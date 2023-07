Von der Rückverfolgung von Kontakten bis zum Carbon Footprint Tracking: Der Zuckerbrot- oder Peitschen-Ansatz des WEF für COVID und Klimapolitik

Mit digitaler ID und CBDC wäre es ein Leichtes, die Messung des CO2-Fußabdrucks in ein soziales Kreditsystem zu überführen: Perspektive

Der Zuckerbrot-und-Peitsche-Ansatz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in der Klimapolitik ist praktisch derselbe wie bei COVID.

Von der COVID-Kontaktverfolgung und den Impfpässen bis hin zur Verfolgung und Messung des CO2-Fußabdrucks ist das Endziel praktisch identisch – die Entwicklung der technologischen Grundlage für die Verfolgung und Rückverfolgung jeder Person und jedes Objekts auf dem Planeten, um Anreize zu schaffen, Zwang auszuüben oder anderweitig das individuelle menschliche Verhalten zu manipulieren.

Das jüngste WEF-Jahrestreffen der neuen Champions, auch bekannt als „Sommer-Davos“, das letzten Monat in China stattfand, ist das jüngste Beispiel dafür, wie nicht gewählte Globalisten versuchen, die Menschen zu einer Änderung ihres Verhaltens zu bewegen, indem sie die Kohlenstoff-Fußabdrücke der von ihnen verwendeten Produkte verfolgen.

In einer Sitzung mit dem Titel „Wie bleiben wir innerhalb der planetarischen Grenzen – Zuckerbrot oder Peitsche?“ sprach Ma Jun, der Direktor der chinesischen Nichtregierungsorganisation Institute of Public and Environmental Affairs, sagte, die Chinesen seien sich greifbarer Dinge wie der Luft- und Wasserverschmutzung bewusst, die sie mit ihren eigenen Sinnen wahrnehmen könnten, aber sie seien sich weniger der Klimaprobleme bewusst (d.h. ihrer Kohlenstoff-Fußabdrücke), die weniger greifbar seien, aber dass die Messung der Kohlenstoff-Fußabdrücke die Lösung sein könnte.

„Auf der Klimaseite hinkt [China] immer noch hinter Regionen wie Europa hinterher […], die eine sehr, sehr strenge öffentliche Klimapolitik unterstützen können“ Ma Jun, WEF, 2023

„In China ist das Umwelt- und Umweltschutzbewusstsein der Menschen viel ausgeprägter als das Klimabewusstsein„, sagte Jun und fügte hinzu: „Auf der Klimaseite ist es noch nicht ganz so weit. Wir hinken immer noch hinter Regionen wie Europa hinterher, die ein so hohes öffentliches Bewusstsein haben, das eine sehr, sehr strenge öffentliche Klimapolitik unterstützen kann.

China hatte eine der härtesten, orwellschen Reaktionen auf COVID, während es gleichzeitig seine uigurische Bevölkerung zur Internierung in „Umerziehungslagern“ zusammentrieb, aber dieser Mann sagt, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) keine harte Klimapolitik unterstützen kann?

Jedenfalls erklärte Jun weiter: „In China hat die Regierung diese 30-60-Verpflichtung geschaffen, aber die Menschen haben ihr tägliches Leben nicht wirklich damit in Verbindung gebracht, wie können wir also diese Verbindungen schaffen?

„Es ist nicht wie beim Smog; es ist nicht so greifbar wie die Wasser- und Luftverschmutzung, also müssen wir diese [Verbindungen] schaffen.“

Um seinen Standpunkt zu untermauern, hielt Jun eine Tasse Wasser hoch, um zu erklären, wie der Kohlenstoff-Fußabdruck von der Wiege bis zum Tor und weiter bis zum Grab verfolgt werden kann.

Er sagte, mit der neuen Technologie könnten die Menschen ein Foto von einer Tasse machen und alle möglichen Informationen über ihren gesamten Lebenszyklus finden und gleichzeitig ihren Kohlenstoff-Fußabdruck messen.

