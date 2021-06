Neueste US-Daten zeigen, dass nach COVID-Impfungen mehr als 7000 Verletzungen im Alter von 12 bis 17 Jahren gemeldet wurden

childrenshealthdefense.org: VAERS-Daten, die am Freitag von der CDC veröffentlicht wurden, zeigen insgesamt 387’087 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffen, darunter 6113 Todesfälle und 31’240 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 18. Juni 2021.

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffen hat in dieser Woche die 6000er-Marke überschritten, wie aus den heute veröffentlichten Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hervorgeht. Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen von Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin.

Die heute veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 18. Juni 2021 insgesamt 387’087 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 6113 Todesfälle – ein Anstieg von 120 Todesfällen gegenüber der Vorwoche. Es gab 31’240 Berichte über schwere Verletzungen, ein Anstieg um 1369 im Vergleich zur Vorwoche.

In den USA wurden bis zum 18. Juni 316,1 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht. Dies beinhaltet: 131 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 173 Millionen Dosen von Pfizer und 12 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Von den 6113 Todesfällen, die bis zum 18. Juni gemeldet wurden, traten 23% innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 16% innerhalb von 24 Stunden und 38% traten bei Personen auf, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung krank wurden.

Die Daten dieser Woche für die 12- bis 17-Jährigen zeigen:

7294 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 423, die als schwerwiegend eingestuft wurden, und neun gemeldete Todesfälle bei 12- bis 17-Jährigen. Vier Todesfälle (oder 44%) waren kardial bedingt und drei waren plötzliche, unerklärliche Todesfälle.

Der jüngste gemeldete Todesfall betrifft einen 13-jährigen Jungen (VAERS I.D. 1406840), der zwei Tage nach der Verabreichung eines Impfstoffs von Pfizer starb. Zu den weiteren Todesfällen gehören drei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918, 1382906 und 1242573) sowie zwei 16-Jährige (VAERS I.D. 1225942 und 1386841) und ein 17-Jähriger (VAERS I.D. 1199455).

Die Meldung eines 15-jährigen Mannes (VAERS I.D. 1383620), der nach der Verabreichung eines Pfizer-Impfstoffs gestorben sein soll, wurde am 18. Juni aus der Datenbank entfernt. Es handelte sich um ein Duplikat von VAERS I.D. 1382096. Zwei der neun Todesfälle waren Selbstmorde.

1164 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen mit 99 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 1,2 % auf Moderna und 0,2 % (oder zwei Fälle) auf J&J zurückgeführt werden.

171 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), von denen 169 dem COVID-Impfstoff von Pfizer zugeschrieben werden.

28 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, die alle Pfizer zugeschrieben werden.

Die gesamten VAERS-Daten dieser Woche, vom 14.12.2020 bis 18.06.2021, für alle Altersgruppen zeigen:

21% der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

51% der Verstorbenen waren männlich, 45% waren weiblich und bei den restlichen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 74,2 Jahren.

Bis zum 18. Juni meldeten 2222 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen, darunter 737 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3764 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 54% auf Impfungen von Pfizer, 43% auf den Moderna-Impfstoff und 8% auf J&J zurückgeführt.

344 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 45% der Fälle auf Pfizer, 41% auf Moderna und 20% auf J&J zurückgeführt wurden.

107’909 Berichte über Anaphylaxie, wobei 43 % der Fälle dem Impfstoff von Pfizer, 49 % Moderna und 8 % J&J zugeschrieben wurden.

6787 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 2892 Berichte Pfizer, 2394 Berichte Moderna und 1459 Berichte J&J zugeschrieben.

1342 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 835 Fälle Pfizer, 458 Fälle Moderna und 45 Fälle dem Impfstoff COVID von J&J zugeschrieben wurden.

CDC findet „wahrscheinlichen“ Zusammenhang zwischen Herzentzündung und mRNA-COVID-Impfstoffen

Wie The Defender am 23. Juni berichtete, sagte das CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), dass es einen „wahrscheinlichen Zusammenhang“ von „leichten“ Herzentzündungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach der Impfung gibt.

Mitglieder eines CDC-Beratungskomitees bestätigten 1200 Fälle von Herzentzündungen bei 16- bis 24-Jährigen, die meist bei Männern auftraten, und sagten, dass mRNA-COVID-Impfstoffe einen Warnhinweis tragen sollten – aber Ärzte und andere öffentliche Kommentatoren beschuldigten die CDC, das Risiko für junge Menschen von COVID zu übertreiben und das Risiko der Impfstoffe zu minimieren.

