Der Betrug hinterlässt eine Spur

Der Klimawandel ist real, ebenso die Wettermanipulation

Toby Ruckert

Als im Jahr 2020 aufgrund der weltweiten Sperrungen der größte Teil des Flugverkehrs zum Erliegen kam, staunte ich über die heitere Schönheit unseres kristallklaren, blauen und ruhigen Himmels, ein Phänomen, das ich nur aus meiner Kindheit kannte.

Zugegeben – bei meinen eigenen Reisen um die Welt in den vergangenen zwei Jahrzehnten und seit dem Höhepunkt des Flugverkehrs Anfang 2020 1 habe ich eher nach unten als nach oben geschaut. Erst als die Flugzeuge aufhörten zu fliegen, begann ich endlich wieder nach oben zu schauen, um diese ferne Kindheitserinnerung zu pflegen.

Damit begann eine Wanderung, die mehr Fragen als Antworten brachte: Könnte der Klimawandel für den veränderten Himmel verantwortlich sein (d. h. dafür, wie er heute aussieht und wie ich ihn aus meiner Kindheit in Erinnerung hatte)? Könnten es Programme zur Wetterveränderung sein?2 Oder sogar etwas noch Dümmeres, das ich normalerweise einfach als böse Verschwörung abtun würde?

Von Armstrong Economics: „1540 Experten sind sich einig, dass es keinen Klimanotstand gibt“

Als ich verschiedene Ansichten von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt recherchierte, wurde mir klar, dass man sich mit diesem Thema nicht so leicht anlegen kann. Es mag es sogar überhaupt nicht, wenn man es infrage stellt.3

Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass es sich um eines der wichtigsten und weitreichendsten Themen handelt, um dessen Verständnis wir uns alle ernsthaft bemühen sollten – unabhängig davon, was uns die bereits „gefestigte Wissenschaft „4 uns glauben machen will.

WIR KÖNNEN DAS VERSTÄNDNIS DIESER ANGELEGENHEIT NICHT AN „EXPERTEN“ AUSLAGERN – SO VERLOCKEND, LOGISCH UND BEQUEM DAS AUCH SEIN MAG.

Sich auf die Ansichten anderer (einschließlich meiner) zu verlassen, wird bei globaler Erwärmung, Geo-Engineering, Kohlenstoffgutschriften usw. nicht funktionieren – ganz einfach, weil diese Schlagworte mit Gefühlen aufgeladen und daher kaum wissenschaftlich objektiv sind.

Vielleicht ist das der Grund, warum der „Klimawandel“ als ursprünglich politische5 Idee zu einer „Glaubensfrage“ und fast schon zu einer Religion („Wissenschaftsgläubigkeit“) geworden, die die Menschen in der Falle hält, ohne ein ansonsten bequemes Narrativ weiter zu hinterfragen:

Ist der Klimawandel real?

Eine Frage (wenn wir es wagen, sie zu stellen) führt zu Antworten, die wir nicht erwarten würden. Wir hören (oder sehen) zum Beispiel, dass „das Wasser knapp wird“, aber wir müssen auch erkennen, dass Wasser in verschiedenen Zuständen existiert. Zwar ändert sich die Gesamtmenge des Wassers (als Element auf der Erde) nicht wirklich, aber es geht von einer Form in eine andere über (z. B. Eis, Wasserdampf usw.) und ist daher im Laufe der Zeit lokal in unterschiedlichen Mengen verfügbar.

Das heißt aber nicht, dass es keinen Klimawandel gibt. Welches Diagramm Sie auch immer betrachten, ob über die letzten 200, die letzten 2.000 oder die letzten 2 Millionen Jahre, das Klima verändert und hat sich (vielleicht schon immer) verändert6.

.

Die eigentliche Frage ist jedoch: Welchen Beitrag leistet die Menschheit und wie viel hat Mutter Natur bereits auf unsere Dummheit bei der Gestaltung des Planeten verteilt?

Dr. Patrick Moore – Kohlenstoff und Klimakatastrophe: Video leider nur auf Englisch verfügbar.

