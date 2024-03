Drastisches und unumkehrbares Klima-Geoengineering beunruhigt Wissenschaftler

Von Katie Spence

Ein amerikanisches Unternehmen schickt bereits mit Schwefeldioxid gefüllte Ballons in die Stratosphäre. Die NASA erwägt, Eis in die Atmosphäre zu fliegen.

Die Erde ist zu heiß und wird immer heißer, so die Meinung von Regierungen und globalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, und die Bemühungen um eine Reduzierung des Kohlendioxids zeigen nicht genügend Wirkung.

„Die Welt durchbricht die 1,5°C-Grenze und steuert auf einen viel höheren Wert zu, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, um das Energieungleichgewicht auf der Erde zu beeinflussen“, sagte James Hansen, ehemaliger Direktor des NASA Goddard Institute for Space Studies, im Januar.

Um mehr Zeit zu gewinnen, veröffentlichten Wissenschaftler der NASA und der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) am 28. Februar einen Bericht, in dem sie eine Lösung namens „absichtliche stratosphärische Dehydrierung“ vorstellten, d. h., um es mit den Worten des Laien auszudrücken, dass man Flugzeugladungen von Eis auf 58.000 Fuß Höhe fliegen und Eispartikel in die obere Atmosphäre sprühen kann.

„Es handelt sich um einen sehr geringen Effekt“, sagte der Hauptautor Joshua Schwarz, ein Forschungsphysiker im Chemielabor der NOAA. „Reiner Wasserdampf bildet nicht ohne weiteres Eiskristalle. Es ist hilfreich, einen Keim zu haben, zum Beispiel ein Staubteilchen, um das herum sich Eis bilden kann.

Die Forscher berichten, dass durch die Ausbreitung kleiner Partikel oder so genannter Eiskerne in Bereiche der Atmosphäre, die sowohl sehr kalt als auch mit Wasserdampf übersättigt sind, der Wasserdampf in der Atmosphäre „gefriertrocken“ und als Eiskristalle aus der Atmosphäre regnen wird, wodurch der Planet abgekühlt wird.

Der Vorschlag ist als Geoengineering bekannt – und der gemeinsame Plan der NASA und der NOAA ist bei weitem nicht die einzige Idee, die von den Seiten der Science-Fiction, wie im Hollywood-Film „Snowpiercer“ von 2013, in die Mainstream-Wissenschaft übergegangen ist.

István Szapudi, Astronom am Institut für Astronomie der Universität von Hawaii, hat sich dem Geo-Engineering zugewandt, indem er einen gigantischen Sonnenschirm oder, wie er es nennt, ein „gefesseltes Sonnenschild“ baut, um die Erde vor einem Teil der Sonnenenergie zu schützen.

„Jeder Sonnenschutz funktioniert, indem er einen kleinen Teil, etwa 1 bis 2 Prozent, des auf die Erde treffenden Sonnenlichts blockiert“, so Szapudi gegenüber The Epoch Times. „Das ist ein Anteil, der bei einem Blick in die Sonne kaum zu erkennen ist, aber laut Klimamodellen würde er die Atmosphäre trotzdem auf vorindustrielle Temperaturen abkühlen.

„Insbesondere der gefesselte Sonnenschutz ist eine Lösung, die um ein Vielfaches leichter und damit billiger ist als herkömmliche Konstruktionen.

Die Technologieunternehmer Luke Iseman und Andrew Song von Make Sunsets sind bereits aktiv geworden und haben reflektierende Wolken in großer Höhe erzeugt, indem sie mit Schwefeldioxid (SO2) gefüllte Ballons in die Stratosphäre abgelassen haben, was sie als stratosphärische Aerosolinjektion (SAI) bezeichnen.

„Angesichts des Klimawandels, der unsere Welt rapide verändert, ist es wichtig, dass wir Taten über Worte stellen“, so Make Sunsets auf seiner Website.

