Verborgen von der Öffentlichkeit, spielt Europa die Lebensmittelkrise durch

Vergangenen Monat traf sich eine Gruppe von Menschen, um das schlimmste Szenario für eine der weltweit am besten ernährten Regionen durchzuspielen.

Die kombinierten Kräfte von El Niño und La Niña haben die Sojaproduktion in Lateinamerika lahm gelegt. Ukrainische und russische Getreidebauern bekriegen sich. Indonesien hat die Verschiffung von Palmöl nach Europa verboten, während China nach Ernten giert. Der Mittelmeerraum verwandelt sich in eine Wüste.

Wir schreiben das Jahr 2024. „Nahrungsmittelknappheit in Europa? Die Frage ist nur wann, aber sie hören nicht zu“, sagt eine nicht identifizierte Stimme in einer Videoübertragung. Das Publikum sitzt still und hört zu.

Der dramatische Zusammenprall der Ereignisse ist natürlich bis jetzt nicht eingetreten. Doch im vergangenen Monat trafen sich im Zentrum Brüssels für zwei Tage rund 60 Beamte der Europäischen Union und der Regierungen, Experten für Lebensmittelsicherheit, Vertreter der Industrie und einige Journalisten, um sich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, was noch vor wenigen Jahren kaum auf dem Radar war: eine ausgewachsene Lebensmittelkrise.

Die Gruppe versammelte sich in einem renovierten Art-Deco-Gebäude von Shell, um zu simulieren, was passieren könnte, und um Maßnahmen zur Vorbeugung und Reaktion zu entwickeln. Ein paar Straßen weiter verstärkten die Landwirte ihren Protest gegen die EU und unterbrachen die Lieferungen an die Supermärkte, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer zu erregen.

Der plüschige Co-Working Space war kaum ein Bunker oder sicherer Keller in einem Kriegsgebiet. Aber die Videobilder von Dürre, Überschwemmungen und zivilen Unruhen, unterlegt mit bedrohlicher Musik, erzeugten ein Gefühl der Dringlichkeit.

„Erwarten Sie ein gewisses Maß an Chaos“, warnte Piotr Magnuszewski, ein Systemmodellierer und Spieldesigner, der mit den Vereinten Nationen zusammengearbeitet hat. „Es kann sein, dass Sie manchmal verwirrt sind und nicht genug Informationen haben. Es wird Zeitreisen geben.

Die Tatsache, dass eine der weltweit am besten versorgten Regionen ihr Ernährungssystem einem Stresstest unterzieht, unterstreicht die wachsende Besorgnis der Regierungen über die Versorgungssicherheit ihrer Bevölkerung. Innerhalb von vier Jahren haben mehrere Schocks die Art und Weise erschüttert, wie Lebensmittel produziert, verteilt und konsumiert werden.

Die Coronavirus-Pandemie, die russische Invasion in der Ukraine und die Unterbrechung wichtiger Schifffahrtsrouten haben die Versorgungsketten unterbrochen und die Preise in die Höhe getrieben. Unbeständiges und extremes Wetter macht der Landwirtschaft nun regelmäßig zu schaffen. Vor diesem Hintergrund stellt sich für die Behörden nicht mehr die Frage, wann es zu einer Nahrungsmittelkrise kommt, sondern wie viele Krisen sie gleichzeitig bewältigen können.

Europa ist der sicherste Ort, wenn es um Lebensmittel geht

Finnland und Irland führen 2022 die Weltrangliste der Ernährungssicherheit an.

Wir schreiben das Jahr 2025, und es kommt zu weiteren Ernteausfällen. Sie wirken sich auf die Futtermittelpreise aus, was die Vieh- und Fischproduktion einschränkt. Einige Ernteschiffe kehren Europa den Rücken, um anderswo höhere Preise zu erzielen.

Exportbeschränkungen für Palmöl in Asien schränken die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wie Margarine und Brot ein. Vorwürfe der Konzerngier, Desinformation und Verschwörungstheorien machen die Runde.

„Die Aktualität des Themas war unglaublich relevant“, sagt Katja Svensson, leitende Beraterin für Ernährungssysteme beim Nordischen Ministerrat, die an der Simulation teilnahm. Sie wünscht sich jetzt, dass ihre Region sich durchsetzt. „Die Filme sind sehr spannend. Man ist wirklich Teil des Geschehens und es hat eine viel größere Wirkung“, sagt sie.

