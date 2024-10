Durchgesickerte Dokumente zeigen, welche EU-Kommissare das meiste Eigentum, Geld und Einfluss haben.

POLITICO hat die Interessenerklärungen aller Kandidaten für die Europäische Kommission überprüft.

Wie blitzsauber ist das neue Team von Kommissaren, das für Ursula von der Leyen zu arbeiten hofft?

Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments, bekannt als JURI, geht die Interessenerklärungen aller EU-Spitzenbeamten durch, um das herauszufinden.

In einer entscheidenden Sitzung am Donnerstag debattieren die Abgeordneten darüber, ob die 26 zukünftigen Kommissare in der Lage sind, ihren Job in völliger Unabhängigkeit zu erledigen (die Präsidentin von der Leyen ist nicht in den Screening-Prozess einbezogen).

Keiner der 26 Kommissare hat auf die Bitte geantwortet, ihre Erklärungen zu veröffentlichen. POLITICO hat sie alle ausfindig gemacht und sie mit einem feinzahnigen Kamm durchforstet, um die interessantesten Details herauszufinden.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass jemand etwas Illegales getan hat, aber es gab einige Details, die bei der Durchsicht der Erklärungen auffielen, darunter das umfangreiche Immobilienportfolio des griechischen Kandidaten und die eigenen Beratungsunternehmen der slowenischen und portugiesischen Kandidaten.

Das Verfahren

Der JURI-Ausschuss hat echte Macht, da er einen Kandidaten ablehnen kann, wenn ein größerer Interessenkonflikt festgestellt wird. Die Mitglieder des Ausschusses hatten jedoch nur drei Tage vor der Sitzung am Donnerstag Zeit, Hunderte Seiten an Erklärungen zu sichten, die von den Kommissionsmitgliedern selbst vorgelegt wurden – in einem Verfahren, das so undurchsichtig ist, dass kaum Raum für eine echte Prüfung bleibt. Eine zweite Sitzung zur Fortsetzung der Diskussionen wird in den kommenden zwei Wochen erwartet;

Auf dem Papier müssen die Erklärungen z. B. Angaben zu früheren Arbeitgebern, zu Unternehmensanteilen und anderen Vermögenswerten sowie zum Engagement in Denkfabriken, politischen Parteien oder Nichtregierungsorganisationen aus dem letzten Jahrzehnt enthalten. Die Erklärungen gelten auch für Partner und Kinder (aber nicht für andere Familienmitglieder). Die Regeln sind recht flexibel, da die Kommissare beschließen können, bestimmte Antworten nicht auszufüllen, wenn sie der Meinung sind, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.

Ob die Abgeordneten über das Geschriebene hinausgehen und zusätzliche Nachforschungen anstellen, ist Sache jedes einzelnen Gesetzgebers. Sie können zwar nach öffentlich zugänglichen Informationen suchen, die Kandidaten um weitere Einzelheiten bitten oder sie sogar zu einer Befragung vorladen, aber die JURI-Mitglieder haben nicht die Befugnis, umfassend zu ermitteln.

Was einen Interessenkonflikt darstellen könnte, wird auch von der parlamentarischen Politik beeinflusst: Einige Fraktionen beschließen, keine Fragen über einen Kommissar einer Oppositionsfraktion zu stellen, um im Gegenzug einen Freifahrtschein für den Kommissar der eigenen Fraktion zu erhalten. Die Verhandlungen werden nicht öffentlich geführt, und die Erklärungen werden während des gesamten Prozesses geheim gehalten.

„Dies ist ein zutiefst mangelhafter Prozess ohne Transparenz, bei dem die Regeln eine sinnvolle Prüfung dieser Erklärungen verhindern“, sagte Nicholas Aiossa, der Direktor von Transparency International EU.

Hier sind einige der interessanten Ergebnisse …

Vermieter Kommissare

Der Grieche Apostolos Tzitzikostas hat die beeindruckendste Liste von Besitztümern. Auf vier Seiten seiner Erklärung ist sein teilweiser oder vollständiger Besitz von 16 Wohnungen, 655.463 m² Land, sechs Geschäften und auch mehreren Garagen und Lagerräumen in ganz Griechenland aufgeführt. Tzitzikostas‘ Familie gehört zu den größten Grundbesitzern des Landes, deren Besitz Jahrhunderte zurückreicht, so ein griechischer Beamter, dem Anonymität gewährt wurde, um freisprechen zu können. Die Familie Tzitzikostas ist eine der reichsten in Nordgriechenland.

Tzitzikostas‘ Portfolio wird auch die Tourismusindustrie umfassen, was Fragen über Entscheidungen aufwirft, die er treffen könnte und die sich auf den Wert seiner Immobilien auswirken könnten, sagte ein Europaabgeordneter, der Zugang zu der Erklärung hatte und dem Anonymität gewährt wurde, um freizusprechen. Der griechische Politiker, der auch angibt, Aktien im Wert von mehr als 200.000 Euro an verschiedenen Unternehmen zu besitzen (von Molkereiprodukten bis zu Photovoltaik), erhielt außerdem Fördermittel aus der gemeinsamen Agrarpolitik der EU für einen seiner Bauernhöfe im Wert von 18.116,30 Euro. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Tzitzikostas noch nicht auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert.

