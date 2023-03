Bühne frei für einen Angriff auf den Iran

Der Plan der USA und Israels scheint kurz vor der Verwirklichung zu stehen.

Der heimliche Besuch von US-Generalstabschef Mark Milley in der so genannten kurdischen Autonomiezone im Nordosten Syriens war eine eklatante Verletzung der Souveränität eines UN-Mitgliedstaates, und das zu einer Zeit, in der die USA in der Ukraine einen unerbittlichen Stellvertreterkrieg gegen die Verletzung ihrer Souveränität führen und Vorträge über die Bedeutung der Achtung dieses Grundsatzes halten.

Erklärtes Ziel des Besuchs von General Milley war es, die Stützpunkte zu inspizieren, auf denen 900 US-Soldaten und ihre schweren Waffen stationiert sind, Maßnahmen zu ihrem Schutz zu erörtern und das erneute Auftauchen der Gruppe Islamischer Staat zu verhindern. Das ist alles nur Augenwischerei. Das eigentliche Ziel war ein ganz anderes: Diese Streitkräfte sollten in Alarmbereitschaft versetzt werden, damit sie bei einem israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran unter dem Vorwand, dieser habe Uran auf Waffenniveau angereichert, zur Verfügung stehen. Sie wären neben den US-Stützpunkten im Irak und am Golf sowie dem israelischen Besatzerstaat ein vorrangiges Ziel für iranische Vergeltungsmaßnahmen.

Zwei Entwicklungen aus jüngster Zeit erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Streitkräfte in Syrien und am Golf an einem künftigen Krieg mit dem Iran beteiligt und zur Zielscheibe von Vergeltungsmaßnahmen werden.

Erstens haben die US-Streitkräfte in den letzten Tagen verstärkt syrisches Öl aus den Bohrlöchern östlich von Deiraz-Zor geplündert. Mehr als 150 Tanklastwagen wurden beobachtet, die gestohlenes syrisches Öl über die illegalen Grenzübergänge al-Mahmoudi und al-Waleed zu US-Basen im Irak transportierten.

Zweitens flog Milley direkt von seinem kurzen Besuch bei seinen Truppen in Syrien nach Israel, noch vor Verteidigungsminister Lloyd Austin. Er begann seine derzeitige Tour durch die Region in Jordanien, um die 16 US-Basen im Land zu inspizieren und sich möglicherweise mit der jordanischen politischen und militärischen Führung über den bevorstehenden Angriff auf den Iran abzustimmen. Als Nächstes sollte er nach Kairo reisen und seine Reise in Tel Aviv beenden, um die Israelis über seine Gespräche in Kairo und Amman und den vorbereiteten Plan zu informieren.

Diese überraschenden oder unangekündigten Besuche von Amerikas zwei Top-Militärs in Nachbarländern Israels, die eng mit den USA verbündet und direkt oder indirekt an deren Kriegen im Irak, in Libyen und Syrien beteiligt sind, können nicht unschuldig sein. Sie sind nicht gekommen, um das milde Winterwetter zu genießen. Sie sind gekommen, um die Rollen in einem Offensivplan zu verteilen, der nun kurz vor der Verwirklichung steht und kurz vor der Umsetzung ist.

Es ist schwer zu sagen, welche Botschaft der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi bei seinem Kurzbesuch in Teheran am vergangenen Freitag überbrachte. Wahrscheinlich handelte es sich jedoch um ein letztes Ultimatum vor einem amerikanisch-israelischen Angriff auf die iranischen Atomanlagen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Iraner die Behauptung Grossis, er habe ihr Einverständnis zur Reaktivierung von Kameras und Überwachungsgeräten eingeholt, zurückgewiesen haben.

Die USA verletzen die Souveränität Syriens, schützen kurdische Separatisten im Nordosten, stehlen das Öl und unterstützen terroristische Gruppen im Land. Aber sie prangern die Verletzung der Souveränität der Ukraine durch Russland an, um ihre russischen Landsleute dort zu schützen, und sind bereit, die Welt wegen dieser Frage einem Atomkrieg auszusetzen. Könnte es schlimmere Beispiele für Heuchelei, Doppelmoral und Zerstörungswut geben?

Die USA wurden in Afghanistan besiegt und zogen ihre Truppen in Demütigung zurück, und davor aus dem Irak. Jeder Angriff auf den Iran auf Betreiben Israels wäre trotz des massiven Machtungleichgewichts äußerst kostspielig. Der Iran ist nicht der Irak oder Afghanistan. Er verfügt über hochentwickelte Drohnen und Raketen, die jeden US-Stützpunkt am Golf und jeden Teil Israels erreichen können – ganz zu schweigen davon, dass er nach Angaben seiner amerikanischen und israelischen Ankläger über genügend angereichertes Uran verfügt, um innerhalb weniger Tage eine Bombe zu bauen, wenn er nicht bereits eine gebaut hat.