den Ernst der Lage, insbesondere angesichts des bedauerlichen Vorfalls der Plünderung von Lebensmittellagern.

„Inmitten dieser Herausforderungen möchte ich Ihnen versichern, dass unser Engagement für Ihr Wohlergehen nicht nachlässt. Wir werden noch in dieser Woche mit der Verteilung von 42.000 Tonnen Getreide in den 36 Bundesstaaten beginnen, wie es der Herr Präsident genehmigt hat.

„Wir arbeiten Hand in Hand mit NEMA und DSS, um sicherzustellen, dass das Getreide in den richtigen Verpackungen und Mengen an die richtigen Menschen gelangt. Zusätzlich werden 58.500 Tonnen geschliffener Reis von großen Reismühlen zur Stabilisierung auf den Markt gebracht“, sagte der Minister.

In einem Interview mit DAILY POST sagte der Sicherheitsexperte Dr. Kabir Adamu, seine Organisation beobachte weiterhin die Enttäuschung der Öffentlichkeit über die sozioökonomischen Herausforderungen, die durch den wirtschaftlichen Stresstest und die durch die derzeitige Regierungspolitik verursachte Knappheit entstanden sind.

Adamu, der Geschäftsführer von Beacon Security and Intelligence LTD ist, sagte, dass die jüngste Streichung von Subventionen und der Wertverlust der Währung die Lebensgrundlage der Bürger beeinträchtigt hätten, was zu emotionalem und physischem Stress geführt und die Menschen wirtschaftlichen Schocks ausgesetzt habe.

Der Sicherheitsexperte wies darauf hin, dass private Geschäfte, Lagerhäuser und Wohnhäuser in Gefahr seien, ausgeraubt zu werden, während Entführungen zur Lösegelderpressung, gezielte Angriffe sowie Finanz- und andere Verbrechen zunehmen könnten.

Er fügte hinzu, dass es glaubwürdig sei, dass die sozialen Unruhen in größere und störendere soziale Probleme ausarten könnten, die sich auf die innere Sicherheit auswirken und die Sicherheit und den Schutz beeinträchtigen könnten.

Adamu sagte: „Die Erfassungsplattformen von Beacon Security and Intelligence beobachten weiterhin die Enttäuschung der Öffentlichkeit über die sozioökonomischen Herausforderungen, die durch den Stresstest der Wirtschaft und die durch die aktuelle Regierungspolitik verursachte Knappheit entstanden sind.

„Diese Enttäuschung hat häufig zu sozialen Unruhen in Form von öffentlichen Protesten und sozialen Unruhen geführt. Die meisten der bisherigen Demonstrationen verliefen friedlich, aber wir haben einige Gegendemonstrationen und Störungen während der Proteste beobachtet, die in Gewalt, Zusammenstöße mit Sicherheitskräften und Verhaftungen eskalierten.

„Die jüngste Streichung von Subventionen und der Wertverlust der Währung haben die Lebensgrundlage der Bürger beeinträchtigt, was zu emotionalen und physischen Belastungen geführt hat und die Menschen wirtschaftlichen Schocks aussetzt, die sie größtenteils durch verbale und expressive Proteste zum Ausdruck bringen.

„Diese Demonstrationen haben jedoch das Potenzial, in gewalttätige Aktionen wie Plünderungen, Diebstähle, Schuldzuweisungen, Destabilisierung der Nation und Pöbeleien zu eskalieren, und können Kriminellen Gelegenheit geben, Gewalttaten zu begehen, die die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Lage weiter gefährden.

„Es besteht auch die Gefahr, dass private Geschäfte, Lagerhäuser und Wohnhäuser ausgeraubt werden, während Entführungen zur Erpressung von Lösegeld, gezielte Angriffe sowie Finanz- und andere Straftaten zunehmen könnten.

Auf die Frage, was die Regierung tun sollte, um die Situation zu verbessern, forderte Adamu strategische und anpassungsfähige Ansätze wie politische Reformen, Krisenreaktionspläne und staatliche Interventionen.

„Er fügte hinzu: „Es ist glaubwürdig, dass die Abschwächung der Auswirkungen sozialer Unruhen strategische und anpassungsfähige Ansätze wie politische Reformen, Krisenreaktionspläne und Regierungsinterventionen erfordert, um eine Eskalation der Demonstrationen zu verhindern.

Genosse Onyebuchi Igboke, Projektleiter der Advocacy Partnership for Good Governance und Convener des Office of the Citizens, äußerte sich in einem Interview mit DAILY POST besorgt über die akute Notlage im Land.

Igboke schlug vor, dass die Regierung eingreifen und praktische Lösungen finden sollte, um größere Probleme für die Nation zu vermeiden.

Seiner Meinung nach sollte sich die Regierung um das eigentliche Problem kümmern, nämlich die Sicherheit der Bauern zu gewährleisten und ihnen Anreize zu bieten, auf ihre Höfe zurückzukehren.

Wenn man sich anschaut, was in Nigeria passiert, wenn man sich anschaut, in welcher Not die Nigerianer heute sind, dann ist das keine Geschichte mehr, dann sind wir mit Not und Hunger konfrontiert“, sagte er.

„Man sagt: ‚Ein hungriger Mann ist ein wütender Mann. Es liegt auf der Hand, dass diese Situation zu einem Anstieg der sozialen Laster, einschließlich der Kriminalität, führen wird.

„Wie wir kürzlich bei der Plünderung von Lagerhäusern durch einige Nigerianer gesehen haben, wird die Regierung, wenn sie nicht eingreift und praktische Lösungen findet, größere Probleme für die Nation schaffen.

„Die ganze Idee ist, dass die Regierung tut, was von ihr erwartet wird. Ich bin besorgt. Das letzte Mal, als Präsident Bola Tinubu versuchte zu intervenieren, indem er ein Treffen mit den Gouverneuren und seinem Wirtschaftsteam einberief, sagte ich, dass dies ein guter Schritt in die richtige Richtung sei, weil man sich mit der Situation auseinandersetzen müsse; sie erfordere eine Notfallreaktion. Mit dem Ergebnis des Treffens war ich jedoch nicht zufrieden.

„Die Gouverneure der Bundesstaaten haben die ihnen übertragenen Aufgaben und Erwartungen nicht erfüllt.

„Was die Lebensmittelknappheit betrifft, so hat der Präsident das DSS, die NSA und die Polizei angewiesen, eine Task Force zu bilden, um gegen Leute vorzugehen, die Lebensmittel horten. Was passiert, wenn sich die Regierung um das eigentliche Problem kümmert, nämlich die Sicherheit der Bauern und Anreize, damit sie auf ihre Höfe zurückkehren?

„Die Regierung sollte die Farmen absichern, damit die Bauern wieder in die Landwirtschaft zurückkehren können. Das wäre ein wichtiger Schritt, um den Hunger im Land zu bekämpfen.