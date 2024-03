Die USA behaupten, dass sie nicht einfach Hilfsgüter nach Gaza bringen können

Caitlin Johnstone

Haben sie auch schon daran gedacht, einen riesigen Tunnel zu graben, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen? Oder die Hilfsgüter durch den Bau einer riesigen Schleuder in den Gazastreifen zu befördern? Oder vielleicht könnten sie eine Art Portalkanone à la Rick and Morty erfinden?

Die Biden-Administration plant angeblich die Errichtung eines provisorischen Piers in Gaza, um die Verschiffung dringend benötigter Güter in großem Umfang in die Enklave zu ermöglichen, dessen Bau angeblich Wochen in Anspruch nehmen wird und der immer noch einem israelischen Kontrollpunkt unterliegt. Dies kommt noch zu den weithin belächelten Abwürfen erbärmlich kleiner Mengen an Hilfsgütern hinzu, die die USA im Rahmen dieser andauernden Scharade, bei der Washington so tut, als sei der Gazastreifen von einer Art unangreifbarer unsichtbarer Barriere zwischen ihm und Israel umgeben, bereits geleistet haben.

Und zum Teufel, warum nicht? Warum nicht einen Steg bauen? Haben sie auch schon daran gedacht, einen riesigen Tunnel zu graben, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen? Oder eine riesige Schleuder zu bauen, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen? Oder vielleicht könnten sie eine Art Portalkanone à la Rick and Morty erfinden?

Alternativ könnte sie einfach ihren völlig abhängigen Klientenstaat dazu bringen, humanitäre Hilfe zuzulassen, oder ihn zwingen, den völkermörderischen Ansturm zu stoppen, der diese Hilfe erforderlich macht? Wie Dave DeCamp von Antiwar treffend zum geplanten Bau des Piers bemerkt: „Statt diese drastische Maßnahme anzuordnen, könnte Biden seinen erheblichen Einfluss auf Israel nutzen, um Druck auszuüben, damit mehr Hilfe geleistet wird oder der Völkermord gestoppt wird.“

The Grayzone hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der durchgesickerte Folien einer privaten Präsentation der israelischen Lobby enthält, in der Politikern und Prominenten beigebracht wird, wie sie über Gaza so sprechen können, dass die Öffentlichkeit dafür empfänglich ist.

Der Journalist Mark Ames twitterte über den Bericht: „Das ist ein unglaublicher Scoop, ein direkter Einblick in die Herstellung der Völkermord-Propagandawurst“.

Mein Lieblingsteil des Artikels ist der, in dem der Autor Max Blumenthal schreibt, dass Republikaner und Demokraten für unterschiedliche Worte empfänglich sind, die Israels genozidale Gewalt in Gaza beschreiben: „Republikanische Wähler bevorzugen Ausdrücke, die maximale Gewalt implizieren, wie ‚ausrotten‘ und ‚auslöschen‘, während abgeschwächte Begriffe wie ’neutralisieren‘ eher Demokraten ansprechen.“

Das ist so ziemlich der einzige Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten. Das ist alles.

Sie sehen, dass westliche Experten und Politiker die Siedlungen im Westjordanland mehr kritisieren als den Völkermord in Gaza, obwohl der Völkermord eindeutig schlimmer ist. Das liegt daran, dass Israels Akzeptanz der Siedlungen im Westjordanland die „Zwei-Staaten-Lösung“ als Lüge entlarvt und deutlich macht, dass das westliche Machtbündnis keine vernünftige Position zu Israels missbräuchlicher Behandlung der Palästinenser hat.

Wenn westliche Offizielle Israel wegen der Siedlungen kritisieren, sagen sie im Grunde: „Hört auf, ihr verratet das Spiel! Wie können wir jetzt vorgeben, als würde uns das interessieren?“ Sie müssen in der Lage sein, gelegentlich glaubwürdig den Begriff „Zweistaatenlösung“ zu blöken, um den Eindruck zu erwecken, dass sie nicht ständig auf der Seite von Völkermord, ethnischer Säuberung, Kolonialismus, Diebstahl und Apartheid stehen – obwohl sie genau das tun.

Mir ist aufgefallen, dass ich in den sozialen Medien immer mehr Kommentare von dummen Rechten bekomme, die mich anschreien, weil ich etwas über Gaza zu sagen habe, und das Seltsame ist, dass die meisten von ihnen normalerweise nicht einmal über Israel-Palästina posten. Sie scheinen es nur zu tun, weil sie den Widerstand gegen den Völkermord in Gaza für ein linkes Thema halten und deshalb reflexartig die entgegengesetzte Position einnehmen, denn so sieht politisches Engagement in dieser geistlosen, gehirngewaschenen Dystopie aus.

Bis in jüngster Vergangenheit kamen die meisten feindseligen Reaktionen, die ich erhielt, von bösartigen Israel-Unterstützern mit israelischen Flaggen und „stolzen Zionisten“ in ihren Biografien, die rund um die Uhr über die Hamas schimpften. Jetzt kommen die meisten Gegenreaktionen von den üblichen MAGA-Anhängern und anderen Rechten, die hauptsächlich über Parteipolitik in ihrem eigenen Land twittern. Sie lehnen mich nicht ab, weil sie Israel lieben, sie lehnen mich ab, weil ich ein Linker bin, und sie lehnen automatisch alles ab, was links aussieht, weil sie darauf programmiert sind.

Es sagt so viel über den Zustand der westlichen Zivilisation aus, dass sogar Völkermord zu einem weiteren faden Kulturkampf-Thema geworden ist, auf das die Leute ihre Stammes-Identitäts-Konstruktionen masturbieren können. Als ob „Kinder nicht verhungern lassen oder mit militärischen Sprengstoffen in Stücke reißen“ eine Art ideologische Position wäre, die nur durch eine bestimmte politische Linse Sinn ergibt, anstatt einfach die normale menschliche Standardperspektive für jeden, der kein Psychopath ist.

Aber das ist das Geniale am Imperium. Die Propaganda wurde eingesetzt, um die Bevölkerung in zwei gleich starke Kriegsparteien zu spalten, und die Propagandisten brachten jede Fraktion dazu, darüber zu streiten, welches imperiale Militärprojekt unterstützt und welches kritisiert werden sollte. Viele von denen, die heute das von den USA unterstützte Gemetzel in Gaza befürworten, haben zwei Jahre lang den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine kritisiert (und umgekehrt), weil sie diese Positionen auf der Grundlage dessen eingenommen haben, was ihnen die Experten und Politiker ihrer politischen Fraktion zu denken gegeben haben. Das hat nichts mit Werten oder Moral zu tun, sondern ist blindes, tribalistisches Herdenverhalten.

Und genau das wünscht sich das Imperium von uns. Gleichberechtigt gegeneinander, zu gründlich, um etwas zu erreichen, hin und her streitend, WELCHE imperialen Agenden vorangetrieben werden sollten, anstatt WARUM sie vorangetrieben werden sollten. Ein Haufen blökender Menschen, die sich unwissentlich darüber streiten, wie sie die Interessen ihrer Besitzer am besten durchsetzen können.