Dr. Tom Shimabukuro, stellvertretender Direktor des CDC’s Immunization Safety Office, sagte in einer Präsentation, dass Daten von einem der Sicherheitsüberwachungssysteme der Agentur – Vaccine Safety Datalink (VSD) – eine Rate von 12,6 Fällen pro Million bei 12- bis 39-Jährigen während der drei Wochen nach der zweiten Impfung nahelegen.

Der Defender war nicht in der Lage, über VSD-Daten zu berichten, die sich auf unerwünschte Nebenwirkungen des COVID-Impfstoffs, einschließlich Herzentzündungen, beziehen, da der VSD die durch das System gesammelten Daten nicht der Öffentlichkeit zugänglich macht.

Die VSD ist ein gemeinsames Projekt zwischen der CDC und „mehreren großen Gesundheitsplänen“, wie es auf der Website heißt. Obwohl die Öffentlichkeit keinen Zugang zu den VSD-Daten hat, gibt es ein Verfahren, mit dem Forscher den Zugang zu den Daten beantragen können.

Laut der VSD-Website: „Es gibt mehrere Möglichkeiten für interessierte Forscher, auf VSD-Daten zuzugreifen. Im Jahr 2002 richtete die VSD ein Programm zur gemeinsamen Nutzung von Daten im Forschungsdatenzentrum (RDC) des National Center for Health Statistics (NCHS) ein, um es externen Gastanalysten zu ermöglichen, (1) neue Studien zur Impfstoffsicherheit unter Verwendung von VSD-Datensätzen durchzuführen, die bei der CDC verfügbar sind, oder (2) studienspezifische Datensätze aus veröffentlichten VSD-Studien neu zu analysieren.“

Das VSD-Datenaustauschprogramm ist ein dreistufiger Prozess:

Einreichung von Vorschlägen an das RDC der CDC beim NCHS

Einreichung von Vorschlägen bei den Institutional Review Boards der VSD-Standorte

Nutzung des RDC der CDC bei NCHS

FDA will Impfstoffen von Pfizer und Moderna eine Warnung über seltene Herzentzündungen hinzufügen

Am 24. Juni berichtete The Guardian, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA den von Pfizer /BioNTech und Moderna hergestellten COVID-Impfstoffen eine Warnung über seltene Fälle von Herzentzündungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hinzufügen wird, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Gesundheitsbehörden in mehreren Ländern haben untersucht, ob die Impfstoffe von Pfizer und Moderna, die die mRNA-Technologie verwenden, ein Risiko darstellen und, wenn ja, wie schwerwiegend. Die beratende Gruppe der CDC fand heraus, dass die Entzündung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen wahrscheinlich mit den Impfstoffen zusammenhängt, aber die Vorteile der Impfungen überwiegen das Risiko.

18-Jähriger erleidet Herzinfarkt nach zweiter Dosis des Pfizer-Impfstoffs

Wie The Defender am 22. Juni berichtete, wurde der 18-jährige Isaiah Harris ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er innerhalb von 48 Stunden nach seiner zweiten Dosis des Pfizer-Impfstoffs einen Herzinfarkt erlitten hatte, und muss für sechs Monate Bettruhe halten. Isaiah Harris und sein Vater, Justin Harris, beschrieben die traumatische Tortur in einem exklusiven Interview.

„Wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht, aber sie haben ihn nicht ernst genommen“, sagte Harris. „Wir haben über zwei Stunden im Wartezimmer gewartet und dann haben sie ihn sechs Stunden lang in einem Flur stehen lassen. Während des Wartens im Krankenhaus wurden die Dinge immer schlimmer. Da hatte er seinen Herzinfarkt und eine seiner Lungen füllte sich mit Flüssigkeit.“

Zu einem bestimmten Zeitpunkt waren 80 % von Isaiahs Herz entzündet und nur 40 % funktionierten noch. Isaiahs Troponinwerte waren so hoch, dass die Ärzte sagten, er habe einen Herzinfarkt erlitten. Laut Harris leugneten die Ärzte immer wieder, dass es der Impfstoff war, bis eine Krankenschwester eine Studie brachte, die zeigte, dass der Impfstoff Myokarditis verursachen kann.

Harris glaubt, dass sein Sohn mit COVID besser dran gewesen wäre als mit den möglichen lebenslangen Problemen, die er jetzt mit seinem Herzen hat, und der Möglichkeit eines weiteren Herzinfarkts, wenn er sich in den nächsten drei bis sechs Monaten überanstrengt. Isaiah sagte, er hätte lieber COVID als einen Herzinfarkt.

