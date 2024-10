Der Dritte Weltkrieg hat begonnen, aber wir sehen ihn nicht…

Brandon Smith

Eine der häufigsten Annahmen, die mir in der Survival-Szene begegnet, ist die Vorstellung, dass der nächste Weltkrieg automatisch zu einem globalen Nuklearkonflikt mit Mad Max-artigem Ausgang führen würde. Mit anderen Worten: Viele Menschen gehen davon aus, dass wir uns erst dann in einem Weltkrieg befinden, wenn die Atombomben fliegen und die Überlebenden in Blechkisten durch eine verstrahlte Wüste kämpfen müssen. Das ist aus vielen Gründen ein gefährlicher Irrtum.

Was die Menschen übersehen, ist die Tatsache, dass wir uns bereits mitten im Dritten Weltkrieg befinden. Sie wissen es nicht, weil sie ihr ganzes Konzept vom Weltkrieg auf Hollywood-Fantasien aufgebaut haben.

Es gibt viele Wege, Krieg zu führen. In unserer gegenwärtigen Situation wird der Dritte Weltkrieg von Stellvertretern wie der Ukraine und Israel (und vielleicht zeitnah Taiwan) geführt. Krieg wird auch auf der Weltwirtschaftsbühne geführt, mithilfe von Sanktionen, Inflation und der Abschaffung des US-Dollars als Weltwährung. Natürlich können diese Situationen leicht zu etwas Größerem eskalieren, und ich vermute, dass sie das auch machen werden. Ein globaler Atomkrieg ist jedoch das unwahrscheinlichste Szenario.

Die Überlebens- und Vorbereitungsgemeinschaften neigen dazu, sich auf das offensichtlich Apokalyptische zu konzentrieren. Wir sprechen viel über EMP-Streiks und sekundenschnelle Stromausfälle. Wir sprechen über Sonneneruptionen, wirtschaftliche Zusammenbrüche über Nacht und den nuklearen Holocaust. Ich glaube, dass Überlebenskünstler dies tun, weil es eine mentale Übung ist – ein Weg, um besser zu verstehen, was die besten Vorbereitungslösungen für die meisten Fälle sind, einschließlich der schlimmsten Fälle.

Aber wie ich schon seit vielen Jahren sage: Der Zusammenbruch ist ein Prozess, kein Ereignis.

Diese Dinge passieren langsam und dann plötzlich. Wenn Sie vor zehn Jahren in die Vergangenheit gereist wären und die Leute gewarnt hätten, dass sich die USA im Jahr 2024 mitten in einer Stagflationskrise mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 30 bis 50 Prozent für alle lebensnotwendigen Güter befinden würden, wären Sie wahrscheinlich als Schwarzmaler abgetan worden. Nun, stellen Sie sich vor, genau das hätte eine Handvoll alternativer Ökonomen (mich eingeschlossen) vor etwas mehr als einem Jahrzehnt getan, und wir wären immer wieder abgewiesen worden – willkommen in unserer Welt.

Der Grund, warum man uns nicht glauben wollte, war, dass die Gefahr nicht sofort offensichtlich war. Die wirtschaftliche Bedrohung war bisher nicht im Portemonnaie zu spüren. Die Aktienmärkte schienen in Ordnung zu sein. Der Arbeitsmarkt funktionierte noch relativ normal. Sie konnten die Wirtschaftskrise nur durch die Brille eines totalen Zusammenbruchs sehen. Der Gedanke, dass es sich um eine graduelle Krise handeln könnte, kam ihnen nicht in den Sinn.

Auch heute gibt es Leute, die sagen, alles sei in Ordnung. Der Aktienmarkt ist „gut“. Der Arbeitsmarkt ist „gesund“. Wenn man sagt, dass nicht alles in Ordnung ist, dann ist man ein „kleiner Angsthase“. Das ist die unglaubliche Gefahr, wenn man eine Hollywood-Fantasie vom Zusammenbruch hat. Wir werden vielleicht nie eine hundertprozentige systemische Implosion erreichen, aber selbst ein hundertprozentiger Zusammenbruch ist immer noch eine Überlebenssituation.

Die gleiche Dynamik gilt für den Dritten Weltkrieg. Wir dürfen die Gefahren, die direkt vor unserer Nase lauern, nicht übersehen, nur weil keine ballistischen Interkontinentalraketen den Himmel durchkreuzen.

