Elon Musk: Biden hat mit seinen Migrantenflügen die Voraussetzungen für etwas Schlimmeres als 9/11 geschaffen!

„Diese Regierung importiert sowohl Wähler als auch eine Bedrohung für die nationale Sicherheit durch nicht überprüfte illegale Einwanderer. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie den Grundstein für etwas viel Schlimmeres als 9/11 legt“, sagte so Elon Musk.

This administration is both importing voters and creating a national security threat from unvetted illegal immigrants.



It is highly probable that the groundwork is being laid for something far worse than 9/11. Just a matter of time. pic.twitter.com/kuilPxAvv3 — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

Wahrlich, Verrat! Die Herbeiführung einer großen Zahl von Illegalen ist der Grund, warum Minister Mayorkas vom Repräsentantenhaus angeklagt wurde. Sie importieren Wähler. Deswegen kämpfen Gruppen auf der extremen Linken unter dem absurden Vorwand, das Wahlrecht zu schützen, so hart dafür, die Pflicht zur Identifizierung von Wählern zu stoppen.

Treason indeed! Ushering in vast numbers of illegals is why Secretary Mayorkas was impeached by the House.



They are importing voters. This is why groups on the far left fight so hard to stop voter ID requirements, under the absurd guise of protecting the right to vote. https://t.co/WhtVFyS6sa — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

New York Post schreibt:

Elon Musk hat die Regierung von Präsident Joe Biden dafür angegriffen, dass sie heimlich 320.000 „nicht überprüfte“ Einwanderer in die USA einfliegen lässt und signalisiert, dass „der Grundstein für etwas viel Schlimmeres als 9/11 gelegt wird“.

Musk warnte am Dienstag, es sei „nur eine Frage der Zeit“, bis die USA einen weiteren Terroranschlag dieser Größenordnung erleiden würden.

„Diese Regierung importiert sowohl Wähler als auch eine Bedrohung der nationalen Sicherheit durch nicht überprüfte illegale Einwanderer“, fügte Musk hinzu.

„Das ist der Grund, warum linksradikale Gruppen unter dem absurden Deckmantel des Schutzes des Wahlrechts so hart dafür kämpfen, die Wählerausweispflicht zu stoppen“, bekräftigte der CEO des milliardenschweren Tesla-Konzerns seine Position in einem weiteren Post.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Biden-Administration mindestens 320.000 illegalen Einwanderern den Zugang zu 43 verschiedenen US-Flughäfen ermöglicht. Dies geschah im Rahmen eines umstrittenen Programms, das die Zoll- und Grenzschutz-App – auch bekannt als CBP One – nutzte, die geschaffen wurde, um Migranten die Möglichkeit zu geben, in den USA um Bewährung zu bitten, wie die Daily Mail zuvor berichtete.

Er erwähnte auch die Biden-Flüge.

Obwohl ich glaube, dass jeder diese Geschichte schon kennt.

Jemand sollte die CBP One-App herunterladen und ein Schritt-für-Schritt-Video von diesem Wahnsinn machen. Das sind viele Flugzeuge und viele Flughäfen. Erstaunlich, dass sie dieses Geheimnis so lange bewahrt haben.