Der Italiener Raffaele Fitto gab an, sieben Wohnungen zu besitzen und Anteile an drei weiteren zu haben. Zu seinem Immobilienvermögen, das sich ausschließlich in Italien befindet, gehören auch Grundstücke, zwei Garagen und ein Keller. Der Politiker der Rechtspartei von Giorgia Meloni, der seine Karriere im öffentlichen Sektor gemacht hat, wird voraussichtlich das Ressort Kohäsion und Reformen übernehmen. Er gibt auch an, 15 Prozent einer Apotheke im süditalienischen Brindisi zu besitzen, deren Wert – von Fitto selbst – auf 150.000 Euro geschätzt wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Fitto noch nicht auf ein Ersuchen um Stellungnahme reagiert.

Auch die bulgarische Kommissionskandidatin Ekaterina Zaharieva hat offenbar ein Immobilienvermögen aufgebaut. 2008 kaufte sie ein 6.850 m² großes Grundstück mit einem Ferienhaus auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki sowie eine Wohnung in der Hauptstadt ihres Landes, Sofia. Zwischen 2016 und 2018 kaufte Zaharieva zwei weitere Häuser und Grundstücke in Bulgarien. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Zaharieva noch nicht auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert.

Sloweniens Marta Kos hat rund 1 Million Euro auf Sparkonten angegeben;

Nichts zu deklarieren

Auch andere Möchtegern-Kommissare mögen ein Vermögen haben, aber viele von ihnen haben keine Angaben zu ihrem Vermögen gemacht. Der derzeitige Kommissar Valdis Dombrovskis zum Beispiel hat fast ein leeres Formular ausgefüllt.

In einer Erklärung sagte Dombrovskis gegenüber POLITICO: „Meine Interessenerklärungen sind nun seit 10 Jahren öffentlich und werden in voller Übereinstimmung mit den geltenden Regeln ausgefüllt … Ich bin bereits seit 10 Jahren Mitglied der Europäischen Kommission, dementsprechend gibt es nicht mehr viele frühere Aktivitäten zu deklarieren.“

Er fügte hinzu: „Ich habe mich bewusst entschieden, nicht in Aktien oder Anleihen von Unternehmen oder ähnliche Instrumente zu investieren, um den Eindruck eines möglichen Interessenkonflikts zu vermeiden, und ich habe auch keine kommerziellen Aktivitäten ausgeübt.“

Der Zweck einer detaillierten Vermögensaufstellung besteht darin, zu zeigen, ob ein Politiker während seiner Amtszeit Vermögen aus Quellen außerhalb seines Gehalts erworben hat. Es geht aber auch darum, eine gute Regierungsführung zu gewährleisten, indem der Verdacht der Öffentlichkeit vermieden wird, dass eine Entscheidung nicht im Interesse der Allgemeinheit getroffen wurde.

In den EU-Verträgen ist festgelegt, dass die Mitglieder der Kommission „jede Handlung zu unterlassen haben, die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist“, und sich daher während ihrer Amtszeit jeder anderen beruflichen Tätigkeit enthalten müssen. Um dies zu gewährleisten, soll die Interessenerklärung viele Details enthalten, um sicherzustellen, dass ein Kommissionsmitglied im Falle eines Konflikts von der Arbeit an bestimmten Themen ausgeschlossen wird. In der Praxis füllte kein Kommissionsmitglied alle Kästchen in seiner Erklärung aus;

Stéphane Séjourné, der designierte französische Kommissar für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit, gehörte zu denjenigen, die sich für die Schaffung einer EU-weiten Aufsichtsbehörde einsetzten, um die Erklärungen von Politikern gründlich zu überprüfen und während seiner Zeit als Europaabgeordneter für Erneuerung für Transparenz zu sorgen. Seine eigenen Erklärungen geben jedoch keinen Aufschluss über seine finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Séjourné noch nicht auf ein Ersuchen um Stellungnahme reagiert.

Das Gleiche gilt für den Slowaken Maroš Šefčovič, der von der Leyen gebeten wurde, das EU-Transparenzregister zu überarbeiten – aber auch er gehört zu denjenigen, die in ihrer Erklärung nur wenige Einzelheiten angegeben haben. Šefčovič wurde um eine Stellungnahme gebeten.

Estlands Kaja Kallas gibt nur an, Bankkonten und Ersparnisse zu haben. Der Abschnitt, der sich auf die finanziellen Interessen von Ehegatten oder Partnern bezieht, blieb leer, trotz einer Kontroverse im Jahr 2023 über den Besitz von Anteilen ihres Mannes an einem Unternehmen mit Verbindungen zu Russland. Später gibt sie jedoch seine Positionen in vier juristischen Personen an – Tristock, Tallinn Directors Club, AS Framm und Novaria Consult. „Die designierte HRVP Kallas hat ihre Interessenerklärung wie verlangt ausgefüllt und sie wird nun vom Parlament geprüft“, sagte ihr Übergangsteam gegenüber POLITICO.

