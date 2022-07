Italiens Premierminister Mario Draghi tritt offiziell zurück und ist damit der fünfte Regierungschef, der das Schiff verlässt, während Regierungen auf der ganzen Welt unter der Last des „Great Reset“ zu kollabieren beginnen

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi, der noch vor wenigen Monaten als „mächtigster Mann Europas“ bezeichnet wurde, ist am Donnerstag offiziell seines Amtes enthoben worden, nachdem er vor dem gestrigen Misstrauensvotum im Parlament nicht genügend Unterstützung von seiner Regierungspartei erhalten hatte.

„Nach der gestrigen Debatte habe ich meine Schlussfolgerungen gezogen“, erklärte Draghi kurz vor seinem Treffen mit dem Staatspräsidenten.

Auch das italienische Parlament kündigte an, sich nach Draghis Ankündigung auflösen zu wollen.

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat Draghis Rücktritt akzeptiert, nachdem er ihn letzte Woche abgelehnt hatte. Damit ist der Premierminister das FÜNFTE internationale Staatsoberhaupt, das in den letzten Wochen von seinem Amt zurückgetreten ist (ganz zu schweigen von Dutzenden von gewählten Vertretern der unteren Ebenen, die abgesetzt wurden). Der ehemalige Premierminister wird jedoch weiterhin für „aktuelle Angelegenheiten“ zuständig sein, bis ein Nachfolger ernannt wird. Damit ist das Land auf dem besten Weg, bereits Mitte September oder Anfang Oktober vorgezogene Neuwahlen abzuhalten, wie mehrere Nachrichtenquellen berichten.

Draghi reiht sich damit in die Reihe derer ein, die vor kurzem angesichts ihres Führungsversagens das Schiff verlassen haben: der srilankische Präsident Gotabaya Rajapaksa, der britische Premierminister Boris Johnson, der israelische Premierminister Naftali Bennett und der estnische Premierminister Kaja Kallas. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der von Draghi zum zweitmächtigsten Mann Europas gewählt wurde, steht ebenfalls kurz davor, von seinem Posten verdrängt zu werden, nachdem er kürzlich ein Rücktrittsangebot des französischen Premierministers abgelehnt hat.

Mit anderen Worten: Der globalistisch ausgerichtete Westen scheint unter dem Gewicht der Great Reset-Agenda des WEF rasch zusammenzubrechen. Aber ist das alles nur Teil des Plans? Es bedarf schon einer besonderen Art von seelenlosem Größenwahnsinnigen, um zum Sündenbock für die Zerstörung des Lebens, wie wir es kennen, zu werden – ganz zu schweigen von einem für jedes Land.

Wer wird an die Stelle dieser ausgeschiedenen Führer treten? Diese etablierten Persönlichkeiten mögen zwar völlig unfähig und korrupt sein, aber sie wollen wahrscheinlich nicht, dass ihr Erbe noch weiter beschmutzt wird, also müssen sie aus dem Weg geräumt werden, um Platz für globalistische Marionetten zu machen, die sich voll und ganz der tyrannischen Agenda verschrieben haben.

Dies scheint in Sri Lanka bereits geschehen zu sein, denn der Nachfolger von Rajapaksa scheint ein treuer Handlanger des WEF zu sein.

New president of Sri Lanka is a member of #WEF.



What a coincidence … pic.twitter.com/sruwHsDC8Q — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 21, 2022

Es gibt keine Zufälle.

Die Bankrotterklärung Sri Lankas war eine direkte Folge der systematischen Einführung einer radikalen und zerstörerischen grünen Energiepolitik durch den ehemaligen Präsidenten, die die Wirtschaft und das Geldsystem des Landes dezimierte (selbst das Wall Street Journal nannte den gescheiterten „Green New Deal“ des Landes eine „menschliche Katastrophe“). Die daraus resultierenden zivilen Unruhen zwangen Rajapaksa, per E-Mail zurückzutreten, während er vor dem wütenden Mob aus dem Land floh. Dadurch entstand ein Machtvakuum, das es dem WEF ermöglichte, schnell einen seiner Anhänger zu befördern.

Behalten Sie diesen Leitfaden im Hinterkopf, wenn es um die bevorstehenden Wahlen und die möglichen Nachfolger für die anderen scheidenden Weltführer geht. Wie immer lässt die marxistische Linke keine gute (fabrizierte) Krise ungenutzt verstreichen.

Als Reaktion auf Draghis Rücktritt warnte Dr. Robert Malone, einer der schärfsten Kritiker der weltweiten Reaktion der öffentlichen Gesundheit auf Covid-19, dass die Situation in Europa auf eine Katastrophe zusteuere. Es gibt niemanden, dem man vertrauen kann.

Nachdem er sich bei Quellen in Rom erkundigt hatte, teilte Dr. Malone seine Bedenken auf Telegram mit:

Aktuelles aus Rom: „Vermutlich werden im Herbst Wahlen stattfinden. Das Problem ist, dass wir hier keine glaubwürdigen Führer oder Parteien haben. Bis dahin müssen wir versuchen, einige glaubwürdige Politiker zu schaffen und zu fördern. Das hört sich an, als ob sich jetzt ein sehr gefährliches Machtvakuum gebildet hat. Ich bin besorgt. Das Missmanagement der CORONA-Krise hat bereits jetzt kaskadenartige Auswirkungen.

Laut Dr. Malone wird die Situation in Sri Lanka das widerspiegeln, was in Italien und dem Rest der EU passiert.

Wie immer – waschen, spülen, wiederholen.

Dr. Malone fuhr fort:

Das italienische Parlament wird jetzt aufgelöst. Ich prophezeie, dass in Italien eine WEF-Marionette eingesetzt wird, so wie es mit Siri Lanka geschehen ist und wie es der WEF mit Großbritannien zu tun versucht. Es besteht der starke Verdacht, dass die Einsetzung einer korporatistischen/faschistischen Eine-Welt-Regierung nach den Plänen des WEF im Gange ist.

Die Apologeten des WEF haben das Argument ’sie sind wirklich nicht so kompetent und organisiert, ihr gebt ihnen zu viel Kredit‘ vorgebracht, um das Gefühl der Bedrohung zu verringern.

Der Rücktritt Draghis kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Land mit wirtschaftlichen Turbulenzen und einer sich verschärfenden Energiekrise konfrontiert ist. Auch der Wert des Euro stürzte als Reaktion auf die Nachricht erneut ab. Tausende italienische Landwirte und Bürger haben sich ihren Mitdemonstranten in ganz Europa angeschlossen und protestieren seit kurzem in Massen gegen die italienische Regierung. Genau wie in den Niederlanden und Frankreich steht das Land selbst am Rande einer Rebellion, und die Menschen haben die Nase voll von den globalistisch ausgerichteten Führern, die das Leben, wie sie es kennen, gezielt zerstören.

Wenn sich nicht schnell etwas ändert, werden die Personen, die die ausgeschiedenen Führer ersetzen werden, den Großen Reset nur beschleunigen.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Stufe der Agenda 2030 die USA trifft. Sind Sie schon aufmerksam?