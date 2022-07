Autismusrate nach der Einführung von der Impfung steigt um über 50%

Laut einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift JAMA Pediatrics veröffentlicht wurde, sind die Autismusraten bei Kindern in den Vereinigten Staaten in den letzten Monaten alarmierend in die Höhe geschnellt.

Die Ergebnisse der Studie haben Forscher des öffentlichen Gesundheitswesens an der Guandong Pharmaceutical University in China völlig verblüfft. Für die Studie wurden Daten aus der jährlichen National Health Interview Survey (NHIS) der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) ausgewertet.

Den Daten zufolge ist die Zahl der ASD-Diagnosen bei Kindern und Jugendlichen in den USA in letzter Zeit um 52 Prozent gestiegen.

Thevaccinereaction.com berichtet: Anhand von Daten aus dem NHIS wurde bei 2,46 Prozent der Kinder und Jugendlichen in den USA eine ASD diagnostiziert.

Bis 2016 stieg diese Zahl auf 2,76 Prozent, um dann auf 2,29 Prozent im Jahr 2017 zu sinken. Ab 2020 stieg die Zahl deutlich auf 3,49 Prozent.

Die Zahl von 1 zu 30 ist auch ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur letztjährigen CDC-Schätzung von 1 zu 44 amerikanischen Kindern mit ASD. Diese von der CDC im November 2021 veröffentlichte Analyse beschränkte sich jedoch auf Daten aus dem Jahr 2018 aus etwa einem Dutzend US-Bundesstaaten und konzentrierte sich nur auf achtjährige Kinder, sodass die im JAMA Pediatrics veröffentlichte Studie umfassender, aktueller und folglich auch genauer zu sein scheint.

Die in JAMA Pediatrics veröffentlichte Studie ging nicht darauf ein, was die Ursache für den anhaltenden Anstieg der ASD-Diagnosen sein könnte, aber es wurde viel darüber spekuliert, dass der Trend größtenteils auf ein größeres öffentliches Bewusstsein für die Störung und auch auf Änderungen der Diagnosekriterien zurückzuführen ist.

Gelegentlich wurde auch die Genetik als möglicher Faktor ins Spiel gebracht.

Es gibt jedoch auch eine andere Ansicht, dass die Autismus-Epidemie real ist und dass sie in der Tat biologisch bedingt sein und mit Umweltfaktoren zusammenhängen könnte.

In einem kürzlich erschienenen Artikel schrieb Dr. Joe Mercola:

Eine verbesserte Diagnose allein kann diesen Trend nicht erklären. In den 1980er Jahren war eines von 30 Kindern und Jugendlichen nicht autistisch, mit oder ohne Diagnose. Nein, irgendetwas ist da los. Ein oder mehrere Umweltfaktoren haben eindeutig eine verheerende Wirkung auf unsere Kinder.

Glyphosat scheint einer der Hauptverursacher von Autismus zu sein. Andere Faktoren, die dazu beitragen, sind mütterliche Antikörper, die mit Autoimmunkrankheiten in Verbindung gebracht werden, eine Überaktivierung des mütterlichen Immunsystems und eine mitochondriale Dysfunktion (typischerweise eine Überaktivität der Elektronentransportkette). Es wird vermutet, dass mitochondriale Anomalien in bis zu 80 % der Fälle eine Rolle spielen.“

Dr. Joseph Mercola – Epoch Times Artikel

Aber auch hier geht es in der Studie in JAMA Pediatrics nicht um die Frage der Kausalität im Zusammenhang mit ASD, sondern um die Prävalenz der Störung und deren Aufschlüsselung nach Faktoren wie Geschlecht und Familieneinkommen.