Betrachten wir für einen Moment den Fall eines stellvertretenden Schlachtfeldes.

Im Oktober 2023 veröffentlichte ich einen Artikel mit dem Titel ‚It’s A Trap! The Wave Of Repercussions As The Middle East Fights „The Last War.“‚ Darin erklärte ich:

„Israel wird Gaza in Schutt und Asche legen, daran besteht kein Zweifel. Eine Invasion am Boden wird auf viel mehr Widerstand stoßen, als die Israelis zu erwarten scheinen, aber Israel kontrolliert die Luft und Gaza ist ein festes Ziel mit einem begrenzten Gebiet. Das Problem für sie sind nicht die Palästinenser, sondern die vielen Kriegsfronten, die sich auftun werden, wenn sie das tun, was ich glaube, dass sie im Begriff sind, zu tun.

Der Libanon, der Iran und Syrien werden sich alle sofort einmischen, und Israel wird nicht in der Lage sein, sie alle zu bekämpfen – zum Teufel, die Israelis haben 2006 allein vom Libanon den Hintern versohlt bekommen. Das wird unweigerlich zu Forderungen nach einem Eingreifen der USA/EU führen“.

Ich warnte auch vor den möglichen Motiven für die Eskalation im Nahen Osten:

„Das Timing des Konflikts in Israel ist unglaublich vorteilhaft für die Globalisten, und das könnte Israels bizarres Versagen bei der Aufklärung [am 7. Oktober] erklären. So wie die amerikanischen und britischen Führer 1941 von einem möglichen japanischen Angriff auf Pearl Harbor wussten, aber niemanden warnten, weil sie die Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg zwingen WOLLEN, so dient der palästinensische Angriff einem ähnlichen Zweck.

In meinem Artikel ‚Iran vs Israel: What Happens Next Now That Shots Have Been Fired?‘, der im April veröffentlicht wurde, sagte ich voraus:

„Ein Bodenkrieg zwischen Iran und Israel ist unvermeidlich, wenn die Feindseligkeiten weitergehen, und ein großer Teil davon wird (zumindest anfangs) im Libanon und vielleicht in Syrien stattfinden. Der Iran hat mit beiden Ländern einen gegenseitigen Verteidigungspakt geschlossen, und der Libanon ist im Allgemeinen ein Stellvertreter für die iranische Verteidigungspolitik.

Der Iran wird in all diesen Regionen aktive Truppen oder Stellvertreter haben, ganz zu schweigen von den Huthis im Jemen, die Schiffe im Roten Meer angreifen. Die Frage ist, wie der Irak auf diese Situation reagieren wird, aber es gibt nicht viel Liebe zwischen der derzeitigen Regierung und Israel oder den USA.

Es überrascht nicht, dass es eine Gruppe von Leuten gab, die behaupteten, dass diese Dinge „niemals passieren“ würden und das Gerede über einen Krieg zwischen dem Iran und Israel „Prophezeiungen“ seien. Diese Leute hatten (wieder einmal) Unrecht und ich hatte recht. Während ich diese Zeilen schreibe, haben sich der Iran und Israel den Krieg erklärt und beschießen einander mit Raketen. Der Bodenkrieg wird im Libanon beginnen und sich von dort ausbreiten.

Wie in der Ukraine besteht die Gefahr, dass ein Krieg zwischen Israel und dem Iran große Militärmächte wie die USA und Russland auf den Plan ruft.

Die Menschen lehnen dieses Ergebnis ab, weil sich ihre moderne Vorstellung von einem globalen Krieg ändern muss; dieser Weltkrieg wird nicht wie die Kriege der Vergangenheit geführt werden.

Dieses Mal werden die Massenvernichtungswaffen nicht nuklear, sondern finanziell und ressourcenorientiert sein. Wenn der Iran die Straße von Hormus blockiert (was meiner Meinung nach unmittelbar bevorsteht), können die Amerikaner durch Energieengpässe und Gaspreisspitzen finanziell geschädigt werden, auch, ohne dass unsere Soldaten kämpfen müssen.

Es stellt sich auch die Frage, wie viele potenzielle Terroristen während der illegalen Einwanderungswelle der Biden-Administration in die USA eingeschleust wurden. Wie viele Anschläge (oder Anschläge unter falscher Flagge) werden jetzt vorbereitet?

