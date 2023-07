Bürger wehren sich gegen Gefahren der Smart-City-Überwachung – Einwohner haben die Nase voll vom wachsenden Überwachungsnetz

Eine wichtige Triebkraft für die Umgestaltung von Smart Cities ist das landesweite Netzwerk der Councils of Governments (COGs), die die Regionalisierung von Smart-City-Technologien praktizieren. Zu den COGS gehören auch die Metropolitan Policy Organizations (MPOs). Diese verfassungswidrigen Gremien, allesamt gemeinnützige Nichtregierungsorganisationen (NGOs), haben die Städte und Landkreise des Landes dazu gebracht, eine Fülle von Smart-City-Programmen zu verabschieden. ⁃ TN-Redakteur

Leo Hohmann

Die Digitalisierung des Verkehrswesens ist in vollem Gange.

In meinem Substack habe ich kürzlich über einen Bürgeraufstand in San Diego berichtet, der sich gegen die Pläne der Stadt richtete, entlang von Autobahnen, an Kreuzungen, Lichtmasten usw. Massenüberwachungstechnologie zu installieren.

Die sogenannte „Smart City“-Technologie umfasst ultrahochauflösende, mit dem Internet verbundene Kameras, Nummernschildleser, Gesichtserkennungsscanner und Lautsprecher. Sie wird den Rahmen dafür schaffen, dass digitale Augen und Ohren die Bürger rund um die Uhr ausspionieren und personenbezogene Daten in Echtzeit hochladen können, die dann von Strafverfolgungsbehörden, Finanzentscheidern und anderen Dritten eingesehen und analysiert werden können.

Am 28. Juni habe ich darüber berichtet, wie der Flughafen Atlanta in Zusammenarbeit mit Delta Airlines spezielle „hands free“- und „card free“-Dienste für Fluggäste anbietet, die sich bereit erklären, einen biometrischen digitalen ID-Führerschein mit einem Gesichtsscan abzugeben. Ich habe aber auch festgestellt, dass die Gesichter amerikanischer Bürger von Gesichtserkennungssoftware gescannt werden, oft ohne ihre Zustimmung, bevor sie an Bord internationaler Flüge gehen, die nicht nur von Atlanta, sondern auch von vielen anderen US-Flughäfen starten.

Die Instrumente des Überwachungsstaates werden jedoch nicht nur in Großstädten und auf internationalen Flughäfen installiert.

Auch Kootenai County in Nord-Idaho hat mit einem Smart-City-Plan zu kämpfen.

Und die Stadt Jackson, Wyoming, hat letzte Woche als jüngste Stadt KI-gestützte Massenüberwachungskameras installiert.

Laut Frontline News können Kameras mit automatischer Nummernschilderkennung (ALPR) vorbeifahrende Autos scannen und Nummernschilder, Marken und Modelle, Farben und Erkennungsmerkmale wie Stoßstangenaufkleber oder defekte Rückleuchten erfassen.

Mithilfe künstlicher Intelligenz werden diese Daten dann in durchsuchbare Abfragen zerlegt und mit dem National Crime Information Center (NCIC) des FBI abgeglichen. Bei einer Übereinstimmung wird eine Echtzeitwarnung an die Strafverfolgungsbehörden gesendet.

Die Kameras werden in ein zentralisiertes Massenkameranetzwerk des Herstellers Flock Safety eingespeist, das dieser als „Plattform für öffentliche Sicherheit“ bezeichnet.

Letzten Mittwoch stimmte der Stadtrat von Jackson dafür, 185.000 Dollar für die Installation von 30 ALPR-Falcon-Kameras von Flock Safety auszugeben, aber selbst diejenigen, die für den Kauf stimmten, äußerten Bedenken.

„Ich mag diesen besonderen Bogen dieser Geschichte nicht“, sagte Stadtrat Josh Schechter. „Ich schreie ‚Stopp‘, während ich mit ‚Ja‘ stimme.“

Stadträtin Sell Chambers äußerte ebenfalls ihre Bedenken, stimmte aber trotzdem mit „Ja“.