Stresstests sind im Bankensektor seit der Finanzkrise weitverbreitet, während Regierungsbeamte und politische Entscheidungsträger in den USA gelegentlich sogenannte „Wargaming“-Übungen durchgeführt haben, darunter eine Pandemieübung nur wenige Monate vor dem Ausbruch des Coronavirus.

In Europa sind von der Regierung geleitete Übungen eine Seltenheit, ganz zu schweigen von solchen, die sich auf Lebensmittel beziehen, so Magnuszewski, wissenschaftlicher Leiter des Centre for Systems Solutions in Wroclaw, in Polen.

Europa scheint sich in einer beneidenswerten Position zu befinden. Es ist einer der weltweit größten Lieferanten von Nahrungsmitteln – von Getreide und Milchprodukten bis zu Schweinefleisch und Olivenöl – und weist eines der niedrigsten Niveaus an Ernährungsunsicherheit auf.

Im Jahr 2021 wurden durchschnittlich nur 14% der Haushaltsausgaben für Nahrungsmittel aufgewendet, verglichen mit etwa 60% in Nigeria und 40% in Ägypten. Der Global Food Security Index stuft die europäischen Länder regelmäßig als die sichersten der Welt ein.

Dennoch gibt es Schwachstellen. Wetter- und Klimaereignisse treffen die Landwirte regelmäßig und werden in Europa bis 2022 wirtschaftliche Verluste von mehr als 50 Milliarden Euro (54,3 Milliarden Dollar) verursachen. Die Kosten für Düngemittel und Energie, die für den Anbau von Pflanzen und den Betrieb von Gewächshäusern benötigt werden, sind nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sprunghaft angestiegen.

Später im Jahr 2025 spitzt sich die Lage weiter zu. Diebe plündern Supermärkte. Die Polizei hat Mühe, die sich ausbreitenden Unruhen in den Städten einzudämmen. In den Lebensmittelgeschäften gibt es keinen Fisch und kein Fleisch mehr. Viehzüchter gehen bankrott.

Inzwischen richtet sich der Blick der Öffentlichkeit auf die Profiteure unter den Rohstoffhändlern. Kleine Bauernhöfe fallen wie Dominosteine, Übergriffe auf Migranten häufen sich. Ist die EU ein sinkendes Schiff, fragt jemand im Video? Es sei alles die Schuld der „liberalen Eliten“, sagt ein anderer.

Nun zu den Lösungen. Die Teilnehmer teilten sich in Gruppen auf, in denen jeder eine andere Rolle übernahm, von den Lobbyisten der Landwirte bis zu den Gewerkschaften der Lebensmittelarbeiter. (Dieser Reporter spielte die Rolle eines Vertreters einer Handelsgruppe für Ölsaatenproduzenten). In Vierer- oder Fünfergruppen wurde bei Kaffee und Keksen an politischen Maßnahmen gearbeitet, die vom Krisenmanagement über die Vorratshaltung bis zur Lebensmittelversorgung der Schwächsten reichten.

Längerfristig stellt sich die Frage, wie die übermäßige Abhängigkeit Europas von Importen von Pflanzen wie Soja, die zur Ernährung seiner riesigen Fleisch- und Milchindustrie benötigt werden, eingedämmt werden kann. Eine Arbeitsgruppe, an der auch dieser Reporter teilnahm, forderte deshalb den Abbau der Subventionen für die Viehzucht. Der Tag klang bei Wein und Häppchen aus.

Der zweite Tag begann mit einer Achtsamkeitssitzung, bevor man sich auf die politischen Vorschläge und Schlussfolgerungen konzentrierte. Es gab kaum Einwände gegen die Idee, die Ernährung auf gesündere Optionen und weniger Fleisch umzustellen. Es wurde die Frage aufgeworfen, wie die Lebensmittelvorräte am besten verwaltet und ihre Höhe überwacht werden können.

Die Teilnehmer nannten weitere Themen für künftige Übungen, von Lebensmittelsicherheit und Bioterrorismus bis hin zur Bekämpfung von Desinformation und der Vorbereitung auf Tierseuchen, letzteres „ein großes Problem, das noch größer werden könnte“, so Svensson.

Tatsächlich sind nur wenige Regierungen in Europa auf künftige Lebensmittelkrisen vorbereitet, so Chris Hegadorn, pensionierter US-Diplomat und Mitorganisator des Workshops.

„Wir haben in den vergangenen drei Jahren in einer Krise gelebt“, sagte Hegadorn, außerordentlicher Professor für globale Ernährungspolitik an der Sciences Po in Paris. „Es gibt auf allen Ebenen noch viel zu tun. Die Krisen werden schneller und härter werden.