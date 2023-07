Was wirst du als Geld verwenden, wenn der Dollar stirbt?

Der US-Dollar könnte eines Tages den Weg aller vergangenen Papierwährungen gehen und in einem hyperinflationären Feuer verbrannt werden. Es scheint unwahrscheinlich, aber es ist möglich. In gewisser Weise sollten wir angesichts der rücksichtslosen Politik der letzten drei Jahre vielleicht überrascht sein, dass es noch nicht passiert ist.

Wenn der Dollar seinen Status als internationale Reservewährung verliert – auch das ist in absehbarer Zeit unwahrscheinlich -, könnte das eine massive Rückführung von US-Dollars auslösen und die Endzeit einleiten.

Jahrzehntelang haben die Vereinigten Staaten vom Export ihrer gefährlichen Politik profitiert, aber in einer Welt, die nicht mehr vom Dollar beherrscht wird, würden die Kosten schnell und schmerzhaft im eigenen Land zu spüren sein.

Aber diese beiden Szenarien sind nicht die einzigen Bedrohungen, die uns drohen.

Was wäre, wenn du unter verschärfter digitaler Überwachung und einer digitalen Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) dein eigenes Geld nicht mehr ausgeben könntest – sei es, um Essen zu kaufen, die Miete zu bezahlen oder aus dem Land zu fliehen – und deine Möglichkeiten stark eingeschränkt würden? Was wirst du dann tun?

Es lohnt sich, jetzt darüber nachzudenken. Die entscheidende Frage ist: Gibt es Alternativen, die im Inland eine monetäre Funktion erfüllen können und die nicht an den Dollar gebunden sind?

Das offensichtlichste Beispiel sind Edelmetalle, vor allem Gold und Silber.

Neulich hat mir ein netter Mensch eine Rolle mit alten Silberdimes geschenkt. Sie sind wunderschön und erinnern an eine Zeit, in der Geld unabhängig von staatlicher Kontrolle war. Damals war der Dime seinen Wert nicht aufgrund des staatlichen Stempels, sondern aufgrund seines tatsächlichen Wertes in Naturalien wert. Heute können wir uns so etwas nicht einmal mehr vorstellen.

Über viele Jahrzehnte hinweg wurde dem Dollar nach und nach die Grundlage entzogen, so dass nur noch Papier und die Erinnerung an seine einstige Funktion übrig blieben. Viele Menschen sagten damals den völligen Zusammenbruch voraus, aber sie unterschätzten die Macht des Preissystems und einer eingefahrenen Gewohnheit. Wenn ein Geld einmal in Gang gekommen ist, profitiert es vom Netzwerkeffekt und behält seine Kaufkraft. Der Dollar ist eine starke Währung, auch wenn er nicht durch Spekulationen gestützt wird.

Selbst jetzt, im Falle eines weit verbreiteten Zusammenbruchs des Geldes, ist Silber marktfähig. Es würde wahrscheinlich von vielen akzeptiert werden, vielleicht nicht von den Energieversorgern oder den Fluggesellschaften, aber sicher von Bauernmärkten und anderen kleinen Anbietern. Sich ein paar Säcke mit Silberdimes zu besorgen, scheint heutzutage in der Tat eine sehr gute Idee zu sein.

Gold ist auch eine gute Alternative, aber sein hoher Wert macht Transaktionen mit Gold eher schwierig. Es ist immer noch der beste sichere Hafen der Welt, weshalb die Zentralbanken es immer noch horten.

Wenn alles andere versagt, wird Gold immer da sein.

Das bringt mich auf ein interessantes Produkt, das ich letzte Woche auf dem Porcfest entdeckt habe. Es heißt Goldback.

Es ist eine faszinierende und innovative Sache von einem privaten Unternehmen, das 2019 in Utah gegründet wurde. Es besteht aus Gold und ist zur besseren Haltbarkeit laminiert. Es gibt ihn in fünf Stückelungen: 1 (entspricht einer 1/1.000er Feinunze Gold), 5 (entspricht einer 1/200er Feinunze Gold), 10 (entspricht einer 1/100er Feinunze Gold), 25 (entspricht einer 1/40er Feinunze Gold) und 50 (entspricht einer 1/20er Feinunze Gold).

1-50 Utah Goldback Aurum 24kt gold foil notes 5-piece set. (Public Domain)

Ja, sie werden mit einem Aufschlag verkauft. Und ja, du kannst sie benutzen. Sie sind in mindestens vier Staaten im Umlauf. Auf der Veranstaltung, bei der ich war, hat sie fast jeder mitgenommen. Sind sie legal? Das Unternehmen war sehr gewissenhaft darin, sie nicht als Geld zu bezeichnen, sie nicht als gesetzliches Zahlungsmittel zu beanspruchen und überhaupt keine Dollarnummern zu verwenden. Es ist absolut nicht illegal, Gold zu plätten, zu laminieren und mit einer Nummer zu versehen. Das ist nur ein Hobby, also gibt es keine rechtlichen Probleme.

Gleichzeitig musste ich über den Alarm lachen, als ich neulich in der Bank einen solchen Schein hervorholte. Ich fragte einfach, ob sie schon mal eine gesehen hätten. Sie wurde von Hand zu Hand weitergereicht und dann zu einem Manager, der mit großer Besorgnis zu mir herübermarschierte.

