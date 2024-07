Britische Technokraten wetzen die Messer der Manipulation

Von Gary Sidley

Meine kürzlich veröffentlichte Untersuchung des Einsatzes verhaltenswissenschaftlicher Strategien – “Nudges” – durch die britische Regierung führt zu einer verblüffenden Schlussfolgerung: In jedem Bereich des täglichen Lebens werden unsere Gedanken und Handlungen psychologisch manipuliert, um sie mit dem in Einklang zu bringen, was die Technokraten des Staates als in unserem besten Interesse erachtet haben. Eine offene, transparente Debatte wird offenbar nicht mehr für notwendig erachtet.

Wie konnte mein Land, das angeblich ein Leuchtturm der Freiheit und Demokratie ist, in eine solche Lage geraten? Es gab zwar viele Beteiligte an dieser Reise in den verhaltenswissenschaftlich begründeten Autoritarismus, aber ein historischer Rückblick auf die Hauptakteure zeigt, dass amerikanische Wissenschaftler entscheidend zu dieser Entwicklung beigetragen haben.

Die Allgegenwart der britischen Verhaltenswissenschaft

Die Forschung, auf die ich mich beziehe, hat versucht, die Akteure aufzudecken, die dafür verantwortlich waren, die britische Bevölkerung während des Covid-Ereignisses strategisch in Angst und Schrecken zu versetzen. Meine kritische Analyse konzentrierte sich auf die umstrittene “Look them in the eyes”-Kampagne – mit einer Reihe von Nahaufnahmen von Patienten an der Schwelle zum Tod und einer Off-Stimme, die sagte: “Schauen Sie ihnen in die Augen und sagen Sie ihnen, dass Sie alles tun, was Sie können, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen” – und brachte eine Reihe beunruhigender Erkenntnisse über den Einsatz häufig verdeckter verhaltenswissenschaftlicher Strategien durch die britische Regierung in “Krisenzeiten” ans Licht. Zu diesen Enthüllungen gehören:

Staatlich gefördertes Nudging ist im Vereinigten Königreich allgegenwärtig und sickert in fast jeden Aspekt des täglichen Lebens ein. Ob wir auf eine gesundheitliche Herausforderung reagieren, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, ein Fernsehspiel ansehen oder mit dem Finanzamt interagieren – unsere Gedanken werden von staatlich finanzierten Technokraten psychologisch manipuliert. Die rasche Ausbreitung der britischen Verhaltenswissenschaft ist kein Zufall, sondern ein strategisches Ziel. So heißt es in einem Dokument von Public Health England (dem Vorläufer der britischen Gesundheitsbehörde) aus dem Jahr 2018: “Die Verhaltens- und Sozialwissenschaften sind die Zukunft des öffentlichen Gesundheitswesens”, und eines ihrer vorrangigen Ziele besteht darin, die Fähigkeiten dieser Disziplinen “in allen unseren Organisationen zum Mainstream zu machen. Während der gesamten Covid-Veranstaltung griff die britische Regierung in ihrer Kommunikation – angeleitet von ihren verhaltenswissenschaftlichen Beratern – routinemäßig auf Angstinflation, Beschämung und Sündenböcke (“Affekt”, “Ego” und “normativer Druck”) zurück, um die Einhaltung der Beschränkungen und die anschließende Einführung des Impfstoffs durchzusetzen. Die britische Regierung hat die Latte für die Legitimierung des Terrors gegen die eigene Bevölkerung unglaublich niedrig gelegt. Eine offizielle Begründung für die weitere Angstinflation bei einer bereits verängstigten Bevölkerung war beispielsweise, dass die Bevölkerung im Januar 2021 nicht mehr so verängstigt sei wie zu Beginn des Covid-Ereignisses im März 2020: “Fearful but much less panic this time around” (Ängstlich, aber dieses Mal viel weniger panisch).

Gegenwärtig kann die britische Regierung auf mehrere verhaltenswissenschaftliche Experten zurückgreifen, um ihre offizielle Kommunikation mit der britischen Öffentlichkeit zu verbessern. Zusätzlich zu den zahlreichen Nudgern, die in die vorübergehenden Pandemie-Beratungsgruppen eingebettet sind, werden unsere politischen Entscheidungsträger seit 2010 von der “weltweit ersten Regierungseinrichtung, die sich der Anwendung der Verhaltenswissenschaft auf die Politik widmet“, dem Behavioural Insight Team (BIT) – informell auch als “Nudge Unit” bezeichnet – beraten.

