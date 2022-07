Sie wollen Ihnen das Gefühl geben, dass der Klimawandel eine „persönliche Bedrohung“ für Sie darstellt. Hier ist der Grund dafür.

„Die Klimakrise ist eine Krise der öffentlichen Gesundheit“, so lautete ein Tweet von Hillary Clintons offiziellem Twitter-Account gestern Nachmittag.

Der Tweet enthielt einen Link zu einer Nachrichtenmeldung, in der behauptet wurde, dass in Spanien und Portugal in der vergangenen Woche mehr als tausend Menschen aufgrund der Hitzewelle gestorben seien (inzwischen wurde diese Zahl auf über 2000 korrigiert).

Ich will mich nicht auf die Mathematik einlassen, aber bei zwei Ländern mit insgesamt rund 58 Millionen Menschen sind 2000 in einer Woche nicht sehr viel.

Und wie ich auf Twitter anmerkte, können wir in einer post-Covid-Welt nicht wirklich sicher sein, was „durch die Hitze gestorben“ überhaupt bedeutet.

Offenbar wird die Hitzewelle2022 Tausende und Abertausende von Menschen töten. Aber wenn wir etwas von COVID19 gelernt haben, bedeutet das, dass Menschen, die im September sterben, als „hitzewellenbedingte Todesfälle“ aufgeführt werden, weil sie „innerhalb von 60 Tagen, nachdem es wirklich heiß war, an irgendeiner Ursache gestorben sind“.

