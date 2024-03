Vom Trucker-Boykott bis zum Netzausfall – es gibt nur einen Weg, eine Lebensmittelkrise zu überleben

Dieser Artikel wurde von Brandon Smith geschrieben und ursprünglich auf Prepper Beef veröffentlicht.

Wenn es eine Realität gibt, die die Amerikaner akzeptieren müssen, dann ist es die, dass jedes System eine Bruchstelle hat und es keine Ausnahmen gibt. Der Mensch ist anpassungsfähig, und das hat uns eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit verliehen, aber es bedeutet auch, dass wir dazu neigen, zu lange zu warten, um die Teile unserer Gesellschaft zu reparieren, die kaputt sind. Stattdessen lassen wir die Probleme wachsen und schwären, bis leider der letzte Strohhalm fällt und alles zusammenbricht.

Manchmal ist dieser Zusammenbruch ein Zufall, manchmal ist er beabsichtigt. In beiden Fällen ist der Auslöser derselbe: Die Öffentlichkeit ist nicht vorbereitet und ergreift keine Maßnahmen, um die Verursacher der Krise zu korrigieren, bis es zu spät ist.

In unserem modernen Zeitalter der invasiven Technologie, der wirtschaftlichen Schwäche, der Atomwaffen und der biologischen Kriegsführung ist dies ein unhaltbares Modell. Wir können die Bedrohungen der Instabilität nicht länger ignorieren, in der Hoffnung, dass sie verschwinden oder dass die Regierungen die Gefahr entschärfen, und wir können auch nicht einfach nach jeder Katastrophe die Scherben wieder aufsammeln. Es könnte eine Zeit kommen, in der das Chaos so groß ist, dass wir nicht mehr in der Lage sind, es zu beseitigen. Die Menschen müssen vorausschauend planen und dürfen sich nicht länger mit dem Gedanken anfreunden, passiv an den Mechanismen beteiligt zu sein, die ihr Leben und ihre Zukunft beeinflussen.

Ich schreibe oft über hypothetische auslösende Ereignisse und Zusammenbruchsszenarien, weil viele Menschen noch darüber aufgeklärt werden müssen, wie zerbrechlich die westliche Welt derzeit wirklich ist. So wäre beispielsweise jede erhebliche Unterbrechung der Versorgungsketten und der Logistik zum jetzigen Zeitpunkt für eine große Zahl von Amerikanern (oder Europäern) verheerend.

Allein in den letzten Wochen hat die politische Unzufriedenheit unter den US-Truckern zugenommen, die über 70 % des gesamten Güterverkehrs in unserem Land abwickeln. Sie haben damit gedroht, eine Reihe von Städten, die von den Demokraten kontrolliert werden (vor allem New York City), wegen einer Reihe von Problemen und Beschwerden zu boykottieren, darunter auch die rechtliche Behandlung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Dieser Boykott wird vielleicht nicht in naher Zukunft stattfinden (achten Sie darauf, dass die Boykottgespräche im November, um die Wahl herum, eskalieren), aber das Potenzial liegt auf dem Tisch, und es ist ein wichtiges Lernmoment. Was würde passieren, wenn das amerikanische Frachtsystem tatsächlich zum Stillstand käme?

Die US-Versorgungsketten arbeiten nach einem „Just-in-Time“-Frachtplan – das heißt, alle Lebensmittelgeschäfte in Ihrer Gegend haben gerade genug Vorräte, um den normalen Geschäftsbetrieb für etwa eine Woche aufrechtzuerhalten, wenn die nächste LKW-Flotte eintrifft.

Die Just-in-Time-Struktur ist das Lebenselixier der Lieferkette, und die meisten amerikanischen Städte würden ohne sie nach einer Woche im Chaos versinken. Züge und Eisenbahnnetze wickeln rund 28 % des gesamten Frachtaufkommens ab und haben lange Zeit mit einem Niedergang zu kämpfen gehabt. Es gibt keine realistische Alternative zum Lkw.

Die FEMA und die Nationalgarde könnten versuchen, Fahrer einzusetzen, um die Lücke zu füllen, aber bedenken Sie Folgendes: Derzeit gibt es in den USA 3,5 Millionen Lastwagenfahrer, und das sind mindestens 80.000 Fahrer zu wenig, als benötigt werden. Glauben Sie, dass die Regierung oder das Militär in der Lage sein werden, genügend Streikbrecher aufzutreiben, um einen Truckerstreik gegen die Blue Cities zu untergraben? Unwahrscheinlich.

Ich muss sagen, dass ich nicht gegen das Konzept eines Trucker-Boykotts bin; es ist ein friedliches Mittel zur Beseitigung von Missständen und alle friedlichen Maßnahmen sollten zuerst ausgeschöpft werden. Alles, was sie tun müssen, ist, sich zu weigern, Transporte an Orte wie NYC oder Washington DC zu übernehmen – viele von ihnen sind Subunternehmer, die sich die Aufträge aussuchen können, die sie wollen.

Wir dürfen jedoch nicht vergessen, wie verängstigt die kanadische Regierung während der Truckerproteste war; so verängstigt, dass sie die Trucker als Terroristen bezeichnete und begann, die Bankkonten derjenigen einzufrieren, die sie unterstützen. Diese Maßnahme verstieß gegen ihre eigenen Verfassungsgesetze; so viel Angst macht den Politikern ein Stillstand des Güterverkehrs.

