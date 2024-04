Wie jüdische Extremisten zum neuen Gesicht Israels wurden

Im Laufe der Geschichte hatten religiös-zionistische Randparteien nur begrenzten Erfolg, wenn es darum ging, die Art von Wahlsiegen zu erzielen, die ihnen einen tatsächlichen Anteil an der politischen Entscheidungsfindung des Landes ermöglichen würde.

Die beeindruckenden 17 Sitze, die Israels extremistische religiöse Partei Shas bei den Wahlen 1999 gewann, waren ein Wendepunkt in der Geschichte dieser Parteien, deren ideologische Wurzeln auf Avraham Itzhak Kook und seinen Sohn Zvi Yehuda Hacohen zurückgehen.

Der israelische Historiker Ilan Pappé bezeichnete den ideologischen Einfluss der Kooks als eine “Verschmelzung von dogmatischem Messianismus und Gewalt”.

Im Laufe der Jahre hatten diese religiösen Parteien an mehreren Fronten zu kämpfen: Sie waren nicht in der Lage, ihre Reihen zu vereinen, sie konnten die israelische Mehrheitsgesellschaft nicht ansprechen und sie waren nicht in der Lage, ein Gleichgewicht zwischen ihrem messianischen politischen Diskurs und der Art von Sprache – nicht unbedingt Verhalten – zu finden, die Israels westliche Verbündete erwarten.

Obwohl ein Großteil der finanziellen und politischen Unterstützung der israelischen Extremisten aus den Vereinigten Staaten und in geringerem Maße auch aus anderen europäischen Ländern stammt, hat Washington seine öffentliche Wahrnehmung der religiösen Extremisten Israels klar zum Ausdruck gebracht.

Im Jahr 2004 verboten die Vereinigten Staaten die Kach-Partei, die als moderne Erscheinungsform der Kooks und der frühen religiösen zionistischen Ideologen Israels angesehen werden kann.

Der Gründer der Gruppe, Meir Kahane, wurde im November 1990 ermordet, als der extremistische Rabbiner – der im Laufe der Jahre für viele Gewalttaten gegen unschuldige Palästinenser verantwortlich war – eine weitere hasserfüllte Rede in Manhattan hielt.

Kahanes Tod war nur der Anfang vieler Gewalttaten seiner Anhänger, allen voran des amerikanischen Arztes Baruch Goldstein, der am 25. Februar 1994 Dutzende palästinensischer Muslime in der Ibrahimi-Moschee in Hebron niederschoss.

Die Zahl der Palästinenser, die bei Protesten gegen das Massaker von israelischen Soldaten getötet wurden, war fast so hoch wie die Zahl derer, die zuvor von Goldstein getötet worden waren – ein tragisches, aber perfektes Beispiel für die Beziehung zwischen dem israelischen Staat und den gewalttätigen Siedlern, die als Teil einer größeren staatlichen Agenda agieren.

Dieses Massaker war ein Wendepunkt in der Geschichte des religiösen Zionismus. Anstatt ihren wachsenden Einfluss durch die vermeintlich liberaleren Zionisten zurückzudrängen, gewannen sie an Macht und schließlich auch an politischem Einfluss innerhalb des israelischen Staates.

Goldstein selbst wurde zu einem Helden, dessen Grab in Israels extremster illegaler Siedlung im Westjordanland, Kiryat Arba, heute ein berühmter Wallfahrtsort für Tausende von Israelis ist.

Es ist besonders aufschlussreich, dass Goldsteins Schrein gegenüber dem Memorial Park von Meir Kahane errichtet wurde, was auf die eindeutigen ideologischen Verbindungen zwischen diesen Personen, Gruppen und Geldgebern hinweist.

In den letzten Jahren begann sich jedoch die traditionelle Rolle der religiösen Zionisten Israels zu verschieben, was zur Wahl von Itamar Ben-Gvir in die israelische Knesset im Jahr 2021 und schließlich zu seiner Rolle als Minister für nationale Sicherheit des Landes im Dezember 2022 führte.

Ben-Gvir ist ein Anhänger von Kahane. “Mir scheint, dass es Rabbi Kahane letztlich um Liebe ging. Liebe zu Israel ohne Kompromisse, ohne jede andere Rücksicht”, sagte er im November 2022.

Aber im Gegensatz zu Kahane war Ben-Gvir nicht zufrieden mit der Rolle der religiösen Zionisten als Befürworter der Siedlungsbewegung, der fast täglichen Razzien in der Al-Aqsa und der gelegentlichen Angriffe auf Palästinenser. Er wollte im Zentrum der israelischen politischen Macht stehen.