„Wir glauben, dass SAI die sofortige, notwendige Lösung ist, um den Planeten zu kühlen und uns Zeit für den Übergang in eine nachhaltigere Zukunft zu verschaffen.“

Wissenschaftler wie Christopher Essex, emeritierter Professor für angewandte Mathematik und Physik an der University of Western Ontario und ehemaliger Leiter des dortigen Programms für theoretische Physik, erklärten jedoch, dass Kohlendioxid (CO2) nicht die Ursache für die Erwärmung der Erde sei und dass solche Geo-Engineering-Maßnahmen „außerordentlich gefährlich“ seien.

„Ich habe früher ein Klimagremium für die World Federation of Scientists geleitet“, sagte er der Epoch Times. „Und wir hatten eine Sitzung, in der wir genau darlegten, warum Geoengineering außerordentlich gefährlich ist. Es ist eine verrückte Idee.“

Ian Clark, emeritierter Professor der Abteilung für Erd- und Umweltwissenschaften an der Universität Ottawa, pflichtete Herrn Essex bei.

„Geoengineering des Klimas ist eine sehr beängstigende Aussicht“, sagte er der Epoch Times.

Es ist etwas, das in das Reich der Fantasie und der Science Fiction verbannt werden sollte“.

Das Oxford Geoengineering Programme definiert Geoengineering als „den absichtlichen, groß angelegten Eingriff in die natürlichen Systeme der Erde, um dem Klimawandel entgegenzuwirken“.

Atmosphärische Ausrüstung wartet auf die Verladung in ein stark modifiziertes Douglas DC-8-Flugzeug der NASA im Armstrong Flight Research Center in Palmdale, Kalifornien, am 7. Juli 2016. (Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Sonnenschutzschild

Nach Ansicht von Herrn Szapudi ist der Klimawandel eine drohende Gefahr, und Treibhausgase wie CO2 sind eine der Hauptursachen für diese Gefahr.

Am 31. Juli 2023 veröffentlichte er einen Bericht, in dem er seinen Vorschlag für einen gefesselten Sonnenschutz, den er Solar Radiation Management nennt, darlegt.

„Solar Radiation Management (SRM) ist ein Geo-Engineering-Ansatz, der darauf abzielt, die von der Erde absorbierte Sonnenstrahlung zu reduzieren, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern“, schreibt Szapudi in seinem Bericht.

„Zwei vorgeschlagene Strategien für SRM beinhalten das Hinzufügen von Staub oder Chemikalien in die Erdatmosphäre, um den reflektierten Anteil des Sonnenlichts zu erhöhen, oder die Reduzierung der einfallenden Strahlung aus dem Weltraum durch Sonnenschirme oder Staub.“

Er plädiert für einen Sonnenschutzschild, weil er ihn für weniger riskant hält.

Auf die Behauptung von Herrn Essex, Geoengineering sei „außerordentlich gefährlich“, antwortete Herr Szapudi: „Weltraumgestütztes Geoengineering, insbesondere wenn es modular und reversibel aufgebaut ist, birgt weniger Risiken als erdgestütztes SRM, bei dem Staub oder Chemikalien in die Atmosphäre eingebracht werden, und [es ist] weitaus weniger riskant, als nichts zu tun.

„In Anbetracht unseres heutigen Wissens und der bekannten Risiken des Klimawandels würde ein angebundener Sonnenschutzschild in der Nähe des L1-Lagrange-Punkts in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von uns kein offensichtliches Risiko für die Erde darstellen. Der Nutzen besteht darin, negative Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern oder sogar umzukehren.

Die NASA definiert Lagrange-Punkte als „Positionen im Weltraum, an denen Objekte, die dorthin geschickt werden, aufgrund entgegengesetzter Gravitationskräfte dazu neigen, an Ort und Stelle zu bleiben“. Die Behörde hat fünf solcher Punkte identifiziert.

Szapudi räumte ein, dass es unbekannte Risiken geben könnte, und sagte, sein Vorschlag müsse einer detaillierteren wissenschaftlichen Studie unterzogen werden, gefolgt von einer technischen Vorstudie.

„Eine solche Studie würde den Standort, das Design, die Materialien usw., die am besten geeignet sind, festlegen. Dann kann eine quantitative und gründliche Risikobewertung vorgenommen werden, und es kann entschieden werden, ob mit der Umsetzung fortgefahren wird“, sagte er.