In diesem umfassenden Video erklärt der Greenpeace-Gründer Dr. Patrick Moore, wie der „Klimawandel auf falschen Erzählungen beruht (Interview hier von Google übersetzt)“. Er verließ Greenpeace 1986 (15 Jahre nachdem er die Organisation mitbegründet hatte), als die „Umweltbewegung“ mehr zu einer politischen Bewegung als zu einer Umweltbewegung geworden war, bei der sich der Schwerpunkt auf die Schaffung von Narrativen und Geschichten verlagerte, die der Öffentlichkeit Angst und Schuldgefühle einflößen sollten, damit diese mehr Geld überweist.

Steigender Meeresspiegel

Steigt der Meeresspiegel? Wenn ja, warum werden die Grundstücke an der Küste immer teurer?7

Warum kaufen Milliardäre immer noch neue Grundstücke am Wasser und renovieren ihre Strandvillen?8

Warum die Panik, wenn ständig neue Inseln entstehen, andere weiter wachsen und die Erde in den vergangenen 30 Jahren insgesamt mehr Land gewonnen als verloren hat?9

Sicher, es gibt Gebiete auf der Welt, die überflutet werden, und Landmassen, die sich die Meere zurückholen, aber wie sieht die Wassersituation heute wirklich aus, z. B. in Norwegen:

Offenbar ist der Meeresspiegel (zumindest im Moment) weltweit recht stabil10. Vielleicht sollten wir uns eher Sorgen über den Rückgang des Sauerstoffgehalts machen:

Globale Erwärmung

Was ist mit den steigenden Temperaturen, die wir angeblich überall beobachten? Nun, in manchen Gegenden mag es sie wirklich geben. Aber „überall“? Und im Verhältnis zu was?

Folgende Artikel auf Deutsch von Google übersetzt:

In Wirklichkeit ist die Erde im Vergleich zu ihrer geologischen Geschichte und der gesamten menschlichen Existenz derzeit kühl. Der Wasserdampf überwiegt die anderen Treibhausgase:

Um die Realität der globalen Temperaturveränderungen im Laufe der Zeit zu verstehen, sehen Sie sich den kurzen Clip von Professor Jørgen Peder Steffensen über die Eiskernforschung des Niels-Bohr-Instituts an der Universität von Kopenhagen an:

Anhand der Kohlenstoff-14-Datierung von organischem Material, die Muster auf der ganzen Welt bestätigt (z. B. China, Nordafrika usw.), ist klar, dass es im 20. Jahrhundert einen Temperaturanstieg gab, aber wodurch?

Wenn man bedenkt, dass die Meteorologie erst ab dem kältesten Punkt der letzten 10.000 Jahre mit der Messung begonnen hat, ist es schwer zu beweisen, welche dieser Temperaturschwankungen vom Menschen oder von der Natur (oder von beiden!) verursacht wurden.

Das Herauspicken von Daten aus den letzten 1.000 Jahren (die für „Klimageschichten“ verwendet werden) ist keine Wissenschaft. Würden wir alle Daten aus den Eiskernproben verwenden, würden wir heute gar nicht über „globale Erwärmung“ sprechen.12

Kohlendioxidbegrünung

Wie soeben ausführlich dargelegt und entgegen der Propaganda der Geologie-Leugner haben Eiskerndaten wiederholt gezeigt, dass die Temperaturen in der Vergangenheit im Vergleich zu heute erheblich höher waren.

Aber was ist mit dem Kohlenstoffdioxidgehalt?

Ein Viertel bis die Hälfte der bewachsenen Flächen der Erde sind in den vergangenen 40 Jahren deutlich grüner geworden, was größtenteils auf den Anstieg des atmosphärischen Kohlendioxidgehalts zurückzuführen ist, so eine in der Zeitschrift Nature Climate Change13 veröffentlichte Studie.

.

Im Grunde wird die Erde immer grüner:

„Klimawandel“ = Wettermanipulation?

Da sich das Klima schon immer verändert hat, kann man davon ausgehen, dass, egal, was wir tun, um das Wetter zu manipulieren, die Natur immer einen Schritt voraus ist – und in ihrer Reaktion möglicherweise stärker ist als das, was wir vorhersehen.

