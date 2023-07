Angst, wovor? EU-Kommissar droht Plattformen mit Schließung, wenn sie sich nicht an das neue Zensurgesetz halten!

Neue Drohungen aus der EU.

Im Rahmen der bevorstehenden Zensurgesetze der Europäischen Union könnten soziale Medienplattformen wie TikTok und Snapchat mit sofortigen Schließungen rechnen, wenn sie es nicht schaffen, inmitten von Unruhen schnell gegen aufrührerische Inhalte vorzugehen und diese zu beseitigen, sagte der für Inneres zuständige Kommissar Thierry Breton diese Woche.

Angesichts des Vorschlags von Präsident Emmanuel Macron, bestimmte Social-Media-Plattformen zur Eindämmung von Unruhen zu blockieren, hat Breton beschlossen, die bevorstehenden rechtlichen Anforderungen an Social-Media-Unternehmen im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste, das am 25. August in Kraft tritt, vorzuziehen. Die Idee, den Zugang zu sozialen Medien zu sperren, wurde kritisiert, da sie den taktischen Maßnahmen autoritärer Regime wie dem Iran und China ähnelt.

„Plattformen, die Inhalte verbreiten, die zu Hass, Aufruhr und Schaden, einschließlich Sachbeschädigung, aufrufen, werden verpflichtet sein, solche Inhalte sofort zu löschen“, erklärte Breton in seinem Interview mit France Info. Breton, ein erfahrener französischer Politiker, bekräftigte die Verpflichtung des Gesetzes, gegen schädliche Online-Aktivitäten vorzugehen.

Er fügte hinzu: „Jede Nichteinhaltung wird schnell geahndet. Unsere Überwachungsteams stehen bereit, um sofort zu handeln. Plattformen, die der geforderten Dringlichkeit nicht nachkommen, müssen nicht nur mit Geldstrafen rechnen, sondern auch mit einem möglichen Verbot, in unserem Rechtsraum tätig zu werden.“

Ab nächstem Monat werden 19 große Online-Plattformen – darunter TikTok, Snapchat, Instagram und Twitter – gesetzlich verpflichtet, die Verbreitung „schädlicher“ Inhalte einzuschränken.

Dies gilt auch für alle Plattformen mit einer Nutzerbasis von mehr als 45 Millionen in der EU. Ihre Verpflichtung erstreckt sich darauf, der Kommission eine umfassende Bewertung der größten Risiken für ihre Nutzer vorzulegen. Die Strafe für die Nichteinhaltung der Vorschriften ist beträchtlich und kann bis zu 6 Prozent des weltweiten Umsatzes der Plattform betragen.

In Vorbereitung auf die neue Gesetzgebung plant die Kommission, in der kommenden Woche einen „Stresstest“ bei TikTok durchzuführen, um zu prüfen, ob das Unternehmen bereit ist, die neuen Verpflichtungen zu erfüllen. Zuvor wurde Twitter bereits einem ähnlichen Test unterzogen, und Meta hat einem solchen noch in diesem Monat zugestimmt.