„Jedes Paket, jede Palette und jeder Container kann heute mit einem Sensor, einem Sender oder einem RFID-Tag (Radio Frequency Identification) ausgestattet werden […] In naher Zukunft werden ähnliche Überwachungssysteme auch für die Bewegung und Verfolgung von Menschen eingesetzt werden.“ Klaus Schwab, Die vierte industrielle Revolution, 2017

WEF-Gründer Klaus Schwab sagte dies in seinem 2017 erschienenen Buch „Die vierte industrielle Revolution“ voraus.

Darin schrieb Schwab: „Jedes Paket, jede Palette und jeder Container kann heute mit einem Sensor, einem Sender oder einem RFID-Tag (Radio Frequency Identification) ausgestattet werden, mit dem ein Unternehmen verfolgen kann, wo es sich auf seinem Weg durch die Lieferkette befindet, wie es sich verhält, wie es genutzt wird und so weiter.“

„In naher Zukunft werden ähnliche Überwachungssysteme auch für die Bewegung und Verfolgung von Menschen eingesetzt werden„, fügte er hinzu.

Schwabs Worte sollten sich während der Pandemie als prophetisch erweisen.

Quelle: Weltwirtschaftsforum

Was mit der digitalen Kontaktverfolgung und Überwachung im Jahr 2020 begann, entwickelte sich schnell zu Impfpässen, die Anfang 2021 den technologischen Rahmen für die Einführung digitaler Identitätssysteme in Form eines trojanischen Pferdes bildeten – allesamt vom WEF und seinen Partnern befürwortet.

Impfpässe, so das WEF, „dienen als eine Form der digitalen Identität“, während eine „digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“

Während Schwab RFID-Chips als eine Technologie erwähnte, mit der Menschen und Waren verfolgt werden könnten, sagte Jun, dass die Verfolgung des CO2-Fußabdrucks mit Smartphones, KI, Big Data und Geräten des Internets der Dinge (IoT) erfolgen könnte.

„Wir müssen einen durchsuchbaren, benutzerfreundlichen Katalog erstellen und diesen mit neuen Instrumenten verknüpfen, z. B. mit einem Foto, um den eingebetteten Kohlenstoff zu verstehen […] Wenn wir das mit der KI-Technologie und dann mit Big Data und insbesondere dem Internet der Dinge verknüpfen, gibt es Möglichkeiten für uns, den Kohlenstoff-Fußabdruck sofort zu messen und zu melden.“ Ma Jun, WEF, 2023

„Wir müssen einen durchsuchbaren, benutzerfreundlichen Katalog erstellen und diesen mit neuen Werkzeugen verknüpfen, z. B. ein Foto machen, um den eingebetteten Kohlenstoff zu verstehen, so dass es beim nächsten Mal nicht nur um den allgemeinen Kohlenstoff-Fußabdruck dieser Tasse geht, sondern um etwas sehr Spezifisches – diese spezifische Marke, sogar die spezifische Charge“, sagte Jun auf dem diesjährigen Sommer-Davos.

„Wenn wir das mit KI-Technologie, Big Data und vor allem dem Internet der Dinge verbinden, gibt es Möglichkeiten, den CO2-Fußabdruck sofort zu messen und zu melden.

„Ich hoffe, dass wir den Menschen dadurch helfen können, wirklich andere Entscheidungen zu treffen„, fügte er hinzu.

Aber wenn das Zuckerbrot nicht wirkt, wird die Peitsche hart zupacken.

Diesmal sind Sie und ich das Kind, und die Peitsche ist ein Sozialkreditsystem, das mit Ihrer digitalen ID und der digitalen Zentralbankwährung (CBDC) verknüpft ist und mit einem virtuellen Schalter programmiert und ausgeschaltet werden kann.

„Individueller Carbon Footprint Tracker, bleiben Sie dran! Wir haben ihn noch nicht in Betrieb, aber wir arbeiten daran.“ J Michael Evans (Alibaba), WEF, 2022

Derzeit beginnen Banken und E-Commerce-Plattformen wie Alibaba mit der Einführung von Carbon-Footprint-Trackern zur einfachen Messung des CO2-Fußabdrucks, aber eine Zukunft, in der die Messung zur Bestrafung wird, ist vielleicht nicht mehr fern.