Giftige Emissionen zu stoppen ist sicher eine gute Sache, aber wenn die Erde etwas mehr Kohlendioxid zur Begrünung (oder Staub zur Abkühlung) benötigt, könnte ein einfacher, aber heftiger Vulkanausbruch ausreichen.

Abgesehen davon: Könnten Regen, Überschwemmungen, Hitze, Dürre, Feuer, Wirbelstürme und sogar Erdbeben durch das sogenannte Geoengineering künstlich ausgelöst werden14?

Schließlich ist es nicht neu, ein Problem zu schaffen (durch die Beeinflussung des Wetters und die Schaffung von Wetterextremen) und dann eine Lösung zu präsentieren (dass das Wetter durch Geo-Engineering wieder unter Kontrolle gebracht werden kann). Der Großteil der Bevölkerung würde eine solche Geoengineering-„Lösung“ freudig begrüßen, ohne zu wissen, was das eigentlich ist und dass es (trotz eines Weltraumerhaltungsgesetzes von 2001 15) bereits gängige Praxis ist16.

.

In der Tat gibt es über 300 Patente17 für Wettermanipulationen, von denen nicht alle rein theoretischen Zwecken dienen. Cloud Seeding zum Beispiel gibt es schon seit Langem und wird zur Wetterbeeinflussung in den USA eingesetzt.18

Arten von Geoengineering

Die Beeinflussung des Wetters ist nicht neu. Ein Blick auf diese interaktive Zeitleiste für Geoengineering und Wetterbeeinflussung zeigt eine fast 200-jährige Geschichte mit Hunderten von Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, die bis in die 1800er-Jahre zurückreichen.

Heute gibt die AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) – der nationale meteorologische Dienst Spaniens – auf ihrer Website an, dass derzeit mehr als 50 Länder Aktivitäten zur künstlichen Wetterveränderung durchführen, deren Stand in den regelmäßigen Berichten des Expertenausschusses der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) wiedergegeben wird.19

Diese Website listet verschiedene (offizielle) Wetteränderungsprojekte in der Welt auf:

Beseitigung von Treibhausgasen;

Management der Sonneneinstrahlung, einschließlich SAI (Stratospheric Aerosol Injection);

Wettermodifikation im Allgemeinen

und verschiedene andere.

Eines der Schlüsselkonzepte des „Solar Geoengineering“ ist das Sprühen von Partikeln in die Atmosphäre, um die Sonne zu reflektieren20 wobei die Risiken, der Nutzen (und die letztendlichen Folgen) keineswegs jedem echten Wissenschaftler auf der Erde bekannt sind21. Und wenn es so sicher und gut für uns ist, warum hat Mexiko diese Praxis gerade verboten22 gänzlich verboten?

Um die Realität zu verstehen, in der wir heute leben (in der der Großteil des vom Menschen verursachten Klimawandels auf Geoengineering zurückzuführen ist), empfehle ich dringend, den Dokumentarfilm „The Dimming“ 23 am besten mit der ganzen Familie:

Untertitel können in den YouTube-Einstellungen aktiviert werden.

Contrails vs. Chemtrails

Nachdem man The Dimming gesehen hat, ist man vielleicht neugierig, die Unterschiede zwischen Kondensstreifen und Chemtrails besser zu verstehen. Nach Ansicht der meisten Menschen sind Kondensstreifen ein normales Phänomen, während das Konzept der Chemtrails in den Bereich der professionellen Verschwörungstheoretiker fällt – ein heikles Thema also!

In der Tat sind schon Freundschaften der einfachen Verwendung des Begriffs zum Opfer gefallen, und während man misstrauisch in den Himmel schaut, wo ein Flugzeug gerade einen sehr langen Furz in Form einer großen „Spur“ (was auch immer das sein mag) hinterlassen hat, und vor allem, wenn man sich in einer größeren Gruppe von Menschen befindet, könnte man leicht von der „Wissenschaftspolizei“ (oder einfach nur von ungebildeten Umstehenden) verhört werden.

Tatsächlich war ich mir nicht sicher, ob ich dieses Thema überhaupt ansprechen sollte. Aber die Realität ist, dass wir wirklich etwas in die Atmosphäre sprühen und es ein komplexes Thema ist, weshalb es keine 0 oder 1 Antwort gibt.

