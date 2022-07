Britischer Journalist reist in die Ukraine und ist schockiert: „Davon hört man im Westen nichts“.

Der britische Journalist Johnny Miller reiste in die Ukraine und besuchte unter anderem eine Schule in Donezk, die kürzlich von der ukrainischen Armee angegriffen wurde. Dies geschah höchstwahrscheinlich mit von der NATO gelieferten Waffen, so Miller.

„Dies ist eine der vielen Schulen in Donezk, die von der ukrainischen Armee angegriffen wurden, als diese versuchte, die örtliche Bevölkerung zu terrorisieren“, sagt der Journalist. „Viele Kinder haben ihr Leben verloren. In den letzten 10 Tagen war ich bei zwei Beerdigungen von Kindern: der 6-jährigen Alina und der 8-jährigen Maria. Sie wurden zusammen mit anderen Kindern auf einem Spielplatz getötet.“

📹 🇬🇧UK journalist in Donbas speaks of the children that were killed with NATO-supplied weapons.

_SputnikInt pic.twitter.com/CSrMYtH4Dq — YUI (@yelim971227) July 17, 2022

Für mich ist das Töten von Kindern im Krieg ein Beispiel für das Versagen der Menschheit“, sagte Miller. „Hier in Donezk geschieht dies immer häufiger mit von der NATO gelieferten Waffen. Es gibt praktisch keine westlichen Reporter hier im Donbass“.

Infolgedessen erfährt die westliche Welt nichts über den Tod von Zivilisten bei ukrainischen Angriffen mit Waffen, die die NATO an die Ukraine liefert, sagt der Journalist.

„NATO-Waffen sollten nicht zum Töten von Zivilisten eingesetzt werden, denn genau das geschieht hier in Donezk. Es ist von großer Bedeutung, dass die Ukraine die Bombardierung von Zivilisten mit NATO-Waffen einstellt“, betont er.