13-jähriger Junge aus Michigan stirbt drei Tage nach der zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer

Am 24. Juni berichtete The Defender, dass ein 13-jähriger Junge aus Michigan am 16. Juni starb – drei Tage nachdem er seine zweite Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte. Vorläufige Autopsieergebnisse zeigten, dass Jacob Clynicks Herz nach der Impfung vergrößert und von Flüssigkeit umgeben war – Symptome, die denen ähneln, die bei anderen Jungen im Teenageralter dokumentiert wurden, die nach der COVID-Impfung eine Myokarditis erlitten.

Laut dem Saginaw County Health Department, wird der Tod des Teenagers der CDC gemeldet und wird von den Bundesgesundheitsbehörden untersucht, um festzustellen, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Tod und der Impfung gibt.

18-jähriger Teenager erleidet nach Pfizer-Impfung „schweren Herzschaden

Wie The Defender am 23. Juni berichtete, sagte Laura Mallozzi, deren 18-jähriger Sohn zwei Tage nach seiner zweiten Pfizer-Impfung an Myokarditis erkrankte, dass sie niemals den Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Symptomen ihres Sohnes hergestellt hätte, wenn sie nicht im Defender über den Zustand gelesen hätte.

David (VAERS I.D 563354) wurde am 10. Juni mit Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert – zwei Tage nach seiner zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer. Laut Mallozzi fühlte sich ihr Sohn bei der Arbeit von seinem Arbeitgeber und seinen Kollegen unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen, so dass er sich impfen ließ, ohne es ihr zu sagen.

„Ich erschaudere bei dem Gedanken, dass ich ihn mit einer Advil und etwas Vicks VapoRub ins Bett geschickt habe, denn ich hätte nie gedacht, dass ein scheinbar gesunder 18-Jähriger eine schwere Herzverletzung durch einen Impfstoff erleiden würde“, sagte sie.

Mallozzi brachte David in die Notaufnahme und erzählte dem Arzt, dass ihr Sohn eine unerwünschte Reaktion auf den COVID-Impfstoff hatte. Obwohl das Krankenhauspersonal die Informationen ihres Sohnes aufnahm, wurden die Mutter und ihr Sohn stundenlang ignoriert. Schließlich gingen sie, weil David sich hinlegen musste. Mallozzi brachte ihren Sohn schließlich ein zweites Mal in die Notaufnahme, erwähnte aber den Impfstoff nicht.

Scans zeigten, dass David einen schweren Herzschaden erlitten hatte, und die Ärzte bestätigten, dass sich die Symptome nach Davids zweiter Pfizer-Impfung entwickelten. Die Ärzte sind sich nicht sicher, wie lange David zur Genesung brauchen wird, aber bei anderen Viren, die Myokarditis verursachen, müssen die Patienten 18 Monate bis zwei Jahre lang von einem Kardiologen überwacht werden.

Teenager mit früherer COVID-Infektion erleidet schwere Myokarditis nach Pfizer-Impfung

In einem exklusiven Interview mit The Defender am 21. Juni sagte Marie Follmer, dass niemand sie davor gewarnt habe, dass ihr 19-jähriger Sohn – ein gesunder Spitzensportler, der sich von einer COVID-Infektion erholt hatte – den Pfizer-Impfstoff nicht bekommen sollte, weil er dadurch ein größeres Risiko hätte, eine Myokarditis zu entwickeln.

Greyson Follmer, ein Student der Ohio State University, war ein Elitesportler und Mitglied des Reserve Officers‘ Training Corps (ROTC) der Universität, der nach seiner zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer schwere Herzkomplikationen entwickelte und dreimal in das Nationwide Children’s Emergency Hospital gebracht wurde.

„Mein Sohn fühlt sich, als hätte er rund um die Uhr einen Herzinfarkt“, sagte Follmer. „Er hat jetzt hohen Blutdruck, starke Schmerzen in der Brust, Rückenschmerzen, erhöhte Nierenwerte, Schilddrüsenunterfunktion, entzündete Lymphknoten in verschiedenen Bereichen seines Körpers, und er kann nicht arbeiten oder Sport treiben.

