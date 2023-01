Britische Regierung will COVID-Auffrischungsimpfungen für gesunde Menschen unter 50 Jahren beenden

Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat offiziell erklärt, dass sie von gesunden Menschen unter 50 Jahren keine COVID-Auffrischungsimpfungen mehr verlangen wird.

Während sich das Vereinigte Königreich von der Pandemie zu erholen beginnt, wird das universelle Covid-Impfprogramm in diesem Jahr auslaufen.

„Da der Übergang von der Pandemie-Notfallreaktion zur Erholung von der Pandemie weitergeht, hat das [Gemeinsame Komitee für Impfung und Immunisierung] JCVI empfohlen, dass das Auffrischungsangebot 2021 (dritte Dosis) für Personen im Alter von 16 bis 49 Jahren, die nicht zu einer klinischen Risikogruppe gehören, in Übereinstimmung mit dem Ende der Auffrischungsimpfkampagne im Herbst 2022 auslaufen sollte“, so die Regierung in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Am Mittwoch wurden die Briten unter 50 Jahren aufgefordert, ihre kostenlose Auffrischungsimpfung zu erhalten, bevor das Programm ausläuft.

„In England enden die Herbstkampagne und das erste Aufstockungsangebot am 12. Februar 2023. Wir ermutigen alle, die derzeit für eine Erstauffrischung in Frage kommen und sich noch nicht geimpft haben, dies zu tun, bevor das Angebot ausläuft“, so das JCVI.

Die Regierung fordert auch die Ungeimpften dringend auf, sich vor Ablauf des Angebots die erste Dosis verabreichen zu lassen.

Das Impfprogramm wird sich nun auf ältere und immungeschwächte Menschen konzentrieren. Für Tausende Briten werden dies die siebte und achte Impfung sein.

„Ebenso rät das JCVI, die COVID-19-Grundimpfung im Laufe des Jahres 2023 auf ein gezielteres Angebot während der Impfkampagnen zu verlagern, um die Personen zu schützen, die ein höheres Risiko für schwere COVID-19-Erkrankungen haben. Wir ermutigen Personen, die noch keine Erstimpfung erhalten haben, sich vor Ablauf des Angebots für eine Erstimpfung anzumelden.“

Die Daily Mail berichtete:

Der Gemeinsame Ausschuss für Impfung und Immunisierung (JCVI), der die Nummer 10 berät, warnte heute, dass eine Notimpfung erforderlich sein könnte, wenn eine neue Variante mit „klinisch bedeutsamen biologischen Unterschieden“ auftaucht. Keiner der derzeit zirkulierenden Stämme, auch nicht der Kraken- oder Orthrus-Stamm, rechtfertigt jedoch eine Aufstockung des Programms.

Die Covid-Auffrischungskampagne im Herbst sollte denjenigen angeboten werden, die ein höheres Risiko für eine schwere Covid-Infektion haben“, so das JCVI. Die genauen Gruppen, die dafür infrage kommen sollten, wurden nicht genannt.

Im Rahmen der Kampagne, die im September begann, wurden jedoch Personen über 50 Jahre, Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen sowie Angestellte im Gesundheitswesen eingeladen. Zusätzlich zu diesen Gruppen wurde auch Fünf- bis 49-Jährigen, die einer klinischen Risikogruppe angehören, mit einer immunsupprimierten Person zusammenleben oder Pflegepersonen sind, eine Auffrischungsimpfung angeboten – in einem Programm, das dem für die jährliche Grippeimpfung ähnelt.

Gesunde Erwachsene unter 50 Jahren, die das Angebot einer Auffrischungsimpfung nicht wahrgenommen haben, haben nur noch zweieinhalb Wochen Zeit, das Angebot anzunehmen, bevor sie nicht mehr anspruchsberechtigt sind. Das Gremium erklärte außerdem, dass das Vereinigte Königreich das allgemeine Angebot der ersten und zweiten Dosis noch in diesem Jahr beenden sollte, obwohl es keinen Zeitplan empfahl. Das bedeutet, dass nur bestimmte Personen zu bestimmten Zeiten des Jahres Anspruch auf die erste und zweite Impfung haben werden.

Gegenwärtig können alle, die am 31. August 2022 fünf Jahre oder älter waren, ihre erste Impfung noch immer in ambulanten Zentren oder über den nationalen Reservierungsdienst des NHS erhalten.

Die Entscheidung kommt einen Tag nachdem Esther McVey vom britischen Parlament eine dringende und gründliche Untersuchung der übermäßigen Todesfälle gefordert hatte.

🚨BREAKING — Esther McVey Of UK Parliament Demands “An Urgent And Thorough Investigation Into Excess Deaths” pic.twitter.com/mCu9iTsOcb — James Cintolo, RN FN CPT (@healthbyjames) January 24, 2023

Das Vereinigte Königreich ist das jüngste Land, das Menschen unter 50 Jahren keine COVID-Impfung mehr verabreichen will.

The Gateway Pundit hatte zuvor berichtet, dass Dänemark Menschen unter 50 Jahren von der COVID-Impfung ausschließen würde.

Im Juli 2022 war es für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht mehr möglich, die erste COVID-Impfung zu erhalten, und nach dem 1. September 2022 war es für sie nicht mehr möglich, die zweite Impfung zu erhalten.

Die COVID-Impfung kommt nur für Personen über 50 Jahren und für Personen mit erhöhtem Risiko in Frage.

„Menschen ab 50 Jahren wird die Impfung angeboten. Personen unter 50 Jahren, die ein höheres Risiko haben, durch Covid-19 schwer zu erkranken, wird ebenfalls eine Impfung gegen Covid-19 angeboten“, so die dänische Gesundheitsbehörde.