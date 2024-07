Südostasien hat seine Gründe für die Hinwendung zu den BRICS

Von William Pesek

Die ASEAN-Länder werden durch den Zugang zu Finanzmitteln und eine vom Einfluss Washingtons unabhängige politische Bewegung angelockt

Die plötzliche Hinwendung Südostasiens zu den BRICS-Staaten ist ein globaler Umbruch, den nur wenige in Washington kommen sahen.

In den letzten Tagen hat Malaysia seine Ambitionen dargelegt, sich Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika anzuschließen. Auch Thailand und Vietnam gehören zu den Mitgliedern des Verbands Südostasiatischer Nationen, die ähnliches Interesse bekunden.

In Indonesien wächst das Bewusstsein, dass Argentinien, Ägypten, Äthiopien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und andere Länder des “Globalen Südens” um den Beitritt zu dieser aufstrebenden zwischenstaatlichen Organisation wetteifern sollten.

In einem Interview mit chinesischen Medien im Vorfeld des Besuchs von Li Qiang in Malaysia erklärte Premierminister Anwar Ibrahim seine Absicht, dem Block beizutreten, nachdem sich dessen Größe im letzten Jahr verdoppelt hat. Diese Dynamik lockt die Länder des Globalen Südens – zum Teil durch den Zugang zu Finanzmitteln, aber auch durch das Angebot einer vom Einfluss Washingtons unabhängigen politischen Bewegung.

Der südostasiatische Aspekt könnte sich für US-Präsident Joe Biden als besonders problematisch erweisen. Ein Markenzeichen der Ära Biden seit 2021 ist die Schaffung eines regionalen Bollwerks gegen den wachsenden Einfluss Chinas und die Bemühungen, den US-Dollar im Handel und im Finanzwesen zu ersetzen.

Wir erleben einen deutlichen Bruch in den Beziehungen zwischen den USA und vielen ASEAN-Mitgliedern. Und das zu einer Zeit, in der Saudi-Arabien versucht, den “Petrodollar” abzuschaffen. Riad intensiviert seine Bemühungen um eine Entdollarisierung, während China, Russland und der Iran sich gegen alte Allianzen stellen.

“Eine allmähliche Demokratisierung der globalen Finanzlandschaft könnte im Gange sein und einer Welt Platz machen, in der mehr lokale Währungen für internationale Transaktionen verwendet werden können”, sagt der Analyst Hung Tran vom Atlantic Council’s Geoeconomics Center. “In einer solchen Welt würde der Dollar zwar weiterhin eine wichtige Rolle spielen, aber nicht mehr so übermächtig sein, und durch Währungen wie den chinesischen Renminbi, den Euro und den japanischen Yen in einer Weise ergänzt werden, die der internationalen Bedeutung ihrer Volkswirtschaften angemessen ist.

Tran merkt an, dass “in diesem Zusammenhang die Art und Weise, wie Saudi-Arabien mit dem Petrodollar umgeht, ein wichtiger Vorbote für die finanzielle Zukunft ist”.

Der Weg Malaysias erzählt die Geschichte. Premierminister Anwar Ibrahim machte sich weltweit einen Namen als pro-westlicher Finanzminister. Das war in den späten 1990er Jahren, als Anwars reformistische Tendenzen mit den Ansichten des damaligen Premierministers Mahathir Mohamad kollidierten.

Mahathir ließ Anwar abblitzen. Der stellvertretende Premierminister Anwar wurde vor die Tür gesetzt und später inhaftiert. Anwars Bemühungen um mehr Wettbewerbsfähigkeit und gleiche Ausgangsbedingungen wurden ebenfalls zunichte gemacht. Mahathir verhängte Kapitalverkehrskontrollen und machte einen Bogen um die Malaysia Inc.

Jetzt ist es Anwar, der sich von der von Adam Smith inspirierten Politik, für die er einst eintrat, abwendet – und sich den BRICS zuwendet.

“Wir haben unsere Politik klar gemacht und unsere Entscheidung getroffen”, so Anwar gegenüber dem chinesischen Medienunternehmen Guancha. “Wir werden bald mit dem formellen Prozess beginnen. Was den Globalen Süden betrifft, so unterstützen wir ihn voll und ganz.”