„Ich bin seit jeher gegen die Überwachung, ich denke, es ist eine schlüpfrige Angelegenheit“, sagte Chambers. „Aber ich glaube einfach, dass das Schiff abgefahren ist. Wir werden so sehr überwacht, dass wir ständig und überall überwacht werden.

Die Kontaktpunkte der sich entwickelnden digitalisierten „Smart Cities“ sind allumfassend.

Das globalistische Establishment auf allen Regierungsebenen arbeitet zusammen mit den amerikanischen Unternehmen an der Online-Digitalisierung von allem. Egal, ob es sich um Ihren Energieverbrauch, Ihre Transportgewohnheiten, Ihre Gesundheitsfürsorge, Ihre Regierungsdienste, Ihre Geräte, Ihre Bank- und Finanzpraktiken oder Ihre Kaufgewohnheiten (essen Sie zu viel Fleisch oder kaufen Sie zu viel Munition?) handelt, das System möchte alles inventarisieren und in ein zentrales digitales Hauptbuch einspeisen, das von KI und Blockchain angetrieben wird.

In einem Artikel der Weltbank vom 15. August 2021 auf der Website des Weltwirtschaftsforums heißt es:

„Das Konzept der intelligenten Städte beruht auf einer Reihe von Technologien, darunter das Internet der Dinge (IoT), mobile Lösungen, Big Data, künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain. Aufgrund dieser Verbindung mit Technologie haben wir Bedenken, wie Smart Cities mit Themen wie Datenschutz und sozialer Ausgrenzung umgehen werden. Wir sehen die Gefahr, dass städtische Gebiete mit schlechter Internetanbindung vom Smart-Cities-Trend ausgeschlossen werden könnten.“

Man beachte, wie sie das Problem des Datenschutzes beschönigen und dann die Tatsache beklagen, dass arme Menschen mit „schlechter Internetanbindung“ nicht in der Lage sind, sich dem technokratischen Wettlauf anzuschließen, der zur Schaffung von Smart Cities und letztlich zur Kontrolle einer 15-Minuten-Stadt von der Wiege bis zur Bahre führt.

Der Artikel der Weltbank wurde vor zwei Jahren auf der WEF-Website veröffentlicht. Seitdem sind viele weitere Gebiete des Landes mit 5G-Mobilfunk ausgestattet worden, was unter der Trump-Administration begann und unter Biden fortgesetzt wird.

Laut Daily Wire haben bereits über 2.000 Städte in 43 Bundesstaaten ALPR-Kameras von Flock Safety installiert, die digital angeschlossen sind. Die Geräte können auch von Privatpersonen, Unternehmen, Schulen und Wohnungseigentümergemeinschaften erworben werden, die ihre eigenen „Hot Lists“ erstellen können. Berichten zufolge verwenden Hunderte von Wohnungseigentümergemeinschaften die digital angeschlossenen Kameras.

Frontline News berichtet, dass Flock Safety auch andere Geräte wie Raven verkauft, ein Audiogerät, das die Geräusche von Schüssen, zerbrechendem Glas, sägendem Metall oder quietschenden Reifen erkennt. Das alles wird aufgezeichnet, bewertet und in der Cloud gespeichert.

Frontline berichtet weiter, dass ALPR-Kameras in einigen Ländern nicht nur zur Verbrechensbekämpfung, sondern auch zur Durchsetzung von Klimavorgaben eingesetzt werden.

In Großbritannien und Europa werden Kameras zur automatischen Nummernschilderkennung in Ultra-Low Emission Zones eingesetzt, also in Bereichen, die nur für schadstoffarme Fahrzeuge zugänglich sind. Autos, die die Umweltstandards der Stadt nicht erfüllen, müssen für die Einfahrt in diese Zonen eine Tagesgebühr entrichten, die in London 12,50 £ (16,00 $) beträgt. Gegen Autos, die von den Kameras beim Einfahren in diese Zonen ohne eine entsprechende Plakette erwischt werden, werden Geldstrafen verhängt.

