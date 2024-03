Turbo-Krebsbehandlung: Das Rennen läuft: Johnson & Johnson hat gerade den 2-Milliarden-Dollar-Krebsmedikamentenkauf von Ambrx abgeschlossen

Von Dr. William Makis

Merck, Novartis, Sanofi, Eli Lilly, AbbVie, Pfizer, BMS – sie alle wollen dabei sein!

Bewertete Artikel:

11. März 2024 – Pfizer setzt auf Krebsmedikamente, um sich vom rapiden Rückgang des COVID-Geschäfts zu erholen

Pfizers 43 Milliarden Dollar teure Übernahme von Seagen verdoppelt die Krebsmedikamenten-Pipeline von Pfizer auf 60 verschiedene experimentelle Programme

Pfizer hatte letzte Woche eine 4-stündige Investorenveranstaltung

Chris Boshoff, eine langjährige Pfizer-Führungskraft, die Pfizers Onkologie-Forschung und -Entwicklung leitet, sagte während der Investorenveranstaltung, dass Pfizer 10 Produktionsstätten hat, die Krebsmedikamente auf drei Kontinenten herstellen , während Seagen nur eine hat.

, während Seagen nur eine hat. Pfizer erwartet, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 2/3 seiner Onkologieeinnahmen aus neuen Medikamenten und neuen Indikationen für bestehende Produkte stammen wer den.

den. Der Slogan „outdo cancer“ wurde während des 60-sekündigen Super-Bowl-Werbespots von Pfizer, für den das Unternehmen Berichten zufolge mehr als 14 Millionen Dollar ausgegeben hat , bekannt. Darin wurde die 175-jährige Geschichte des Pharmakonzerns angepriesen, während berühmte Wissenschaftler wie Isaac Newton und Albert Einstein zu Queens „Don’t Stop Me Now“ abrockten.

, bekannt. Darin wurde die 175-jährige Geschichte des Pharmakonzerns angepriesen, während berühmte Wissenschaftler wie Isaac Newton und Albert Einstein zu Queens „Don’t Stop Me Now“ abrockten. Pfizer sagt, es könne bis 2030 8 Blockbuster-Krebsmedikamente herstellen

11. März 2024 – Merck schließt Übernahme von Harpoon Therapeutics für 650 Millionen Dollar ab

„ Wir erweitern und diversifizieren unsere Onkologie-Pipeline weiterhin mit innovativen Ansätzen, um Menschen mit Krebs weltweit zu helfen“, sagte Dr. Dean Y. Li, Präsident, Merck Research Laboratories.

weiterhin mit innovativen Ansätzen, um Menschen mit Krebs weltweit zu helfen“, sagte Dr. Dean Y. Li, Präsident, Merck Research Laboratories. Harpoon hat eine Reihe von Krebsmedikamenten in der Pipeline, so genannte „T-cell engagers“ für kleinzelligen Lungenkrebs, neuroendokrine Tumore, multiples Myelom usw.

für kleinzelligen Lungenkrebs, neuroendokrine Tumore, multiples Myelom usw. Die Übernahme ist Teil von Mercks Fokus auf Krebs und die Erforschung der Immuno-Onkologie. Nach eigenen Angaben verfügt Merck über eines der größten Entwicklungsprogramme der Branche, das mehr als 30 Tumorarten umfasst . Der biopharmazeutische Riese fügte hinzu, dass er sein Portfolio weiterhin durch Zukäufe stärkt, so wie bei Harpoon.

. Der biopharmazeutische Riese fügte hinzu, dass er sein Portfolio weiterhin durch Zukäufe stärkt, so wie bei Harpoon. Merck kündigte für 2023 mehrere Transaktionen an, darunter die Übernahme des biopharmazeutischen Unternehmens Caraway Therapeutics für bis zu 610 Millionen US-Dollar und den Kauf von Prometheus Bioscienes Inc. für 10,8 Milliarden US-Dollar .

