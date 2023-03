Warum der Zusammenbruch der Banken die digitale Währung einläuten wird

Wie ein Dominoeffekt sind innerhalb einer einzigen Woche drei große Banken zusammengebrochen – eine davon war die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Im März 2023 sind in einer einzigen Woche drei große Banken zusammengebrochen, und die Auswirkungen könnten leicht das gesamte Bankensystem zum Einsturz bringen. Die kaskadenartigen Bankzusammenbrüche begannen am 8. März mit der Schließung und Liquidation der Kryptobank Silvergate Capital. Sie hatte Einlagen in Staatsanleihen investiert, die an Wert verloren, als die Zinssätze zur Eindämmung der Inflation angehoben wurden

Am 10. März scheiterte die Silicon Valley Bank (SVB). Auch sie hatte in Staatsanleihen investiert, die wiederum zu einem Problem wurden, als die Kunden aus Angst große Abhebungen vornahmen. Dies war die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA und die größte seit der Finanzkrise im Jahr 2008

Aufgeschreckt durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank zogen die Kunden der Signature Bank in den folgenden Tagen mehr als 10 Milliarden Dollar ab, was zur Schließung der Signature Bank am 12. März führte

Die staatlichen Aufsichtsbehörden haben versprochen, die Kunden der beiden Banken zu entschädigen, indem sie alle Gelder versichern, nicht nur die ersten 250.000 Dollar. Nur ausgewählte Banken, die „zu groß zum Scheitern“ sind, kommen für diese Art von Sonderbehandlung in Frage. Kleine lokale Banken werden nicht förderfähig sein

Das wahrscheinlichste Ergebnis dieses Rettungssystems ist eine Konsolidierung der Banken, bis nur noch eine kleine Anzahl von Megabanken übrig ist. Diese Konsolidierung wiederum wird die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) erleichtern, da der Bankensektor ein engmaschiges Monopol darstellen wird

Drei große Banken sind im März 2023 in einer einzigen Woche zusammengebrochen, und die Auswirkungen könnten leicht das gesamte Bankensystem in Mitleidenschaft ziehen, obwohl Regierungsvertreter betonen, dass der Bankensektor „weiterhin stark“ sei und die Probleme dieser Banken „nicht weit verbreitet zu sein scheinen“.

Kaskadierendes Domino der Bankenpleiten

Die Kaskade von Bankzusammenbrüchen begann am 8. März mit der Schließung und Liquidation der Kryptobank Silvergate Capital. Wie von Government Executive berichtet:

„Im Laufe des Jahres 2022 wuchs die Einlagenbasis von Silvergate dramatisch an und verdoppelte ihr Vermögen fast auf 210 Milliarden Dollar. Die Bank hatte jedoch weder die Verwaltungskapazität noch die Marktnachfrage, um das gesamte Geld auszuleihen, wie es Banken normalerweise tun. Daher investierte sie die überschüssigen Einlagen in Staatsanleihen und hypothekarische Anlageprodukte. Die Anleihekäufe wurden jedoch zu einem Problem, als die Federal Reserve begann, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen.“

Zwei Tage später, am 10. März, ging die Silicon Valley Bank (SVB) – die 16. größte Bank der USA – gescheitert. Auch sie hatte in Staatsanleihen investiert, was wiederum zu einem Problem wurde, als die Kunden aus Angst große Summen abhoben. Dies war die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA und die größte seit der Finanzkrise im Jahr 2008.

Angeblich „verängstigt“ durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank zogen die Kunden der Signature Bank daraufhin mehr als 10 Milliarden Dollar ab, was zur Schließung der Signature Bank am 12. März führte und sie zur drittgrößten Bankpleite der Geschichte machte.

Die Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) hat die Kontrolle über die Silicon Valley Bank und Signature übernommen, und die staatlichen Aufsichtsbehörden haben versprochen, alle Kunden zu entschädigen, indem sie alle Gelder versichern, nicht nur die ersten 250.000 Dollar. Mit anderen Worten: Die Regierung rettet das Bankensystem wieder einmal auf Kosten der Steuerzahler.

