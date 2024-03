Im Jahr 2020 starben in Großbritannien 9 % weniger Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren als erwartet. Es gab eine Untersterblichkeit. Im Jahr 2021 starben 7 Prozent weniger Kinder als erwartet.

Im Folgejahr 2022 kam es plötzlich zu einer Übersterblichkeit von Kindern. In der Altersgruppe der 1- bis 14-Jährigen gab es in diesem Jahr 16 Prozent mehr Todesfälle als erwartet. Im vergangenen Jahr stieg die Übersterblichkeit weiter an: auf 22 Prozent.

Bei den 1- bis 14-Jährigen ist die Zahl der Todesfälle um 22 % gestiegen. „ONS zeigen etwa 10 % mehr Todesfälle seit April 2023“ „Die Impfstoffe sind sicher“ Rishi Sunak. Eine Lüge, die im Laufe der Zeit widerhallen wird. mRNA-Spritzen sind das gefährlichste Medizinprodukt, das jemals der Öffentlichkeit aufgezwungen wurde.