Auf der WEF-Jahrestagung 2022 kündigte der Präsident von Alibaba, J. Michael Evans, an, dass die chinesische multinationale E-Commerce-Plattform bald individuelle Carbon Footprint Tracker einführen wird, um das Einkaufs- und Reiseverhalten der Menschen zu ändern.

Der individuelle Carbon Footprint Tracker soll ähnlich wie das Sozialkreditsystem der Kommunistischen Partei Chinas funktionieren, indem Menschen, die „das Richtige tun„, belohnt und diejenigen, die „das Falsche tun„, bestraft werden – Zuckerbrot und Peitsche.

Bei einer Milliarde Verbrauchern entwickeln wir mit Hilfe von Technologie eine Möglichkeit für die Verbraucher, ihren eigenen Kohlenstoff-Fußabdruck zu messen“, sagte Evans den nicht gewählten Globalisten in Davos 2022 während der Sitzung „Strategic Outlook“: Verantwortungsbewusster Konsum“.

„Was bedeutet das?“, fragte er weiter.

„Das heißt, wohin sie reisen, wie sie reisen, was sie essen, was sie auf der Plattform konsumieren.

„Bleiben Sie also dran, wenn Sie Ihren individuellen CO2-Fußabdruck verfolgen wollen! Wir haben ihn noch nicht in Betrieb, aber wir arbeiten daran.“

Ein individueller CO2-Fußabdruck-Tracker muss nicht Teil eines sozialen Kreditsystems sein – er kann von Einkäufern und Reisenden einfach als Möglichkeit genutzt werden, um zu wissen, wie viel sie für ihre eigenen Zwecke verbrauchen.

Die Messung des individuellen CO2-Fußabdrucks ist eine Sache; wenn jedoch Regierungen den Tracker als politische Maßnahme zur Bestrafung oder Belohnung von Verhalten vorschreiben, wird er zu einem weiteren Instrument zur Durchsetzung eines Systems der sozialen Anerkennung.

Und wenn sich programmierbare CBDCs und digitale IDs durchsetzen, wäre es ein Leichtes, die Messung des Kohlenstoff-Fußabdrucks in die Durchsetzung des Kohlenstoff-Fußabdrucks zu verwandeln.

Welchen Sinn hätte es schließlich, ein System zur Verfolgung des CO2-Fußabdrucks der Menschen einzurichten, wenn es nicht dazu genutzt würde, diejenigen zu besteuern oder anderweitig zu bestrafen, die „das Falsche“ tun?

In China erhalten die Bürger auf der Grundlage ihres Online- und Offline-Verhaltens einen Punktestand. Dieses System belohnt „gutes“ Verhalten, wie z. B. Zeit mit älteren Menschen zu verbringen, während „schlechtes“ Verhalten, wie z. B. gegen die Regierung zu protestieren oder zu viel Zeit mit Videospielen zu verbringen, bestraft wird.

Wenn das „Vertrauen“ in einem Bereich gebrochen wird, werden überall Beschränkungen auferlegt – was bedeutet, dass Bürger, die auch nur geringfügige Verstöße begehen, auf eine schwarze Liste gesetzt werden können, um zu reisen, in Restaurants zu gehen, eine Wohnung zu mieten oder sogar eine Versicherung abzuschließen. Nach Angaben staatlicher chinesischer Medien ist dies bei über 30 Millionen Bürgern der Fall.

Die Art und Weise, wie diese Art der Durchsetzung des Sozialkredits durchgeführt werden kann, ist im Rahmen der derzeitigen technokratischen Übernahme der Gesellschaft, die als „Great Reset“ bezeichnet wird, wirklich dystopisch.

Überschreiten Sie Ihr Kohlenstofflimit, können Sie zumindest mit einem Bußgeld belegt werden, oder Sie können nicht mehr reisen, kein Fleisch mehr kaufen, Ihren Thermostat nicht mehr einstellen oder Schlimmeres.