RFK Jr. unter Beschuss, weil er sagte, dass Covid-19 eine ethnische Biowaffe gewesen sein könnte, die gegen Weiße und Schwarze gerichtet war

Nach einem Bericht der New York Post vom Samstag, der ein Video des demokratischen Präsidentschaftskandidaten zeigt, in dem er sagt, dass Covid-19 eine rassenspezifische Biowaffe sein könnte, ist RFK Jr. auf Twitter in aller Munde.

Das Video wurde diese Woche während eines Gesprächs aufgenommen, das Kennedy als „inoffiziell“ bezeichnete, und hat sich seitdem auf Twitter verbreitet.

In dem Video ist Kennedy zu hören, wie er sagt: „COVID-19, es gibt ein Argument, dass es ethnisch gezielt ist. COVID-19 greift bestimmte Rassen in unverhältnismäßiger Weise an. COVID-19 zielt darauf ab, Kaukasier und Schwarze anzugreifen. Die Menschen, die am meisten immun sind, sind aschkenasische Juden und Chinesen. Wir wissen nicht, ob es absichtlich eingesetzt wurde oder nicht, aber es gibt Unterlagen, die die rassischen oder ethnischen Unterschiede und Auswirkungen zeigen.

Kennedy behauptete in dem Video auch, dass die USA und andere Regierungen derzeit daran arbeiten, „ethnisch gezielte Biowaffen“ zu entwickeln. Er fuhr fort: „Darum geht es bei all diesen Labors in der Ukraine. Sie sammeln russische DNA, sie sammeln chinesische DNA, damit wir Menschen nach ihrer Rasse selektieren können.“

Linke Nachrichtenagenturen griffen Kennedy sofort an und behaupteten, das Gespräch sei antisemitisch und rassistisch. Die übliche Hysterie setzte ein, und die Gedankenpolizei ging gegen Kennedy vor und behauptete, er würde wieder Verschwörungstheorien verbreiten.

Seitdem hat sich Kennedy auf Twitter verteidigt und die Berichterstattung der New York Post als „falsch“ kritisiert.

Die @nypost-Geschichte ist falsch. Ich habe niemals behauptet, dass das COVID-19-Virus darauf abzielte, Juden zu verschonen. Ich habe – während eines vertraulichen Gesprächs – zutreffend darauf hingewiesen, dass die USA und andere Regierungen ethnisch gezielte Biowaffen entwickeln und dass eine Studie zum COVID-19-Virus aus dem Jahr 2021 zeigt, dass COVID-19 seit dem Furin offenbar bestimmte Rassen überproportional betrifft Die Dockingstelle von cleave ist am besten mit Schwarzen und Kaukasiern kompatibel und am wenigsten kompatibel mit ethnischen Chinesen, Finnen und aschkenasischen Juden. In diesem Sinne dient es als eine Art Machbarkeitsnachweis für ethnisch gezielte Biowaffen. Ich glaube nicht und habe auch nie angedeutet, dass der ethnische Effekt absichtlich herbeigeführt wurde. Diese Studie gibt es hier:

Interessanterweise scheint die gesamte Kritik an RFK Jr. persönlich zu sein. Keiner der Angriffe scheint zu versuchen zu beweisen, dass das, was er sagt, falsch ist. Wir sind von Anfang an über Covid-19 belogen worden. Ist es möglich, dass er wieder einmal recht hat?