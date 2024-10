Britische Behörden blockierten angeblich Video-Botschaft von Impfstoff-Kritiker Mike Yeadon im Parlament

Auf Einladung des ehemaligen Abgeordneten Andrew Bridgen kamen Ende letzten Jahres verschiedene Ärzte, Wissenschaftler und Experten im britischen Parlament zusammen, um über Themen wie Impfschäden, Übersterblichkeit und weitere relevante Aspekte zu diskutieren. Auch mehrere Parlamentsmitglieder waren bei der Veranstaltung anwesend.

Mike Yeadon, früherer Vizepräsident von Pfizer, hatte eine Videobotschaft vorbereitet, die jedoch aus technischen Gründen nicht gezeigt werden konnte.

John Bowe, der das Treffen mit Andrew Bridgen organisiert hatte, erklärte nun, dass die Behörden in letzter Minute einen anderen Raum zur Verfügung gestellt hätten, in dem die audiovisuelle Ausrüstung nicht funktionierte.

Es schien, als wollten die Behörden verhindern, dass die Botschaft gesehen wird. Bowe und Bridgen entschieden daraufhin, das Video über die sozialen Medien so weit wie möglich zu verbreiten.

Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident bei Pfizer: „Es gab keine Pandemie, und die Lüge wurde aufrechterhalten, um… 5,5 Milliarden Menschen eine absichtlich gefährliche Substanz zu injizieren, von denen bisher 17 Millionen gestorben sind“ Diese Rede sollte in einer parlamentarischen Sondersitzung im britischen Parlament abgespielt werden. Aufgrund von „Tonproblemen“ wurde sie jedoch nie abgespielt.

Diese Rede sollte in einer parlamentarischen Sondersitzung im britischen Parlament abgespielt werden.



In dem Video erklärt Yeadon, ein Biologe mit über 30 Jahren Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie, dass die sogenannten Impfstoffe seiner Ansicht nach absichtlich entwickelt wurden, um Menschen zu schaden.

Von einer echten Pandemie oder einem Ausnahmezustand könne seiner Meinung nach nicht die Rede sein. Er führt aus, dass viele Menschen in Krankenhäusern starben, weil sie an Beatmungsgeräte angeschlossen wurden. In Pflegeheimen seien Beruhigungsmittel verabreicht worden, die zum Tod vieler Patienten führten. Dies sei die eigentliche „Pandemie“, betont Yeadon.

Dann kamen die Impfstoffe ins Spiel. Er argumentiert, dass es unmöglich sei, innerhalb so kurzer Zeit ein komplexes biomedizinisches Produkt auf globaler Ebene zu entwickeln, zu testen, zu bewerten, zu produzieren und zu vertreiben. Dieser Prozess dauert normalerweise mindestens sechs Jahre, erklärte er.

Yeadon erklärte weiter, dass diese „giftigen Stacheln“ in Milliarden von Armen injiziert wurden, was seiner Ansicht nach den Tod von 17 Millionen Menschen zur Folge hatte. Er warnte, dass es noch mehr Injektionen geben werde, wenn niemand eingreift.

Er behauptete, dass es keine Pandemie gebe und die Lüge nur dazu diene, Massenimpfungen fortzusetzen. Abschließend richtete Yeadon eine Botschaft an die Abgeordneten, mit denen er nicht persönlich sprechen konnte: Sie hätten die Macht, dieses Verbrechen zu stoppen.