All diese Kameras und Scanner sammeln immer detailliertere Daten, die dann nicht von den örtlichen Polizeidienststellen oder gewählten Beamten, sondern von Algorithmen mit künstlicher Intelligenz verarbeitet werden.

Das meiste Geld, das in die Städte fließt, um diese orwellschen technischen Instrumente zu finanzieren, kommt vom US-Verkehrsministerium und der Federal Highway Administration.

Nahezu jeder Bundesstaat verfügt über ein „Traffic Management Center“, und diese technologischen Zentren befinden sich auch in Ballungsräumen.

Ein Verkehrsmanagementzentrum (Traffic Management Center, TMC) ist ein Knotenpunkt, und die verschiedenen Knotenpunkte sind in ein umfassenderes Verkehrsmanagementsystem (Traffic Management System, TMS) eingebunden. Sie werden durch eine sogenannte Pooled Fund Study (PFS) finanziert.

Auf der Website des US-Verkehrsministeriums können Sie alles über TMCs und TMSs nachlesen.

Die folgenden Projekte wurden für eine Finanzierung im Jahr 2021 ausgewählt:

Austausch von Informationen und Praktiken zu neuen TMS-Themen

Integration und Nutzung neuer Datenquellen in TMS

Optionen für TMS zum Empfang und Austausch von Daten mit mehreren

Quellen

Entwicklung von Mehrjahresplänen für die strategische Ausrichtung von TMS

Richtung und zukünftige Investitionen

Nutzung von Daten aus sozialen Medien zur Verbesserung der Verwaltung und des Betriebs von TMS.

Wie Sie sehen können, sind sie sehr darauf bedacht, die persönlichen Daten, die sie über jeden Einzelnen sammeln, zu sammeln und zu „teilen“. Sie sammeln sogar Daten von Ihren persönlichen Social-Media-Konten.

Nach der Lektüre einiger dieser Dokumente wird klar, warum der WEF-Berater und israelische Transhumanist Yuval Harari sagt, dass der einzige wirkliche Wert, den ein Mensch in der kommenden digitalisierten Gesellschaft des Great Reset haben wird, seine „Daten“ sein werden.

Kootenai County ist mit knapp über 170.000 Einwohnern der bevölkerungsreichste Bezirk im ansonsten ländlichen Nord-Idaho. Das ist ziemlich wenig im Vergleich zu Städten wie Atlanta, Chicago, New York, Austin, Texas, Columbus, Ohio oder Los Angeles, die alle seit Jahren über Verkehrsmanagementzentren verfügen.

Das TMC wird als Allheilmittel dargestellt, das Ihr Leben einfacher, sicherer und bequemer macht.

Ein hoch bezahlter Bürokrat oder ein staatlicher Auftragnehmer kommt in die Stadt und verspricht den Einwohnern alles Mögliche, von einem Ende der verstopften Straßen über eine geringere Zahl von Verkehrsverstößen und Verkehrsunfällen bis zu einer geringeren Luftverschmutzung und sogar weniger Gewaltverbrechen. Dabei werden sie sich auf verzerrte Studien und Berichte berufen und aalglatte PowerPoint-Präsentationen verwenden.

Es gibt keine stichhaltigen Daten, die beweisen, dass sie diese hochgesteckten Ziele erreichen werden, aber es gibt genügend Grund, sich über die Verletzung der Privatsphäre Sorgen zu machen.

Es geht hier nicht darum, Strafzettel zu schreiben und die Menschen in Sicherheit zu bringen. Es geht darum zu wissen, wo sich jeder zu jeder Zeit aufhält.

Die Kootenai Metropolitan Planning Organization (KMPO) hat ein Verkehrsmanagementzentrum geplant und will es einrichten, das aus einem 6.000 Quadratmeter großen Knotenpunkt für die Datenerfassung von praktisch allem, was sich in Nord-Idaho bewegt, bestehen soll.