„Im Allgemeinen durchläuft jedes große Projekt viele Schichten von Risiko-, Kosten- und Nutzenanalysen, während der Entwurf Gestalt annimmt, und alle identifizierten Stolpersteine würden das Projekt stoppen. Letztendlich wird, wenn überhaupt, nur der kosteneffizienteste und sicherste Entwurf umgesetzt.“

Rendering eines gefesselten Sonnenschutzschildes, der einen Teil der Sonnenstrahlung abhält. (Brooks Bays/UH Institute for Astronomy)

Aber Herr Essex, der in den 1970er-Jahren sein erstes Computerklimamodell entwickelte und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Global Warming Policy Foundation war, sagte, dass ein Teil des Problems mit einem Sonnenschutzschirm darin besteht, dass er das Klima aus einer technischen Perspektive und nicht aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet.

„Man kann vielleicht ein plausibles Argument für die Definition des Sonnenschirms und den Flug ins All finden“, sagte er. „Aber der Teil, den man nicht versteht, ist, wie das Klima darauf reagieren wird.

„Weil wir diese Propaganda als Problemlösung propagiert haben, erscheint es wie ein technisches Problem, bei dem man durch Versuch und Irrtum herausfinden kann, ob es funktioniert oder nicht. Aber das Klimaproblem ist kein technisches Problem, es ist ein grundlegendes wissenschaftliches Problem. … Es ist viel subtiler und komplexer.“

Herr Essex erklärte, dass die Sonnenstrahlung durch die Atmosphäre wandert, und obwohl einige glauben, dass die Strahlung an diesem Punkt eine Erwärmung verursacht, ist das nicht der Fall. Stattdessen trifft die kurzwellige Strahlung auf die Erde, wodurch sich die Oberfläche aufheizt, und dann strahlt der Boden diese Energie als langwellige Strahlung in die Atmosphäre ab, wodurch die Temperatur steigt.

Mit dem Sonnenschirm versuchen sie, die kurzwellige Strahlung zu kontrollieren“, so Essex. „Und es ist ein indirekter Weg, um die langwellige, infrarote Strahlung zu kontrollieren.

„Die Menschen glauben gerne, dass die Erde wie ein Ziegelstein ist und zu heiß wird, so dass wir sie abkühlen müssen – globale Erwärmung, so lautet der Slogan – nun, das ist lächerlich. Es geht nur darum, Angst und Furcht zu schüren, damit die Menschen mitmachen und nicht hinterfragen, was vor sich geht.

„In der Atmosphäre geht so viel vor sich. Sie ist komplex, leitfähig und turbulent.“

Ballons aus Schwefel

Wie ein Sonnenschutzschild fallen auch reflektierende Aerosole unter die Definition des Sonnenstrahlungsmanagements. Aber im Gegensatz zu einem Sonnenschutzschild sind reflektierende Aerosole nicht modular oder sofort umkehrbar.





Make Sunsets füllt Ballons mit SO2, lässt sie steigen und lässt sie dann platzen, sobald sie die Stratosphäre erreichen, um den gasförmigen Inhalt freizusetzen. Make Sunsets behauptet, der Effekt sei ähnlich wie bei Vulkanausbrüchen.

„Die Emissionen von Vulkanausbrüchen kühlen die Erde seit Millionen von Jahren ab, wie der Pinatubo im Jahr 1991. Wir ahmen einfach Mutter Natur nach. … Im Jahr 1991 kühlte der Mt. Pinatubo, ein Stratovulkan, die Erde über ein Jahr lang um 0,9 F oder 0,5 C ab“, heißt es auf der Website.

Bislang hat die Gruppe seit April 2022 49 Ballons aufsteigen lassen und behauptet, dass sie „13.791 Tonnenjahre Erwärmung neutralisiert“ hat. Die „Schwefelwolken“ bleiben zwischen sechs Monaten und drei Jahren am Himmel, „je nach Höhe und Breitengrad, in dem wir sie freisetzen“.

