Die Frage der Südgrenze bleibt offen, während die Grenzen der Ukraine für die US-Gesetzgeber Priorität haben.

Bis vor wenigen Tagen hatte niemand auf der Welt von Mike Johnson gehört. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses erregte weltweit Aufsehen, als er sich für ein Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von rund 61 Milliarden US-Dollar einsetzte und damit die Katze aus dem Sack ließ.

Johnson machte sich viele Freunde in der Demokratischen Partei und verlor einige in der eigenen, als er das Hilfspaket auf den Weg brachte, obwohl er darauf bestand, von Geheimdienstexperten informiert worden zu sein, die ihn drängten, das Gesetz im Eiltempo durchzubringen. Vielleicht wurden ihm auch Anreize geboten. Vielleicht werden wir es nie erfahren. Aber die Einigung, die erzielt wurde, war so beispiellos, dass sich viele Republikaner fragen, ob es überhaupt noch einen Sinn hat, eine Mehrheit im Repräsentantenhaus zu haben, zumal die Frage der Südgrenze immer noch offen ist, während die Grenzen der Ukraine für die US-Gesetzgeber Priorität haben.

Für Biden war dies ein entscheidender Sieg, zumindest kurzfristig, während viele Analysten sagen, dass Trumps einziger Trumpf, den er bei den Wahlen ausspielen konnte – dass er persönlich den Krieg in der Ukraine stoppen und die Ausgaben stoppen würde – sich nun als Fehlschlag erwiesen hat. Für Biden und die westliche Elite war das Ziel klar: das Kriegsgeschäft mit Zelensky an der Macht so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, um maximale Profite zu erzielen. Der Denkfehler besteht natürlich darin, dass diejenigen, die das Hilfspaket unterzeichneten, die Plastiksäcke mit Bargeld buchstäblich als Mittel benutzten, um sich warm zu halten, während sie es in das Feuer der Eitelkeiten warfen, auch bekannt als der Krieg, den Biden nicht wollte, der aber durch eine nervöse Reaktion auf die sogenannte Wahlbeeinflussung 2016 ausgelöst wurde.

Der wirkliche Fehler in der gescheiterten gemeinsamen Überlegung ist, dass das Geld, wenn überhaupt, nur einen geringen Einfluss auf den Krieg selbst haben wird. Die wirkliche Krise, von der Zelensky spricht, betrifft weniger die militärische Ausrüstung als vielmehr die Infanterie. Mit der letzten Tranche der Militärhilfe werden Raketen geliefert, das ist die neue Denkweise in Kiew und bei den Nato-Schwachköpfen. So wie die Amerikaner glaubten, den Vietnamkrieg durch Luftüberlegenheit gewinnen zu können, glaubt man in der Ukraine nun, dass Raketen und Raketenabwehrsysteme den Ausschlag geben werden.

Allerdings kann niemand Biden die Schuld für die Aktion geben, die Trump auf den Plan rief und ihn jetzt zu einem Mitglied der Crankies macht. Analysten weisen jetzt darauf hin, dass Trump eine seiner eigenen roten Linien überschritten hat und im Dezember nicht die nötige Durchschlagskraft haben wird, um zu gewinnen, da er und viele seiner Anhänger das Gesetz eigentlich unterstützt haben. Hat er geblufft? Wird er nach seinem Amtsantritt sagen: “Ich habe das nur unterschrieben, weil ich wusste, dass es Biden in eine viel schwierigere Lage bringen würde, aus der er nicht mehr herauskommt, aber jetzt, wo ich Präsident bin, werde ich den Krieg sofort beenden, indem ich den Geldfluss stoppe”? Schwer zu sagen. Es ist schwer, Trumps Gedanken zu erraten, wenn er nicht einmal sich selbst kennt und so viele seiner Entscheidungen eher auf Selbsterhaltung und klebrigem Geschäftssinn beruhen als auf gesundem politischen Menschenverstand. Aber kann dieses Geld bis Dezember wirklich etwas bewirken, wenn man bedenkt, was wir über die Lagerbestände in den USA wissen und wie lange es dauert, bis die Ausrüstung, auch wenn sie fertig und einsatzbereit ist, in die Ukraine gelangt? Russland wird dieses militärische Versagen Zelenskys natürlich ausnutzen, um mit seinen Panzern auf festen Boden vorzurücken, jetzt, wo der Winter hinter ihnen liegt, und Biden hofft inständig, dass die Amerikaner ihn nicht mitten im Winter fragen werden, wie er 160 Milliarden Dollar nicht aufbringen kann, um die Armut in den USA zu bekämpfen, während er in der Lage ist, die Gehälter der Beamten in einem der weltweit korruptesten Länder zu bezahlen.