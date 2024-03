Warum sie alle hundert Tage eine Billion an Schulden erzeugen

Jim Quinn

„Es gab reichlich Beweise dafür, dass auf der Welt ein großes Übel am Werk ist, früher und auch heute. Wollt Ihr wirklich nichts von dessen Existenz und Handlungsweise wissen?“ – The Great Taking, Daniel Webb

In den Jahren 2000 bis 2007, während man im Nahen Osten zwei Kriege führte, betrug das jährliche Staatsdefizit der USA durchschnittlich $220 Milliarden pro Jahr. Und viele Fiskal-Konservative dachten, das sei abscheulich, außer Kontrolle. Nun, Bush, Obama, Trump, Biden, der widerwärtige Abschaum im Kongress und der Rest vom Tiefen Staat, die in diesem Militärimperium aus Wahn und Schulden das Kommando haben, haben gesagt: Dann passt mal auf…

Gerade als Ende 2019 der Laden dabei war auseinanderzufliegen, da kam wie gerufen die Covid-Plandemie, die diesen Lieferanten der Propaganda und der Panik das Feigenblatt verschaffte, ein $3 Billionen Defizit zu erzeugen und eine neue Linie von $1 Billion pro Jahr einzurichten. Das Kartenhaus, das auf einem bröselnden Fundament aus Schulden besteht, wird zusammenbrechen, wenn die Schulden unter $1 Billion sinken. Auf der Stelle zu treten, wird mit jedem Tag teurer.

Jetzt bedarf es alle hundert Tage $1 Billion neuer Schulden, um nichts zu erreichen als ökonomisch auf der Stelle zu treten. Die Medien-Experten des Regimes und die Kabale der Wall Street erzählen uns, dass es der Wirtschaft ausgezeichnet geht. Keine Rezession in Sicht. Alles gut. Die verdummten und abgelenkten ignoranten Massen erkennen nicht, dass das ganze verlautbarte „wirtschaftliche Wachstum“ von der Regierung „erzeugt“ wird, ermöglicht durch die Zentralbank FED, Milliarden werden für ihre Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten ausgegeben, das Geld fließt in die Konzerne des militärisch-industriellen Komplexes; die Ausgaben für den Transport, die Versorgung und Unterbringung der illegalen Invasionshorden; die Anstellung von noch mehr Regierungsdrohnen, um die Bevölkerung zu gängeln, und sie versuchen verzweifelt, ein korruptes und wackliges Imperium in seinen letzten Todeszuckungen am Leben zu halten.

Jeder mit etwas mathematischem Verstand weiß, dass ein Anstieg der Staatsschulden von $1 Billion alle hundert Tage ein Todeswunsch ist. Warum sollten jene, die im Hintergrund die Fäden für diese beschleunigte Fahrt auf den Abgrund eines nationalen Selbstmordes ziehen, das gerade jetzt tun? Es sieht fast so aus, als wäre die Wahl im November für sie der Stichtag, um ihren Ausstiegsplan zu vollenden.

Ich glaube, wir steuern auf die „Great Taking“ Phase dieser Clownshow zu.

Sie erzeugen mit Absicht eine globale Finanzkatastrophe, um uns alles zu nehmen. Das klingt verrückt, aber alle 100 Tage eine Billion Dollar an Schulden hinzuzufügen ist genauso verrückt. Denkt daran, die Psychopathen, die diese Welt regieren, kümmern sich nicht um euch. In ihrer verdrehten Weltsicht seid ihr nichts weiter als ein Parasit, der nach Lust und Laune vernichtet werden kann.

„Es wird ein monumentaler Endpunkt für die seit Jahrzehnten scheinbar außer Kontrolle geratene Finanzialisierung kommen, die keinen positiven Zweck für die Menschheit hat, aber deren verwüstende Auswirkungen nun offensichtlich werden. Es war eine bewusste Strategie, die seit Jahrzehnten umgesetzt wird. Das diente dem Zweck, die globale Blase aufzublasen, die in keinem Verhältnis zu den realen Gegebenheiten oder Aktivitäten steht, was für viele in einer Katastrophe enden muss, da in keinem Land ein Rest an Widerstandskraft übrig bleiben darf.“ – The Great Taking, Daniel Webb