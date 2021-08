Britischer Impfexperte, erläutert die Sinnlosigkeit des Versuchs, COVID-Varianten zu stoppen oder die Herdenimmunität mit einem Impfstoff zu bekämpfen

Viele Menschen haben weder die Zeit noch die Lust, sich die zweistündige Präsentation von Dr. Robert Malone, dem führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der globalen Pandemieforschung und Erfinder der Technologie hinter den mRNA-Impfstoffen {vollständiges Video hier}, anzusehen; daher werde ich versuchen, sie zusammenzufassen.

Wie Dr. Malone feststellte, sollte der vernünftige therapeutische Ansatz und nicht die Impfung im Mittelpunkt der laufenden Gesundheitssysteme stehen, da sich die COVID-19-Varianten weiter entwickeln werden. Letztendlich wird der natürliche Immunitätsprozess von größerem Nutzen sein als Impfungen, die ständige Auffrischungsimpfungen erfordern, um mit den sich ständig weiterentwickelnden Varianten fertig zu werden (ein ähnlicher Ansatz wie beim Umgang mit wiederkehrenden und sich weiterentwickelnden Grippestämmen). Dr. Malone untermauerte seine Position mit der Zustimmung des führenden britischen Impfgegners Sir Andrew Pollard (KURZES VIDEO):

Sowohl Dr. Andrew Pollard (Direktor der Oxford Vaccine Group in Großbritannien) als auch Dr. Malone erklären, dass sich Varianten des COVID-19-Virus unabhängig vom Impfstatus weiterhin in der Bevölkerung ausbreiten werden und dass sich das Virus zu infektiöseren, aber weniger tödlichen oder pathogenen Stämmen weiterentwickeln wird.

Es gibt einfach keine Möglichkeit, die Bevölkerung zu impfen und die Ausbreitung von COVID-Varianten zu stoppen, denn die Geimpften werden sich genauso anstecken und das Virus verbreiten wie die Nichtgeimpften. Der Impfansatz sollte auf ältere und besonders gefährdete Menschen ausgerichtet sein.

[Ein Aspekt der wissenschaftlichen Übereinstimmung zwischen Dr. Malone und Dr. Pollard ist die Überlegung, wie aussichtslos es für die australische Regierung ist, ihre derzeitige Abschottungspolitik fortzusetzen. Jedes Mal, wenn eine einzelne Person an Covid erkrankt, sperren sie die gesamte Gemeinde ein, aber es gibt keine Möglichkeit, das Virus jemals vollständig zu stoppen. Die australische Regierung versucht, Wasser in einem Sieb aufzufangen].

Speziell zur Position von Dr. Malone: Da der Impfstoff selbst nicht getestet wurde und niemand die langfristigen Nebenwirkungen kennt, sollte der Nutzen des Impfstoffs gegen den aktuellen Gesundheitszustand des Einzelnen abgewogen werden. Ältere Menschen mit geringerer Immunreaktion sollten geimpft werden, da sie am meisten gefährdet sind. Jüngere – weniger gefährdete – Personen werden jedoch wahrscheinlich mehr von einer therapeutischen Behandlung nach der Exposition profitieren, wenn sie überhaupt irgendwelche Symptome haben.

Das Problem ist…. Dieser vernünftige Ansatz ist weniger günstig für die Interessen der Pharmaindustrie und der Gesundheitssysteme, die von den finanziellen Mechanismen des Gesundheitswesens kontrolliert werden. Big Pharma würde offensichtlich weniger Geld mit einer kleineren Zielgruppe für Impfungen verdienen; ergo ist der therapeutische Ansatz eine Bedrohung für den bevorzugten Ansatz derjenigen, die das Geschäftsmodell betreiben. Dies ist der übergreifende politische Kampf.

Der Einfluss der großen Pharmakonzerne in den Institutionen des staatlich kontrollierten Gesundheitswesens auf globaler Basis ist enorm. Diese Sichtweise ist der Ursprung des Impfzwangs und der Darstellung von Impfstoffen als einzige und beste Lösung. Jeder, der einen Punkt, irgendeinen Punkt, gegen die verordnete Massenimpfung vorbringt, wird dann zur Zielscheibe, die isoliert, ausgegrenzt, lächerlich gemacht und entfernt werden soll.

Dr. Malone führte Beispiele dafür an, dass er derzeit eine der Zielscheiben ist und dass der institutionelle Druck auf alle im Gesundheitssystem massiv ist. Malone zeigte auf, dass es nur eine zulässige und genehmigte Darstellung gibt, die aufrechterhalten werden muss: das Bienenstockdenken und die Ökokammer, die Impfstoffe als einzige akzeptable Behandlungs- und Abhilfemaßnahme propagiert. Er nennt dies die „Edle Lüge“.

Dr. Malone infizierte sich 2020 persönlich mit COVID und kämpfte mit dem Virus, wobei er langfristig einige Lungenschäden erlitt, die er als „Long-COVID“ bezeichnet. Dr. Malone hatte nach der Genesung von COVID eine Sauerstoffkapazität in der Ruhe von 95 %, also deutlich weniger als vor der Viruserkrankung. Dr. Malone nahm den Moderna-Zweidosen-Impfstoff aufgrund seines derzeitigen Beschäftigungsverhältnisses und in der Hoffnung, dass er die Nebenwirkungen von Long-Covid lindern würde.

Malone und seine Frau müssen im Rahmen ihrer beruflichen Verpflichtungen reisen, und ohne Impfausweis kann er nicht in Länder reisen, um seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und seine Arbeit fortzusetzen. Dr. Malone litt jedoch unter den Nebenwirkungen des Moderna-x2-Impfstoffs und nahm erfolgreich eine 5-tägige Ivermectin-Kur, um den Nebenwirkungen des Impfstoffs entgegenzuwirken. Er berichtet, dass diese Behandlung erfolgreich war.

Zusammenfassend sind sowohl Dr. Robert Malone (USA) als auch Dr. Andrew Pollard (Großbritannien) der Meinung, dass Impfungen vorrangig für die ältere Bevölkerung durchgeführt werden sollten und dass die verschiedenen nationalen Gesundheitssysteme umdenken und sich auf therapeutische Behandlungen für laufende Varianten konzentrieren müssen, da der Impfstoff die Sterblichkeit nur in begrenztem Umfang verringern kann.