Anwar lobte den brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva, der entschlossen ist, die Vorherrschaft des Dollars zu beenden.

“Letztes Jahr hatte Malaysia die höchsten Investitionen aller Zeiten, aber die Währung wurde immer noch angegriffen”, erklärt Anwar. “Nun, in den letzten Wochen hat sich die Lage entspannt. Aber das macht keinen Sinn, es widerspricht grundlegenden wirtschaftlichen Prinzipien.”

Anwar stellt fest, dass die Frage lautet: Warum? “Eine Währung, die völlig außerhalb des Handelssystems der beiden Länder steht und für die wirtschaftlichen Aktivitäten im Lande irrelevant ist, hat sich durchgesetzt, nur weil sie als internationale Währung verwendet wird”, sagt er.

Einer der vielen Gründe für Anwars ideologische Kehrtwende ist das Auftauchen Chinas auf der globalen Bühne, das einen regionalen Wachstumsmotor darstellt. Ein weiterer Grund ist das “westliche Narrativ” im Zusammenhang mit Ereignissen wie dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Der malaysische Regierungschef Anwar Ibrahim sprach nach ihrem Treffen in Peking am 31. März 2023 in höchsten Tönen vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Bild: Facebook / Anwar Ibrahim

“Die Leute reden ständig über den 7. Oktober, und das ärgert mich”, sagt Anwar. “Wollen Sie 70 Jahre Geschichte auslöschen, indem Sie sich auf ein einziges Ereignis berufen? Das ist das westliche Narrativ. Sehen Sie, das ist das Problem des Westens. Sie wollen den Diskurs kontrollieren, aber wir können das nicht länger akzeptieren, weil sie keine Kolonialmacht mehr sind und unabhängige Länder sich frei äußern sollten.”

Ende Mai gab Thailand bekannt, dass es sich um die Aufnahme in die BRICS bewirbt, um seine Präsenz auf der Weltbühne zu stärken. Sollte der Antrag genehmigt werden, wäre Bangkok wahrscheinlich das erste ASEAN-Land, das aufgenommen wird.

“Thailand ist der Ansicht, dass die BRICS eine wichtige Rolle bei der Stärkung des multilateralen Systems und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Ländern des globalen Südens spielen, was unseren nationalen Interessen entspricht”, erklärt der Sprecher des Außenministeriums, Nikorndej Balankura. “Was die wirtschaftlichen und politischen Vorteile betrifft, so würde der Beitritt zu den BRICS die Rolle Thailands auf der globalen Bühne stärken und die internationale Zusammenarbeit mit den Schwellenländern, insbesondere in den Bereichen Handel, Investitionen sowie Nahrungsmittel- und Energiesicherheit, ausbauen.”

Soumya Bhowmick, Associate Fellow bei der Denkfabrik Observer Research Foundation, ist der Ansicht, dass die thailändische Bewerbung Pekings umfassendere strategische Ziele zur Ausweitung des chinesischen wirtschaftlichen Einflusses in Südostasien unterstützt.

“Für China”, so Bhowmick, “stellt die Mitgliedschaft Thailands eine Erweiterung seines regionalen Einflusses dar und ergänzt seine Belt and Road Initiative. Dies steht im Einklang mit Chinas strategischen Interessen, engere wirtschaftliche Beziehungen und die Entwicklung der Infrastruktur in Südostasien zu fördern.

Die ursprüngliche BRIC-Gruppierung wurde 2001 von dem damaligen Goldman-Sachs-Ökonomen Jim O’Neill ins Leben gerufen. Die Mitglieder schlossen sich 2009 formell zusammen. Ein Jahr später fügten sie mit dem Beitritt Südafrikas das S” hinzu. Im Jahr 2023 verdoppelte sich die Größe der BRICS, indem weitere Länder des Globalen Südens hinzukamen.

Heute entfallen auf die BRICS+-Staaten die Hälfte der Weltbevölkerung und zwei Fünftel des Handels, einschließlich der wichtigsten Energieproduzenten und -importeure. Auf die BRICS+-Staaten entfallen außerdem 38 % der weltweiten Erdölimporte, angeführt von China und Indien.