. „Mithilfe der firmeneigenen Tri-specific T cell Activating Construct (TriTAC)-Plattform weisen die manipulierten Proteine die T-Zellen eines Patienten an, Zielzellen anzugreifen, die bestimmte Proteine oder Antigene exprimieren, die von den Zielzellen getragen werden. Zu diesem Zweck hält die ProTriTAC-Plattform von Harpoon den T-Zell-Engager inaktiv, bis er den Tumor erreicht.„

7. März 2024 – Johnson & Johnson schließt die Übernahme von Ambrx ab (2,0 Mrd. $)

„Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Ambrx Biopharma, Inc. bekannt, einem biopharmazeutischen Unternehmen im klinischen Stadium, das über eine eigene Technologieplattform für synthetische Biologie zur Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) der nächsten Generation verfügt, und zwar im Rahmen einer reinen Bargeldtransaktion für einen Gesamtwert von etwa 2,0 Mrd. US-Dollar .“

.“ „ Die Übernahme stellt für Johnson & Johnson eine einzigartige Gelegenheit dar, zielgerichtete onkologische Therapeutika zu entwerfen, zu entwickeln und zu vermarkten. „

„ „Das Team von Ambrx hat eine vielversprechende Pipeline und eine ADC-Plattform entwickelt, die unsere Innovationsstrategie im Bereich der Onkologie hervorragend ergänzen und strategisch gut zu ihr passen werden. „

„ „Die patentrechtlich geschützte ADC-Technologie von Ambrx vereint die Vorteile von hochspezifischen, zielgerichteten monoklonalen Antikörpern, die sicher mit einer wirksamen chemotherapeutischen Nutzlast verbunden sind, um eine gezielte und effiziente Beseitigung von Krebszellen zu erreichen, ohne die weit verbreiteten Nebenwirkungen, die typischerweise mit einer Chemotherapie einhergehen.“

12. Februar 2024 – AbbVie schließt die Übernahme von ImmunoGen für 10,1 Milliarden Dollar ab (95 % Aufschlag)

AbbVie hat die Übernahme des Krebsmedikamentenherstellers ImmunoGen für 10,1 Milliarden Dollar abgeschlossen.

abgeschlossen. „Gemeinsam mit ImmunoGen haben wir das Potenzial, den Behandlungsstandard für Menschen, die mit Krebs leben, neu zu definieren „, sagte Robert A. Michael, Präsident und Chief Operating Officer von AbbVie. „Die Aufnahme von ImmunoGens Behandlung für Eierstockkrebs wird unsere Fähigkeit beschleunigen, Patienten heute zu helfen, unsere Onkologie-Pipeline zu erweitern und ein langfristiges Umsatzwachstum bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein zu erzielen. „

„, sagte Robert A. Michael, Präsident und Chief Operating Officer von AbbVie. „Die Aufnahme von ImmunoGens Behandlung für wird unsere Fähigkeit beschleunigen, Patienten heute zu helfen, „ „Die Nachfolge-Pipeline von ImmunoGen mit ADCs baut auf AbbVies bestehender Pipeline für solide Tumore mit neuartigen zielgerichteten Therapien und immunonkologischen Wirkstoffen der nächsten Generation auf, die das Potenzial haben, neue Behandlungsmöglichkeiten für verschiedene solide Tumore und hämatologische Malignome zu schaffen.“

5. Februar 2024 – Novartis hat die Nase vorn bei der Übernahme des Krebsmedikamentenentwicklers MorphoSys (1,6 Milliarden Euro)

Novartis befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme der MorphoSys AG (MORG.DE), einem deutschen Entwickler von Krebstherapien mit einem Marktwert von 1,6 Milliarden Euro (1,7 Milliarden US-Dollar)

MorphoSys Haupteinnahmequelle ist ein Lymphom-Medikament namens Monjuvi

Der Nettoumsatz von Monjuvi in den USA betrug 92 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, und das Unternehmen erwartet, dass dieser Umsatz im Jahr 2024 zwischen 80 und 95 Millionen US-Dollar liegen wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Einnahmen steigen werden, wenn Monjuvi für weitere Indikationen zugelassen wird.