„Das ist kein Geld“, sagte sie fest und anklagend. Ich sagte, dass ich das weiß und erklärte, dass ich es einfach interessant fand. Ich fragte, ob sie eine haben wolle. Nein, sagte sie, und riet allen anderen, sie auch nicht zu nehmen.

Das war eine Menge Aufregung um ein Produkt, von dem sie selbst sagte, es sei kein Geld!

Auf jeden Fall ist der Wert dieses Artikels seit dem Tag, an dem er herausgegeben wurde, gestiegen.

(Goldback.com)

Es ist gar nicht so abwegig zu denken, dass das irgendwann einmal Geld sein könnte. In einer Notlage könnte es funktionieren.

Im Moment ist es allerdings noch kein Geld. Nicht im offiziellen Sinne. Es funktioniert eher wie ein Skript. Skript ist eher ein Coupon, ein Ersatz für Geld mit begrenztem Verwendungszweck. In den alten Fabrikstädten wurden sie anstelle von Löhnen ausgegeben und die Arbeiter konnten sie in den Geschäften des Ausstellers einlösen. In diesem Sinne waren sie eine frühe Version von Amazon-Punkten oder SkyMiles.

Sie sind kein Geld. Was ist Geld? Im weitesten Sinne ist es ein Gut, das du nicht erwirbst, um es zu konsumieren, sondern um damit zu handeln, weil du weißt, dass andere es annehmen. Wirtschaftswissenschaftler fügen in der Regel eine weitere Bedingung hinzu: Es muss allgemein akzeptiert sein. Was als allgemein anerkannt gilt, ist jedoch umstritten.

In den meisten Gefängnissen wird etwas als Geld ausgegeben, damit die Menschen nicht ständig tauschen müssen. Das können Zigaretten, Fischkonserven, Suppenpakete, Salz oder was auch immer sein. In einigen Städten in den Vereinigten Staaten haben Dinge wie Waschmittel für Drogendealer, denen es schwerfällt, Bargeld zu waschen, die Funktion von Geld übernommen. In der Tat können viele Dinge als Geld dienen, selbst Dinge, von denen du es am wenigsten vermutest. Das können Schokoriegel oder Ölkanister sein. Der Markt findet immer einen Weg.

Goldback ist interessant, weil man sich leicht vorstellen kann, dass es unter den Bedingungen eines Währungszusammenbruchs allein durch informellen Handel zu Geld werden könnte.

Und genau das ist die Quelle der Nachfrage nach diesen Gegenständen, die bei eBay für etwa 5 Dollar pro Stück erhältlich sind. Auf dem Porcfest wurden sie für 4 $ pro Stück verkauft.

Du denkst jetzt vielleicht: Was ist mit Bitcoin und Kryptowährungen? Mitte der 2010er Jahre war Bitcoin die bevorzugte Währung beim Porcfest. Alle benutzten sie und akzeptierten sie. Aber etwas ging schief. Da sich die Währung nicht skalieren ließ, wurde ihre Verwendung langsam und teuer. Dann kamen die neuen Kryptowährungen und Bitcoin-Forks auf, von denen die meisten viel schneller und billiger sind. Gleichzeitig fehlt vielen das Netzwerk, das Bitcoin seit 2010 entwickelt hat.

Es ist eine der Tragödien unserer Zeit, dass Bitcoin schon früh in seiner Skalierung gedrosselt wurde. Die Akzeptanz kam um 2016 herum zum Stillstand. Jetzt scheint er eher ein Wertpapier zu sein, das von einer kleinen Gruppe von Early Adopters gehalten wird. Es ist kein demokratisch verfügbares Geld, wie es ursprünglich gedacht war.

Inmitten dieses Sturms von Krypto-Innovationen entstanden viele andere Produkte für die Verwendung von digitalem Geld. Unternehmen wie Venmo, PayPal, Zelle und so weiter, ganz zu schweigen von Kartenlesegeräten für Smartphones, erkannten die Chance und schufen ein vollständig vertrauensbasiertes System für Zahlungen, das dem Markt für Kryptowährungen schadete. Und jetzt mischen auch noch die Zentralbanken mit, die ihre eigenen digitalen Währungen entwickeln und hoffen, dass die Menschen den Unterschied zwischen einem Open-Source-Projekt und einem von Regierungen geschaffenen Produkt nicht erkennen.

Die moderne Geschichte von Bitcoin ist die einer tragisch verpassten Chance. Man fragt sich, wie anders die Geschichte verlaufen wäre, wenn Bitcoin skaliert hätte, als er gerade in Gang kam und am meisten gebraucht wurde. Die Menschen, die versucht haben, ihn zu retten, verdienen Anerkennung. Aber heute ist der Markt mit Vorschriften und Beschränkungen überschwemmt, die alle darauf abzielen, die Entwicklung eines privaten Geldes zu verhindern.

Abgesehen davon machen wir uns heute Sorgen über die Zukunft des Geldes unter einer digitalen Zentralbankwährung und über die zunehmenden Bemühungen von Banken und Regierungen, Menschen aufgrund ihrer politischen Einstellung zu enteignen. Das kann jeden treffen, und das ist eine alarmierende Erkenntnis.

Es macht Sinn, dass sich viele Menschen auf das Schlimmste vorbereiten.