Die invasive Natur dieser Datenerfassungsfabrik hat die Aufmerksamkeit der Bürgergruppe North Idaho Slow Growth auf sich gezogen, die eine Website unter NISLOWGrow.org betreibt und eine wachsende Anhängerschaft von 300 Personen hat. Sie bietet Informationen darüber, wie man sich gegen Smart Cities wehren kann.

Weitere Informationen finden Sie unter STOPSMARTCITIES.ORG.

In einem TMC laufen im Grunde alle Daten zusammen, die von Hunderten Überwachungskameras in einer Stadt, einem Bezirk oder einem Bundesstaat gesammelt werden, und die Menge der Daten, die an diese zentralen Knotenpunkte weitergeleitet werden, nimmt mit der Zeit immer weiter zu.

Laut der Georgia Intelligent Transportation Society besteht der Zweck des georgischen TMC darin, „hinter den Kulissen zu arbeiten, um ein landesweites Störungsmanagement in einem dreistufigen Prozess zu ermöglichen“, heißt es auf deren Website.

Ein TMC-Betreiber in Georgia „überwacht die Straßen und sammelt Echtzeitinformationen von den Kameras des Video Detection Systems entlang der Interstates“.

Diese TMC-Spionagezentren werden in ihrer offiziellen Mission als äußerst unbedrohlich dargestellt, aber der tatsächliche Zweck ist viel invasiver und allumfassender als nur die Suche nach Unfällen und die Information der Autofahrer über alternative Routen.

Auf der Website des Bundesstaates Georgia wird eingeräumt, dass die gesammelten Daten „bestätigt und analysiert“ und dann an externe Quellen wie die Medien und Autofahrer, die die TMC-App auf ihren Handys installiert haben, „weitergegeben“ werden. Diese Informationen werden auch über sogenannte Wechselverkehrszeichen auf den Straßen verbreitet. Jeder, der in den vergangenen Jahren auf den amerikanischen Highways unterwegs war, kann bestätigen, dass die elektronischen Anzeigetafeln auch als lästige Übermittler offizieller staatlicher Propaganda dienen: Schnallen Sie sich an, bleiben Sie wach, achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Während des Covid-Ausbruchs riefen diese Schilder dazu auf, „tragen Sie Ihre Maske“ und „lassen Sie sich gegen Covid impfen“.

Viele dieser Straßendienste werden bereits von Google Maps und anderen Handy-Apps übernommen, wenn sie gewünscht werden.

Wozu also noch ein TMC?

Diese Technologiezentren werden letztlich als „Gehirn“ für die einzelnen intelligenten Städte und das breitere Smart-Grid-Netzwerk dienen, das Städte und Staaten miteinander verbindet.

Im Grunde handelt es sich bei den TMCs um eine Informationsbeschaffung, die unter dem Deckmantel des Verkehrsmanagements durchgeführt wird.

Der Zweck ist nicht, Leben zu retten, sondern das Verhalten zu kontrollieren und die seit Langem bestehende Bewegungsfreiheit der Amerikaner effektiv zu lähmen.

Langfristig soll das gesamte Verkehrswesen vollständig automatisiert werden, wobei fahrerlose Autos, Kill Switches und Systeme zur Bewertung der sozialen Kompetenz eingesetzt werden, um das Ausmaß, in dem der Einzelne reisen darf, zu definieren und zu begrenzen.

Im Grunde genommen werden alle Verkehrsmittel öffentliche Verkehrsmittel sein.

Wenn Sie Eigentümer Ihres Autos sind, aber ein Außenstehender die Möglichkeit hat, es mit einem Abschaltknopf zu deaktivieren, gehört es dann wirklich Ihnen? Nein. Sie haben vielleicht die Besitzurkunde für das Fahrzeug, aber Sie haben keinen Zugang mehr zu privaten Verkehrsmitteln. Ihre Mobilitätsfreiheit wird nun nach dem Willen des Staates und seiner (faschistischen) Partner ausgeübt.