“Wenn mehr große Schwellenländer den BRICS+-Staaten beitreten, könnte die Gruppierung dem globalen Süden eine stärkere Stimme im Weltgeschehen verleihen und die Vorherrschaft der bestehenden Institutionen in Frage stellen”, sagt Daniel Azevedo, Analyst bei der Boston Consulting Group.

BRICS+, so Azevedo weiter, “schafft ein Forum, das den Schwellenländern zumindest die Möglichkeit gibt, sich bei globalen Themen abzustimmen und neue Möglichkeiten zur Förderung der gegenseitigen wirtschaftlichen Entwicklung und des Wachstums zu erschließen. Und es entwickelt sich stetig weiter.”

Azevedo merkt an, dass die BRICS mit dem Aufbau politischer und finanzieller Institutionen und eines Zahlungsmechanismus für die Durchführung von Transaktionen “bedeutende potenzielle Auswirkungen auf die Zukunft des Energiehandels, des internationalen Finanzwesens, der globalen Versorgungsketten, der Währungspolitik und der technologischen Forschung haben”.

Infolgedessen, so Azevedo, “müssen globale Unternehmen diese neuen geopolitischen und wirtschaftlichen Realitäten in ihre Investitionsstrategien einbeziehen. Sie sollten auch ihre Kapazitäten stärken, um die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen und die Risiken zu mindern”.

Die BRICS haben sich nicht immer als tragfähiger Wirtschaftsblock erwiesen. Es handelt sich um fünf Kernländer, die außer der Fantasie einiger Wirtschaftswissenschaftler wenig gemeinsam haben. Oft scheint es den BRICS nur darum zu gehen, einen besseren Zugang zu Chinas schnell wachsender Wirtschaft zu erhalten, und um wenig anderes.

Paul McNamara, Investment Director bei GAM Investments, spricht für viele, wenn er feststellt, dass die BRICS immer noch ein Akronym auf der Suche nach einem kohärenten wirtschaftlichen Argument sind. Ohne China als Kernland, so fragt McNamara, würden sich die meisten derzeitigen globalen Eliten für die BRICS interessieren?

Ian Bremmer, Präsident der Eurasia Group, meint, die “Ohnmacht der BRICS” mache den Beitritt zu dieser Gruppe zu einem “Spiel mit geringem Einsatz und einigen möglichen Vorteilen”. Es könnte Thailand helfen, sich bei China, seinem größten Handelspartner und der größten militärischen Bedrohung, beliebt zu machen. Aber wenn nicht, was hat Bangkok dann wirklich verloren?

Anfang dieses Monats entsandte Vietnam eine Delegation nach Russland, um am BRICS-Gipfel teilzunehmen. Dort erklärte der stellvertretende Außenminister Nguyen Minh Hang, Hanoi sei sehr an einer Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Entwicklungsländern interessiert.

All dies geschieht vor dem Hintergrund sich verschlechternder amerikanischer Finanzen – und in einem Moment höchster politischer Dysfunktion. Die Staatsverschuldung nähert sich 35 Billionen US-Dollar – auf dem Weg zu 50 Billionen US-Dollar – und Bidens Demokraten und Donald Trumps Republikaner sind kaum noch miteinander im Gespräch.

Das verheißt nichts Gutes für die kurzfristige Finanzierung der Regierung oder die langfristige Umsetzung von Verbesserungen zur Steigerung von Innovation und Produktivität. Außerdem droht ein weiterer Aufstand auf dem Capitol Hill, wie er am 6. Januar 2021 stattfand.

Dieses Ereignis spielte eine direkte Rolle bei der Entscheidung von Fitch Ratings im August 2023, Washington die AAA-Bonität zu entziehen. Die extreme Polarisierung, erklärt Fitch-Analyst Richard Francis, “war etwas, das wir hervorgehoben haben, weil es einfach ein Spiegelbild der Verschlechterung der Regierungsführung ist, es ist eines von vielen.”

Die Frage ist nun, wie Moody’s Investors Service, das Washington immer noch mit AAA bewertet, auf das Wahlchaos reagiert, wenn Trump die Rückkehr an die Macht anstrebt. Und während Biden versucht, Trump mit neuen Handelssanktionen zu übertrumpfen.

