SCHLIMMER ALS CBDCs: Globalisten veröffentlichen Plan für weltweite Finanzabschöpfung unter „unified ledger“

Wenn Sie bereits besorgt über die dystopisch klingenden Pläne der Zentralbank für digitale Währungen (CBDC) waren, dann sollten Sie sich unbedingt die neue „Unified Ledger“-Agenda vornehmen, die von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ, auch als die „Bank der Zentralbanken“ bekannt) veröffentlicht wurde.

Der neue Plan sieht also vor, dass ein „einheitliches Hauptbuch“ eingeführt wird, das von Globalisten kontrolliert und in dem das Eigentum an allen Arten von Vermögenswerten zentral erfasst wird, einschließlich Girokonten, Immobilien, Anleihen und Aktien. Dieser Prozess beinhaltet die Tokenisierung, bei dem Ansprüche auf finanzielle oder reale Vermögenswerte, die normalerweise in einem herkömmlichen Hauptbuch aufgezeichnet sind, auf einer programmierbaren Plattform erfasst werden. Es scheint, als ob diese zentralisierte Plattform von den Globalisten geleitet wird.

Das von Ihnen beschriebene „einheitliche Hauptbuch“ würde demnach programmierbare Einträge enthalten, was bedeuten würde, dass das Eigentum an Vermögenswerten jederzeit widerrufen oder geändert werden könnte, abhängig von den sozialen und politischen Vorlieben derjenigen, die die Kontrolle darüber haben. Es gibt Bedenken, dass dies missbraucht werden könnte, um unter anderem politische Gegner zu bestrafen oder zu benachteiligen.

Dieses zentralisierte, von Globalisten kontrollierte einheitliche Hauptbuch steht in krassem Gegensatz zu Kryptowährungen, die auf dezentralen, verteilten Hauptbüchern ohne zentral kontrollierte Autorität aufgebaut sind. Außerdem sind die meisten Blockchains nicht programmierbar und auch unveränderlich, d.h. niemand kann in der Zeit zurückgehen und die Einträge im Hauptbuch für Bitcoin rückwirkend ändern.

Damit ist nun mehr als deutlich, dass die westlichen Finanzglobalisten gegen die menschliche Freiheit und Dezentralisierung Krieg führen und dass Kryptowährungen auf der Seite der menschlichen Freiheit, des Selbstbestimmungsrechts und der Selbstbestimmung stehen.

Was die Globalisten erreichen wollen, ist ein Vermögens- und Finanzsystem, bei dem Sie nie das Sorgerecht für etwas haben. Wenn Sie unter anderem Geld bei einer Bank einzahlen, haben Sie keine Verfügungsgewalt über dieses Geld. Das tut die Bank. Und die Bank kann jederzeit beschließen, es zu beschlagnahmen, Ihr Konto einzufrieren oder Konkurs anzumelden. Auch eine Regierung oder eine Strafverfolgungsbehörde kann die Beschlagnahme dieser Vermögenswerte anordnen, und die Bank wird dem ohne Weiteres nachkommen.

Wenn Sie hingegen Kryptowährungen, Gold oder Silber besitzen, haben Sie die Verfügungsgewalt und niemand kann sie Ihnen wegnehmen, außer mit Gewalt. Wenn Sie unter anderem Bitcoin in einer Krypto-Brieftasche halten, haben Sie die vollständige Kontrolle (und damit das Eigentum) über diese Vermögenswerte.

Noch besser: Wenn Sie einen privaten Coin wie Monero verwenden, kann niemand sehen, wie viel Sie besitzen oder wie Sie es ausgeben.

Die BIZ will alle Zentralbanken unter zentraler globalistischer Kontrolle „harmonisieren“.

Im Zusammenhang mit dem von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) vorgeschlagenen „Unified Ledger“ geht es um die Erfassung von Vermögenswerten, die von Zentralbanken ausgegeben werden. Dies schließt nicht nur CBDCs ein, sondern kann auch andere Vermögenswerte wie Immobilien, Aktien, Anleihen und Renten umfassen, die durch digitale Aufzeichnungen repräsentiert werden können. Der Vorschlag zielt darauf ab, diese Vermögenswerte zu tokenisieren und sie in einem einheitlichen System zu kontrollieren.

„Eine neue Art von Finanzmarktinfrastruktur – ein Unified Ledger – könnte die Vorteile der Tokenisierung voll ausschöpfen, indem sie Zentralbankgeld, tokenisierte Einlagen und tokenisierte Vermögenswerte auf einer programmierbaren Plattform vereint.“

In dem BIZ-Dokument heißt es weiter, dass alle tokenisierten Vermögenswerte den von den Regierungen festgelegten Regulierungsvorschriften unterworfen werden können. Dazu gehören z. B. Vorschriften über die Redefreiheit, den Klimawandel, die Akzeptanz von LGBT-Narrativen, die Einhaltung von Impfvorschriften usw. Aus dem Papier:

„… diese doppelte Natur von Token könnte in einem aufsichtsrechtlichen und Compliance-Umfeld gut genutzt werden, indem aufsichtsrechtliche Merkmale direkt in den Token selbst eingebettet werden, die auf spezifische Regeln zugeschnitten werden können.“

Das Ergebnis ist, dass die Globalisten die totale Kontrolle und das Eigentum über dein gesamtes Vermögen haben werden und dass die Existenz dieses Vermögens zunehmend irrsinnigen globalistischen Regeln unterworfen sein wird, um Propagandalügen über das Klima, Transgenderismus, Kinderverstümmelungen, Wahlen, Pandemien, Kriege, Impfstoffe und mehr zu akzeptieren. Wenn du dich ihren transhumanistischen Forderungen nicht beugst, wird dein gesamtes Vermögen verschwinden.

Deshalb haben Regierungen, Zentralbanken und die BIZ eine Heidenangst vor der Idee der Selbstverwahrung, bei der der Einzelne das Eigentum und die Kontrolle über sein eigenes Vermögen behält.

Und genau deshalb ist die Selbstverwahrung die perfekte Lösung, um dieser globalistischen Tyrannei zu entkommen. Wenn Sie überhaupt ein Vermögen haben wollen, muss es ein selbstverwaltetes Vermögen sein.

Bankkonten sind nicht in Ihrem Gewahrsam. Das gilt auch für Aktien, Schatzbriefe, Anleihen und fast alle anderen Anlageinstrumente.

Immobilien können in Ihrem Gewahrsam sein, wenn Sie auf dem Grundstück leben oder eine physische Anwesenheit am Ort des Vermögenswertes geltend machen können.

Gold und Silber, die sich in Ihrem Besitz befinden, sind offensichtlich selbstverwahrte Vermögenswerte. Und Kryptowährungen, die Sie in Ihren eigenen Geldbörsen (mit Ihren eigenen Schlüsseln) halten, sind natürlich die ideale Form der Selbstverwahrung.

Deswegen wandeln kluge Menschen derzeit ihre Fiat-Währungsbestände in Gold, Silber und Kryptowährungen um.