Tatsächlich gelang es der Regierung Biden, eine Klausel in das vom Kongress verabschiedete Infrastrukturgesetz für 2021 einzubringen, die alle Autohersteller verpflichtet, jedes neue Fahrzeug, das ab 2025 vom Band rollt, mit einem ferngesteuerten Notschalter auszustatten.

Den Amerikanern wurde gesagt, dass es bei diesem Gesetz um die Instandsetzung der amerikanischen Straßen und Brücken geht, woran die meisten von uns denken, wenn wir das Wort „Infrastruktur“ hören. Aber dieser Gesetzesentwurf hätte besser „Digital Infrastructure Bill“ heißen sollen, denn er hatte wenig mit der Verbesserung des Verkehrswesens und alles mit der Installation und dem Ausbau des Smart-Grid-Netzes zu tun.

Alle Kreuzungen, Staats- und Bundesstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege, Büros und Büroparks, Wanderwege, Freizeitparks, der Arbeitsplatz und sogar das eigene Zuhause werden zu einem überwachten Gebiet.

Die Intelligent Transportation Society (ITS) ist eine äußerst unheimliche Organisation, von der ein Großteil der Lobbyarbeit auf dem Capitol Hill sowie die philosophische Unterstützung für intelligente Städte ausgeht. Diese Gruppe wird ihren ITS-Weltkongress 2023 vom 16. bis 20. Oktober in Suzhou, China, abhalten. Der Ort ist nicht zufällig gewählt. China ist führend bei der Einführung von Smart-Grid-Überwachungstechnologie und wurde vom Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, zum „Modell“ für „viele Länder“ erklärt. ITS gibt auf seiner Website an, dass sein Ziel die vollständige „Elektrifizierung“ und Digitalisierung des Straßenverkehrs ist.

Der Kongress scheint mit der Schaffung eines Überwachungsstaates nach chinesischem Vorbild voll einverstanden zu sein.

Im Mai 2023 schickte die Intelligent Transportation Society gemeinsam mit Dell Technologies, dem Chiphersteller Intel und mehreren anderen Technologieunternehmen einen Brief an den Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr und Infrastruktur im Repräsentantenhaus, Sam Graves (R-Missouri), und den ranghöchsten demokratischen Abgeordneten, Rick Larsen, in dem sie aufgefordert wurden, „ihre nachdrückliche Unterstützung für HR 1500, das ITS Integration Act“, zum Ausdruck zu bringen.

In dem Schreiben heißt es, dass dieser Gesetzesentwurf „wichtige Schritte unternimmt, um sicherzustellen, dass wir digitale Werkzeuge wie Daten nutzen, um auf amerikanischen Straßen effizienter, effektiver und sicherer zu arbeiten. Wir bitten Sie eindringlich, diese Gesetzgebung durch den Ausschuss zu bringen“.

Das fast eine Billion Dollar schwere Infrastrukturgesetz, das 2021 verabschiedet wurde, war also nur der Anfang des Prozesses, Amerikas Städte für ein umfassendes Informationsbewusstsein neu zu verkabeln. Wenn Sie diesen Brief oder die ITS-Pressemitteilung lesen, werden Sie keine Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes feststellen, sondern nur die vollmundigen Versprechungen eines sichereren, geschützteren, saubereren und „effizienteren“ Verkehrssystems.

Die Nazis waren auch sehr effizient. Sie führten ihr tyrannisches Regime wie eine gut geölte Maschine.

Die dunkle Seite der Bewegung für intelligente Städte und intelligente Netze wird nur selten offen diskutiert. Die Medien ignorieren sie.