Dies stellt ein großes Risiko für US-Schatzpapiere dar. Allein Japan und China halten zusammen 2 Billionen US-Dollar an US-Staatsschulden. Jeder plötzliche Ansturm auf den Dollar könnte einen Ausverkauf auslösen und die US-Renditen in die Höhe schnellen lassen.

In diesem Zusammenhang erhöht das Zögern der Federal Reserve, die Zinssätze wie allgemein erwartet zu senken, das Risiko eines politischen Fehlers. In der Vergangenheit war einer der bekanntesten Fehler der Fed, dass sie im Jahr 2007 während der Subprime-Krise das Ausmaß der Notlage auf den Kreditmärkten nicht erkannte.

Während das Team des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell die Ära der höheren Renditen verlängert, geraten die Schwellenländer zunehmend in Bedrängnis. Dies gilt umso mehr, als der Anstieg des Dollarkurses weltweites Kapital anlockt.

Solche Bedenken spielen in das breitere BRICS-Ziel hinein, mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Fremdwährung zu bündeln, um als finanzieller Schockabsorber zu fungieren. Die Mittel können in Notfällen abgerufen werden, so dass die Mitglieder den Internationalen Währungsfonds nicht in Anspruch nehmen müssen. Seit 2015 hat die von den BRICS-Staaten gegründete Bank Kredite in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar für Infrastruktur, Verkehr und Wasser bewilligt.

Das Projekt der BRICS-Währung gewinnt seit Mitte 2022, dem 14. BRICS-Gipfel in Peking, an Fahrt. Dort erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, dass die BRICS eine “neue globale Reservewährung” ausarbeiten und offen für eine breitere Anwendung seien.

Auch der brasilianische Präsident Lula hat sich für eine BRICS-Währungseinheit ausgesprochen. “Warum kann eine Institution wie die BRICS-Bank keine Währung haben, um die Handelsbeziehungen zwischen Brasilien und China, zwischen Brasilien und allen anderen BRICS-Ländern zu finanzieren”, fragt er. “Wer hat beschlossen, dass der Dollar nach dem Ende der Goldparität die Handelswährung ist?”

Der brasilianische Präsident Lula da Silva. Foto: Editora Brasil 247

Lulas Finanzminister Fernando Haddad hat die verstärkte Verwendung von Landeswährungen in bilateralen Handelsinstrumenten wie Gutschriften hervorgehoben. Seiner Meinung nach muss der Schwerpunkt auf der schrittweisen Abschaffung der Verwendung einer dritten Währung liegen.

“Der Vorteil liegt darin, dass die Zwangsjacke vermieden wird, die man sich auferlegt, wenn Handelsgeschäfte zwangsläufig in der Währung eines Landes abgewickelt werden, das nicht an der Transaktion beteiligt ist”, sagt er.

Der Wirtschaftswissenschaftler Vikram Rai von der TD Bank merkt an, dass in den nächsten ein oder zwei Jahrzehnten “ein großes Potenzial für regional dominierende Währungen und ein multipolares internationales Regime entstehen wird, wobei die Rollen, die jetzt vom Dollar ausgefüllt werden, mit dem Euro, einem offeneren Yuan, zukünftigen digitalen Währungen der Zentralbanken und möglicherweise anderen Optionen, die wir noch nicht gesehen haben, geteilt werden”.

Die Analysten von Moody’s warnen, dass die überzogenen Zölle der Amerikaner, die Sorge vor Zahlungsausfällen und die Schwächung der Institutionen den Status des Dollars als Reservewährung gefährden.

“Die größte kurzfristige Gefahr für die Position des Dollars geht von dem Risiko aus, dass die US-Behörden selbst vertrauenserweckende politische Fehler begehen, wie z. B. eine Zahlungsunfähigkeit der USA”, argumentiert Moody’s. “Schwächelnde Institutionen und eine politische Hinwendung zum Protektionismus bedrohen die globale Rolle des Dollars”.

Nun, da sich Südostasien den BRICS zuneigt, fällt es schwer, nicht zu denken, dass Amerika Gefahr läuft, weit mehr zu verlieren als nur den wirtschaftlichen Anschluss.