Wie die Ära des “Bioterrorismus” begonnen hat

Von Meryl Nass

Bill Clinton beginnt das falsche Zeitalter von Pandemien und Bioterrorismus

Im November 1997 hielt US-Verteidigungsminister William Cohen vor einem Heer von Kameras einen 5-Pfund-Sack Domino-Zucker in die Höhe und erklärte der Welt, dass, wenn der Sack Anthrax enthielte, er NYC oder Washington, DC auslöschen könnte.

Das war nicht wahr, aber es lieferte eine passende Rechtfertigung für den Beginn des “Bioabwehr”-Impfprogramms des Verteidigungsministeriums, das im März 1998 mit obligatorischen Milzbrandimpfungen für Soldaten begann.

Laut einer NBC-Titelstory,

Im April 1998 las Präsident Bill Clinton einen Roman von Richard Preston, “The Cobra Event”, über einen biologischen Angriff auf die USA mit einem tödlichen Virus, der sich wie eine Erkältung ausbreitet. “Das hat ihn zu Tode erschreckt”, erinnert sich Kenneth Bernard, ein inzwischen pensionierter Beamter des U.S. Public Health Service, der damals die USA in Genf bei der Weltgesundheitsorganisation vertrat.

Die US-Regierung investierte in einen neuen Pockenimpfstoff, ACAM2000, der auf dem älteren Dryvax-Impfstoff basiert. Die Tatsache, dass dieser Impfstoff hohe Raten von Herzmuskelentzündungen verursachte (laut CDC 1 Fall auf 175 verabreichte Dosen), wurde ignoriert.

Und es begann die Ära der Bioabwehr, die denjenigen, die im neuen Wilden Westen der biologischen Kriegsführung und der Infektionskrankheiten Abhilfe versprachen, stattliche Verträge einbrachte. Viele von denen, die die Verträge erhielten, hatten Freunde in hohen Positionen, wie z. B. FOB Ronald Perelman, der mit einem Pockenmittel (Tpoxx), das schließlich als Affenpockenmittel verwendet wurde, ein Vermögen machte. Hat es funktioniert? Wer weiß?

Das 21. Jahrhundert begann mit einem gut koordinierten Vorstoß, um Angst zu schüren:

eine Wiederholung der Grippepandemie von 1918, das Überspringen tödlicher Viren von Tieren auf den Menschen (“Spillover”, Zoonosen und Epizootien waren die neuen Begriffe, die es zu beherrschen galt) und Bedrohungen durch biologische Kriegsführung

Der SARS-Ausbruch von 2002-3 und der Ausbruch der Vogelgrippe – beide kurz nach den Anthrax-Briefen – wurden bis zum Äußersten aufgebauscht, um Angst vor Pandemien und biologischer Kriegsführung zu schüren.

Wie viele Menschen haben diese Infektionskrankheiten in den USA und auf der ganzen Welt getötet?

Die Anthrax-Briefe verursachten 5 Todesfälle, alle in den USA. SARS-1 verursachte weniger als 800 Todesfälle in der ganzen Welt. In den USA gab es 27 als SARS-1 bezeichnete Fälle und keinen einzigen Todesfall. Die Vogelgrippe hat nach Angaben der WHO in den letzten 20 Jahren weltweit insgesamt 463 Todesfälle verursacht. Nur bei 2 Amerikanern wurde eine Erkrankung im Zusammenhang mit der Vogelgrippe festgestellt, und beide waren sehr leicht. Kein einziger Amerikaner ist an der Vogelgrippe gestorben. Der jüngste Fall von Bindehautentzündung ist auf dem Weg der Besserung.

Die CDC und die Mainstream-Medien behaupten, die Vogelgrippe habe über 100 Millionen Hühner getötet. Das ist nicht der Fall. Die USDA-Vorschriften haben die Züchter gezwungen, mehr als 100 Millionen Hühner zu keulen. Wenn bei einem Huhn ein positiver PCR-Test auf Vogelgrippe vorliegt, müssen alle Hühner im Stall (und manchmal auch alle Hühner auf dem Hof) getötet werden. War dieser Test überhaupt genau? Aber expansive Behauptungen wie diese sind es, die die Öffentlichkeit auf Trab bringen und Eingriffe in ihre Freiheiten hinnehmen lassen.