Das im Kabinettsbüro des damaligen Premierministers David Cameron gegründete und von dem bekannten Verhaltenswissenschaftler Professor David Halpern geleitete BIT diente als Vorbild für andere Länder und entwickelte sich rasch zu einem “Unternehmen mit sozialem Zweck”, das in vielen Ländern der Welt (darunter auch in den USA) tätig ist. Weitere verhaltenswissenschaftliche Beiträge für die britische Regierung werden routinemäßig von internen Mitarbeitern der Ministerien geleistet – z. B. 24 Nudger in der britischen Gesundheitsbehörde, 54 im Finanzamt und 6 im Verkehrsministerium – sowie über den Government Communication Service, der “über 7.000 professionelle Kommunikatoren” umfasst und ein eigenes “Behavioural Science Team” im Kabinettsbüro einschließt.

Der frühe Beitrag von US-Wissenschaftlern

Wie hat sich das Vereinigte Königreich zu einer Nation entwickelt, die mit staatlich finanzierten Verhaltenswissenschaftlern übersättigt ist, deren Daseinsberechtigung darin besteht, der Regierung die Kontrolle ihrer Bürger von oben nach unten zu erleichtern? Zwei Entwicklungsstränge, die dazu geführt haben, dass die britische Regierung so stark auf den Rat von Verhaltenswissenschaftlern zurückgreift, sind das psychologische Paradigma des “Behaviorismus” und die Entstehung der Disziplin der “Verhaltensökonomie”. Und in beiden Bereichen haben US-Wissenschaftler eine führende Rolle gespielt.

In gewisser Hinsicht kann die moderne Verhaltenswissenschaft als eine Ableitung der psychologischen Schule des Behaviorismus verstanden werden, die vor über einem Jahrhundert durch die Arbeit des amerikanischen Psychologen John B. Watson bekannt wurde. In Ablehnung der bis dahin vorherrschenden introspektionistischen Bewegung (deren Schwerpunkt auf Subjektivität und innerem Bewusstsein lag) sah Watson das Hauptziel der Psychologie in der “Vorhersage und Kontrolle von Verhalten”. Das Paradigma des Behaviorismus konzentrierte sich ausschließlich auf Beobachtbares: die Umweltreize, die ein bestimmtes Verhalten wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen, das Verhalten selbst und die Folgen dieses Verhaltens (als “Verstärkung” oder “Bestrafung” bezeichnet).

Die theoretischen Grundlagen des Behaviorismus umfassen die klassische Konditionierung (Lernen durch Assoziation) und die operante Konditionierung (Lernen durch Konsequenzen), wobei davon ausgegangen wird, dass jedes Verhalten auf einer Kombination dieser beiden Mechanismen beruht. In der Folge verfeinerte ein anderer amerikanischer Psychologe, B.F. Skinner, diesen Ansatz; sein “radikaler Behaviorismus” führte dazu, dass die strategische Regulierung von Umweltreizen und die Verstärkung in den 60er und 70er Jahren (wenn auch heute weniger) der wichtigste Ansatz für die psychologische Behandlung von Phobien und anderen klinischen Problemen war. Elemente dieser Pionierarbeit von Watson und Skinner finden sich in der heutigen Verhaltenswissenschaft wieder, die sich auf eine Reihe von Strategien – Nudges – stützt, um das Verhalten von Menschen durch die strategische Veränderung von Umweltreizen und der Folgen unserer Handlungen zu beeinflussen.

Ein weiterer, vielleicht noch einflussreicherer historischer Einfluss auf das Wesen der heutigen Verhaltenswissenschaft stammt aus der akademischen Disziplin der Wirtschaftswissenschaften. Wie Jones et al. (2013) ausführlich darlegen, ging das “ökonomische Standardmodell” in den 1940er Jahren von der Grundannahme aus, dass die Menschen in ihrer Motivation und Entscheidungsfindung rational sind und dass man sich darauf verlassen kann, dass sie routinemäßig Entscheidungen treffen, die ihre finanzielle Situation begünstigen.

Diese Vorstellung von Rationalität wurde erstmals von dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Herbert Simon in Frage gestellt, der behauptete, dass die Fähigkeit des menschlichen Geistes, eigennützige wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, sehr begrenzt sei. Konkret argumentierte Simon, dass Menschen in der Regel nicht alle verfügbaren Informationen nutzen – ein Phänomen, das er als “begrenzte Rationalität” bezeichnete – und sowohl kurzfristige Befriedigung gegenüber der Zukunftsplanung als auch ein wenig hilfreiches Vertrauen in willkürlich festgelegte Verhaltensweisen bevorzugen. Simon warf das Schreckgespenst auf, dass diese Irrationalitäten innerhalb sozialer Organisationen wirksam bekämpft werden könnten, wodurch letztlich das Eingreifen des Nationalstaates in die Entscheidungsprozesse seiner Bürger legitimiert würde; die Saat für die Annahme, dass Regierungen wissen, was für uns am besten ist, war gelegt.