(Oben L) Ein Flugzeug hinterlässt beim Vorbeiflug am Mond eine Kondensstreifen. (Oben R) Bulldozer reparieren einen eingestürzten Deich am 29. Juni 1991, zwei Wochen nach dem Ausbruch des Vulkans Pinatubo. (Unten) Das atmosphärische Glühen der Erde vor einem Sternenhimmel auf einem Bild, das am 21. Januar 2024 von der Internationalen Raumstation aufgenommen wurde. (Alexander Hassenstein/Getty Images, Romeo Gacad/AFP via Getty Images, NASA, ESA/Andreas Mogensen)

Eine Gruppe von Wissenschaftlern des Massachusetts Institute of Technology berichtete im Jahr 2020, dass die Freisetzung reflektierender Aerosole in die Stratosphäre „andere langfristige Auswirkungen auf das Klima haben könnte“.

„Solares Geoengineering würde die Bahnen außertropischer Stürme erheblich verändern – Zonen in den mittleren und hohen Breiten, in denen sich das ganze Jahr über Stürme bilden und vom Jetstream über die Ozeane und das Land gelenkt werden“, heißt es in ihrem Bericht.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass Solar Geoengineering den Klimawandel nicht einfach umkehren wird. Stattdessen hat es selbst das Potenzial, neuartige Veränderungen des Klimas zu bewirken.“

Make Sunsets behauptet jedoch, dass ohne Abhilfemaßnahmen wie reflektierende Aerosole „zehn Millionen Menschen sterben werden und 20 Prozent der Arten aussterben könnten“.

„Wir glauben, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, um SAI in der Praxis zu testen und zu verbreiten“, erklärte die Gruppe.

Die Gruppe sagt, sie habe mit dem FBI, der Bundesluftfahrtbehörde und der NOAA Kontakt aufgenommen.

„Sie sind über unser Geschäft und unsere Aktivitäten informiert“, heißt es auf der Website.

Herr Essex sagte, dass das Problem mit dem Hinzufügen von reflektierenden Aerosolen noch komplizierter ist, als den meisten bewusst ist.

„Wenn man mehr Zeug in den Himmel schüttet, absorbiert und streut man nicht nur [Strahlung]. Man bekommt auch etwas zurückgeschickt“, sagte er.

„Je nachdem, welche Art von Material und wo es sich befindet, wie hoch es ist, wird es sich erwärmen oder abkühlen. Es könnte beides sein.“

Essex erklärte, dass Wolken, wenn sie hoch genug sind, zur Abkühlung der Atmosphäre beitragen, indem sie Strahlung in den Weltraum emittieren, anstatt sie zur Erde zurück zu reflektieren. Ebenso kühlt ein ausreichend hoher CO2-Gehalt die Atmosphäre ab, anstatt sie zu erwärmen, da die Absorption zwischen CO2 und Weltraum geringer ist.

„Es kommt darauf an, wo es sich in der Atmosphäre befindet“, sagte er.

„Man muss das ganze Problem des Strahlungstransfers lösen, um das richtig zu verstehen. Und einige wenige Gruppen tun das, aber sie haben große Schwierigkeiten, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, weil sie manchmal Antworten finden, die nicht mit dem Bericht übereinstimmen.

Ein Wetterforscher lässt am 25. Dezember 2022 auf den Kerguelen-Inseln, einer Inselgruppe in der Subantarktis, die auch als Desolation Islands bekannt ist, einen Ballon in die Luft steigen. (Patrick Hertzog/AFP via Getty Images)

Herr Essex sagte, dass einfache Anpassungen auch die Art und Weise verändern können, wie Wasser in die Atmosphäre ein- und ausströmt.

„Alles, was es braucht, ist eine kleine Veränderung an der richtigen Stelle, und man kann völlig andere Wettermuster bekommen. Und dann kann es sein, dass man Dinge nicht mehr anbauen kann, die man früher angebaut hat, und es Probleme im täglichen Leben gibt, mit denen man früher nie zu tun hatte“, sagte er.

„Es kann in beide Richtungen gehen – aus kalt kann warm werden, aus nass kann trocken werden, und aus trocken kann nass werden, und diese Veränderungen können auf der ganzen Erde auftreten.

Make Sunsets räumte die Risiken ein, die mit der Injektion von reflektierenden Aerosolen in die Atmosphäre verbunden sind, einschließlich des Abbaus der Ozonschicht, erklärte aber, dass „Wissenschaft und Mathematik uns recht geben“.