MorphoSys mit Hauptsitz in Planegg entwickelt Medikamente zur Bekämpfung tödlicher Krebsarten wie Myelofibrose, einer seltenen Form von Knochenmarkkrebs, und bestimmter Lymphomarten.

Letztendlich ist die Übernahme nicht ausschließlich auf das Portfolio zurückzuführen. Novartis möchte die bisherigen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit MorphoSys nutzen, um ihre internen Entwicklungen auszubauen.

26. Dezember 2023 – Bristol Myers Squibb gibt seine Absicht bekannt, RayzeBio für 4,1 Milliarden Dollar (104% Aufschlag) zu kaufen

Die Übernahme von RayzeBio unterstützt die längerfristigen Bemühungen des Unternehmens, sich in der lebhaften Radiopharma-Szene zu etablieren. Mit dem Kauf von RayzeBio für 62,50 US-Dollar pro Aktie erweitert BMS seine Pipeline um radiopharmazeutische Therapeutika (RPTs) auf Aktiniumbasis.

zu etablieren. Mit dem Kauf von RayzeBio für 62,50 US-Dollar pro Aktie erweitert BMS seine Pipeline um radiopharmazeutische Therapeutika (RPTs) auf Aktiniumbasis. „Dazu gehören potenzielle Behandlungen für gastroenteropankreatische neuroendokrine Tumore (GEP-NETs), kleinzelligen Lungenkrebs und Leberzellkarzinom, neben anderen Krebsarten.“

Radiopharmazeutische Therapeutika auf Actinium-Basis (RPTs) binden an Tumorzellen und töten diese durch gezielte Bestrahlung ab (mein Spezialgebiet)

„Der Erwerb der differenzierten aktiniumbasierten radiopharmazeutischen Plattform von RayzeBio wird die Präsenz von Bristol Myers Squibb in einer der vielversprechendsten und am schnellsten wachsenden neuen Modalitäten für die Behandlung von Patienten mit soliden Tumoren etablieren – der gezielten Abgabe radioaktiver Nutzlasten an Krebszellen „, sagte der Chief Medical Officer von BMS, Samit Hirawat, M.D., in einer Erklärung.“

„, sagte der Chief Medical Officer von BMS, Samit Hirawat, M.D., in einer Erklärung.“ Aus Sicht von RayzeBio ist Bristol aufgrund seiner etablierten Präsenz in der Onkologie und seiner umfassenden Erfahrung in der Entwicklung, Vermarktung und Herstellung von Therapien auf globaler Ebene der ideale Partner für RayzeBio in diesem wichtigen Moment unserer Entwicklung.

der ideale Partner für RayzeBio in diesem wichtigen Moment unserer Entwicklung. Zu den wichtigsten Konkurrenten in der Radiopharma-Arena gehören Novartis mit seinen etablierten Lutetium-basierten Medikamenten Lutathera und Pluvicto sowie der Neueinsteiger Eli Lilly, der 1,4 Milliarden Dollar für Point Biopharma Global bezahlte.

22. November 2023 – Boehringer Ingelheim erweitert Immuno-Onkologie-Portfolio mit der Übernahme (450 Mio. CHF) des Spezialisten für bakterielle Krebstherapie T3 Pharma

„Trotz des bedeutenden Wandels in der Krebsbehandlung durch Immuntherapien treten langfristige Remissionen nur bei 15-20% der Krebspatienten auf. Boehringer Ingelheim möchte diese Rate deutlich erhöhen, indem es ergänzende Immuno-Onkologie-Plattformen wie T-Cell Engagers (TcEs), onkolytische Viren und Krebsimpfstoffe einsetzt, die das Potenzial haben, kalte Tumore in heiße zu verwandeln und so die Vorteile der Immuntherapie auf mehr Patienten auszuweiten.“

einsetzt, die das Potenzial haben, und so die Vorteile der Immuntherapie auf mehr Patienten auszuweiten.“ „Die Übernahme von T3 Pharma wird unser immunonkologisches Pipeline-Portfolio erheblich erweitern und ist synergetisch mit vielen unserer bestehenden F&E-Programme . Dies wird uns unserer Vision näher bringen, einen Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung herbeizuführen.“