Auf der Grundlage einer Bioterrorismus-“Vorstellung”, bei der Briefe mit Milzbrandsporen an den Kongress und die Medien verschickt wurden, die in einem Labor hergestellt wurden, und zweier relativ unbedeutender Zoonosen, an denen kein einziger Amerikaner starb, wurden wir Amerikaner also an der Nase herumgeführt und in die Ära der BIODEFENSE geführt.

Im Jahr 2009 nahm die Agenda für Pandemievorsorge und Biosicherheit mit einem teuren Knall Fahrt auf!

Die Generaldirektorin der WHO, Margaret Chan, rief wegen eines “Schweinegrippe”-Ausbruchs, der milder verlief als ein normaler Grippeausbruch, die Pandemiestufe 6 aus: Dies löste “Schläfer”-Verträge in Höhe von zig Milliarden Dollar aus, die die WHO zwischen nationalen Regierungen und Impfstoffherstellern abgeschlossen hatte (und bei denen sie höchstwahrscheinlich mitmischte). Die Verträge garantierten, dass die Länder Millionen oder Hunderte von Millionen Impfstoffdosen für jede künftige Pandemie der Stufe 6 kaufen würden, die ein WHO-Generaldirektor ausrief.

In den Verträgen stand NICHT, dass die Definition einer Pandemie der Stufe 6 geändert werden könnte, so dass jedes neue Virus die Definition erfüllen könnte. Doch genau das ist geschehen. Die Definition einer Pandemie der Stufe 6 wurde so geändert, dass sie bedeutungslos wurde, und einige Wochen später erklärte Generaldirektorin Margaret Chan eine Pandemie der Stufe 6, die Verträge wurden ausgelöst, und es wurden etwa eine Milliarde Dosen H1N1-Grippeimpfstoffe verabreicht. Besitzstandswahrend. Haftungsfrei. Einige verursachten schwerwiegende Nebenwirkungen: insbesondere die europäische Marke Pandemrix von GSK. Die Aufsichtsbehörden haben sehr ernste Probleme frühzeitig erkannt und sie einfach vertuscht. Probleme wie die 10-mal höhere Rate an schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen als bei anderen H1N1-Impfstoffen.

Außerdem wurden die Medikamente ohne Zulassung auf den Markt gebracht. Hier finden Sie einige archivierte Informationen zu den Arzneimitteln und anderen Produkten, für die EUAs für die milde Schweinegrippe 2009 erteilt wurden.

Nachdem die WHO 2009 großen Schaden angerichtet hatte, erlebte sie 2014 mit der Ebola-Pandemie in Westafrika ein weiteres Debakel. Im Folgenden habe ich einen Auszug aus einem Meinungsbeitrag der Royal Society wiedergegeben, aber es gibt noch viele andere Beiträge, die die Reaktion der WHO scharf kritisieren, auch von einigen ihrer stärksten Befürworter. Es scheint, dass wirklich schlimme Fehler zu Forderungen nach Reformen und einer Aufstockung des Haushalts führen können. Wir haben gesehen, wie der Kongress immer wieder Probleme auf diese Weise “löst”. Dann können diese “Reform”-Bemühungen dazu benutzt werden, eine Organisation in die neue gewünschte Richtung zu lenken. In diesem Fall wurde die WHO in die Richtung der biologischen Verteidigung manövriert.

Wenn man den unten stehenden Artikel liest, hat man den Eindruck, dass es sich bei der WHO um eine unfähige, desorganisierte Bürokratie handelt, die über einen großen Stab von Autoren verfügt, die Grundsatzpapiere und Pressemitteilungen verfassen, und andere Mitarbeiter hat, die Konferenzen veranstalten. Aber die WHO hat wenig Verständnis für tatsächliche Epidemien und macht sich nicht gern die Hände schmutzig, wenn sie sich vor Ort um sie kümmert.