Innerhalb einer Woche wurde Signature von der Flagstar Bank aufgekauft, einer Tochtergesellschaft der New York Community Bancorp (eine der größten Banken in den USA). Nach Angaben der FDIC wird jeder, der Einlagen bei der Signature Bank hatte, automatisch ein Kunde der Flagstar Bank, mit Ausnahme von Krypto-Banking-Kunden, da das digitale Bankgeschäft von Signature nicht in das Angebot von Flagstar einbezogen wurde.

Der FDIC verbleiben außerdem 11 Milliarden Dollar an „Giftmüllschulden“ in Form von gewerblichen Immobilienkrediten für mietregulierte Gebäude, da dieses Schuldenportfolio ebenfalls von Flagstar abgelehnt wurde. Die FDIC ist immer noch auf der Suche nach einem Käufer für die Silicon Valley Bank.

Ist das US-Bankensystem wirklich gesund?

Präsident Joe Biden erklärte kurz nach den drei Bankzusammenbrüchen, dass „die Amerikaner darauf vertrauen können, dass das Bankensystem sicher ist“ und dass „Ihre Einlagen da sein werden, wenn Sie sie brauchen“. Auch Finanzministerin Janet Yellen besteht darauf, dass das US-Bankensystem „weiterhin solide“ sei.

Sollten wir ihnen glauben? Wahrscheinlich nicht. Innerhalb weniger Tage nach diesen Erklärungen hatte die Ansteckung bereits auf die Credit Suisse, die größte Bank der Schweiz, übergegriffen. Nachdem die Regierung zunächst einsprang, um einen Teil der Verluste zu decken, wurde der Schweizer Bankenriese an die UBS-Gruppe verkauft. Die Übernahme wurde am 19. März bekannt gegeben.

Es ist schwer zu glauben, dass die Auswirkungen von Bankenzusammenbrüchen dieser Größenordnung wirklich aufgehalten werden können. Die Frage ist, ob wir es überhaupt versuchen sollten. Wie von Government Executive berichtet, ist die Regierung nach den geltenden Bankvorschriften nicht verpflichtet, einzugreifen und diese Banken zu retten.

Hinzu kommt, dass das einseitige Rettungssystem, das jetzt eingeführt wird, praktisch eine Garantie für weitere Bankenkonsolidierungen und die breite Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) ist. Wie von Newsweek am 16. März 2023 berichtet:

„Während einer Anhörung des Finanzausschusses des Senats wurde Yellen von James Lankford, einem Senator der GOP aus Oklahoma, über den Umgang der Regierung Biden mit der Bankenkrise ausgefragt, in deren Verlauf die Bundesregierung der Silicon Valley Bank (SVB) eine milliardenschwere Rettungsaktion anbot, nachdem diese nach einem Banküberfall nicht mehr über genügend Barmittel verfügte, um die Einlagen ihrer Kunden in Höhe von Hunderten Millionen Dollar zu sichern. Die meisten dieser Einlagen waren nicht versichert. Um die Krise zu bewältigen, kündigten die US-Bankenaufsichtsbehörden am vergangenen Wochenende einen Plan an, alle Einlagen bei der SVB sowie bei der kryptofreundlichen Signature Bank vollständig zu versichern. Dies würde alle Einlagen abdecken, die über der von der Federal Deposit Insurance Corp. festgelegten Versicherungsgrenze von 250.000 Dollar liegen. Bundesbeamte erklärten, dass der Plan durch eine Sondergebühr finanziert werden soll, die von allen FDIC-Instituten erhoben wird. Obwohl alle Banken verpflichtet wären, für den Plan zu zahlen, sagte Yellen auf Nachfrage am Donnerstag, dass er nicht für jede Bank gelten würde. Sie sagte, dass die Bundesregierung das Privileg nur auf Banken in Schwierigkeiten ausdehnen würde, deren Scheitern tiefgreifende Auswirkungen auf das US-Finanzsystem haben würde. Nicht versicherte Einlagen, so Yellen, würden nur dann abgedeckt, wenn ein „Versagen des Schutzes nicht versicherter Einleger zu einem systemischen Risiko und zu erheblichen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen führen würde“, was von einer Supermajorität der Vorstandsmitglieder der FDIC, Yellen und dem Präsidenten entschieden würde … In einer weiteren Befragung fragte Lankford Yellen, ob diese Politik zur Folge hätte, dass kleine Banken für Einleger mit Konten, die die Versicherungsgrenze der FDIC von 250.000 Dollar überschreiten, unattraktiver würden … Angesichts der starken Zunahme von Bankenfusionen in den letzten zehn Jahren äußerte Lankford die Befürchtung, dass sich dieser Trend bei der derzeitigen Politik nur noch beschleunigen und das US-Bankensystem weniger widerstandsfähig werden könnte. „Ich bin besorgt, dass Sie … jeden, der eine große Einlage bei einer Gemeinschaftsbank hat, dazu ermutigen, [zu hören]: ‚Wir werden Sie nicht entschädigen, aber wenn Sie zu einer unserer bevorzugten Banken gehen, werden wir Sie entschädigen'“, sagte Lankford zu Yellen. Yellen antwortete: „Das ist sicherlich nicht etwas, das wir fördern.“

