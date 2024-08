Britischer Influencer schlägt Alarm: „Die Regierung gibt neuen Einwanderern Gelder, um einen Bürgerkrieg zu provozieren“.

Einwanderer werden nicht nur ins Land gelassen, sondern auch in Luxushotels untergebracht. Die britische Influencerin Saira Hayati, Podcast-Moderatorin bei der Malaysia Gazette, berichtet in einem Video in den sozialen Medien von einer Britin, der ein großes Bündel Geld gegeben wurde, um Migranten in ihr Haus zu lassen.

Daraufhin wurde ihr ein Container ins Haus geliefert. Die Frau beschloss, den Container zu öffnen, und war schockiert, als sie sah, dass er mit Waffen gefüllt war, so Hayati.

Sie fragte sich, ob diese Migranten zur britischen Armee gehörten. Hayati glaubt, dass sie Waffen besorgen, um einen Bürgerkrieg anzuzetteln. „Und wer hat die Waffen? Die Immigranten”.

Breaking: Groot alarm. Er is een container afgeleverd bij illegale migranten… "de container bevatte wapens"



De globalisten plannen een burgeroorlog in het VK.



De VS en Europa zijn de volgende.



Een verstandige gematigde moslimvrouw wijst erop waarom er massale illegale… pic.twitter.com/FzpXTLC3Wy — CS (@deSunShineBand) August 6, 2024

Hayati rechnet mit einem Bürgerkrieg nie gekannten Ausmaßes. „Die Regierung hat sie hereingelassen. Sie sind untergebracht und bekommen alles umsonst. Das macht einen natürlich wütend. Das macht mich wütend. Warum muss ich Steuern zahlen, während die alles umsonst bekommen?“

Die Anwohner werden wütend und beginnen zu randalieren. Inzwischen gibt die Regierung den Migranten Waffen. So sei eine richtige Armee entstanden, warnt Hayati. Ironischerweise besteht sie aus Menschen aus Ländern, die der Westen angegriffen hat.

„Diese muslimische Frau, die die Dinge in ihrer Gemeinde gesehen hat, durchschaut das gespielte Spiel. Wut ist ein Produkt, das man provozieren kann“, bemerkt der Journalist Joost Niemöller. „Es ist die Regierung, die die Fäden zieht. Die Opfer sind die wütenden weißen Männer auf der Straße”.

Der Journalist Eric van de Beek fügt hinzu: „Teile und herrsche. Muslime gegen Nicht-Muslime. Wen interessiert das? Die Globalisten? Wer sind Sie?”