Simon legitimierte auch die Erforschung der menschlichen Irrationalität als eigenständigen akademischen Forschungsschwerpunkt und schuf damit eine gemeinsame Basis zwischen den Disziplinen Wirtschaft und Psychologie. In den folgenden Jahrzehnten übernahmen eine Reihe amerikanischer Sozialwissenschaftler den Staffelstab und lieferten weitere Erkenntnisse über die Natur der menschlichen Entscheidungsfindung.

Tversky, Kahneman, Cialdini, Thaler, und Sunstein

In den 1970er Jahren waren Amos Tversky und Daniel Kahnman, in Israel geborene und an amerikanischen Universitäten tätige Psychologen, zwei prominente Vertreter der “neuen Verhaltensökonomie”. Ihr wichtigster Beitrag zu diesem aufstrebenden Gebiet bestand darin, die Heuristiken (Abkürzungen) aufzuzeigen, die Menschen anwenden, wenn sie vorschnelle Urteile fällen – eine Komponente der fehlerhaften kognitiven Verarbeitung, die der begrenzten Rationalität zugrunde liegt. Eine solche unvollkommene Faustregel ist die “Repräsentativitätsheuristik”, die einen Beobachter beispielsweise zu der Schlussfolgerung verleiten kann, dass eine introvertierte und ordentliche Person eher Bibliothekar als Verkäufer ist, obwohl – angesichts der relativen Häufigkeit dieser beiden Berufe – das Gegenteil statistisch gesehen viel wahrscheinlicher ist.

Im darauf folgenden Jahrzehnt lieferte Robert Cialdini (Psychologieprofessor an der Universität von Arizona) weitere Einblicke in die automatische – “schnelle” – Arbeitsweise des menschlichen Geistes. Cialdini konzentrierte sich auf die Methoden von Compliance-Fachleuten und beschrieb, wie Schlüsselmerkmale des sozialen Umfelds einer Person vorhersehbar Reaktionen auslösen können, die unabhängig von bewusstem Denken oder Überlegungen sind.

In seinem hochgelobten Buch Influence: The Psychology of Persuasion” (Die Psychologie der Überzeugung) (erstmals 1984 veröffentlicht) listet er sieben Prinzipien auf, die das Verkaufspersonal routinemäßig einsetzt, um Kunden zum Kauf zu bewegen. Der “soziale Beweis” macht sich beispielsweise die dem Menschen innewohnende Tendenz zunutze, der Masse zu folgen und das zu tun, was wir glauben, dass die meisten anderen tun; wenn man einen potenziellen Käufer darüber informiert, dass ein bestimmter Artikel aus den Regalen fliegt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Verkaufs. (Dieselbe Strategie wurde während des Covid-Ereignisses mit Ankündigungen zur öffentlichen Gesundheit wie “die große Mehrheit der Menschen hält sich an die Abriegelungsregeln” und “90 % der erwachsenen Bevölkerung sind bereits geimpft” angewandt).

Cialdinis bahnbrechende Arbeit ermutigte zu einem allgemeineren Einsatz dieser oft verdeckten Überzeugungstechniken sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor. Zwei andere amerikanische Wissenschaftler waren jedoch maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Instrumente der Verhaltenswissenschaft in der politischen Sphäre von Nationalstaaten, einschließlich des Vereinigten Königreichs, eingeführt wurden.

Richard Thaler (Wirtschaftsprofessor) und Cass Sunstein (Juraprofessor) – beide an der Universität von Chicago tätig – verfassten 2008 ein Buch, das die Verbreitung verhaltenswissenschaftlicher Strategien förderte. Beeinflusst von der Arbeit von Tversky, Kahneman und Cialdini, wurde das Buch – “Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness” (Verbesserung der Entscheidungen über Gesundheit, Wohlstand und Glück) – den Einsatz von Nudges durch staatliche Akteure unter dem verführerischen Banner des “libertären Paternalismus” operationalisiert.

Der Tenor ihrer Argumentation war, dass verhaltenswissenschaftliche Strategien eingesetzt werden könnten, um die “Entscheidungsarchitektur” so zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Menschen so handeln, dass ihr langfristiges Wohlergehen verbessert wird, ohne dass auf Zwang oder den Entzug von Optionen zurückgegriffen werden muss. Eine grundlegende und höchst zweifelhafte Annahme, die diesem Ansatz zugrunde liegt, ist die, dass Regierungsbeamte und ihre Fachberater immer wissen, was im besten Interesse ihrer Bürger ist.