Elitäre Torwächter verwenden eine irreführende Sprache, um das wahre Ergebnis dieser Systeme zu verschleiern, die das Ende des Individualverkehrs und der Bewegungsfreiheit herbeiführen sollen. Sobald diese Technologie vollständig installiert ist und die Menschen darauf trainiert sind, ihr zu gehorchen, wird jede intelligente Stadt zu einer 15-Minuten-Stadt werden.

Was meine ich damit, dass die Menschen darauf trainiert werden, die KI-gesteuerten Anweisungen der Smart City zu befolgen? Wenn eine Smart City vollständig ausgebaut ist und zu einer 15-Minuten-Stadt wird, wird ihre digitale Technologie auch eine biometrische digitale ID für jeden Menschen erfordern, der in dieser Stadt lebt oder sie durchquert. Dieser Ausweis wird Ihr „Berechtigungsnachweis“ sein, mit dem Sie sich in der Stadt bewegen können, und wird wahrscheinlich mit Ihrer sozialen Kreditwürdigkeit und den digitalen Token auf Ihrem Bankkonto verknüpft sein.

Genauso wie Sie Ihre digitale ID benötigen, um an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen und Orte innerhalb der Smart City zu betreten, werden Sie schließlich eine digitale ID benötigen, um sich im Internet anzumelden, auf den Straßen des Systems zu fahren, die Gesundheitsversorgung des Systems in Anspruch zu nehmen und sogar in den Geschäften des Systems einzukaufen und zu verkaufen.

Das Fazit ist, dass intelligente Städte zu digitalen Sklavenlagern werden.

Das mag für diejenigen extrem klingen, die sich nicht mit dieser Technologie und ihren Möglichkeiten befasst haben und damit, wie sie bereits in China eingesetzt wird, das, wie wir aus den Äußerungen von Milliardärs-Eliten, die mit dem Weltwirtschaftsforum und den Vereinten Nationen verbunden sind, wissen, das Vorbild für Technokraten weltweit ist.

Tatsache ist, dass die Eliten schon seit Jahrzehnten über ihren Wunsch sprechen, digitalisierte Sklavenlager zu entwickeln.

In seinem 1971 erschienenen Buch „Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era (Amerikas Rolle im technologischen Zeitalter) schrieb Zbigniew Brzezinski voller Zuversicht, dass eine solche Gesellschaft kurz vor dem Horizont auftaucht. Vor über 50 Jahren, noch vor der Erfindung des Internets, schrieb er:

„Das technotronische Zeitalter beinhaltet das allmähliche Auftauchen einer stärker kontrollierten Gesellschaft. Eine solche Gesellschaft wird von einer Elite beherrscht, die sich nicht mehr an traditionelle Werte halten muss. Bald wird es möglich sein, jeden Bürger fast ununterbrochen zu überwachen und vollständige Dateien zu führen, die auch die persönlichsten Informationen über den Bürger enthalten. Diese Dateien werden von den Behörden sofort abrufbar sein. „ Zbigniew Brzezinski, Zwischen zwei Zeitaltern: Amerikas Rolle im technologischen Zeitalter

Aber die Menschen wehren sich, in liberalen Stadtgebieten wie San Diego und in konservativen Gegenden wie Kootenai County.

Die Bürgerinitiative in Nord-Idaho hat eine Website eingerichtet und Plakatwände an Hauptverkehrsstraßen finanziert, um die Bürger über die Schattenseiten der Smart-City-Technologie aufzuklären.

Viele sind zu öffentlichen Versammlungen gekommen, um ihren Widerstand gegen das TMC zu bekunden.

„Ich war nie politisch, bis Covid aufkam“, sagt Jennifer Noel, die vor etwa drei Jahren von Hawaii nach Nord-Idaho gezogen ist. „In den vergangenen Monaten habe ich viele Menschen gesehen, die ihre Macht ausüben. Es ist eine vielfältige Gruppe. Ich kann sehen, dass ein Umschwung stattfindet. Ich glaube, die Menschen finden zu uns. Wir müssen daran glauben, und wenn wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, sollten wir dann nicht auch stark sein?“