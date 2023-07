Unterdessen verdienen einige Wehrpflichtige ein kleines Vermögen, indem sie wegschauen, während die ukrainische Jugend alles tut, um nicht an die Front geschickt zu werden

Da die ukrainischen Streitkräfte an der Front immer weniger Personal haben, suchen die Militärs immer verzweifelter nach neuen Rekruten, um die Gegenoffensive gegen Russland voranzutreiben; die Zahl der jungen Menschen, die sich für eine solche Herausforderung freiwillig melden, ist jedoch stark gesunken.

In den beliebten verschlüsselten Messaging-Apps der Ukraine kursieren Videos von jungen ukrainischen Männern, die im ganzen Land eingezogen werden, und diejenigen, die Angst haben, an die Front geschickt zu werden, wenden Ausweichmanöver und in einigen Fällen illegale Taktiken an, um ein solches Schicksal zu vermeiden.

Die brutale Mobilisierung junger Männer durch ukrainische Rekrutierungsoffiziere findet nun schon seit anderthalb Jahren statt, berichtet die ungarische Zeitung Magyar Nemzet.

„Viele Wehrpflichtige werden von Uniformierten direkt von der Straße geholt“, heißt es dort. „Kürzlich hat eine Überwachungskamera in den Unterkarpaten die Übergriffe der Behörden aufgezeichnet, als ein Mann, der in ein Geschäft gehen wollte, am helllichten Tag von seinem Fahrrad entführt wurde.“

Der Mann wurde tagsüber in einem kleinen Dorf im Stadtbezirk Munkács von Polizisten und Wehrpflichtigen direkt auf der Straße entführt, wobei sein Fahrrad auf der Straße liegen blieb.

Auf einem anderen Video ist zu sehen, wie ein junger Mann gegen seinen Willen in einen weinroten Armeekleinbus in Mukachevo, Transkarpatien, gestoßen wird.

Ähnliche Videos wurden aus anderen ukrainischen Großstädten, darunter Kiew und Odessa, veröffentlicht.

Die Videos solcher Vorfälle verbreiten sich über Messaging-Apps wie Telegram und Viber, mit denen die Beschränkungen der Informationsfreiheit, die sowohl in der Ukraine als auch in Russland inzwischen sehr ausgeprägt sind, bis zu einem gewissen Grad umgangen werden können.

Einige der Konten, die diese Inhalte posten, haben immer mehr Anhänger – mehr als 100.000 – und einige Konten verfolgen Rekrutierungspatrouillen in Echtzeit, um anderen dabei zu helfen, dem zu entgehen, was umgangssprachlich als „Liebesbrief“ bezeichnet wird.

Andere junge Menschen weigern sich einfach, ihre Häuser zu verlassen, weil es in der ganzen Ukraine immer mehr unangekündigte mobile Kontrollpunkte gibt, an denen Militärrekrutierer versuchen, ukrainische Männer im wehrfähigen Alter zu überrumpeln und sie zu den Streitkräften einzuziehen.

Die Ausschreitungen sind jedoch nicht auf die Unterkarpaten beschränkt. In Winnyzja, das zwischen Kiew und Odessa liegt, kursiert zum Beispiel auch ein Video, in dem Mitarbeiter des örtlichen militärischen Hilfskommandos ihre Opfer gewaltsam in ein Luxusfahrzeug stopfen.

„Viele junge Menschen verlassen ihr Zuhause nicht mehr. Es besteht immer ein Risiko. Man muss sehr vorsichtig sein und sich umsehen, falls es eine Gefahr gibt. Das ist sehr anstrengend“, sagte ein junger Ukrainer in einem Interview mit dem Fernsehsender France 24.

„Warum wollen die jungen Leute nicht zur Armee gehen? Weil sie wissen, was es kostet, an der Front zu bleiben. Es kostet Tausende von Menschenleben“, fügte er hinzu.

Andrii Novak, ein ukrainischer Rechtsanwalt und Spezialist für militärische Angelegenheiten, sagte, dass die Korruption unter den Rekrutierern nach wie vor weit verbreitet sei und einige Offiziere das System ausnutzten, um schnell reich zu werden.

„Aufgrund der Korruption gibt es illegale Methoden (um dem Krieg zu entgehen), wie z. B. die Bestechung von Mitarbeitern des Militärkommissariats oder die Bezahlung für eine falsche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“, sagte er dem französischen Rundfunk.

Es ist allgemein bekannt, dass die Rekrutierungsbüros der Streitkräfte in den letzten anderthalb Jahren zu einer Brutstätte der Korruption geworden sind. In der Ukraine ist es kein Geheimnis, dass eine Mobilisierung für durchschnittlich 7.000 Euro vermieden werden kann. Offiziere können ein unglaubliches Vermögen machen, und einige verbergen ihren neu erworbenen Reichtum nicht und kommen in neuen Luxusautos zur Arbeit.

Kürzlich wurde festgestellt, dass ein Militärkommandant aus Odessa, Jewgeni Borissow, im vergangenen Jahr fast 4 Millionen Euro für eine Luxusvilla an der spanischen Küste und fast 200.000 Euro für ein Luxusauto ausgegeben hat.

Außerdem kaufte er seiner Frau eine Ladenkette an der Costa del Sol. Damit nicht genug, konnte Borissow in seinem spanischen Palast Urlaub machen, obwohl die Grenzen für Wehrpflichtige seit anderthalb Jahren geschlossen sind.

Jewgeni Borissow, Kommandeur der Hilfstruppen von Odessa

Die Villa von Jewgeni Borissow in Marabella

Der Fall Borissow löste einen derartigen öffentlichen Aufschrei aus, dass Präsident Wolodymyr Zelenskij nach fast zweimonatigen Beschwerden erklären musste, dass solche Personen in der Armee nichts zu suchen hätten. Er versprach sogar, dass alle militärischen Ämter überprüft werden würden.

Ironischerweise sind die ukrainischen Rekrutierungssoldaten gerade in Odessa am aggressivsten und hinterhältigsten; die Region weist auch die höchste Zahl an Einberufungen auf.