„Die Modellierung zeigt einen leichten, aber bedeutenden Abbau des Ozons. Wir werden dies zwar genau beobachten, aber es ist wichtig zu wissen, dass die schlimmsten Szenarien für den Ozonabbau im Durchschnitt 5-10 Prozent betragen“, heißt es auf der Website.

„Das ist weniger als die Hälfte dessen, was FCKW verursacht haben, und kann zumindest teilweise durch die positiven Auswirkungen der geringeren globalen Erwärmung auf das Ozon ausgeglichen werden.

In den späten 1970er-Jahren warnten Wissenschaftler davor, dass vom Menschen hergestellte Chemikalien wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) das Ozon zerstören würden. Im Jahr 1985 wurde dann ein Ozonloch über der Antarktis bestätigt, was zu einer wachsenden Angst vor Hautkrebs, geschädigten Ökosystemen und dem Verlust von Pflanzen und Ernten führte. 1989 verabschiedeten die Regierungen das Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht, das den Rahmen für das Montrealer Protokoll bildete, das schließlich zum Ausstieg aus Stoffen wie FCKW führte.

Ozonkonzentration über der Antarktis, gemessen vom NASA-Forschungssatelliten für die obere Atmosphäre in einer Höhe von 20 Kilometern (12 Meilen) am 21. September 1991. (Space Frontiers/Getty Images)

„Rund 99 Prozent der ozonabbauenden Stoffe sind aus dem Verkehr gezogen worden, und die Schutzschicht über der Erde wird wieder aufgefüllt. Es wird erwartet, dass sich das Ozonloch in der Antarktis bis zu den 2060er-Jahren schließen wird“, so das UN-Umweltprogramm.

„Jedes Jahr werden schätzungsweise zwei Millionen Menschen vor Hautkrebs bewahrt, und es gibt auch allgemeinere Vorteile, da viele der ozonabbauenden Gase auch die globalen Temperaturen in die Höhe treiben.

Herr Clark sagte, dass das Einbringen von Aerosolen in die Stratosphäre gefährlich sei, und zwar nicht nur wegen der Auswirkungen auf die Zugbahnen von Stürmen.

„Wir haben viel getan, um die Atmosphäre zu säubern“, sagte er. „Das Gesetz über saubere Luft befasst sich mit Dingen wie Stickoxiden, schwefelhaltigen Kraftstoffen, Diesel und ähnlichen Dingen. Und dann wollen sie diese ganze Arbeit wieder rückgängig machen? Das erscheint mir ziemlich rücksichtslos.

„Und wir wollen keinen kühleren Planeten! Ich meine, die Geschichte lehrt uns, dass die europäische Zivilisation unter einem wärmeren Klima gediehen ist. Und wissen Sie, was wir sehen – mit Niederschlägen, Rekorden und all dem Rest und den Folgen eines wärmeren Planeten – sind weitaus bessere Bedingungen als das, was passiert, wenn die Dinge früher und länger frieren. Die Landwirtschaft ist gefährdet. Der Transport ist gefährdet. Alles ist gefährdet, wenn es kälter ist.“

Weder Herr Iseman noch Herr Song reagierten auf die Bitte der Epoch Times um einen Kommentar.

Das Management der Sonneneinstrahlung ist nicht neu und auch nicht die einzige Möglichkeit, das Klima zu kontrollieren.

Herr Essex sagte, dass er seit den 1990er-Jahren Ideen zum Geoengineering von Wissenschaftlern gesehen habe, und andere mögliche „Lösungen“ beinhalteten die Erzeugung von Eisenablagerungen, um Algenblüten im Ozean zu verursachen, die Verbrennung von Schwefeldioxid aus Schiffen, um Meereswolken zu erzeugen, und den Einsatz von Artillerie der US-Marine, um Staub in die Stratosphäre zu schießen.

„Die Vorstellungskraft ist ziemlich umfangreich“, sagte er.

Herr Essex glaubt, dass die Regierungen „das Wetter mit der Steuerpolitik kontrollieren“ wollen.

„Das ist im Grunde das, was wir als Endspiel haben. Geoengineering ist nur ein weiterer Versuch, das Wetter zu kontrollieren“, sagte er.