Um von einem „normalen“ und recht rationalen Standpunkt aus zu beginnen, ist es am besten, viele der Chemtrail-Mythen zu entlarven, bevor man sich in dieses Kaninchenloch begibt. Chemtrails können auch durch andere Mittel als Wasserdampf erzeugt und müssen nicht unbedingt mit bloßen Kondensstreifen in Verbindung gebracht werden.

Harold Saive ist ein Veteran der Vietnam-Ära (USAF) und schreibt über Klimamanipulation durch verdeckte Aerosolabwürfe. Er hat eine umfangreiche Liste von Dokumenten mit detaillierten Informationen und Expertenmeinungen zu Chemtrails zusammengestellt24.

.

Er ist nicht allein:

Wenn Menschen in den Himmel blicken und weiße Spuren sehen, die sich parallel und kreuz und quer durch den Himmel ziehen, wissen sie kaum, dass sie kein „Kondensat“ sehen, sondern Zeugen einer von Menschen verursachten „Klimakrise“ sind, die alle Menschen und Tiere auf dem Planeten Erde betrifft, die Luft atmen. Diese weißen Flugzeug-Sprühspuren sind das Ergebnis des wissenschaftlich nachweisbaren versprühen von Aluminiumpartikeln und anderen giftigen Schwermetallen, Polymeren und Chemikalien. Diese giftigen atmosphärischen Aerosole werden verwendet, um die Wettermuster zu verändern, was in einigen Regionen zu Dürren und in anderen zu Überschwemmungen und Fluten führt. Sogar extreme Kälte kann unter anderen Bedingungen durch Climate Engineering erzeugt werden. Leider erregen diese sich anbahnenden Katastrophen weder die Aufmerksamkeit der amerikanischen Bürger noch der Politiker. Der Krieg gegen das Wetter ist bereits so weit fortgeschritten, dass eine Zerstörung von Mensch und Tier nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Es ist so ernst, und es ist zeitlich begrenzt“. – General Charles Jones, Brigadegeneral, U.S. Air Force. 25

Die langfristigen Folgen möglicher Chemtrails sind völlig unvorhersehbar. Ob sie uns tatsächlich dabei helfen, das Klima zu unseren Gunsten zu manipulieren, oder ob sie uns mit ihrer Giftigkeit einfach nur vergiften26 durch Nanopartikel, die in unsere Lungen, unser Wasser und unseren Boden gelangen, vergiften, ist unmöglich zu sagen.

Zum Glück gibt es ausgezeichnete Möglichkeiten, unseren Körper von solchen Umweltgiften zu befreien, ganz gleich, wie reichlich sie uns künstlich zugeführt wurden. Mehr dazu in einem anderen Beitrag!

Was kommt als Nächstes?

Das ist ein schwieriges Thema, denn niemand möchte seinen Standpunkt aufgeben. Wenn Sie ein viel beschäftigter Mensch sind, der ein normales Leben führt und sich um andere Probleme kümmern muss als z. B. Chemtrails (vor allem, wenn Sie denken, dass Sie ohnehin wenig tun können27), wollen Sie vielleicht nicht einmal eine gut dokumentierte Realität sehen, die direkt vor Ihnen liegt.

Andererseits ist es für einen „Bekehrten“ möglicherweise noch schwieriger, zu einer anderen Sichtweise überzugehen, da die Veränderung der eigenen Wahrnehmung in Bezug auf diese Pfade so tiefgreifend ist, dass die meisten Menschen gar nicht merken, wie sehr sie an ihnen festhalten und sie eigentlich als „Beweis“ ihrer kritischen Denkleistung in den Himmel heben wollen, und es ihnen daher oft schwerfällt, „loszulassen“.

Auf jeden Fall sind gute und tiefgreifende Gespräche der Schlüssel, um die wirklichen Probleme des Planeten voranzubringen, sei es in der Ökologie, der Natur, der Umwelt usw. – „Klimahysterie“ hilft hier ganz sicher nicht.