. Dies wird uns unserer Vision näher bringen, einen Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung herbeizuführen.“ „T3 Pharma hat eine einzigartige Plattform entwickelt, bei der gentechnisch veränderte Yersinia enterocolitica-Bakterien eingesetzt werden, um bioaktive Proteine direkt und selektiv in die Mikroumgebung des Tumors einzubringen, während gesundes Gewebe geschont wird. Die Bakterien können mit mehreren immunmodulierenden Proteinen der Wahl beladen werden , was die Entwicklung von immunonkologischen Kombinationstherapien mit einem einzigen Wirkstoff ermöglicht.“

, was die Entwicklung von immunonkologischen Kombinationstherapien mit einem einzigen Wirkstoff ermöglicht.“ „Diese Strategie zielt darauf ab, intelligente Kombinationen zu ermöglichen, die lebensverändernde und erstklassige Behandlungen liefern, die den größten Nutzen für Menschen mit Krebs bieten können.“

8. Oktober 2023 – Bristol Myers Squibb gibt den Kauf von Mirati Therapeutics für 5,8 Milliarden Dollar bekannt

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde hatte im Dezember das Lungenkrebsmedikament Krazati von Mirati zur Behandlung von Erwachsenen mit fortgeschrittenem Lungenkrebs zugelassen .

. Das oral einzunehmende Medikament – das einzige zugelassene Produkt des Unternehmens – zielt auf eine mutierte Form eines als KRAS bekannten Gens ab, das bei etwa 13 % der nicht-kleinzelligen Lungenkrebse auftritt.

– zielt auf eine mutierte Form eines als KRAS bekannten Gens ab, das bei etwa 13 % der nicht-kleinzelligen Lungenkrebse auftritt. Anfang Oktober hat sich Bristol Myers Squibb nach jahrelangem Werben für Mirati entschieden und eine Übernahme des Krebsspezialisten und seines von der FDA zugelassenen Lungenkrebsmedikaments Krazati im Wert von bis zu 5,8 Mrd. USD unterzeichnet.

3. Oktober 2023 – Eli Lilly erwirbt POINT Biopharma (für 1,4 Milliarden Dollar), um die Onkologiekapazitäten auf Radioligandentherapien der nächsten Generation zu erweitern

Eli Lilly gab eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von POINT Biopharma bekannt, einem radiopharmazeutischen Unternehmen mit einer Pipeline von Radioliganden-Therapien in der Entwicklung für die Behandlung von Krebs .

. „ POINT betreibt einen 180.000 Quadratmeter großen radiopharmazeutischen Produktionscampus in Indianapolis sowie ein radiopharmazeutisches Forschungs- und Entwicklungszentrum in Toronto .“

.“ „ POINT hat sich zum Ziel gesetzt, die Präzisionsonkologie zu verändern , indem es ein Portfolio von zielgerichteten Radioliganden, ein erfahrenes Managementteam, eine branchenführende Pipeline, eigene Produktionskapazitäten und eine gesicherte Versorgung mit medizinischen Isotopen wie Actinium-225 und Lutetium-177 kombiniert.“

, indem es ein Portfolio von zielgerichteten Radioliganden, ein erfahrenes Managementteam, eine branchenführende Pipeline, eigene Produktionskapazitäten und eine gesicherte Versorgung mit medizinischen Isotopen wie Actinium-225 und Lutetium-177 kombiniert.“ „ Wir sind begeistert vom Potenzial dieser aufstrebenden Modalität und sehen die Übernahme von POINT als den Beginn unserer Investition in die Entwicklung mehrerer sinnvoller Radioliganden-Medikamente für schwer zu behandelnde Krebsarten.“

und sehen die Übernahme von POINT als den Beginn unserer Investition in die Entwicklung mehrerer sinnvoller Radioliganden-Medikamente für schwer zu behandelnde Krebsarten.“ „ In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie gut konzipierte Radiopharmazeutika aussagekräftige Ergebnisse für Krebspatienten liefern und schnell in die Behandlungsstandards integriert werden können. Dennoch steckt das Feld noch in den Kinderschuhen, was die Auswirkungen angeht, die es letztendlich liefern kann“, sagte Jacob Van Naarden, Präsident von Loxo@Lilly, der Onkologieeinheit von Eli Lilly and Company.