Und doch ist es genau das, was diese Politik begünstigen wird. Taten sagen mehr als Worte, und in diesem Fall ist das Ergebnis dieser Politik ziemlich klar, unabhängig davon, was Yellen sagt.

Zur Erinnerung: Die FDIC wird nur Einlagen bis zu 250.000 Dollar versichern, wenn Ihr Geld in einer kleinen Bank liegt, aber wenn Ihr Geld in einer großen Bank liegt, werden auch nicht versicherte Einlagen, die über diesen Betrag hinausgehen, abgedeckt, falls die Bank zusammenbricht.

Warum Bankencrashs die Einführung von CBDCs erleichtern werden

Um die Sache noch schlimmer zu machen, werden alle Banken (und damit auch die Kontoinhaber) gezwungen, diese „Sondergebühr“ an die FDIC zu zahlen, die angeblich all diese nicht versicherten Einlagen bei den bevorzugten Banken versichern wird, obwohl das System eindeutig parteiisch ist und nicht jeden schützt.

Das wahrscheinlichste Ergebnis dieses Rettungssystems ist eine Konsolidierung der Banken, bis nur noch eine kleine Anzahl von Megabanken übrig ist. Die ersten Anzeichen dafür sind bereits zu erkennen, denn die „großen Drei“ – Bank of America, Citigroup und Wells Fargo – melden nach dem Zusammenbruch der SVB und der Ankündigung Yellens, dass nur bestimmte bevorzugte Banken über die FDIC-Versicherungsgrenzen hinaus abgesichert sein werden.

Diese Konsolidierung wiederum wird die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) erleichtern, da der Bankensektor ein sehr engmaschiges Monopol sein wird. Nehmen wir an, es gibt in ganz Amerika nur ein halbes Dutzend Banken. Alles, was sie tun müssen, ist, als Gruppe auf CBDC umzusteigen, und jeder, der ein Bankkonto in Amerika hat, wird automatisch im neuen System gefangen sein. Wie von News Punch berichtet:

„Was wir sehen, ist ein Vorstoß in Richtung einer globalen Regierung, der mit Humanismus, Multikulturalismus und fabrizierten Bedrohungen wie der globalen Erwärmung und Pandemien getarnt wird, um die Bevölkerung zu konditionieren, die Globalisierung und eine Eine-Welt-Regierung zu akzeptieren. Damit dies geschehen kann, plant die Elite eine globale Finanzkrise, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Aus der Asche dieser Finanzkrise wird der Phönix einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung aufsteigen. Der Öffentlichkeit wird erzählt, dass die neue Ordnung der einzige Weg ist, die Weltwirtschaft zu stabilisieren und das Wenige zu retten, was von ihrem Reichtum noch übrig ist … Die Leute fragen oft, warum die globalistische Elite die Weltwirtschaft zusammenbrechen lassen würde. Würde das nicht bedeuten, dass sie dabei ihren eigenen Reichtum zerstören? Die Antwort ist nein. Die Elite hat ihren Reichtum seit Jahrhunderten konsolidiert, um ihn zu schützen … Wenn das Weltfinanzsystem schließlich zusammenbricht, wird die Elite in der Lage sein, das, was übrig ist, für einen Pfennig pro Dollar zu kaufen. Was bedeutet das für den Rest der Welt in finanzieller Hinsicht? Die Antwort lautet: in der Knechtschaft eines techno-kommunistischen Weltregierungssystems, angeführt vom Weltwirtschaftsforum in Davos und den verborgenen Händen, die das öffentliche Gesicht dieser Kabale kontrollieren. Wenn Sie jetzt aufpassen, können Sie sehen, dass alles um Sie herum auf dieses eine Ziel hin konstruiert wird … Die globalistische Elite zwingt ihre Vasallenstaaten auch dazu, sich in Richtung einer zentralisierten Währung zu bewegen, in Form einer … CBDC, die übrigens überhaupt keine Währung ist – sie ist eine Software, die als Werkzeug der totalen sozialen Kontrolle entwickelt wurde … Wenn sie Ihr Bankguthaben mit einem einzigen Tastendruck löschen können, dann haben Sie keine Freiheit, keine Autonomie. Sie sind ein Sklave …“