Aber warum sollten Sie sich nicht die Mühe machen, statt eines Hollywood-Films fünf ernsthafte Präsentationen mit offenem Herzen und Verstand anzuschauen, vielleicht mit einer Gruppe von Freunden, um eine gute altmodische Diskussion zu führen?

Hier sind meine Vorschläge:

Nachdem Sie diese Filme gesehen haben, werden Sie wahrscheinlich weniger Angst in Ihrem Leben haben und einen besseren Überblick über die wirklichen Probleme des natürlichen und des vom Menschen verursachten Klimawandels haben.

Schlussgedanken

Ich war schon immer überzeugt, dass die Natur und das Universum viel mächtiger sind als das Ego eines jeden Menschen auf der Erde. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass wir (im Vergleich dazu) mit von Menschen gemachten Klimabemühungen Erfolg haben würden, wenn die Sonne selbst die Hauptantriebskraft für den Klimawandel auf der Erde ist. Ihre schiere Größe und Kraft haben einen tiefgreifenden Einfluss auf das Klimasystem unseres Planeten.28

Valentina Zharkova, Professorin für Physik und Mathematik an der Northumbria University, ist eine der weltweit führenden Sonnenphysikerinnen und erklärt sehr detailliert, wie Sonnenflecken für die Temperatur der Erde entscheidend sind:

Genau genommen ändert sich der relative Abstand der Sonne zur Erde, wenn sich die Position der Sonne im Verhältnis zur Erdumlaufbahn ändert. Es handelt sich nicht um eine perfekte und unveränderliche Umlaufbahn mit einer festen Sonne. Man könnte sogar sagen, dass sich die Sonne relativ zur Erde „bewegt“. Die Sonne ist kein fester Punkt im Verhältnis zur Erdumlaufbahn, wie in früheren Modellen angenommen. Wenn die Sonne näher kommt, steigt die Temperatur, wenn sie sich weiter entfernt, kühlt die Temperatur ab. Das war schon immer so. Das hat überhaupt nichts mit den Kohlenstoffemissionen zu tun, die, wenn überhaupt, nur einen unglaublich geringen Unterschied machen.

Aber wenn das der Fall ist, was kann ich dann tun, um dem Planeten zu helfen, werden Sie sich fragen?

„Wir sind die Vorfahren der Zukunft. Was wollt ihr als euer Vermächtnis hinterlassen?“ Julia Butterfly Hill

Erinnern Sie sich an die Geschichte von einem Baum, einer Frau und ihrem Kampf um den Wald? Im Dezember 1997 kletterte die 23-jährige Amerikanerin Julia Butterfly Hill29 auf einen Baum in Nordkalifornien und lebte 738 Tage lang ununterbrochen auf ihm. Es handelte sich um eine 1 000 Jahre alte Redwood-Kiefer in Nordkalifornien, die von Umweltschützern den Namen Luna erhalten hatte.

Was ursprünglich als kurzfristiger Protest gegen die Abholzung der Wälder geplant war, wurde für Julia zu einer Verpflichtung auf Leben und Tod. Die Holzfirma wollte sie und ihre Unterstützer mit allen Mitteln vertreiben. Woche für Woche kappten die Sicherheitskräfte jede mögliche Versorgungsleitung und setzten Lärm- und Lichtterror ein. Doch die Naturgewalten setzten ihr am stärksten zu.

Wie hat sie das geschafft?

Vielleicht schöpfte sie die Kraft zum Durchhalten nicht nur aus der Absicht und aus ihrem Auftrag heraus, sondern weil sie mit sich selbst im Reinen war. Eine Sache, die wir alle machen können, um die Atmosphäre auf der Erde zu verbessern, ist also, daran zu arbeiten, mit uns selbst im Frieden zu sein.

Und wenn das nicht funktioniert, möchte ich Ihnen einige berühmte Worte eines der damals weltbesten Komiker mit auf den Weg geben, die heute mehr denn je wahr sind:

Viel Spaß!

Toby

Toby Ruckert ist ein Universalgelehrter, Unternehmer in der Technologiebranche, klassischer Pianist/Komponist, Erfinder, Patentberater, Coach und Gründungsbeauftragter wissenschaftlicher Forschungsinstitute.

