Autohersteller geben Ihre Reisedaten an Versicherungen weiter

Wenn es Daten gibt, werden die Technokraten sie für sich beanspruchen. Das ist ihr Recht, nicht Ihres. Es ist ihr Lebenselixier, ihre Existenz, ihre Daseinsberechtigung; ohne Daten sind sie leblos, leer, unfruchtbar. Der Diebstahl Ihrer Daten ist für sie weder ethisch noch moralisch bedenklich, denn sie brauchen sie, um herauszufinden, wie sie Sie für das „höhere Wohl“ besser kontrollieren können.

Wir wissen bereits, dass es einen Agenda 21-ähnlichen Plan gibt, um die Autos von der Straße zu bekommen. Der Technokratie-Studienkurs (1934) hat ihn ausbuchstabiert:

Die Automobilabteilung des Verkehrsministeriums würde ein Netz von Werkstätten an günstigen Orten im ganzen Land einrichten, wo man zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Auto bekommen könnte. Kein Auto würde in Privatbesitz sein. Wenn jemand ein Auto benutzen wollte, brauchte er nur in der Werkstatt anzurufen, seinen Führerschein vorzuzeigen und schon wurde ihm ein Auto des gewünschten Typs zugewiesen. Wenn er mit dem Auto fertig war, stellte er es entweder in derselben Werkstatt oder in einer anderen Werkstatt, die ihm gerade passte, ab und gab seinen Führerschein zurück, um die Kosten zu begleichen, die ihm durch die Nutzung des Autos entstanden waren.

Die Details dieser Kostenrechnung für den Autoverkehr sind von Bedeutung. Der Einzelne zahlt nicht mehr für den Unterhalt des Autos, für das Tanken oder die Wartung. All dies wird von der Kfz-Abteilung der Verkehrsabteilung übernommen. Auf diese Weise wird für jedes Fahrzeug ein vollständiges Leistungs- und Kostenprotokoll geführt, und zwar von dem Zeitpunkt an, an dem es das Werk verlässt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es endgültig verschrottet und das darin enthaltene Metall zur Wiederverwertung an das Werk zurückgegeben wird. Auf diese Weise sind die genauen Energiekosten pro Autokilometer für den Autotransport im ganzen Land jederzeit bekannt. Ähnliches gilt für die Lebensdauer von Autos und Reifen. Mit diesen Informationen in den Händen der Forscher wird es sehr klar, welche der verschiedenen Konstruktionen in Bezug auf die physischen Kosten pro Autokilometer überlegen oder unterlegen ist.

Die Technokraten von 1934 planten, die Zeit, in der das Auto nicht fährt, in Rechnung zu stellen und sich auf den Transport von Punkt A nach Punkt B zu beschränken. Man wollte ja nicht als ineffizient gelten, oder?

Die Denkweise der Technokraten hat sich seitdem nicht geändert. Die Kräfte der Globalisierung haben sie auf der Erde entfesselt, um jeden Aspekt Ihres Lebens zu kontrollieren. ⁃ TN-Redakteur

Kenn Dahl sagt, er sei schon immer ein vorsichtiger Fahrer gewesen. Der Inhaber einer Softwarefirma in der Nähe von Seattle fährt einen geleasten Chevrolet Bolt. Er hat noch nie einen Unfall verursacht.

Im Jahr 2022 war der 65-jährige Dahl überrascht, als die Kosten für seine Autoversicherung um 21 Prozent stiegen. Auch die Kostenvoranschläge anderer Versicherungen waren hoch. Ein Versicherungsvertreter sagte ihm, dass sein LexisNexis-Bericht ein Faktor sei.

LexisNexis ist ein in New York ansässiger globaler Datenmakler mit einer Abteilung „Risk Solutions“, die sich an die Kfz-Versicherungsbranche wendet und traditionell Autounfälle und Strafzettel erfasst. Auf seine Anfrage hin schickte ihm LexisNexis einen 258-seitigen „Consumer Disclosure Report“, den das Unternehmen gemäß dem Fair Credit Reporting Act vorlegen muss.

Der Inhalt verblüffte ihn: Auf mehr als 130 Seiten wurde detailliert aufgeführt, wann immer er oder seine Frau in den vergangenen sechs Monaten mit dem Bolt gefahren waren. Es enthielt die Daten von 640 Fahrten, deren Start- und Endzeiten, die zurückgelegte Strecke und eine Auflistung aller Geschwindigkeitsüberschreitungen, Vollbremsungen oder starken Beschleunigungen. Nur das Ziel der Fahrt war nicht verzeichnet.

An einem Donnerstagmorgen im Juni wurde das Auto beispielsweise in 18 Minuten 7,33 Meilen (ca. 12 km) gefahren, mit zwei starken Beschleunigungen und zwei Vollbremsungen.

Dem Bericht zufolge wurden die Fahrdaten von General Motors, dem Hersteller des Chevrolet Bolt, zur Verfügung gestellt. LexisNexis analysierte diese Fahrdaten, um eine Risikobewertung zu erstellen, „die Versicherer als einen von vielen Faktoren nutzen können, um einen individuelleren Versicherungsschutz anzubieten“, so ein Sprecher von LexisNexis, Dean Carney. Acht Versicherungsunternehmen haben im vergangenen Monat Informationen über Herrn Dahl von LexisNexis angefordert.