UCC-Code-Update ist heimlicher Versuch, unsere Freiheit zu stehlen

Die Tatsache, dass CBDCs als finanzielle Fesseln gedacht sind, um Sie innerhalb eines Freiluftgefängnisses zu kontrollieren, wurde auch von der Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem in dem oben genannten Fox News Interview.

Sie hebt eine vorgeschlagene Aktualisierung des Uniform Commercial Code (UCC) hervor, die darauf abzielt, „Währung“ neu zu definieren, um dezentralisierte Kryptowährungen auszuschließen, was die Regierung effektiv auf den Weg zu einem CBDC-Monopol bringt. Noem hat sein Veto gegen den Gesetzentwurf eingelegt und fordert andere Bundesstaaten auf, ihn ebenfalls abzulehnen.

Der UCC-Code ist eine Reihe von Gesetzen, die kommerzielle Transaktionen in den USA regeln. Es handelt sich zwar nicht um ein Bundesgesetz, aber um eine Reihe von Gesetzen, die die Staaten einheitlich übernehmen, um zwischenstaatliche Geschäfte zu erleichtern.

Es scheint also, dass sie beabsichtigen, die finanzielle Übernahme zu beginnen, indem sie das CBDC zuerst auf der Ebene der Bundesstaaten einführen, und Gesetzgeber, die an die Freiheit glauben, müssen alle derartigen Pläne anprangern.

Staatsanleihen sind jetzt die „toxische Anlage“

Nach Angaben von News Punch, war die Zerstörung der Silicon Valley Bank beabsichtigt. Ich kann das zwar nicht bestätigen, aber es ist interessant, dass die SVB in relativ guter Verfassung war, bevor sie über Nacht zusammenbrach.

Wie die Sovereign Research and Advisory Group in einem Artikel mit dem Titel „If SVB Is Insolvent, So Is Everyone Else“ erklärt wurde der Bankencrash 2008 ausgelöst, weil Lehman Brothers und andere Banken das Geld der Einleger zum Kauf extrem riskanter Hypothekenanleihen ohne Anzahlung verwendet hatten.

Solange die Wirtschaft gut lief, verdienten die Banken mit diesen toxischen Vermögenswerten hohe Gewinne, aber sobald die Wirtschaft sich abschwächte, stürzten diese toxischen Wertpapiere im Wert ab und machten sie zunichte.

Dieses Mal handelt es sich bei den toxischen Vermögenswerten jedoch nicht um Hypotheken, die von Menschen ohne Arbeit, Einkommen oder Zahlungserfahrung aufgenommen wurden. Nein, dieses Mal sind es US-Staatsanleihen, die die Banken in den Ruin treiben, und diese Anleihen gelten als die sicherste Anlage, die es gibt. Die Sovereign Research and Advisory Group schreibt:

„Die Silicon Valley Bank war kein Lehman Brothers. Während Lehman fast seine gesamte Bilanz auf diese riskanten Hypothekenanleihen setzte, hatte die SVB eine überraschend konservative Bilanz. Laut dem Jahresabschluss der Bank vom 31. Dezember letzten Jahres hatte die SVB 173 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen, aber „nur“ 74 Milliarden Dollar an Krediten. Ich weiß, das klingt lächerlich, aber Banken verleihen normalerweise den größten Teil des Geldes ihrer Einleger. Wells Fargo zum Beispiel meldete kürzlich 1,38 Billionen Dollar an Einlagen. Davon sind 955 Milliarden Dollar verliehen. Das bedeutet, dass Wells Fargo mit fast 70 % der Kundengelder Kredite vergeben hat, während die SVB ein konservativeres „Kredit-zu-Einlagen-Verhältnis“ von etwa 42 % aufweist. Der Punkt ist, dass die SVB nicht gescheitert ist, weil sie einen Haufen hochriskanter NINJA-Kredite vergeben hat. Ganz im Gegenteil. Die SVB ist gescheitert, weil sie den Großteil des Geldes ihrer Einleger (119,9 Milliarden Dollar) in US-Staatsanleihen geparkt hat. Dies ist der wirklich außergewöhnliche Teil dieses Dramas. US-Staatsanleihen gelten als die sichersten und risikolosesten Anlagen der Welt. Aber das stimmt überhaupt nicht, denn auch Staatsanleihen können an Wert verlieren. Und genau das ist passiert. Der größte Teil des SVB-Portfolios bestand aus langfristigen Staatsanleihen, z. B. 10-jährigen Schatzanweisungen. Und diese waren extrem volatil. Im März 2020 zum Beispiel waren die Zinsen so niedrig, dass das Finanzministerium einige 10-jährige Schatzanweisungen zu einer Rendite von nur 0,08 % verkaufte. Seitdem sind die Zinssätze jedoch so stark gestiegen, dass die Rendite der 10-jährigen Schatzanweisungen letzte Woche bei über 4 % lag. Und das ist ein enormer Unterschied. Wenn Sie mit dem Anleihemarkt nicht sehr vertraut sind, sollten Sie unbedingt wissen, dass Anleihen an Wert verlieren, wenn die Zinssätze steigen. Und genau das ist der Silicon Valley Bank passiert. Die SVB hat sich mit langfristigen Staatsanleihen eingedeckt, als die Zinssätze noch viel niedriger waren; die durchschnittliche gewichtete Rendite in ihrem Anleihenportfolio lag bei nur 1,78 %. Die Zinssätze sind jedoch schnell gestiegen. Dieselben Anleihen, die die SVB vor 2 bis 3 Jahren zu 1,78 % kaufte, rentieren heute zwischen 3,5 und 5 %, was bedeutet, dass die SVB auf hohen Verlusten saß.“

Alle Banken, einschließlich der Fed, sind wahrscheinlich insolvent

Laut dem Jahresbericht 2022 der SVB, der am 19. Januar 2023 veröffentlicht wurde, verfügte sie über ein Kapital von 16 Milliarden Dollar und 15 Milliarden Dollar an nicht realisierten Verlusten aus ihren Staatsanleihen. Die Bank war also reif für eine Pleite.

Das Problem ist, dass wenn die SVB mit ihrem konservativen Verhältnis von Krediten zu Einlagen aufgrund des Absturzes von Staatsanleihen zahlungsunfähig wurde, dann bedeutet das wahrscheinlich, dass alle anderen auch zahlungsunfähig sind, einschließlich staatlicher und lokaler Regierungen, großer Unternehmen aller Art und der Federal Reserve. Jeder, der Staatsanleihen hält, sitzt bei steigenden Zinssätzen auf riesigen Verlusten.

„Sogar die FDIC erleidet nicht realisierte Verluste in ihrem Versicherungsfonds, der Banken, die scheitern, aus ihren nicht realisierten Verlusten retten soll.“ Sovereign Research and Advisory Group

Nach Schätzungen der FDIC belaufen sich die nicht realisierten Verluste der US-Banken auf etwa 650 Mrd. $, Tendenz steigend. In der Zwischenzeit hat der Einlagensicherungsfonds (DIF) der FDIC, der Fonds, der versicherte Einlagen (Konten bis zu 250.000 Dollar) abdecken soll, einen Saldo von nur 128 Milliarden Dollar. Sehen Sie das Problem? Was noch schlimmer ist: Das Geld des DIF liegt nicht einfach so da. Es wird auch investiert – in US-Staatsanleihen! Wie die Sovereign Research and Advisory Group feststellt:

„Sogar die FDIC erleidet also nicht realisierte Verluste in ihrem Versicherungsfonds, der Banken, die scheitern, aus ihren nicht realisierten Verlusten retten soll. So etwas kann man sich nicht ausdenken, das ist lächerlich!“

Und es wird nur noch schlimmer werden, wenn die Federal Reserve die Zinssätze weiter erhöht. Das Problem ist, dass die Zinssätze angehoben werden müssen, um die galoppierende Inflation einzudämmen, aber wenn sie steigen, werden mehr Banken aufgrund ihrer Bestände an Staatsanleihen untergehen. Es gibt einfach keinen Ausweg.

Zu diesem unüberwindbaren Problem kommt noch hinzu, dass der Haushalt 2024 von Präsident Biden die Bundesschulden bis Ende 2033 auf 50,7 Billionen Dollar ansteigen lassen wird. Derzeit liegt sie bei 31,459 Billionen Dollar. Das ist eine schwindelerregende Menge an Schulden.

Aus der Sicht eines Haushalts bleibt einem nichts anderes übrig, als Konkurs anzumelden, wenn das Einkommen nicht einmal mehr die Zinszahlungen für die Schulden abdecken kann, und genau da sind wir auf nationaler Ebene angelangt. Wie von The Balance festgestellt:

„Die meisten Gläubiger machen sich erst dann Sorgen über die Schulden eines Landes, die auch als ‚Staatsschulden‘ bezeichnet werden, wenn sie mehr als 77 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen. Das ist der Punkt, an dem die zusätzlichen Schulden das jährliche Wirtschaftswachstum beeinträchtigen, so die Weltbank. Am Ende des zweiten Quartals 2021 lag die Schuldenquote in den USA bei 125 % des BIP. Das ist viel höher als der Kipppunkt …“

Sind Sie darauf vorbereitet?

All das ist der Grund, warum es so wichtig ist, sich vorzubereiten und so unabhängig wie möglich zu werden. Die Dinge, die wir unser ganzes Leben lang als selbstverständlich hingenommen haben, könnten bald verschwinden, und das, was an ihre Stelle treten wird, ist nicht in Ihrem Interesse, es sei denn, Sie gehören zu der globalistischen Kabale, die sich von dem Sklavensystem ausnehmen wird.

Um angesichts dieser Veränderungen widerstandsfähiger zu werden, könnte man Bargeld in Dinge umschichten, die eine größere Chance haben, der Inflation zu widerstehen, wie z. B. Edelmetalle (die tatsächlichen Metalle, nicht das Papier) und Land und/oder handelbare Gegenstände. Auch lagerfähige Lebensmittel können eine sinnvolle Investition sein, ebenso wie die Anschaffung eines privaten Brunnens oder der Bau eines Regenauffangsystems.

Denken Sie auch daran, dass künstliche Intelligenz die „Bestie“ ist, die das kommende Sklavensystem antreibt. Eine Formel, die vom philosophischen Guru des Weltwirtschaftsforums, Yuval Noah Harari, entwickelt wurde, beschreibt die ständig wachsende Fähigkeit der Technokraten, die Menschen zu hacken: B x C x D = AHH.

B steht für biologisches Wissen, C für Rechenleistung, D für Daten und AHH ist der Grad der Fähigkeit, einen Menschen zu hacken. Die KI benötigt riesige Mengen an aktuellen Daten, damit das Kontrollsystem funktioniert, also muss auch das „Aushungern der Bestie“ auf Ihrer Liste stehen.

Das bedeutet, dass man Apps und Geräte, die persönliche Daten sammeln, eliminieren muss, wobei Google und Facebook zwei der größten Datenschürfer sind. Es bedeutet auch, CBDCs abzulehnen, da es sich dabei nicht wirklich um eine Währung, sondern um ein Instrument zur Bevölkerungskontrolle handelt, und die digitale Identität, die alles, was Sie tun, sowohl online als auch in der realen Welt, verfolgen und Ihnen auf der Grundlage Ihres sozialen Kredit-Scores grundlegende Rechte und Freiheiten nehmen wird.