Selbst wenn die US-Regierung auf die gleiche Weise wie Kanada reagieren würde, würde das nicht viel ausrichten, um einen Boykott zu verhindern. Die Spannungen sind extrem hoch und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Konflikt in der einen oder anderen Form ausbricht. Die politische Linke (und ihre globalistischen Handlanger) haben keinerlei Anzeichen dafür geliefert, dass sie beabsichtigen, von ihrem derzeitigen destruktiven Weg abzurücken. Irgendetwas muss passieren. Warum nicht ein Truckerprotest oder ein Protest der roten Staaten, die die blauen Regionen von lebenswichtigen Ressourcen abschneiden?

Leider leben in diesen Städten immer noch eine Reihe von Konservativen und Unabhängigen, die ebenso wie ihre progressiven Nachbarn von einer Stilllegung des Güterverkehrs negativ betroffen sein könnten. Vielleicht kommt dieser Streik nie zustande und alles geht weiter wie bisher. Vielleicht aber auch nicht. Der Punkt ist, dass alles passieren kann und die Art und Weise, wie unsere Wirtschaft und unsere Lieferketten derzeit funktionieren, nicht mehr lange Bestand haben wird.

Der durchschnittliche Amerikaner hat jederzeit Lebensmittel für eine Woche in seiner Speisekammer. Mit dem Einsatz der FEMA würde ein Rationierungssystem über mehrere Wochen hinweg eingeführt werden, wahrscheinlich mit einer digitalen Verfolgungsmethode, ähnlich wie bei einer EBT-Karte. Und täuschen Sie sich nicht, jedes staatliche Rationierungsprogramm wird mit Auflagen verbunden sein:

„Haben Sie die letzte Impfung gegen Covid? Solange Ihre Impfungen nicht auf dem neuesten Stand sind, bekommen Sie keine Rationskarte. Wir sehen, dass Sie registrierte Schusswaffen haben… Sie müssen diese abgeben, bevor Sie Rationen erhalten können. Wir haben gesehen, dass Sie in Ihren sozialen Medien problematische Kommentare abgegeben haben, Sie sind möglicherweise nicht berechtigt.“

Es dauert etwa 7-10 Tage, in denen es keine Nahrungsmittel mehr gibt, bis in einer Bevölkerung Panik ausbricht (wenn die Menschen endlich begreifen, dass die Dinge nicht mehr so weitergehen wie bisher). Es dauert zwei Wochen, bis der Hunger einen physischen Tribut fordert, und drei Wochen, bis die Menschen anfangen zu sterben. Unruhen und Plünderungen sind unvermeidlich, aber das wird das Problem nicht lösen, wenn es keine Lebensmittel zum Plündern gibt.

Einige Leute werden argumentieren, dass sie nur nicht dort sein müssen, wo die Lebensmittel knapp sind, aber das lässt sich nicht vorhersagen. Im Falle des konservativen Trucker-Boykotts sind die Zielgebiete offensichtlich, aber das ist nur ein Szenario. Es gibt eine ganze Reihe von Ereignissen, die zu einem Zusammenbruch der Versorgungskette sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten führen könnten, darunter eine Masseneinwanderungskrise oder ein landesweiter Stromausfall.

Die einzige praktikable Lösung besteht darin, einen langfristigen Plan für die Lagerung von Lebensmitteln aufzustellen, und vergessen Sie das Eiweiß nicht, denn die westlichen Regierungen sind heutzutage zunehmend feindselig gegenüber der Tierhaltung eingestellt.

Lebensmittelvorräte für jede Familie für mindestens ein Jahr sind unerlässlich. Es muss nicht gleich damit anfangen; schon ein Monatsvorrat an Lebensmitteln verschafft Ihnen einen Vorsprung vor dem Großteil der Bevölkerung und sorgt dafür, dass Sie nicht bei der FEMA betteln gehen müssen. Aber schließlich ist ein Jahresvorrat oder mehr notwendig (zusammen mit der Organisation der Gemeinschaft für gegenseitige Sicherheit). So haben Sie Zeit, einen dauerhafteren und nachhaltigeren Ernährungsplan aufzustellen, wenn das Schlimmste passiert ist.

Sie können sich den Sturm vorstellen, den ein logistischer Zusammenbruch auslösen würde. In 30 Tagen oder weniger könnte eine Stadt wie New York in die Knie gezwungen werden, selbst wenn die Regierung eingreift. Auf nationaler Ebene wäre das Ergebnis, unabhängig von der Ursache, in etwa das gleiche. Letztendlich gibt es zwei Arten von Menschen, die von solchen Ereignissen betroffen sind – die Menschen, die vorausschauend geplant haben, und alle anderen. Ich hoffe, dass wir durch Aufklärung und Ermutigung genügend Menschen davon überzeugen können, sich vorzubereiten, so dass dieser große Prozentsatz der Amerikaner als Redundanz gegen eine Katastrophe fungiert (die Linken werden nicht zuhören, aber vielleicht wird es der Rest der Öffentlichkeit).

Mit anderen Worten, das Ziel ist es, der Öffentlichkeit eine natürliche Immunität gegen den Zusammenbruch der Versorgungskette zu geben, so dass die Auswirkungen der Krise erheblich gemildert werden, wenn sie tatsächlich eintritt.