Es ist eine interessante Debatte, ob Ben-Gvir seinen Status als direktes Ergebnis der erfolgreichen Basisarbeit des religiösen Zionismus erreicht hat oder weil sich die politischen Umstände in Israel selbst zu seinen Gunsten verändert haben. Die Wahrheit könnte jedoch irgendwo in der Mitte liegen. Israels historisches Versagen der so genannten politischen Linken – namentlich der Arbeitspartei – hat in den letzten Jahren ein relativ unbekanntes Phänomen hervorgebracht: die politische Mitte.

In der Zwischenzeit wurde die traditionelle israelische Rechte, die Likud-Partei, immer schwächer, zum Teil, weil es ihr nicht gelang, die wachsende, jugendlichere Wählerschaft des religiösen Zionismus anzusprechen, und auch wegen der Reihe von Spaltungen, die nach der Auflösung der Partei durch Ariel Scharon und der Gründung von Kadima im Jahr 2005 stattfanden – einer Partei, die sich schon lange aufgelöst hat.

Um zu überleben, hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seine Partei zu ihrer extremsten Version aller Zeiten umdefiniert und damit begonnen, religiöse Zionisten anzuziehen, in der Hoffnung, die Lücken zu füllen, die durch die internen Querelen innerhalb des Likud entstanden sind.

Auf diese Weise hat Netanjahu den religiösen Zionisten die Chance ihres Lebens gegeben.

Bald nach der Operation “Al-Aqsa-Flut” am 7. Oktober und in den ersten Tagen des israelischen Völkermords im Gazastreifen gründete Ben-Gvir seine Nationalgarde, eine Gruppe, die er vor dem Krieg aufzubauen versuchte, aber scheiterte.

Dank Ben-Gvir ist Israel nun, nach den Worten des Oppositionsführers Yair, zu einem Land mit einer “privaten Miliz” geworden.

Am 19. März gab Ben-Gvir bekannt, dass 100.000 Waffenscheine an seine Anhänger ausgehändigt worden seien. In diesem Zeitraum begannen die USA damit, “Sanktionen” gegen einige wenige Personen zu verhängen, die mit Israels extremistischer Siedlerbewegung in Verbindung stehen – ein kleiner Klaps auf die Hand angesichts des massiven Schadens, der bereits angerichtet wurde, und der enormen Gewalt, die in den kommenden Monaten und Jahren wahrscheinlich folgen wird.

Im Gegensatz zu Netanjahu beschränkt sich Ben-Gvirs Denken nicht auf seinen Wunsch, eine bestimmte Position in der Regierung zu erreichen. Israels religiöse Extremisten streben einen grundlegenden und unumkehrbaren Wandel in der israelischen Politik an.

Der jüngste Vorstoß zur Änderung der Beziehungen zwischen der Judikative und der Exekutive war für diese Extremisten ebenso wichtig wie für Netanjahu selbst. Letzterer hat sich jedoch für eine solche Initiative eingesetzt, um sich vor einer juristischen Rechenschaftspflicht zu schützen. Ben-Gvirs Unterstützer haben einen anderen Grund im Sinn: Sie wollen die Regierung und das Militär beherrschen, ohne Verantwortung und Kontrolle.

Israels religiöse Zionisten spielen ein langfristiges Spiel, das nicht an eine bestimmte Wahl, Person oder Regierungskoalition gebunden ist. Sie sind dabei, den Staat und seine Ideologie neu zu definieren. Und sie sind dabei, zu gewinnen.

Ben-Gvir und seine Drohungen, Netanjahus Regierungskoalition zu stürzen, waren die Hauptantriebskraft hinter dem Völkermord in Gaza.

Wäre Meir Kahane noch am Leben, wäre er stolz auf seine Anhänger gewesen. Die Ideologie des einst marginalisierten und verhassten extremistischen Rabbiners ist heute das Rückgrat der israelischen Politik.

Dr. Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er gemeinsam mit Ilan Pappé herausgegeben hat, ist Our Vision for Liberation: Engagierte palästinensische Führer und Intellektuelle melden sich zu Wort”. Zu seinen weiteren Büchern gehören “Mein Vater war ein Freiheitskämpfer” und “Die letzte Erde”. Baroud ist ein Non-Resident Senior Research Fellow am Zentrum für Islam und Globale Angelegenheiten (CIGA). Seine Website lautet http://www.ramzybaroud.net.