Verbindungen zum Privatsektor

Die rumänische Roxana Mînzatu, die als Vizepräsidentin für Menschen, Kompetenzen und Vorbereitung nominiert wurde, gründete im April 2021 ein Beratungsunternehmen, um Unternehmen zwischen ihren Auftritten als Ministerin für europäische Fonds im Jahr 2019 und als Staatssekretärin für die Koordinierung von EU-finanzierten Programmen zwischen Dezember 2021 und Juli 2024 beim Zugang zu EU-Mitteln zu helfen;

Laut Dokumenten, die POLITICO vorliegen, übertrug sie im Februar 2022, kurz bevor sie die Rolle der Außenministerin übernahm, das gesamte Eigentum an dem Unternehmen. Trotz der Ankündigung, die Tätigkeit ab Januar 2022 einzustellen, hatte das Unternehmen im Jahr 2023 ein Einkommen – das Mînzatu nicht erklärt hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Mînzatu noch nicht auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert.

Die portugiesische Maria Luis Albuquerque hat in ihrem eigenen Land viele Augenbrauen aufgeworfen, weil sie mühelos zwischen dem privaten Sektor und wichtigen Regierungspositionen hin und her sprang. Albuquerque macht in ihrer Erklärung keinen Hehl daraus und gibt den Gesetzgebern eine allgemeine Beschreibung ihrer früheren Tätigkeit in Unternehmen. Weitere Einzelheiten zu den Eigentumsverhältnissen oder den Einnahmen ihrer eigenen Beratungsfirma Roundatmosphere ließ sie jedoch aus. Das Unternehmen, das ihr und ihrem Ehemann gehört, erwirtschaftete 2023 170.000 Dollar und 2022 132.000 Dollar, wie aus den Finanzdaten von Informa hervorgeht. Auf Nachfrage bestätigte Albuquerques Team, dass die Erklärung eingereicht wurde und vom Parlament bearbeitet wird, und fügte hinzu, dass es in der Zwischenzeit „nicht angemessen wäre, sich zu irgendwelchen Indiskretionen oder Spekulationen zu äußern“.

Gut vernetzt

Der luxemburgische Christophe Hansen, der künftige Agrarkommissar, hat hochkarätige Verbindungen. Seine Frau arbeitet als Assistentin im Kabinett der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, und sein Cousin ist luxemburgischer Landwirtschaftsminister – allerdings hat er letzteres nicht angegeben, da Kommissare nur Angaben zu Ehepartnern und Kindern machen müssen;

Rinder liegen der Familie offenbar im Blut, denn Hansen ist seit 2015 Präsident eines Kleintierzuchtverbandes (Union des Sociétés Avicoles du Grand-Duché du Luxembourg). Er schwor, im Falle seiner Ernennung zurückzutreten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Hansen noch nicht auf ein Ersuchen um Stellungnahme reagiert.

Spaniens Teresa Ribera, Vizepräsidentin für einen sauberen, gerechten und wettbewerbsfähigen Übergang, ist in internationalen Klimakreisen gut vernetzt. Vor und während ihrer Amtszeit als spanische Energie- und Umweltministerin arbeitete sie mit über zehn internationalen Nichtregierungsorganisationen, Think Tanks und Agenturen zusammen, die sich mit Klima und Umwelt befassen. Auf Anfrage bestätigte das Team von Ribera lediglich, dass die Interessensbekundung übermittelt wurde;

Litauens Andrius Kubilius, Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt, hat 2019 das „Friends of European Russia Forum“ mitbegründet, das die Opposition und die Zivilgesellschaft in Russland unterstützt. Er ist auch Mitglied einer Vereinigung, die sich höchst kritisch gegenüber China äußert. Kubilius war außerdem von 2016 bis 2019 Mitglied des internationalen Beratergremiums des International Republican Institute. Das IRI ist eine gemeinnützige Gruppe, die Bundesmittel aus den USA erhält, um Ländern bei der Entwicklung demokratischer Mechanismen zu helfen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Kubilius noch nicht auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert.

Bevor sie zur slowenischen Kommissarin gewählt wurde, arbeitete Marta Kos für die Brüsseler Lobbying-Firma Kreab als leitende Beraterin und besaß zudem ihre eigene Boutique-Beratungsfirma mit Sitz in der Schweiz. Obwohl sie früher gesagt hat, dass sie sich nicht als Lobbyistin betrachtet, führt Kos den europäischen Fußballverband UEFA als einen ihrer Kunden für „Lobbyarbeit“ im Jahr 2021 auf der Ebene der Vereinten Nationen „und ihrer wichtigsten Gremien“ auf. Kos, die den Erweiterungsprozess beaufsichtigen könnte, hat nicht freiwillig erklärt, dass ihr Ehemann Schweizer „Mr. Europe“Henri Getaz, ehemaliger Generalsekretär der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Kos nicht auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert.

Nektaria Stamouli hat zu diesem Bericht beigetragen.