Obwohl das Konzept des libertären Paternalismus ein Oxymoron ist, ermöglichte die Auslegung von Nudges auf diese Weise die Akzeptanz des Ansatzes im gesamten politischen Spektrum, wobei das Banner des “Libertären” mit der Rechten und das Banner des “Paternalismus” mit der Linken übereinstimmte. Darüber hinaus förderte Thaler aktiv die staatlich finanzierte Verhaltenswissenschaft im Vereinigten Königreich – so traf er sich beispielsweise 2008 mit David Cameron (dem damaligen Vorsitzenden der Konservativen Partei) und wurde praktisch zu seinem unbezahlten Berater; es ist kein Zufall, dass der künftige Premierminister Cameron im selben Jahr das Buch von Thaler und Sunstein als Pflichtlektüre für sein politisches Team während des Sommerurlaubs aufnahm.

In der Zwischenzeit hatte die Labour-Partei – die wichtigste linke politische Partei des Vereinigten Königreichs – ihre eigenen Pläne für den Einsatz der Verhaltenswissenschaften ausgeheckt, wobei David Halpern (der Leiter des derzeitigen britischen Behavioural Insight Teams) eine prominente Rolle spielte. So war Halpern in seiner Funktion als Chefanalyst der “Cabinet Office Strategy Unit” der Labour-Partei federführender Autor eines Dokuments aus dem Jahr 2004 mit dem Titel “Personal Responsibility and Changing Behaviour: The State of Knowledge and Its Implications for Public Policy” (Persönliche Verantwortung und veränderte Verhaltensweisen: Der Stand des Wissens und seine Auswirkungen auf die Politik) . In dieser Veröffentlichung gibt er einen detaillierten Überblick über die Arbeit von Tversky, Kahneman, Thaler und Sunstein und untersucht, wie das Wissen über menschliche Heuristiken und kognitive Verzerrungen in die Gestaltung der Regierungspolitik einfließen könnte. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts war Halpern ein nützlicher Vermittler zwischen dem Aufkommen des staatlich finanzierten Nudging in Großbritannien und den Pionieren der Verhaltenswissenschaften in den USA.

Die Entwicklung hin zum heutigen Szenario des allgegenwärtigen Einsatzes der Verhaltenswissenschaft durch die Regierung beschleunigte sich mit der Veröffentlichung des MINDSPACE-Dokuments im Jahr 2010. Diese von Halpern mitverfasste Publikation bot einen expliziten praktischen Rahmen dafür, wie diese Überzeugungsmethoden in der öffentlichen Politik angewendet werden können. Von diesem Zeitpunkt an wurde die Verhaltenswissenschaft als wesentlicher Bestandteil der Kommunikation der britischen Regierung angesehen.

Die Nachwehen

Die einflussreiche Arbeit der oben genannten US-Wissenschaftler und eine Reihe von politischen Führern im Vereinigten Königreich, die ideologisch der Technokratie und der Kontrolle der Bevölkerung von oben nach unten verhaftet sind, hatten bedeutende Folgen für die britische Gesellschaft. Die Instrumente der Verhaltenswissenschaft sind nun in die Kommunikationsinfrastruktur der britischen Regierung eingebettet – zusammen mit anderen nicht-einvernehmlichen Überzeugungs- und Propagandamethoden – und bilden insgesamt ein mächtiges Arsenal zur Manipulation der Überzeugungen und Verhaltensweisen der normalen Menschen. Wann immer die politische Elite eine “Krise” verkündet, sind unsere Politiker (unterstützt von ihren ausgewählten “Experten”) gerne bereit, das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger im Einklang mit ihren (oft zweifelhaften) Zielen zu beeinflussen, wobei sie routinemäßig Methoden einsetzen, die auf Angst, Scham und Sündenböcken basieren.

Ich hoffe, dass dieser kurze Überblick darüber, wie das Vereinigte Königreich seine derzeitige Position der allgegenwärtigen staatlich geförderten Manipulation der Massen erreicht hat, den normalen Menschen helfen wird, über die Angemessenheit und Akzeptanz dieser Form der staatlichen Überzeugungsarbeit nachzudenken. Ist die Tatsache, dass Menschen oft auf irrationale und (scheinbar) kontraproduktive Weise handeln können, eine ausreichende Rechtfertigung für Technokraten, die danach streben, unsere täglichen Überzeugungen und Verhaltensweisen so zu formen, dass sie mit dem übereinstimmen, was sie für das “größere Wohl” halten? Ist es ethisch vertretbar, wenn unsere politische Elite der Bevölkerung strategisch emotionales Unbehagen zufügt, um sie zu ermutigen, sich ihrem Diktat zu unterwerfen? Das Nachdenken über diese und ähnliche Fragen durch Menschen in ehemals liberalen Demokratien könnte dazu führen, dass der Dissens sichtbarer wird und immer mehr Menschen ihr grundlegendes Menschenrecht auf eine bewusste Entscheidungsfindung einfordern. Ich hoffe es jedenfalls.