liefern und schnell in die Behandlungsstandards integriert werden können. Dennoch steckt das Feld noch in den Kinderschuhen, was die Auswirkungen angeht, die es letztendlich liefern kann“, sagte Jacob Van Naarden, Präsident von Loxo@Lilly, der Onkologieeinheit von Eli Lilly and Company. „Die führenden Programme von POINT befinden sich in der Spätphase der Entwicklung. PNT2002 ist eine auf das prostataspezifische Membranantigen (PSMA) ausgerichtete Radioligandentherapie, die für Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) nach Fortschreiten einer Hormonbehandlung entwickelt wird.“

Meine Meinung…

Pfizer hat 43 Mrd. $ für die Übernahme von Seagen ausgegeben (42 % Aufschlag).

Johnson & Johnson gab 2 Mrd. $ für den Kauf von Ambrx aus.

AbbVie gab 10,1 Mrd. $ aus, um Immunogen mit einem Aufschlag von 95 % zu erwerben.

Bristol Myers Squibb kauft Mirati Therapeutics für 5,8 Mrd. $ mit einem Aufschlag von 52 %.

Bristol Myers Squibb will RayzeBio für 4,1 Mrd. $ mit einem Aufschlag von 104 % kaufen.

Novartis hat die Nase vorn bei der Übernahme des Krebsmedikamentenentwicklers MorphoSys (1,6 Mrd. $)

Eli Lilly gibt 1,4 Milliarden Dollar für die Übernahme von Point Biopharma Global aus und zahlt laut Forbes einen Aufschlag von 90 %.

Boehringer gab 450 Millionen CHF aus, um T3 Pharma und seine Plattform für zielgerichtete Bakterien zu kaufen.

Schlussfolgerung

Während die durch den COVID-19 mRNA-Impfstoff geschädigten Patienten, die an Turbokrebs erkrankt sind, von niederen Ärzten und MD-Propagandisten auf Twitter und in anderen sozialen Medien verleumdet werden, ist Big Pharma im wahrsten Sinne des Wortes im Fressrausch und kauft jede erdenkliche „neuartige“ Krebsbehandlung zu massiven Aufschlägen auf.

Als mein Krebsbehandlungsprogramm ab 2016 von den Alberta Health Services illegal sabotiert wurde und AHS mehr als 2450 meiner Krebspatienten am Cross Cancer Institute in Edmonton ernsthaft schädigte oder schlichtweg ermordete, was zu einem 13,5-Millionen-Dollar-Prozess gegen AHS führte, der immer noch andauert, gab es kein Geld für die Krebsbehandlungen, die ich anbot (gezielte Radiopharmaka).

Im Jahr 2023 betreffen zwei dieser Übernahmen meine Krebsbehandlungen und mein Fachwissen: Der 4,1-Milliarden-Dollar-Deal von Bristol Myers Squibb für RayzeBio und der 1,4-Milliarden-Dollar-Deal von Eli Lilly für Point Biopharma Global. Wie sich die Zeiten ändern.

Trudeau baute mein Krebsprogramm in Vancouver, British Columbia, als „ARTMS“ wieder auf, das gerade von Telix für 82 Millionen Dollar am 4. März 2024 übernommen wurde – wie viel Trudeau und seine liberalen Freunde darin investiert haben (wäre ein großartiger investigativer Journalismus für alle Interessierten).

Unterm Strich ist es unerheblich, ob die etablierten Ärzte an den mRNA-induzierten Turbokrebs glauben oder nicht, mit seiner Behandlung werden Hunderte von Milliarden verdient werden.

Im Jahr 2023 belaufen sich die 10 größten Übernahmen durch Big Pharma auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Anstieg gegenüber 2022 (65 Milliarden Dollar) und 2021 (53 Milliarden Dollar).