Im Oktober 2020 bekam Greyson COVID und zeigte leichte Grippesymptome, darunter ein vergrößertes Herz und eine leichte Entzündung. Der Kardiologe dachte, es könnte damit zusammenhängen, dass er ein Leistungssportler ist, und unterschrieb eine Freigabe, damit Greyson wieder zur Schule gehen konnte. Niemand warnte Follmer, dass ihr Sohn mit einer Vorgeschichte von Herzentzündungen keinen COVID-Impfstoff erhalten sollte.

„Ich denke, was für mich im Moment frustrierend ist, ist, dass mir niemand gesagt hat, dass man die Impfung nicht bekommen sollte, wenn man ein vergrößertes Herz oder eine Herzentzündung hat“, sagte Follmer. „Nicht eine Person hat uns das jemals gesagt. Ich hätte nie in einer Million Jahren gedacht, dass mein Kind krank werden würde.“

Dr. Hooman Noorchashm, ein Chirurg, Immunologe und Befürworter der Patientensicherheit, sagte, es sei ein kolossaler Fehler, Menschen zu impfen, die zuvor COVID hatten, und Reaktionen wie Greyson’s sind ein völlig vermeidbarer Schaden. „Warum beeilen wir uns, Menschen zu impfen, von denen wir wissen, dass sie immun sind und keinen Nutzen davon haben? Wenn ich als Arzt irgendetwas medizinisch Unnötiges an jemandem tue, setze ich ihn einem möglichen Schaden aus. Wenn Sie eine kürzliche Infektion hatten und virale Antigene in Ihrem Gewebe haben, können Sie buchstäblich und immunologisch Gewebeschäden verursachen.“

Israelische Forscher: Pfizer-Impfstoff im Zusammenhang mit seltenen Blutgerinnsel Störungen

Wie The Defender am 23. Juni berichtete, entdeckten israelische Forscher einen Zusammenhang zwischen dem COVID-Impfstoff von Pfizer und der thrombotischen thrombozytopenischen Purpura (TTP) – einer seltenen Blutkrankheit, die dazu führt, dass sich Blutgerinnsel in kleinen Blutgefäßen im ganzen Körper bilden. Die Forscher betonten, dass dies sowohl bei neuen Patienten als auch bei Patienten mit vorbestehender TTP auftrat, deren Krankheit in Remission war, aber kurz nach der Impfung wieder aufflammte.

Wissenschaftler des Instituts für Hämatologie am Shamir Medical Center sagten, sie hätten begonnen, den möglichen Zusammenhang zu erforschen, nachdem Berichte über einen plötzlichen Anstieg von TTP in ganz Israel aufgetaucht waren – vier Fälle wurden in einem Monat entdeckt, verglichen mit zwei oder drei Fällen pro Jahr. Das Gesundheitsministerium, das die Forschung auswertet, bat die Ärzte, keine Interviews zu geben, bis die Auswertung abgeschlossen ist.

109 Tage und mehr, CDC ignoriert die Anfragen von The Defender

Laut der CDC-Website „geht die CDC jedem Bericht über einen Todesfall nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder in keinem Zusammenhang damit steht.“

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Nach wiederholten Versuchen, per Telefon und E-Mail, eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten, kontaktierte uns ein Spezialist für Gesundheitskommunikation von der Vaccine Task Force der CDC am 29. März – drei Wochen nach unserer ersten Anfrage.

Die Person erhielt unsere Anfrage nach Informationen von VAERS, sagte aber, dass sie unsere Liste von Fragen nie erhalten hatte, obwohl Mitarbeiter, mit denen wir mehrmals sprachen, sagten, dass CDC-Pressesprecher die Fragen abarbeiteten und bestätigten, dass der Vertreter sie erhalten hatte. Wir stellten die Liste der Fragen erneut zur Verfügung, zusammen mit einer neuen Frist, aber erhielten nie eine Antwort.

Am 19. Mai sagte ein CDC-Mitarbeiter, unsere Fragen seien überprüft worden und unsere Anfrage sei in ihrem System in Bearbeitung, aber er würde uns keine Kopie der Antwort zukommen lassen. Uns wurde gesagt, wir würden per Telefon oder E-Mail mit der Antwort kontaktiert werden.

Am 24. Juni kontaktierten wir die CDC und uns wurde gesagt, dass niemand den Spezialisten, von der Impf-Task Force der Agentur kennt, der uns im März kontaktiert hatte, und dass unsere Anfrage immer noch im System schwebend sei. Es sind 109 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit der Anfrage nach VAERS-Daten und Berichten geschickt haben, und wir haben noch keine Antwort erhalten.