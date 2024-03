Das World Mosquito Program, das der Monash University gehört und von der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert wird, ist ein experimentelles Projekt, das angeblich von Mücken übertragene Krankheiten wie Dengue, Zika, Gelbfieber und Chikungunya ausrotten soll.

Die globale Operation umfasst Projekte in 14 Ländern und behauptet, in den vergangenen zehn Jahren 11 Millionen Menschen vor durch Vektoren übertragenen Krankheiten geschützt zu haben. Die Projekte umfassen die Freisetzung von Milliarden gentechnisch veränderter Moskitos.

Zunächst werden die Mückeneier mit Wolbachia-Bakterien injiziert. Nach ihrer Freisetzung sollen sie sich mit der einheimischen Mückenpopulation paaren und die Arten ausrotten, die Krankheiten wie Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber, Zika-Virus und Gelbfieber übertragen.

„Wir züchten Moskitos, die das Bakterium Wolbachia tragen, und setzen sie dann in Gemeinschaften aus, in denen sich das Bakterium Wolbachia in der wilden Mückenpopulation ausbreitet“, erklärt Scott O’Neill, Mikrobiologe an der Monash University in Melbourne, Australien, und Direktor des World Mosquito Program.

Massenexperimente mit Stechmücken berücksichtigen nicht den Selektionsdruck und die Resistenzeigenschaften von Stechmücken und Krankheitserregern

Das Programm berücksichtigte jedoch nicht das Auftreten von Resistenzmerkmalen bei den Mücken oder den Zielerregern. Es gibt Hinweise darauf, dass transgene Aedes aegypti Mücken Gene in eine natürliche Population übertragen. Welchen Druck übt dies auf die Mückenpopulation und die Krankheitserreger aus, die sie übertragen? Der Eintrag von Wolbachia-Bakterien in die Mückenpopulation kann einen Selektionsdruck auf die Genome der Mücken und der von ihnen übertragenen Viren ausüben und so die Entwicklung neuer, resistenter Krankheitserregerarten und -stämme fördern. Diese biologischen Effekte sind vergleichbar mit der Entstehung antibiotikaresistenter Bakterien durch den Selektionsdruck von Antibiotika auf bestimmte Eigenschaften von Krankheitserregern.

Die gentechnisch veränderten Stechmücken eliminieren die von den Vektoren übertragenen Krankheiten nicht mit Perfektion und Sicherheit. Mutationen in gentechnisch veränderten Letalitätssystemen, die zur Kontrolle von Mückenpopulationen entwickelt wurden, sind dokumentiert. In einer Studie fanden Forscher heraus, dass die Freisetzung von Mücken, die ein dominantes tödliches Gen tragen, zu einer toxischen Überexpression führt, die in bestimmten Mückenpopulationen zu Resistenzen führt. In Laborversuchen stellten sie fest, dass die krankheitsübertragenden A. aegypti-Mücken resistent waren und 3,5 % ihrer Population resistent blieben. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass dies „in erster Linie auf inhärente „Lecks“ in den jeweiligen Systemen zurückzuführen ist, die durch unterschiedliche Expression oder Funktion der transgenen letalen Effektoren verursacht werden, obwohl ein vererbbares Überleben aufgrund von Mutationen in den genetischen Komponenten des Systems [noch] nicht bekannt ist“.

Die Forscher stellten auch fest, dass es „ein Potenzial für den genetischen Zusammenbruch von Letalitätssystemen durch seltene spontane Mutationen oder Selektion auf inhärente Suppressoren“ gibt.

Diese Mutationen können zu resistenten vektorübertragenen Krankheiten führen, die noch schwieriger auszurotten und/oder zu behandeln sind, sobald sie Menschen infizieren.

Die Gates-Stiftung will in Brasilien eine Mückenzucht aufbauen und von den Experimenten mit Dengue-Impfstoffen profitieren.

Die Gates-Stiftung bringt ihre „Philanthropie“ zurück auf die Straßen Brasiliens. Die Gates-Stiftung stellt 55 Millionen Dollar für einen experimentellen Dengue-Impfstoff zur Verfügung und finanziert die Entwicklung einer Moskito-Zuchtfabrik, die jährlich 5 Milliarden gentechnisch veränderte Moskitos freisetzen soll.

Als das World Mosquito Program 2011 in Brasilien startete, zeigten Pilotstudien, dass Wolachia das Risiko der Virusübertragung durch Aedes aegypti-Mücken tatsächlich reduziert. Dies kann zwar kurzfristig zur Eindämmung vektorübertragener Krankheiten beitragen, könnte aber auch zum Wiederauftreten resistenterer Krankheiten führen.

Der erste Versuch mit lebenden Mücken in Brasilien fand im September 2014 in Rio de Janeiro statt. Im Jahr 2017 wurden mithilfe der Stiftung Oswaldo Cruz (Fiocruz) und unter der Leitung des Gesundheitsministeriums großangelegte Versuche durchgeführt. Zehn Jahre später sind die Ergebnisse dieses Experiments katastrophal. Heute sind auf dem amerikanischen Kontinent mehr als 2,8 Millionen Fälle von Dengue-Fieber gemeldet. Brasilien hat mit 1.104,5 Fällen pro 100.000 Einwohner die zweithöchste Erkrankungsrate. In den ersten fünf Wochen des Jahres 2024 gab es 364.855 gemeldete Fälle von Dengue-Infektionen, eine viermal höhere Erkrankungsrate als im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.“

Bloomberg und andere gekaufte Medien behaupten, dass die „globale Erwärmung“ die Ursache für den Anstieg der Dengue-Fälle sei. Sie stellen diese Behauptungen auf, ohne die umweltbedingten und genetischen Ursachen dieser durch Vektoren übertragenen Krankheit in Brasilien zu untersuchen. Die möglichen Folgen der Mückenexperimente im Land werden nicht erwähnt.

Es überrascht nicht, dass das brasilianische Gesundheitsministerium 2023 einen neuen Impfstoff gegen Dengue genehmigte und als erstes Land der Welt die experimentelle Injektion über das öffentliche Gesundheitssystem anbot. Hinter dieser Massenimpfung steht auch die Gates-Stiftung, die die Moskito-Massenexperimente finanziert hat und aus den anhaltenden Misserfolgen ihrer Moskito-Massenexperimente Kapital zu schlagen versucht.