Regionale Konflikte könnten sich ausweiten und ein Jahrzehnt oder länger andauern. Alles läuft auf einen Weltkrieg hinaus, aber vielleicht wird er nie offiziell zum Weltkrieg erklärt. Vielleicht wird es ein begrenztes nukleares Ereignis geben, vielleicht unter falscher Flagge oder ein begrenzter Schlag. Aber es braucht keinen Atomkrieg, um das Chaos zu verursachen, das die Globalisten wollen.

Die Menschen müssen auch verstehen, dass die Mächtigen viel riskieren, wenn ein Krieg in einen nuklearen Schlagabtausch ausartet. Wenn es, für sie wirklich so einfach wäre, Atomsprengköpfe abzufeuern, den größten Teil der Menschheit auszulöschen und dann eine globale Dynastie zu errichten, hätten sie es längst getan.

Ein globaler Krieg solchen Ausmaßes ist von Natur aus unberechenbar. Die Eliten haben Billionen Dollar und den größten Teil des letzten Jahrhunderts damit verbracht, das komplexeste Überwachungs- und Kontrollnetzwerk der Geschichte aufzubauen. Es wäre töricht, das alles in kürzester Zeit in Schutt und Asche zu legen, und ich bezweifle stark, dass dies der Plan ist. Sie würden sich und ihr Erbe dem Risiko aussetzen, für immer ausgelöscht zu werden.

Heißt das, dass ich die Möglichkeit eines nuklearen Zwischenfalls ignorieren werde? Nein. Ich werde sie immer im Hinterkopf haben und für den Fall der Fälle vorsorgen. Eine einzige Atombombe, die westlich von Ihnen gezündet wird, könnte einen radioaktiven Niederschlag verursachen, der sich erst nach drei bis vier Wochen auflöst. Vielleicht wird die Gefahr dieser Ozeanriesen aber auch überschätzt.

Ein interessanter Fakt zum Nachdenken: Die US-Regierung hat im Laufe der Jahrzehnte mindestens 1050 nukleare Sprengsätze getestet. Etwa 216 davon waren atmosphärische Tests, die zu einem massiven Fallout im ganzen Land führten. Einige Menschen, die in der Nähe dieser Tests lebten, erkrankten über viele Jahre hinweg, aber sie führten nicht zu einem Massensterben über Nacht. Vielleicht sind diese Waffen in mittlerer Entfernung gar nicht so gefährlich, wie man uns glauben machen will?

Die größere Wirkung von Atomwaffen besteht nicht nur in der Zerstörung der nationalen Infrastruktur, sondern auch in der massiven psychologischen Störung. Das Wirtschaftssystem würde mit einem einzigen Schlag sofort zusammenbrechen, und zwar überall auf der Welt. Eine einzige Atombombe in der Ukraine würde Schockwellen durch die ohnehin instabilen Märkte schicken. Die Lieferkette und die Lebensmittelversorgung könnten schnell unterbrochen werden.

Wenn die Globalisten einen weltweiten Zusammenbruch beschleunigen wollten, bräuchten sie keinen Atomkrieg, sondern nur eine gut platzierte Bombe.

Die größte Gefahr eines Dritten Weltkriegs ist nicht der nukleare Schlagabtausch, sondern die beunruhigenden Veränderungen, die Gesellschaften durchmachen, wenn ein Konflikt die Massen in Angst und Schrecken versetzt. In einem solchen Krieg kann sich der Totalitarismus viel leichter durchsetzen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung wird oft unterdrückt, Kritik an der Regierung oft kriminalisiert. Menschen, die sich auflehnen, werden der „Kollaboration mit dem Feind“ beschuldigt. Die Wehrpflicht wird durchgesetzt und junge Menschen werden zum Sterben ins Ausland geschickt, um einen Brandherd zu löschen, der wenig Sinn ergibt.

Die Wirtschaft bricht zusammen, die Versorgungskette wird enger. Preiskontrollen und Rationierungen werden eingeführt. Schwarzmärkte florieren, aber diejenigen, die sich daran beteiligen, werden von der Regierung aggressiv angegriffen. Im Falle der USA ist eine bewaffnete Revolution in vielen Bundesstaaten eine Gewissheit.

Die öffentliche Planung sollte sich viel mehr auf diese Eventualitäten konzentrieren und weniger auf Hollywoodbilder der Apokalypse.