Was hat die britische Royal Society über die Reaktion der WHO auf die Ebola-Pandemie in Westafrika veröffentlicht?

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2016.0307

Ausschnitt:

Nach den anfänglichen Fehlern, den Ausbruch herunterzuspielen, setzte die WHO ihre Aktivitäten im Kampf gegen Ebola jedoch fort. Die WHO dokumentiert ihre Rolle bei der Schulung von Gesundheitspersonal und Bestattungsteams in der Infektionskontrolle, bei Aktivitäten zur Einbindung der Bevölkerung und bei der Bereitstellung epidemiologischer Daten. Darüber hinaus veröffentlichte die Organisation zahlreiche technische Leitfäden, veranstaltete eine Reihe von Tagungen zu Impfstoffoptionen, entwickelte Diagnoseinstrumente und erweiterte die Labordienste. Doch keine dieser Aktivitäten diente der direkten Patientenversorgung, der strategischen Überwachung durch das Management oder der Infektionskontrolle, die für die Bekämpfung des Ausbruchs erforderlich war. Aufgrund eines Vakuums an internationaler Führung in der operativen Reaktion (die einige in der internationalen Gemeinschaft von der WHO erwarteten) wurden die Patientenversorgung, die Infektionskontrolle und das Management letztlich anderen überlassen, darunter Ärzte ohne Grenzen (MSF), eine neue UN-Einrichtung (United Nations Mission for Ebola Emergency Response-UNMEER) und sogar das nationale und internationale Militär. In allen Berichten wird der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Teil der Schuld für ihr verspätetes Handeln und für die mangelnde operative Reaktion auf den Ausbruch gegeben. Die WHO hat zwar einige entscheidende Fehler gemacht, wie sie selbst zugibt, aber der Ausbruch hat die Spannungen zwischen der normativen und der operativen Rolle der WHO offengelegt, und darüber hinaus zwischen dem, was die WHO tun kann (sie leidet unter finanziellen und organisatorischen Zwängen) und dem, was die Weltgemeinschaft von der WHO erwartet.

Die WHO gab zu:

Die anfängliche Reaktion war langsam und unzureichend, wir haben die Welt nicht aggressiv gewarnt, unsere Überlebenskapazitäten waren begrenzt, [ich würde vermuten, dass die WHO-Mitarbeiter sich nicht selbst in Gefahr bringen wollten oder dass die WHO angewiesen wurde, zuzulassen, dass sich der Ebola-Ausbruch über Afrika ausbreitet – Nass] wir haben nicht effektiv mit anderen Partnern koordiniert, es gab Mängel bei der Risikokommunikation und es herrschte Verwirrung über die Rolle und die Zuständigkeiten auf den drei Ebenen [Hauptsitz, Regionalbüro und Länderbüros] der Organisation. …trotz der Einführung einer WHO-Roadmap im August 2014, die das Ende der Epidemie innerhalb von sechs bis neun Monaten vorsah, [die WHO ist voller Planer, aber hat einen Mangel an Machern – Nass] kam eine koordinierte internationale Reaktion mit der WHO an der Spitze nicht zustande, und der Ausbruch entwickelte sich schnell zu einem humanitären Notfall.

Die WHO hat also mindestens in den letzten 20 Jahren, also lange vor Covid, bei jeder globalen Infektionskrankheitskrise aufwärts versagt.

Was bietet uns die Organisation? Abgesehen davon, dass sie den Globalisten einen Aufhänger bietet, um mehr Macht, Kontrolle und Reichtum zu erlangen, bietet die WHO den Bürgern der Industrieländer nichts. Sie bietet den Entwicklungsländern zwar einige Vorteile, aber diese Vorteile könnten wahrscheinlich zu viel geringeren Kosten und mit besserer lokaler Entscheidungsfindung und Kontrolle durch eine andere Organisation oder durch Gesundheitsministerien erreicht werden.

Wie Dr. Inouye gesagt und geschrieben hat, ist es an der Zeit, dass wir die WHO verlassen.