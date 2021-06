Britische Gesundheitsbehörde: „Geimpfte Menschen haben ein 3-fach höheres Risiko, an der Delta-Variante“ zu sterben

Gestern entschuldigte sich der britische Gesundheitsminister Matt Hancock, nachdem The Sun Bilder in Umlauf gebracht hatte, die ihn umschlungen und küssend mit seiner Assistentin Gina Coladangelo zeigen. Hancock sagte, er habe sich nicht an die Abstandsregeln gehalten und entschuldigte sich dafür, „die Leute im Stich gelassen zu haben“. Er fügte sofort hinzu, dass er „seine Arbeit fortsetzen will“.

Während alle Augen auf Hancocks Eskapade gerichtet waren, veröffentlichte die britische Gesundheitsbehörde PHE einen Bericht, aus dem hervorging, dass Menschen, die gegen Corona geimpft sind, ein dreimal höheres Risiko haben, an der „Delta-Variante“ zu sterben, als ungeimpfte Menschen.

Die britische Regierung gibt zu, dass geimpfte Menschen ein 3,25-mal höheres Risiko haben, an dieser Variante zu sterben, als Menschen, die die experimentelle Impfung nicht erhalten haben. Innerhalb von 28 Tagen nach der Infektion starben 117 Menschen, von denen 44 nicht geimpft waren. Fünfzig Menschen, die mit der „Delta-Variante“ starben, waren zweimal gestochen worden.

Delta-Variante ist für geimpfte Menschen gefährlicher

Insgesamt starben 70 der 27’192 geimpften Personen, was einer Sterblichkeitsrate von 0,26 Prozent entspricht. Von den 53’822 Ungeimpften starben 44, was einer Sterblichkeitsrate von 0,08 Prozent entspricht.

Das Wall Street Journal schrieb am Freitag, dass mehr als die Hälfte der Erwachsenen, die in Israel während eines Ausbruchs der „Delta-Variante“ infiziert wurden, den Impfstoff erhalten haben. „Etwa die Hälfte der Erwachsenen, die während eines Ausbruchs der Delta-Variante in Israel infiziert wurden, waren vollständig mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft“, so die Zeitung.

Die „Delta-Variante“ ist also für geimpfte Menschen gefährlicher. Natürlich ignorieren die Mainstream-Medien diese Informationen und behaupten stattdessen, dass die Delta-Variante eine Bedrohung für ungeimpfte Menschen darstellt und dass Corona-Impfstoffe dagegen schützen.

US-Präsident Joe Biden nutzte die Delta-Variante sogar, um die Amerikaner aufzufordern, sich impfen zu lassen.

Here’s the deal: The Delta variant is more contagious, it’s deadlier, and it’s spreading quickly around the world – leaving young, unvaccinated people more vulnerable than ever. Please, get vaccinated if you haven’t already. Let’s head off this strain before it’s too late. pic.twitter.com/9gBeRpvCe8